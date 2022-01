–

La Covid-19 no es una pandemia sino una herramienta de poder creada por las 茅lites que controlan el mundo para acelerar El Gran Reinicio, una reorganizaci贸n del poder global para instaurar un Nuevo Orden Mundial privando a la ciudadan铆a de derechos fundamentales. Fueron los filantrocapitalistas, los magnates de las nuevas tecnolog铆as, los grandes grupos de inversi贸n que controlan a los principales pol铆ticos del planeta, las entidades bancarias, los grupos de comunicaci贸n internacionales y las grandes multinacionales farmac茅uticas y de la alimentaci贸n quienes, al amparo del Foro Econ贸mico Mundial, pusieron en marcha la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y han utilizado dogmas cient铆fico-m茅dicos y la red internacional de instituciones de salud que controlan desde hace m谩s de un siglo para imponer la actual dictadura sanitaria mundial ante la pasividad absoluta de una mayor铆a de obedientes ciudadanos dominados por el p谩nico y la manipulaci贸n. Negar a estas alturas que existe una minor铆a elitista que maneja los hilos de poder en el mundo desde hace mucho tiempo y que su objetivo fundamental es continuar haci茅ndolo ser铆a ingenuo y una grave irresponsabilidad en la que, no obstante, incurren muchas personas incapaces de aceptar que no vivimos precisamente en un mundo ideal.

Klaus Martin Schwab, fundador y actual presidente ejecutivo del Foro Econ贸mico Mundial, ha sido claro: 鈥淟a pandemia representa una oportunidad, inusual y reducida, para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo forjandondo un futuro m谩s sano, m谩s equitativo y m谩s pr贸spero鈥.

Tiremos pues de este 芦hilo禄 y estudiemos los m煤ltiples proyectos y acciones impulsadas por el Foro Econ贸mico Mundial y sus c贸mplices a fin de desentra帽ar las verdaderas intenciones que hay tras tan bonitas palabras y aparentes buenas intenciones con las que se camufla la verdad en sus documentos, propuestas, libros, informes, p谩ginas web, reuniones, acuerdos, alianzas y dem谩s despliegue informativo manipulador.

La propia Wikipedia 鈥 que tambi茅n controlan 鈥 relaciona la falsa pandemia con el Gran Reinicio: 鈥淓s una propuesta del Foro Econ贸mico Mundial para reconstruir la econom铆a de manera sostenible tras la pandemia de la Covid-19鈥. Y a帽ade: 鈥淔ue presentada en mayo de 2020 por el Pr铆ncipe Carlos de Inglaterra y el director del Foro Econ贸mico Mundial, Klaus Martin Schwab鈥. La rese帽a acaba con esta sorprendente frase: 鈥淯na teor铆a de la conspiraci贸n se ha extendido como respuesta al mismo afirmando que se utilizar谩 para traer cambios socialistas y medioambientales y un supuesto Nuevo Orden Mundial鈥. Claro que Wikipedia entiende por 鈥渢eor铆a de la conspiraci贸n鈥 lo siguiente: 鈥淐iertas teor铆as alternativas a las oficiales que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos de importancia pol铆tica, social, econ贸mica, religiosa o hist贸rica por medio de la acci贸n secreta de grupos poderosos禄. Es decir, para Wikipedia teor铆a conspirativa es todo planteamiento que ponga en peligro la manipulaci贸n y las mentiras de los grupos de poder. Por eso pretende descalificarlas ante los d贸ciles ciudadanos que aceptan acr铆ticamente las consignas que se les trasmiten desde los grandes medios de comunicaci贸n de masas que igualmente controlan. 驴Y qu茅 significa su alusi贸n a 芦un supuesto Nuevo Orden Mundial鈥? Wikipedia lo explica a su manera: 鈥淟a expresi贸n Nuevo Orden Mundial se ha usado para referirse a un supuesto nuevo per铆odo de la historia caracterizado por cambios dram谩ticos en las ideolog铆as pol铆ticas y en el equilibrio de poderes a nivel global鈥. Sin embargo lo obvio es que a lo largo de la historia 鈥 desde hace miles de a帽os 鈥 los propios grupos que detentaron el poder y vieron que ya no pod铆an mantenerlo con las viejas estructuras propiciaron los cambios que necesitaban 鈥 en realidad los que les conven铆an y por eso se adelantaban con sus propuestas a los descontentos 鈥 para as铆 seguir en el poder. Se hizo en los antiguos imperios, en el feudalismo, en la Revoluci贸n Francesa, en el Absolutismo y en el mundo contempor谩neo con conceptos como la Guerra Fr铆a o la Globalizaci贸n. Puede decirse pues que los amos del mundo entienden que ha llegado el momento de una nueva reorganizaci贸n del poder y se han puesto manos a la obra. Y para que no se note demasiado disfrazan ese proceso como proyectos de 芦mejora para la humanidad禄 utilizando un lenguaje lleno de eufemismos que suene a logros positivos como 芦acabar con el hambre y la desigualdad禄, 芦conseguir el pleno acceso a la educaci贸n y la sanidad禄 o 芦alcanzar la paz y la justicia universal禄. Sigamos pues explorando sus declaraciones y proyectos empezando por el propio Foro Econ贸mico Mundial.

