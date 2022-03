La tormenta perfecta ya está aquí

Abr铆amos el presente curso presagiando un oto帽o caliente, fruto de una serie de tendencias econ贸micas globales (inflaci贸n, endeudamiento, desabastecimiento) que apuntaban a un agravamiento de la crisis estructural del capitalismo. Una crisis que por su virulencia y escala adoptaba ya forma de tormenta perfecta, en base a cuatro fen贸menos complementarios y en plena aceleraci贸n: una acumulaci贸n de capital gripada, una financiarizaci贸n insostenible, un cambio clim谩tico desbocado, y un agotamiento m谩s que evidente de energ铆a f贸sil y materiales.

Su in茅dita conjunci贸n, as铆 como la imposible resoluci贸n de sus contradicciones internas dentro de los c谩nones hegem贸nicos, auguraba una espiral de estallidos financieros, ecol贸gicos, sociales y geopol铆ticos de primer orden. Dada la complejidad sist茅mica y la incertidumbre reinantes 鈥攁dem谩s de nuestras limitadas capacidades鈥, no concretamos fecha de inicio ni origen de dicha espiral. No obstante, s铆 preludi谩bamos que esta generar铆a nefastas consecuencias en t茅rminos de precarizaci贸n de la vida a escala global, si no se alteraba de manera radical el miope rumbo definido por una recuperaci贸n post-pand茅mica a lomos del imaginario de un capitalismo verde y digital.

Pues bien, si el oto帽o fue caliente, el invierno arde. No han pasado ni seis meses y la tormenta perfecta ya est谩 descargando. La espiral se ha puesto en marcha, y la guerra en Ucrania es el estallido geopol铆tico que abre un nuevo momento en el desarrollo capitalista. Pese a que las variables que intervienen en este complejo conflicto son muy diversas, es indudable que las disputas entre bloques regionales por garantizar su seguridad y posici贸n en un mundo multipolar y en crisis, tratando de controlar los recursos f铆sicos y los exiguos nichos de mercado rentables de la nueva econom铆a verde y digital, permiten entender mejor el marco internacional de din谩micas y responsabilidades en el que este conflicto estalla y se desarrolla. Ucrania es un punto y seguido en la tormenta capitalista en ciernes, incluso muy posiblemente la llave maestra que abra la caja de los truenos de una espiral de consecuencias impredecibles.

Muy al contrario, los relatos oficiales, al igual que ocurri贸 con la pandemia, invisibilizan la tormenta perfecta como g茅nesis de la guerra en Ucrania. Simplifican de este modo su an谩lisis, y confunden de manera torticera causas con consecuencias, factores externos con internos. La guerra ser铆a as铆 un accidente ex贸geno, b谩sicamente fruto de la ambici贸n imperial del s谩trapa Putin, sin apenas menci贸n alguna al marco global de intereses, agendas y responsabilidades de la Uni贸n Europea, Estados Unidos, la OTAN y China 鈥攖anto previas como una vez iniciado el conflicto鈥, ni del rol econ贸mico y geopol铆tico que Ucrania juega en el panorama internacional actual.

Al mismo tiempo, la guerra se interpreta como la causa principal que estar铆a provocando el incremento desorbitado de los precios energ茅ticos, alimentarios y de las materias primas. Se niega entonces el car谩cter estructural del proceso inflacionario y del agotamiento de energ铆a y materiales, se borran las huellas de la inacci贸n institucional frente al poder corporativo 鈥攎ientras se siguen reforzando las alianzas p煤blico-privadas鈥, y se posiciona un imaginario de 鈥渆conom铆a de guerra鈥 que justifique un nuevo shock autoritario, violento y lesivo para la clase trabajadora. Por tanto, la espiral de estallidos no solo no se enfrenta, sino que se recrudece.

Frente a este peligroso ejercicio propagand铆stico, al que tambi茅n se abona parte de la izquierda, el presente art铆culo pretende posicionar una mirada m谩s compleja de nuestra realidad actual a partir del marco de la tormenta perfecta. Dedicamos el primer apartado a situar Ucrania dentro de este para, posteriormente, radiografiar bajo sus par谩metros la compleja coyuntura global que atravesamos. Se trata, en definitiva, de obtener una vista n铆tida del bosque global, m谩s all谩 de cada 谩rbol en particular, bajo la cual afirmamos que es la propia din谩mica capitalista quien est谩 generando la espiral en ciernes. Acabamos apuntando, en consecuencia, una serie de pilares desde los cuales plantear una estrategia pol铆tica que realmente trate de virar radicalmente nuestro rumbo lejos del abismo al que nos aboca la tormenta perfecta.

