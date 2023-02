–

El desmantelamiento de nuestra sanidad p煤blica es un objetivo consciente y programado del gobierno de la Comunidad de Madrid desde que el PP accedi贸 al poder auton贸mico en 1995. Frente a ella, la ciudadan铆a se organiza.

驴Has intentado 煤ltimamente pedir cita en tu centro de salud para ver a tu m茅dica de familia?, 驴o para que la pediatra vea a tu hijo o hija? 驴Te has encontrado con una profesional diferente cada vez? 驴Has tenido un peque帽o accidente o una dolencia no grave, de noche o en un fin de semana, y has intentado acudir al servicio de urgencias de atenci贸n primaria del barrio? 驴Est谩s a la espera de que te den cita para ver a la especialista?, 驴o para hacerte una prueba diagn贸stica?

Las personas que hemos tenido que acceder al sistema sanitario hemos sido testigos del deterioro progresivo de la atenci贸n, de la merma de profesionales, del cierre de servicios. Por otra parte, tambi茅n vemos c贸mo las profesionales con las que tratamos est谩n cada vez m谩s agotadas, disponen de menos tiempo para nosotras, pasan todo el tiempo mirando el ordenador sin hablar profundamente con las pacientes.

En definitiva, un servicio p煤blico de gran valor para el bienestar de la ciudadan铆a, tanto que podr铆amos hablar de bien com煤n, est谩 siendo destruido por lo que Garrett Hardin defini贸 como la tragedia de los bienes comunes: algunos individuos son proclives a sacar ventajas y beneficios particulares en perjuicio del bienestar general. S贸lo que, en este caso, no se trata tanto de individuos particulares como de empresas que encuentran en la sanidad un 谩mbito en el que hacer grandes negocios. Y en esta labor de rapi帽a y expolio est谩n apoyadas por las instituciones p煤blicas que deber铆an ser garantes de la buena administraci贸n de la sanidad p煤blica.

Una breve historia

El desmantelamiento de nuestra sanidad p煤blica es un objetivo consciente y programado del gobierno de la Comunidad de Madrid desde que el PP accedi贸 al poder auton贸mico en 1995. La veda se abre con la aprobaci贸n de la Ley 15/1997 sobre habilitaci贸n de nuevas formas de gesti贸n del Sistema Nacional de Salud (de la mano del primer gobierno de Jos茅 Mar铆a Aznar) con la que se permite la gesti贸n de los centros sanitarios a trav茅s de consorcios o fundaciones y la gesti贸n de servicios a trav茅s de entidades privadas. Si bien es cierto que el inicio del proceso se produce con la aprobaci贸n de la Ley General de Sanidad en 1986 (de la mano del primer gobierno de Felipe Gonz谩lez), que en sus art铆culos 66 y 67 permite la vinculaci贸n de hospitales privados al Sistema Nacional de Salud y en el art铆culo 90 ya permit铆a la entrada de las empresas privadas.

Con la Ley 15/97 en la mano, la Comunidad de Madrid permiti贸 la entrada de operadores privados en la gesti贸n de la sanidad p煤blica, que se agudiz贸 con la llegada de Esperanza Aguirre y la construcci贸n de hospitales bajo el modelo PFI, en el que se concede la construcci贸n del hospital a grupos de empresas privadas que se quedan con la gesti贸n de lo 鈥渘o sanitario鈥, y el modelo PPP, en el que las empresas privadas construyen el hospital y se hacen cargo de su gesti贸n completa por per铆odos de 30 a帽os. Ambos modelos suponen un coste entre 6 y 7 veces superior al de la construcci贸n y gesti贸n directamente p煤blica.

A continuaci贸n, y con Fern谩ndez-Lasquetty en la Consejer铆a de Sanidad, se intenta cerrar la privatizaci贸n total de los siete hospitales modelo PFI. Es lo que desencadena las movilizaciones de la Marea Blanca a partir de 2012 por las que, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que suspende el proceso de privatizaci贸n, Lasquetty se ve obligado a dimitir en 2014.

Esto no significa que las transferencias de fondos p煤blicos a las empresas privadas se contuvieran. De hecho, seg煤n nos cuenta la Auditor铆a Ciudadana de la Deuda en la Sanidad (Audita Sanidad) en su informe El papel del sector privado en la sanidad p煤blica madrile帽a, en 2018 los c谩nones que se pagaron a los hospitales modelo PFI ascendieron a 159.284.653 鈧, el pago a los hospitales PPP ascendi贸 a 302.635.836 鈧, servicios de ambulancias: 49.228.808 鈧, listas de espera, di谩lisis y rehabilitaci贸n-fisioterapia: 145.339.804 鈧, centralizaci贸n de servicios (limpieza, lavander铆a, seguridad鈥): 113.441.787 鈧 Por mencionar s贸lo algunas de las partidas. En ese a帽o, uno de cada dos euros del presupuesto liquidado de la Consejer铆a de Sanidad era gestionado por el sector privado.

La llegada de Isabel D铆az Ayuso supone el relanzamiento del proceso privatizador, recuperando a Fern谩ndez-Lasquetty, en este caso como consejero de Econom铆a, Hacienda y Empleo. De manera que se incrementa la transferencia de recursos al sector privado mientras no se dota de recursos humanos a la Atenci贸n Primaria y la salud p煤blica.