El World Economic Forum (Foro Econ贸mico Mundial) se presenta como una fundaci贸n sin 谩nimo de lucro creada en enero de 1971 por Klaus Martin Schwab. Tiene su sede en Ginebra y celebra anualmente en Davos (Suiza) una asamblea a la que acuden los m谩s poderosos empresarios, l铆deres pol铆ticos, periodistas e intelectuales del planeta con el fin de 芦analizar los problemas mundiales禄, especialmente en el terreno de la salud y el medio ambiente. Su financiaci贸n proviene de las aportaciones de un millar de empresas que aparecen como miembros -puede consultar el listado completo en https://www.weforum.org/partners 鈥 y entre sus proyectos m谩s conocidos y emblem谩ticos cabe mencionar la Iniciativa por la Salud Global (2002), la Iniciativa de Educaci贸n Global (2003), un proyecto sobre el cambio clim谩tico y otro sobre el agua, este 煤ltimo en colaboraci贸n con agencias para el desarrollo de Suiza e India as铆 como de sociedades empresariales sudafricanas e indias. En cuanto a su papel en la falsa pandemia actual debe saberse que el Foro Econ贸mico Mundial es miembro de la Coalici贸n para las Innovaciones en Preparaci贸n para Epidemias fundada en 2017 cuyo objetivo declarado es acabar con las epidemias acelerando el desarrollo de vacunas. De hecho su lanzamiento inicial se efectu贸 durante la asamblea de Davos de 2017 que cofinanciaron la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates 鈥 aport贸 nada menos que 460 millones de d贸lares -, la Wellcome Trust y un consorcio de estados entre los que destacan Noruega, Jap贸n, Alemania y, posteriormente, la Uni贸n Europea en su conjunto. El Financial Times defini贸 a la coalici贸n el 30 de enero de 2020 como 鈥渦n jugador clave en la carrera para desarrollar vacunas鈥.

LA AGENDA 2030 Y LA 脡LITE

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU es la continuaci贸n de un proyecto anterior denominado Objetivos de Desarrollo del Milenio y en ella se habla de la desigualdad econ贸mica, la innovaci贸n tecnol贸gica, el consumo sostenible, el cambio clim谩tico y la paz. Se aprob贸 el 25 de septiembre de 2015 durante la Asamblea General celebrada en Nueva York y entr贸 en vigor el 1 de enero de 2016 con el compromiso de los estados de implementarla. En el caso de Espa帽a ese compromiso lo asumi贸 en enero de 2020 el entonces Vicepresidente Segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que fue precisamente Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 hasta su salida de la pol铆tica institucional ostentando actualmente el cargo Ione Belarra Urteaga, tambi茅n de Unidas Podemos. El ministerio cuenta con una Secretar铆a de Estado para la Agenda 2030 con una Direcci贸n General de Pol铆ticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030 y una Subsecretar铆a de Derechos Sociales y Agenda 2030, nutrido conjunto de organismos financiados con dinero p煤blico dedicados pues a implementar el Gran Reinicio.