La tormenta perfecta inicia su espiral en Ucrania

La tormenta perfecta ha generado las condiciones de posibilidad del conflicto en Ucrania. Y este, a su vez, refuerza la virulencia de dicha tormenta, amenazando con activar una espiral de estallidos de todo tipo. Supone pues un punto y seguido muy relevante en la huida hacia delante del sistema capitalista, por lo que debe ser analizado en toda su complejidad. Partiendo de la abundante literatura al respecto, nos limitaremos aqu铆 a desarrollar algunos apuntes que expliciten la fuerte correlaci贸n entre los fen贸menos que dan lugar a la tormenta perfecta y condicionan los t茅rminos de la contienda pol铆tica global, por un lado, y la guerra en Ucrania, por el otro.

Partimos, por supuesto, de la incuestionable responsabilidad del gobierno ruso en iniciar un conflicto b茅lico que est谩 causando miles de muertes, destrucci贸n generalizada, desplazamientos masivos y que, como ya hemos se帽alado, abre una caja de los truenos de impredecibles impactos globales. Nada justifica la invasi贸n del territorio ucraniano, menos a煤n bajo imaginarios reaccionarios y de vocaci贸n imperialista, por lo que no podemos sino exigir a Rusia el fin de las acciones militares.

No obstante, comprender lo que est谩 ocurriendo, para construir agendas que realmente apunten a la superaci贸n del statu quo actual, exige integrar en el an谩lisis tanto el peso de ciertas tendencias estructurales como un mapa internacional de actores que han desarrollado y siguen desarrollando una muy notable agencia en torno al conflicto. Esta perspectiva m谩s amplia y compleja necesariamente vincula la guerra en Ucrania con la disputa econ贸mica y geopol铆tica inter-bloques, centrada en la b煤squeda de seguridad y posici贸n global en un contexto de interregno en la hegemon铆a mundial, profunda crisis y colapso ecol贸gico.

Es ah铆 donde tres variables estrechamente vinculadas a la tormenta perfecta est谩n jugando hoy en d铆a un papel central en el panorama internacional, y espec铆ficamente en el conflicto ucraniano. En primer lugar, el control y/o acceso a las claves para tratar de impulsar un crecimiento econ贸mico hoy en d铆a gripado. Incluimos en este punto la disputa por la moneda internacional de intercambio, la gesti贸n del sistema financiero, la garant铆a de mercados preferentes v铆a tratados de comercio e inversi贸n y, muy especialmente, la captura de los principales nichos de mercado del capitalismo verde y digital (energ铆as renovables, inteligencia artificial, 5G, veh铆culo el茅ctrico, etc.) como elementos estrat茅gicos.

En segundo t茅rmino, la disputa por los recursos f铆sicos necesarios para sostener dichas estrategias de crecimiento es tambi茅n una variable crucial en la contienda pol铆tica global. La disputa, en este momento de extrema vulnerabilidad ecol贸gica, se centra tanto en la energ铆a f贸sil y renovable como en las ingentes cantidades de materiales necesarios para impulsar el capitalismo verde y digital (litio, cobalto, fosfatos, tierras raras, n铆quel, cobre, etc.). Finamente, las garant铆as de seguridad de cada bloque y la b煤squeda de equilibrios geopol铆ticos suponen tambi茅n un lugar com煤n en estos tiempos, fen贸meno que parece alentar las din谩micas militares como complemento de las disputas econ贸micas y geopol铆ticas.

Todos estos factores ayudan a entender la coyuntura global actual, y muchos ellos tienen una activa participaci贸n en el conflicto ucraniano. Condicionan, en este sentido, tanto las posiciones previas al conflicto como las que cada bloque sostiene en la actualidad, y que en t茅rminos generales est谩n fortaleciendo la escalada b茅lica y alimentando la espiral de la tormenta perfecta.