Y as铆 es como se llega a que en los centros de salud no haya personal suficiente en ninguna de las categor铆as (ya sea medicina, enfermer铆a, pediatr铆a, administrativas, TCAES鈥) incrementando la dilaci贸n de las citas hasta 10 o 15 d铆as; a que muchos de los servicios de urgencias de Atenci贸n Primaria hayan quedado reducidos a atenci贸n de enfermer铆a, perdiendo a las profesionales de la medicina definitivamente; a que llames a una ambulancia y 茅sta venga sin m茅dica; a que en los hospitales no haya s谩banas, toallas o pijamas para cambiarte.

D谩ndole la vuelta a la tragedia

Dec铆a Whitehead en relaci贸n a la tragedia: 鈥淟a esencia de la tragedia no es la tristeza. Reside en la solemnidad despiadada del desarrollo de las cosas鈥.

Hasta ahora, la solemnidad despiadada del desarrollo de la sanidad p煤blica ha sido la implantaci贸n de este modelo neoliberal y ultraconservador que tiene por objeto despojarnos de nuestro bien com煤n.

Afortunadamente para nosotras Elinor Ostrom investig贸 y acredit贸 la posibilidad de que los grupos cooperaran para gestionar con 茅xito los bienes comunes (investigaci贸n que le vali贸 el premio Nobel de Econom铆a en 2009), favoreciendo con ello una transici贸n evolutiva que convierte a estos grupos en un 鈥渙rganismo鈥 de nivel superior. El evidente deterioro de la sanidad y muy particularmente de la Atenci贸n Primaria, ha provocado movilizaciones de colectivos y asociaciones en los distintos barrios y pueblos de Madrid desde el inicio de la pandemia.

La coincidencia en el diagn贸stico del estado de salud del sistema sanitario y la necesidad de aunar esfuerzos y consensuar reivindicaciones hizo que los diferentes colectivos locales coordinaran sus acciones, dotando de una dimensi贸n m谩s amplia al esfuerzo de recuperaci贸n de la sanidad p煤blica. Esto se traduce en dos l铆neas de acci贸n que ya han puesto en cuesti贸n el modelo de gesti贸n del gobierno regional.

Por una parte, el 13 de noviembre se organiz贸 una multitudinaria manifestaci贸n que termin贸 en la plaza de Cibeles, en la que participaron unas 670.000 personas y en la que se exig铆a, entre otras cosas, la recuperaci贸n de la esencia de la Atenci贸n primaria (promoci贸n de la salud, participaci贸n comunitaria, seguimiento de las pacientes a lo largo de su vida), la derogaci贸n de las leyes privatizadoras, el aumento del presupuesto para la Atenci贸n Primaria y la contrataci贸n del personal suficiente para una atenci贸n de calidad.

Por otra parte, el 22 de diciembre del a帽o pasado se present贸 ante el Tribunal de Cuentas una demanda por el uso desproporcionado de la contrataci贸n de servicios y bienes sanitarios 鈥渁 dedo鈥, sin transparencia y sin control parlamentario, que permite el derroche de dinero p煤blico en beneficio de bolsillos privados.

Paralelamente, los sindicatos profesionales de la sanidad tambi茅n se han levantado exigiendo mejoras que permitan atender adecuadamente a la ciudadan铆a. As铆, las m茅dicas y m茅dicos llevan m谩s de dos meses en huelga exigiendo reducci贸n de ratios, de manera que puedan dedicar entre 10 y 15 minutos por paciente. Las profesionales de los servicios de urgencia de atenci贸n primaria (tanto rurales como urbanos) tambi茅n realizan huelgas intermitentes exigiendo la reapertura de todos los servicios con dotaci贸n completa de personal. Este 2 de febrero, se han producido paros de ma帽ana y tarde de todas las categor铆as profesionales en los centros de salud.

Y entre medias, las conversaciones entre los diferentes sectores se reproducen y ampl铆an, las vecinas apoyan las huelgas profesionales, las profesionales apoyan las movilizaciones de las vecinas. Las manifestaciones de unas y de otras se nutren de personas procedentes de todos los colectivos. En la Asociaci贸n de Vecinos de Manoteras se encierran m茅dicas鈥e forma que la red se ampl铆a, las conexiones se intensifican y la uni贸n crece y crece.

El 12 de febrero hay convocada otra gran manifestaci贸n en defensa de la sanidad 100% p煤blica, universal y de calidad, en la que el movimiento de organizaci贸n popular volver谩 a llenar las calles con las demandas de recuperaci贸n de la Atenci贸n Primaria, de reversi贸n de la privatizaci贸n, del aumento de la inversi贸n, del aumento de plantillas. Exigiendo una sanidad que no deje a nadie fuera.

Y es en este tejer relaciones y apoyos, en este cuestionamiento permanente de estas pol铆ticas con lo que la sociedad madrile帽a revertimos la tragedia de la sanidad p煤blica, nos hacemos una sociedad m谩s justa y democr谩tica y, con ello, nos vamos convirtiendo en ese organismo de nivel superior al que aspiramos.