Cualquiera que se limite a leer los 17 objetivos de la agenda se sentir谩 probablemente satisfecho, agradecido e incluso esperanzado pensando que esas personas con poder y dinero van a arreglar el mundo y quieren garantizarnos un futuro maravilloso鈥 pero no es as铆 en absoluto. De hecho un informe del Secretario General de la ONU titulado Progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible publicado en julio de 2020 ya reconoc铆a que la cosa no funcionaba como se hab铆a previsto: 鈥淓l progreso ha sido lento en muchos objetivos (鈥) Las personas y los pa铆ses m谩s vulnerables siguen siendo quienes m谩s sufren y la respuesta global no ha sido suficientemente ambiciosa鈥. M谩s adelante el informe reconoce que 鈥渆l hambre va en aumento por tercer a帽o consecutivo, la biodiversidad se est谩 perdiendo a un ritmo alarmante con alrededor de un mill贸n de especies que ya se enfrentan a la extinci贸n, las emisiones de gases de efecto invernadero singuen aumentando, no se vislumbra ni el nivel requerido de financiamiento para el desarrollo sostenible ni otros medios de implementaci贸n y las instituciones no son lo suficientemente fuertes o eficaces como para responder a estos enormes desaf铆os鈥. En pocas palabras: las grandilocuentes declaraciones de la agenda sobre sus intenciones eran pura ret贸rica. Quienes las hicieron y dise帽aron la agenda no tuvieron nunca inter茅s en solucionar los problemas estructurales del planeta porque, sencillamente, no les interesa. Su objetivo es continuar gozando de sus privilegios que se basan en la desigualdad econ贸mica, en no parar la destrucci贸n del ecosistema, en la opresi贸n, en el control de la informaci贸n y, cuando es preciso para sus intereses, en acciones militares.

La periodista espa帽ola Cristina Mart铆n Jim茅nez advierte que tras los sugerentes mensajes de la 茅lite se ocultan intenciones aviesas:

鈥Lo que pretenden realmente es atacar nuestra matriz social, [鈥, acabar con nuestros principios y convicciones ideol贸gicas. Quieren acabar muy especialmente con el reconocimiento de la individualidad y el derecho legal a ser diferente, con la familia como estructura de poder en la que la persona tiene sus ra铆ces y su identidad, con las nacionalidades hist贸ricas, con el desarrollo de las capacidades intelectuales y espirituales, con la libertad de culto y de sentimiento, con el derecho a la propiedad privada y con las peque帽as y medianas empresas como instituciones de poder econ贸mico personal y familiar鈥.

Mart铆n Jim茅nez explica que para ello pretenden 鈥渃rear un solo estado mundial, una sola legislaci贸n y una 煤nica administraci贸n de Justicia, una fuerza represiva global propia y el fin del dinero f铆sico. Lo que no dicen es que el dinero y el poder lo ejercer铆an ya siempre ellos y los dem谩s ser铆amos esclavos a los que tendr铆an contentos d谩ndonos lo imprescindible para ser 鈥渇elices鈥. Quieren implantar una dictadura mundial convenciendo a la gente de la bondad de sus intenciones. Son los sacerdotes de una nueva religi贸n de car谩cter universal que prometen ser谩 capaz de erradicar la pobreza extrema, el hambre, el racismo, la diferencia de clases, la desigualdad y el paro 鈥揼randes ideales con los que cualquiera estar铆a de acuerdo y por eso los utilizan como reclamo- y adem谩s resolver谩n todos los grandes problemas del mundo鈥. Y a帽ade: 鈥淟o que tampoco dicen es que para ello han decidido acabar con la superpoblaci贸n del planeta 鈥榩rescindiendo鈥 de los enfermos 鈥榞raves鈥 y de los ancianos e infertilizando a gran parte de las mujeres del mundo. Y es que a su juicio debe haber en la Tierra varios miles de millones de personas menos鈥︹