Bajo esta perspectiva, Ucrania es un enclave paradigm谩tico a escala global. Adem谩s de contar con un volumen significativo de gas, petr贸leo y uranio, atesora las mayores reservas de litio y tierras raras de todo el continente europeo. Estos 煤ltimos son minerales met谩licos clave para la econom铆a actual (tel茅fonos m贸viles, turbinas e贸licas, autom贸viles el茅ctricos, etc.), cuya demanda se ha multiplicado exponencialmente dentro de un mercado mundial que controla China en un 80%, y que ya da s铆ntomas de saturaci贸n. Ucrania es considerada, a su vez, no solo el granero de Europa, sino de un marco geogr谩fico m谩s amplio que incluye el Norte de 脕frica y Oriente Pr贸ximo.

Pero la relevancia de Ucrania no termina en sus recursos, sino que tiene que ver tambi茅n con su rol de puente entre Europa y Asia. Esta situaci贸n geogr谩fica siempre relevante 鈥攔ecordemos la teor铆a de Mackinder, que destaca la importancia geoestrat茅gica de Europa Oriental y Asia Central鈥 lo es a煤n m谩s en un contexto en el que el centro de gravedad mundial parece pivotar hacia Asia. Ucrania se reconfigura como un territorio clave para los mercados globales, tanto para el megaproyecto eurosi谩tico de infraestructuras conocido como la Ruta de la Seda, como para el tr谩nsito de los hidrocarburos rusos a trav茅s de los dos grandes sistemas de gaseoductos que conectan Rusia con Europa Occidental a trav茅s de Ucrania.

Partiendo de estas premisas, Ucrania evidentemente no es un conflicto local sino internacional, activado desde hace tiempo por la actuaci贸n de todas las potencias globales, las cuales atesoran su mayor o menor cuota de responsabilidad en favorecer, azuzar e incluso fortalecer la espiral b茅lica vigente. No realizaremos aqu铆 un necesario an谩lisis hist贸rico de dicho conflicto, sino que nos limitaremos a valorar someramente las estrategias de EEUU, la UE y China, tanto en la g茅nesis de la actual guerra a escala estatal como en la respuesta a la misma.

De esta manera, Estados Unidos, cuyas principales armas en la disputa actual por la hegemon铆a frente a China son el d贸lar y su poder铆o militar, ha resucitado a la OTAN para entorpecer el progresivo traslado del centro de gravedad mundial a Asia. Por eso ha venido desarrollando una agresiva pol铆tica de cercamiento a China (fortaleciendo tambi茅n AUKUS, la alianza militar de EEUU, Reino Unido y Australia), enconando la tensi贸n en Taiw谩n y priorizando la inclusi贸n de ciertos pa铆ses en la alianza atl谩ntica, entre ellos Ucrania. Esto supone una amenaza a Rusia como aliado del gigante asi谩tico, haciendo saltar por los aires los acuerdos hist贸ricos de no ampliaci贸n de la OTAN vigentes desde hace treinta a帽os y actualizados en la d茅cada pasada.

La pretensi贸n fundamental de esta estrategia respecto a Ucrania, adem谩s de garantizar el control sobre los recursos del pa铆s, ha consistido en alejar a la Uni贸n Europea del eje oriental para disciplinarla en el occidental, entorpeciendo as铆 el proyecto de La Ruta de la Seda, la r煤brica final del acuerdo chino-europeo de inversiones (la UE es el mayor socio comercial de China desde 2020), as铆 como la estrategia de fortalecimiento de las relaciones energ茅ticas de esta con Rusia (la suspensi贸n del gaseoducto Nord Stream II, que un铆a directamente Rusia y Alemania sin pasar por Ucrania, caminaba en esa direcci贸n). EEUU, por tanto, est谩 haciendo valer su peso militar para recuperar terreno econ贸mico frente a China, a expensas de los acuerdos pol铆ticos vigentes. No ser铆a del todo descabellado que volviera a resucitarse, aprovechando el shock de la guerra y si se dieran las condiciones, la idea de un tratado de comercio e inversi贸n entre Estados Unidos y la Uni贸n Europea (un TTIP 2.0) que aunara estrategia militar y econ贸mica, asegur谩ndose EEUU un acceso preferente a los mercados europeos.

