De parte de CGT Correos Madrid August 8, 2021 319 puntos de vista

Con los escuetos e insuficientes datos que nos facilita la empresa, hemos contabilizado los accidentes laborales sufridos por trabajador@s de Correos en Madrid en 2020 y en los seis primeros meses del a帽o. Pese a que poco se habla de ello, una vez m谩s vemos que todos los d铆as hay accidentes de trabajo en Correos. Pese a que tod@s sabemos que en numerosos casos los accidentes no nos reconocidos por la mutua y empresa, y pese al par贸n de la pandemia, durante 2020 se registraron 968 accidentes laborales sufridos por trabajador@s de Correos en Madrid. Hablamos de 2,65 accidentes al d铆a. Por otro lado, durante los seis primeros meses del a帽o 2021, se han registrado 559 accidentes. El mes de enero fue horroroso, con 170 accidentes, siendo el mes con mayor n煤mero de accidentes en lo que va de a帽o. En ello ha influy贸 la borrasca Filomena y la gesti贸n empresarial del temporal en algunos centros de trabajo y por parte de algunas jefaturas.

Por otro lado, Correos sigue neg谩ndose a facilitarnos datos a nivel provincial como las lesiones ocurridas en cada accidente, y la causa de cada uno (sobresfuerzo, atropello, ca铆da, etc). Sin olvidar que la mutua y empresa se confabulan para negarse a reconocer algunos accidentes de trabajo. Por tanto, insistimos en que si has sufrido un accidente laboral no dudes en contactar con el sindicato, para asesorarte de c贸mo actuar frente a las trampas de la mutua, y sobre cualquier otra duda al respecto.

Desde CGT insistimos que a peores condiciones de trabajo, m谩s accidentes. Y tambi茅n m谩s lesiones a causa del trabajo y m谩s enfermedades profesionales. El problema es que no se reconoce ninguna. Es un desprop贸sito may煤sculo porque est谩n aumentando l@s empled@s que sufren distintas patolog铆as y lesiones a causa de sufrir durante a帽os unos intensos ritmos de trabajo. Hay numerosas bajas por enfermedad com煤n, que en realidad son accidentes y/o enfermedades laborales. Tenemos que pelear por conseguir que esas lesiones y enfermedades son de origen laboral. Desde CGT estamos a disposici贸n de los trabajadores para asesorar y colaborar a todos los trabajadores cada accidente y lesi贸n laboral. La pelea por el reconocimiento de los accidentes y enfermedades profesionales debemos tom谩rnosla muy enserio. Por nuestro presente y futuro.