EL MUNDO EST脕 EN GUERRA

En su libro La Tercera Guerra Mundial ya est谩 aqu铆, Mart铆n afirma:

鈥El mundo est谩 en guerra 鈥 explica 鈥 y poca gente se ha dado cuenta. Las 鈥榓rmas鈥 que se est谩n utilizando que son igual de mortales y peligrosas pero 鈥榮ilenciosas鈥, dise帽adas para matar, esterilizar y esclavizar a la humanidad鈥. Cristina Mart铆n Jim茅nez considera que 芦hay b谩sicamente dos bandos. En uno est谩 China 鈥 cuyos dirigentes ya han manifestado su vocaci贸n de convertirse en la pr贸xima gran potencia mundial 鈥 y en el otro la 茅lite capitalista que domina el mundo occidental, esa 茅lite globalista que nace tras el proceso de alianzas transfronterizas entre las 茅lites nacionales y se puso finalmente en marcha durante las reuniones del Foro Econ贸mico Mundial o Foro de Davos, del Club Bilderberg, de la Comisi贸n Trilateral y del Consejo de Relaciones Internacionales 鈥揺ntre otras 鈥 as铆 como en las principales instituciones supranacionales porque ya las controlan: ONU, OMS, OMC, Banco Mundial, FMI, OTAN鈥 Son quienes han apostado por establecer un Nuevo Orden Mundial bajo su batuta. La diferencia es que ambos bandos est谩n de acuerdo en imponer una dictadura mundial 鈥搊bviamente no la consideran ni llaman as铆- pero cada uno en una parte del mundo. As铆 que colaboran en eso mientras luchan soterradamente entre ellos. Combaten pues entre s铆 pero, sobre todo, contra todos nosotros. Y lo hacen con armas muy diferentes a las convencionales: armas farmacol贸gicas y ps铆quicas. Algunas fueron usadas en las dos guerras mundiales anteriores, especialmente la propaganda que es mucho m谩s barata y eficaz que las bombas. Se trata de someter al pueblo, enga帽arlo, adoctrinarlo, mermar sus capacidades intelectuales y f铆sicas鈥 De modo que la estrategia es controlar a la ciudadan铆a a trav茅s del miedo y la manipulaci贸n, de la censura y, en general, del debilitamiento de la sociedad en todos sus 谩mbitos. Y para ello se utiliza a los 鈥榠nfluencers鈥, a los presentadores de televisi贸n, a los pol铆ticos, a los famosos con millones de seguidores鈥β

Para Cristina Mart铆n es evidente que 芦se ha hipnotizado a la sociedad repitiendo de forma machacona mensajes que les han permitido construir un 鈥榬elato鈥 que la gente ha asumido y aceptado creyendo que es de cosecha propia cuando en realidad les ha sido sugestionado. As铆 se disimula la imposici贸n y se evita la rebeli贸n. La mayor铆a no se da cuenta de que lo cree saber sobre la pandemia no lo ha racionalizado; si lo ha aceptado sin m谩s es porque conf铆a en quienes se lo han hecho creer, en muchos casos personas en las que siempre ha cre铆do o son sus 芦铆dolos禄. 芦Ahora bien 鈥 agrega 鈥 el objetivo 煤ltimo del ataque mental-intelectual es lograr el control espiritual. Se est谩 intentando convencer a las personas de que lo que debe dirigir la vida del ser humano es lo mental, lo racional y lo pr谩ctico. Quieren que abandonen sus principios, sus convicciones espirituales,鈥 morales y 茅ticas. Necesitan seres sin conciencia, personas sin principios [鈥, que no admitan que hay algo m谩s all谩 de lo f铆sico, que piensen que la muerte es realmente el final. Por eso uno de los principales campos de batalla para la manipulaci贸n del alma-esp铆ritu-conciencia se ubica en el 谩rea emocional y sentimental; y es que al manipular las emociones las conexiones biol贸gicas-espirituales se atrofian y hasta nuestro an谩lisis racional yerra. Se busca imponer el sentimiento 煤nico禄.