EEUU ha azuzado irresponsablemente el conflicto en Ucrania, conociendo sin duda el car谩cter autoritario y de vocaci贸n imperialista del gobierno ruso, as铆 como su posible respuesta ante una amenaza real de ampliaci贸n de la OTAN. Pero adem谩s sigue enconando la disputa promoviendo una escalada belicista y punitiva 鈥攎谩s all谩 de su veto a los hidrocarburos rusos, entre otras medidas, no hay que olvidar el pu帽etazo en la mesa al sistema financiero al cerrar el sistema swift a ciertos bancos鈥 en la medida en que los objetivos principales de su estrategia se est谩n cumpliendo.

La Uni贸n Europea, por su parte, tampoco ha contribuido a la distensi贸n en favor de una soluci贸n diplom谩tica que garantizara la neutralidad de Ucrania, al mismo tiempo que alimenta junto a EEUU la espiral belicista actual, salvo la excepci贸n de los intentos de los presidentes franc茅s y alem谩n por buscar una soluci贸n dialogada junto al jefe del ejecutivo chino. Es muy probable que su evidente retraso en la nueva econom铆a verde y digital, el magro crecimiento econ贸mico, as铆 como la dependencia material y energ茅tica que padece, hayan favorecido su intromisi贸n en los asuntos ucranianos a lo largo de la 煤ltima d茅cada. La UE ha mantenido, en t茅rminos generales, una posici贸n de sumisi贸n respecto a los intereses de EEUU como aliado principal, cimentada adem谩s sobre el distanciamiento creciente de los gobiernos del este de la Uni贸n respecto a Rusia.

Si la autonom铆a pol铆tica y estrat茅gica de la UE ha brillado por su ausencia antes del estallido del conflicto, tambi茅n lo ha hecho con posterioridad. La Uni贸n Europea est谩 contribuyendo a la escalada belicista enviando armas letales que enconar谩n la situaci贸n, imponiendo sanciones que incidir谩n en las vidas de la ciudadan铆a rusa y global, alentando una l贸gica de econom铆a de guerra, e incluso acogiendo favorablemente la solicitud del gobierno ucraniano de ingreso expr茅s en la UE. Recordemos que Ucrania es un pa铆s de democracia de muy baja intensidad, en el que incluso la izquierda partidaria es ilegal. Hasta hace poco tiempo, por el contrario, se estaba debatiendo en el seno de la UE la vigencia de la cl谩usula de 鈥渞espeto al Estado de derecho鈥 como premisa de acceso de pa铆ses como Polonia y Hungr铆a a los fondos europeos de recuperaci贸n.

De este modo Europa, en vez de posicionarse como eje del equilibrio multilateral en un mundo multipolar, pone en cuesti贸n su supuesto marco de derechos y libertades, y se somete a los dictados de unos Estados Unidos en declive que, adem谩s, no van a poder acompa帽ar su estrategia de seguridad militar con el impulso de un 鈥淧lan Marshall del siglo XXI鈥, dada su situaci贸n econ贸mica.

China, que parece imponerse progresivamente como hegem贸n econ贸mico gracias al control de los nichos de la nueva econom铆a y de parte significativa de los recursos f铆sicos necesarios para impulsarlos 鈥攄ebido, parad贸jicamente, a no adoptar el dogma neoliberal de prioridad por el mercado鈥, defiende un multilateralismo activo y no injerencista en el plano internacional. Comparte as铆 con Rusia su postura negativa a la agresiva estrategia de ampliaci贸n de la OTAN hasta sus fronteras, que ser铆a parte del cercamiento al gigante asi谩tico, pero no avala la invasi贸n del territorio ucraniano, entre otras cuestiones, por su contexto espec铆fico en Taiw谩n (atenci贸n en los pr贸ximos tiempos a la isla como nuevo eje del conflicto en el marco de la tormenta perfecta, aderezado adem谩s por la crisis de los semiconductores). Al mismo tiempo, no quiere lesionar su relaci贸n estrat茅gica con la UE, dada la escala de las s贸lidas relaciones econ贸micas que mantienen, amenazadas en la actualidad por el rol sumiso y dicot贸mico que el proyecto europeo est谩 manteniendo.

China, en este contexto, est谩 aparentemente atrapada entre el reforzamiento de su alianza con Rusia y su apuesta por una v铆a diplom谩tica y multilateral de soluci贸n al conflicto ucraniano. En este sentido, EEUU ha conseguido imponer por el momento su marco de confrontaci贸n occidente versus oriente, dado su mayor peso espec铆fico pol铆tico-militar, sin que China haya a煤n logrado a煤n avances significativos en la paralizaci贸n de la guerra que ayuden a superar esta dicotom铆a.

En definitiva, si Rusia es el culpable directo de la guerra en Ucrania, el conjunto de bloques regionales en disputa tienen tambi茅n una responsabilidad directa y relevante, aunque asim茅trica, en la gestaci贸n de la misma. Adem谩s, sus actuaciones, una vez iniciada la conflagraci贸n, no solo no han contribuido en t茅rminos generales a la distensi贸n del conflicto, sino que ha activado una escalada belicista que pudiera anticipar una espiral de recrudecimiento de la tormenta perfecta.

En esta coyuntura, los principales actores internacionales, en medio de una crisis sin precedentes, han actuado y act煤an en funci贸n de sus propios intereses econ贸micos y geopol铆ticos, generando una situaci贸n en la que en 煤ltima instancia son las mayor铆as populares del conjunto del planeta las grandes perdedoras. El pastel a repartir en tiempo de tormenta perfecta es muy limitado, y los actores internacionales prefieren confrontar que cooperar, aunque el resultado sea expl铆citamente negativo en t茅rminos planetarios. El conflicto ucraniano y su soluci贸n belicista, en consecuencia, no hacen sino ahondar en una espiral de nuevos estallidos.

La espiral ha comenzado, 驴y ahora qu茅?

Cuando el conflicto despert贸, la tormenta perfecta no solo estaba ah铆, sino que adem谩s se hab铆a fortalecido. La conjunci贸n de una crisis de onda larga de un capitalismo gripado, financiarizado y cuestionado en su patr贸n global de acumulaci贸n, por un lado, y una realidad de extrema vulnerabilidad ecol贸gica, por otro, han generado las condiciones para la guerra en Ucrania. Y esta, m谩xime en la vigente escalada belicista y punitiva, refuerza su virulencia y abre una espiral de posibles estallidos financieros, ecol贸gicos, sociales e incluso militares.

Nos encontramos as铆 ante una tormenta perfecta que ha empezado a descargar, pero que sigue acumulando densidad y presi贸n. Sostenemos esta afirmaci贸n en base a la evoluci贸n de los cuatro fen贸menos que definen la apor铆a capitalista en la que nos encontramos: cambio clim谩tico, agotamiento de energ铆a f贸sil y materiales, inflaci贸n y deuda, acumulaci贸n gripada por limitaciones en la tasa de ganancia.

Comenzando por el cambio clim谩tico, este ha alcanzado un r茅cord hist贸rico en 2021, situ谩ndose la concentraci贸n de part铆culas de CO 2 en la atm贸sfera en 419,13 ppm. La cifra de 350 ser铆a el l铆mite considerado seguro para que el clima no se desestabilice, umbral que ya se traspas贸 en 1990. Por tanto, el supuesto desacoplamiento entre crecimiento y emisiones que promet铆a el solucionismo tecnol贸gico del capitalismo verde y digital es falso, m谩s a煤n si tenemos en cuenta el contexto actual de crecimiento bajo. El reci茅n publicado informe del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Clim谩tico (IPCC), que complementa el primero difundido en agosto, afirma que de continuar en esta l贸gica alcanzaremos un incremento de la temperatura global de 4,4 潞C sobre la 茅poca preindustrial, cuando los acuerdos de Par铆s situaban el objetivo en 1,5 潞C. Las consecuencias de no apostar por una dr谩stica reducci贸n de emisiones 鈥攎eta antag贸nica con el crecimiento econ贸mico鈥 ser铆an nefastas en t茅rminos de subida del nivel del mar, alteraciones en los ecosistemas, fen贸menos meteorol贸gicos extremos, migraciones masivas, acidificaci贸n de los oc茅anos y degradaci贸n de tierras agr铆colas.