La fil贸loga y ling眉ista espa帽ola Carmen Jim茅nez Huertas considera por su parte que el lenguaje se ha usado durante la Covid-19 芦como una aut茅ntica arma de guerra para atemorizar a la poblaci贸n e imponer sin resistencia medidas anticonstitucionales que incluyeron la p茅rdida de derechos fundamentales de tal modo que el discurso p煤blico de los 煤ltimos meses tuvo como principal objetivo fijar determinadas creencias sobre la falsa pandemia 鈥 el 99% de la poblaci贸n del mundo no est谩 afectada 鈥 y generar respuestas emocionales en lugar de racionales禄. A su juicio la vor谩gine de informaci贸n que llega a la sociedad est谩 filtrada, reinterpretada y tergiversada mediante una terminolog铆a que permite la manipulaci贸n de las convicciones y los sentimientos de las personas.

LA HERRAMIENTA DEL MIEDO

Por su parte, el periodista, escritor e investigador espa帽ol Carlos Astiz, autor 鈥 entre otros 鈥 del libro Bill Gates Reset! Vacunas, aborto y control social, considera que los multimillonarios m谩s ricos del mundo tienen como objetivo el control del planeta y est谩n utilizando descaradamente la 鈥減andemia Covid鈥 para introducir de tal modo el miedo a la muerte que la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n ha aceptado que se reduzcan sus derechos y ha adoptado costumbres manifiestamente absurdas y abyectas. Para Carlos Astiz 鈥渆l miedo es el combustible que alimenta la maquinaria represiva sobre la poblaci贸n, asustada ante todo tipo de desastres y anuncios apocal铆pticos. Se la aterroriza para que vaya aceptando limitaciones y recortes de sus derechos usando para ello los medios de comunicaci贸n y los aparatos educativos y culturales. Compru茅bese que todos ellos difunden hoy mensajes id茅nticos de forma machacona y van a seguir haci茅ndolo hasta que sus 鈥榲erdades鈥 sean aceptadas como las 煤nicas posibles. El pensamiento cr铆tico es eliminado de ra铆z. Les ha bastado quedarse con la mayor铆a de los medios de comunicaci贸n, muchos de ellos a trav茅s de testaferros. Y creen que la sociedad terminar谩 acept谩ndolo si a la mayor铆a se le promete que aunque no trabaje tendr谩 derecho a ropa, una vivienda y alimentaci贸n, si se le asegura un nivel b谩sico de subsistencia y diversi贸n a cambio de su silencio y sumisi贸n鈥. 鈥淓l miedo 鈥 asegura Astiz 鈥 siempre ha sido un buen m茅todo para controlar a la poblaci贸n y no hay peor miedo que el que amenaza nuestra existencia, nuestra salud; por eso llevamos a帽os asistiendo a una continua sucesi贸n y proliferaci贸n de epidemias y nuevas 鈥榚nfermedades鈥 que son ampliamente difundidas de forma alarmista por el aparato cultural y medi谩tico. El SIDA, el 鈥榤al de las vacas locas鈥, la gripe porcina, la gripe aviar, el 茅bola, el virus del Zika, el virus sincitial respiratorio humano (VSR), el s铆ndrome respiratorio agudo grave (SARS), la enfermedad del legionario鈥 Sobre ellos 鈥 y otros ficticios 鈥 se han hecho pel铆culas, series de televisi贸n y miles de reportajes que ponen los pelos de punta. Se trata de aprovechar el miedo que provocan para que la sociedad acepte luego limitaciones y recortes de sus derechos y libertades. Eso no quiere decir que todas esas enfermedades sean falsas pero forman parte de la vida y es absurdo temerlas tanto como para paralizarnos鈥.