Junto al cambio clim谩tico destaca el agotamiento de energ铆a y materiales como fen贸meno ecol贸gico que limita la base f铆sica de actuaci贸n del capitalismo. Energ铆a, alimentos y materias primas vienen sufriendo desde hace tiempo una evoluci贸n err谩tica en sus precios en forma de dientes de sierra que, entre otras cuestiones, es un indicador de la superaci贸n de picos y agotamiento. Los precios dependen de m煤ltiples factores, algunos m谩s coyunturales (conflictos b茅licos y sanciones, especulaci贸n), otras de car谩cter estructural (mercados energ茅ticos corporativizados, desinversiones en energ铆a f贸sil por falta de rentabilidad), pero est谩n abocados a un crecimiento sostenido, fruto de la escasez de oferta (petr贸leo, fosfatos, minerales met谩licos, tierra f茅rtil, etc.) y la creciente demanda de un capitalismo que, pese al relato de la desmaterializaci贸n de la econom铆a, est谩 pasando de la dependencia de la energ铆a f贸sil a una multidependencia que incluye los minerales met谩licos, dentro de un marco de elevado y creciente consumo f铆sico.

La guerra ha reforzado esa tendencia previa, ya muy evidente en 2021, provocando que el barril de Brent llegue a situarse por encima de los 127 euros, que el gas europeo est茅 en los 215 euros por megawatio, que los alimentos se encarezcan un 20%, el litio un 437% y que el n铆quel alcanzara los 100.000 d贸lares la tonelada, por poner solo algunos ejemplos que afectan al conjunto de la actividad econ贸mica y social. Los impactos de este incremento de costes, m谩s all谩 de su relaci贸n directa con las expectativas de crecimiento econ贸mico, son ya evidentes en t茅rminos de cierre o cese de la actividad de empresas y desabastecimientos dentro de las cadenas globales de producci贸n, pero tambi茅n de encarecimiento generalizado de las condiciones de vida e incluso de inseguridad alimentaria, abonando una dram谩tica situaci贸n en la que 20 pa铆ses ya se encontraban previamente en situaci贸n de alerta, especialmente en 脕frica y Oriente Medio.

Siguiendo con la secuencia de la tormenta perfecta, el incremento de costes de energ铆a y materiales influye en una inflaci贸n en claro ascenso y sin parang贸n en las 煤ltimas d茅cadas, proceso que ya era evidente en oto帽o del a帽o pasado. Si esta se situaba en febrero en el 7,4% en el Estado espa帽ol, en EEUU era del 7,5%; en B茅lgica 8%, en Reino Unido 5,5% y en Italia 5,7%. Se trata entonces de un fen贸meno general y estructural que, adem谩s de precarizar a la clase trabajadora v铆a salarios reales negativos, se come los ahorros, incrementando las tensiones para elevar los tipos de inter茅s y cerrar el grifo de liquidez que manten铆a en respiraci贸n asistida a la econom铆a global. En consecuencia, tanto EEUU como Reino Unido han previsto subidas de los tipos, mientras que el Banco Central Europeo acaba de anunciarlos tambi茅n para 2022, al mismo tiempo que el cierre progresivo de los est铆mulos monetarios.

El resultado de estas medidas, en un contexto en el que la deuda p煤blica y privada global supera los 296 millones de d贸lares (un 353% del PIB mundial, habi茅ndose incrementado en 36 billones entre 2020 y 2021, cifra similar a las econom铆as china y estadounidense juntas), puede ser nefasto en forma de impagos y estallidos financieros, en el marco de mercados que son muy vulnerables al m谩s m铆nimo cambio negativo. Aunque las 茅lites se hab铆an desprendido t谩cticamente del dogma neoliberal de luchar contra la inflaci贸n mediante la contenci贸n monetaria, sabedoras del rol bals谩mico a corto plazo de la inyecci贸n masiva de liquidez en un capitalismo estancado, esta ha exacerbado la contradicci贸n entre econom铆a productiva y finanzas, siendo estas 煤ltimas las que imponen su l贸gica, aunque se pinche el globo de innumerables burbujas sustentadas bajo la nada y completamente desreguladas.