FILANTROCAPITALISTAS Y OTROS GRUPOS DE PODER

Refiri茅ndose a quienes de verdad manejan los hilos en esta agresi贸n global contra la humanidad Carlos Astiz explica que 鈥渆n las reuniones del Foro de Davos ellos mismos se autodefinen ir贸nicamente como comunistas liberales. Creen que podr谩n imponer y controlar un nuevo capitalismo global 隆haciendo suyas causas que siempre se han considerado anticapitalistas! Consideran el Gran Reinicio como la Cuarta Revoluci贸n Industrial y seg煤n su Director General ello exige implantar la biotecnolog铆a de la edici贸n gen茅tica, las telecomunicaciones 5G, la inteligencia artificial, la sustituci贸n del censo por BigData y tener conectadas y localizadas siempre a las personas mediante implantes en la ropa o en nuestros organismos鈥. Luego a帽ade que a diferencia de los que 芦dan la cara禄 鈥 los Rockefeller, los Rothschild, George Soros, Bill Gates, etc 鈥 han permanecido siempre en la sombra. Se les suele llamar por eso 芦los amos del mundo禄, 芦el estado profundo禄, el 芦complejo militar industrial禄 y, en la actualidad, 芦los globalistas禄. A su juicio constituyen un aut茅ntico poder en la sombra que trabaja no ya discreta sino secretamente e influye en muchas personas y pa铆ses porque hoy tienen poder para alterar la estabilidad social, pol铆tica y econ贸mica de las naciones, decidir resultados electorales, cambiarlos si les fueron desfavorables, inducir golpes de estado e incluso eliminar f铆sicamente a los vencedores. Luego les basta controlar la informaci贸n internacional para que la sociedad mundial lo acepte鈥 o que ni siquiera se entere. Y si finalmente la gente se entera logran convencer a la ciudadan铆a de que es mentira, de que todo lo denunciado es un 芦bulo禄. Durante mucho tiempo esos grupos trabajaron en la sombra pero hoy, tras tantos libros explicando lo que hac铆an en secreto, han decidido dar la cara鈥 Al menos parcialmente. De ah铆 que ahora aparezcan en los medios las reuniones del Foro Econ贸mico Mundial o las del Club Bilderberg que hoy invita cada a帽o a acudir a sus asambleas a las 130 personas consideradas m谩s influyentes del mundo. En ella participan principalmente pol铆ticos, miembros de la realeza, banqueros, financieros internacionales y los due帽os de los principales medios de comunicaci贸n. Como David Rockefeller, el Presidente Ejecutivo del Grupo Prisa y propietario de El Pa铆s Juan Luis Cebri谩n, el pol茅mico ex Secretario de Defensa de Estados Unidos Donald Rumsfeld, el ex Subsecretario de Defensa de Estados Unidos y d茅cimo presidente del Banco Mundial Paul Wolfowitz -que se vio por cierto obligado a dimitir en junio de 2007 tras un esc谩ndalo de nepotismo-, el ex Presidente de Goldman Sachs y British Petroleum 鈥 fallecido en 2018 鈥 Peter Sutherland, el ex vicepresidente de la Comisi贸n Europea 脡tienne Davignon鈥 La lista de personalidades es enorme. Es m谩s, se sabe por qui茅n se apuesta internacionalmente si alguien es invitado a ese foro y a 茅l han acudido personas como la Reina Sof铆a, Ana Bot铆n (Banco Santander/), Jos茅 Manuel Entrecanales (Acciona), Alberto Ruiz-Gallard贸n, Pedro Solbes鈥 El presidente del Club Bilderberg desde 2011 es el franc茅s Henri de La Croix de Castries, ex Presidente de la aseguradora AXA de 2000 a 2016.

En cualquier caso el grupo de m谩s influencia fue el creado por Bill Gates en 2009, se denomina Good Club y seg煤n 茅l mismo reconoci贸 lo integraban en el momento de crearse las 14 personas m谩s ricas del mundo que asistieron 鈥減ara salvar el mundo鈥. Tras aquella reuni贸n no volvi贸 a saberse de ellos y se afirma que trabajan 芦discretamente禄. Esas catorce personas fueron Bill Gates, George Soros, David Rockefeller, Warren Buffett, Ted Turner, Eli Broad, Edythe Broad, Michael Bloomberg, Oprah Winfrey, Peter Peterson, Julian H. Robertson Jr., John Morgridge, Tashia Morgridge yPatty Stonesifer.