Finalmente, llegamos al cuarto fen贸meno que define la tormenta perfecta, se帽a de identidad del capitalismo: el crecimiento econ贸mico a trav茅s de la acumulaci贸n de capital. Nos encontramos ante una crisis de onda larga en la que, pese a los cantos de sirena de la digitalizaci贸n, hace d茅cadas que no se consigue un incremento significativo en la tasa de ganancia a trav茅s de aumentos s贸lidos y generalizados en la productividad, que generen sendas de crecimiento, inversi贸n y empleo. Si la propia OCDE afirm贸 en 2014 que el crecimiento ser铆a muy exiguo al menos hasta 2060, la pandemia y la actual guerra hacen que estas proyecciones se desplomen. As铆, a la profunda recesi贸n de 2020 (-3,2% del PIB mundial, aunque muy asim茅tricamente repartido por regiones) le sigui贸 una recuperaci贸n del 5,5% en 2021, as铆 como una enorme incertidumbre en torno al desempe帽o presente y futuro.

En este sentido, los cambios poco significativos en la evoluci贸n de la productividad y la tasa de ganancia, sumados al impacto de fen贸menos de la tormenta perfecta (vulnerabilidad clim谩tica, agotamiento de recursos, inflaci贸n galopante, estallidos financieros, etc.) convierten el crecimiento en una quimera 鈥攏o es posible crecer m谩s con menos recursos鈥 y condenan al capitalismo a una din谩mica de estanflaci贸n, en la que se combina la recesi贸n con guarismos altos de inflaci贸n. Una situaci贸n ca贸tica a la que se suma la econom铆a de guerra hoy vigente, lo que lleva a que ya se empiecen a escuchar con fuerza las trompetas de unas pol铆ticas de austeridad que podr铆an redoblar los impactos de las impulsadas tras el estallido financiero de 2008.

La guerra en Ucrania, en definitiva, abre la caja de los truenos de la tormenta perfecta. Pero tambi茅n provoca la mutaci贸n de la agenda pol铆tica del capitalismo verde y digital en una versi贸n m谩s belicista y autoritaria, que asume la violencia como fen贸meno y herramienta estructural. La marginaci贸n de la v铆a diplom谩tica, el cierre de medios de comunicaci贸n, el se帽alamiento de activistas no alineados con la propaganda oficial, el anuncio de incrementos en los presupuestos militares no son sino se帽ales de una democracia a煤n m谩s depauperada; de una institucionalidad multilateral descontextualizada y que pierde peso pol铆tico a pasos agigantados; de unos Estados que redefinen los derechos desde una l贸gica de desregulaci贸n, expulsi贸n, expropiaci贸n, encierro y destrucci贸n, lesionando en una nueva vuelta de tuerca los intereses de las clases populares; de una violencia asumida como herramienta pol铆tica generalizada, en la que no es tan importante la victoria en s铆 鈥攃omo puede ocurrir en Ucrania鈥 como el disciplinamiento social y geopol铆tico que genera. Una suerte de guerra social que pasa de ser una amenaza a convertirse en parte informal de la estructura institucional.

Pese a los cantos de sirena post-pand茅micos, el capitalismo 4.0 era esto: una tormenta irresoluble, una agenda autoritaria y violenta, y una fuente de estallidos de todo tipo, que no excluye una espiral militar, dada la querencia capitalista por tratar de solucionar sus contradicciones v铆a guerras de amplia escala. Frente a este oscuro panorama, es necesario posicionar con ah铆nco una agenda pol铆tica furibundamente antibelicista, que detenga cuanto antes tanto las acciones militares como el peligroso relato de la 鈥渆conom铆a de guerra鈥; que prefigure un nuevo marco de multilateralismo, ante el desmantelamiento evidente del vigente desde la segunda guerra mundial; que, dentro de dicho marco multilateral, fortalezca la autonom铆a pol铆tica europea, frente al sumiso rol actual de la UE como simple 鈥減restadora de servicios de apoyo geoecon贸mico en beneficio de la OTAN, es decir, de Estados Unidos鈥, en acertadas palabras de Wolfang Streeck. Que, en 煤ltima instancia, impulse la necesaria transici贸n econ贸mica, ecol贸gica, social y pol铆tica desde posturas anticapitalistas, en un momento en el que se evidencia que el sistema hegem贸nico nos conduce al abismo.