La primera persona que reconoci贸 abiertamente que iban a aprovechar la supuesta pandemia de la Covid-19 para hacer el Gran Reseteo o Gran Reinicio fue la b煤lgara Kristalina Georgieva, actual Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo admiti贸 el 3 de junio de 2020 durante un discurso que dio en un acto del Foro Econ贸mico Mundial organizado por Klaus Martin Schwab, quien muy poco despu茅s publicar铆a de hecho junto al economista Thierry Malleret 鈥 habitual de los foros globalitarios 鈥 un libro que no dej贸 a lugar dudas porque se titula Covid-19: el Gran Reinicio. Y en 茅l se manifiesta muy claramente: 鈥淣ecesitamos poner en marcha el Gran Reinicio sin demora. No es algo que `ser铆a deseable鈥 sino una necesidad absoluta. Si no se abordan y corrigen los males tan profundamente arraigados en nuestra sociedad y nuestra econom铆a podr铆a aumentar el riesgo de que finalmente, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, el reinicio venga impuesto por crisis violentas como conflictos armados e incluso revoluciones. Nos corresponde pues a nosotros tomar el toro por los cuernos y la pandemia nos brinda esa oportunidad. (鈥) La profunda crisis provocada por la pandemia nos ha brindado multitud de oportunidades para reflexionar sobre c贸mo funcionan nuestras econom铆as y sociedades y c贸mo no (鈥) Reiniciar es una tarea ambiciosa, quiz谩s demasiado ambiciosa, pero no tenemos m谩s remedio que hacer todo lo posible para llevarla a cabo禄. M谩s claro, agua.

LOS ENTRAMADOS SANITARIO Y MEDI脕TICO

El poder en la sombra ha utilizado dos herramientas claves a la hora de dise帽ar y ejecutar la agresi贸n que supone la falsa pandemia Covid-19: un complejo entramado sanitario global y un gigantesco entramado medi谩tico internacional. El primero tiene como elemento primordial la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates que en el a帽o 2000 sustituy贸 en ese papel a la Fundaci贸n Rockefeller y abarca desde multinacionales farmac茅uticas a agencias p煤blicas de salud, organismos internacionales, programas de intervenci贸n globales, universidades, revistas cient铆ficas de 茅lite, asociaciones cient铆fico-m茅dicas y una red de entrenamiento en Epidemiolog铆a que conecta instituciones p煤blicas y privadas de todo el mundo difundiendo as铆 las consignas e imponiendo los criterios sobre enfermedades, tratamientos y programas de prevenci贸n, fundamentalmente campa帽as de vacunaci贸n. El segundo tiene como referente la Open Society de George Soros que abarca medios de comunicaci贸n de todo tipo e importancia, organizaciones de periodismo c铆nicamente llamadas 芦de investigaci贸n鈥 que imponen las verdades oficiales, universidades, escuelas de periodismo y una pieza fundamental: las plataformas denominadas fact cheking: Observador en Portugal, Pagella Politica en Italia, Decrypteurs en Canad谩, Maharat News en L铆bano, MediaWise en Estados Unidos y EFE Verifica, Maldita.es y Newtral en Espa帽a鈥 cuyos fines declarados son 鈥渕onitorear鈥 y 鈥渃orregir鈥 informaci贸n falsa en los medios de comunicaci贸n. Dicho de otro modo: son instrumentos de censura pura y dura que act煤an contra todo el que se atreve a disentir de las verdades oficiales que ellos imponen. Y finalmente, como complemento, no olvidemos el entramado de espionaje y censura que suponen las grandes redes sociales y empresas de comunicaci贸n electr贸nica con Google, Apple, Facebook o/YouTube a la cabeza. El ya citado Carlos Astiz explica que en muy pocos a帽os casi todos los grandes medios de comunicaci贸n de prestigio en el mundo han pasado a manos de Soros y otros magnates, 鈥渂谩sicamente a trav茅s de la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates, la Fundaci贸n Ford, la Open Society de Soros, la Omidyar Network, la Skoll Foundation y otros como el Media Democracy Fund creado por New Venture Fund, fondo en el que participan entre otros el propio Soros, los Gates, los Rockefeller, Ford, Kellog, Buffet, Bloomberg, Tides, NeoPhilantrophy. Otra de sus palancas fundamentales 鈥 a帽ade Astiz 鈥 es Project Syndicate, la mayor fuente de art铆culos del mundo. Cuenta con 439 peri贸dicos de 150 pa铆ses, los escriben personalidades de primera l铆nea mundial en todos los 谩mbitos y se traducen como m铆nimo a siete idiomas (ingl茅s, espa帽ol, chino, ruso, 谩rabe, alem谩n, franc茅s y checo)鈥.

BLACKROCK Y VANGUARD

Cabe agregar que las principales multinacionales, la mayor铆a de los grandes grupos de comunicaci贸n y hasta el negocio de los f谩rmacos y las vacunas est谩n controlados o condicionados por quienes gestionan los dos fondos de inversi贸n m谩s grandes del planeta. Nos referimos a Blackrock -que gestiona m谩s de ocho billones y medio de d贸lares en activos y controla en Espa帽a a gran parte de las empresas del IBEX 35 y a los principales grupos de comunicaci贸n 鈥 y al Grupo Vanguard, que gestiona 6,2 billones de d贸lares y es el accionista principal 鈥 directa o indirectamente 鈥 del sistema productivo y financiero occidental ya que influye decisivamente en el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, las principales petroleras (como Exxon Mobile o BP), gigantes industriales como Monsanto, Pfizer y General Motor y gigantes medi谩ticos como Time Warner o Walt Disney, entre muchos otros. Se calcula que controla el 75% del tejido productivo y financiero del mundo. Pues bien, estos dos grandes fondos de inversi贸n controlan igualmente los laboratorios que fabrican y venden las principales 鈥渧acunas Covid鈥 鈥 Pfizer, Moderna y AstraZeneca 鈥 y son los que han impuesto el relato oficial sobre la Covid-19. El desembarco en Espa帽a de Blackrock se produjo en 2012 cuando el Banco Central Europeo rescat贸 Bankia y otras cajas saqueadas y se cre贸 el SAREB, el llamado 鈥渂anco malo鈥 que se supone se cre贸 para sanear el sistema financiero. Como en su d铆a explic贸 el diario digital CTXT, Blackrock fue el encargado de gestionar los 芦fondos t贸xicos禄 inmobiliarios de las entidades rescatadas. Poco despu茅s, tras la 芦reorganizaci贸n禄 de fuerzas 鈥 propiciada por Mariano Rajoy y Rafael de Guindos -, los activos se repartieron con grupos extranjeros y Blackrock se convirti贸 en 2016 en el primer accionista de los bancos Santander y BBVA y adem谩s se introdujo en sectores de la alimentaci贸n (DIA), la construcci贸n (Merl铆n Properties, Inmobiliaria Colonial, Lar Espa帽a e Hispania Activos Inmobiliarios), la energ铆a (Repsol e Iberdrola), la siderurgia (Acerinox), la gesti贸n aeroportuaria (AENA) y los medios de comunicaci贸n (Telef贸nica y Mediaset). La operaci贸n sobre los grandes medios de comunicaci贸n la complementar铆a en noviembre de 2020 adquiriendo junto a CVC Capital Partners la mitad de la deuda del grupo PRISA teniendo as铆 en sus manos el control de las operaciones corporativas pero tambi茅n, seg煤n se afirma, de los contenidos, la l铆nea editorial y el tratamiento de las noticias del diario El Pa铆s y la Cadena Ser.

IMPLICACI脫N DE LA MASONER脥A

Que la masoner铆a est谩 activamente implicada en el Gran Reinicio es notorio, evidente y no discutible. De hecho son masones y apoyan esta trama numerosos jefes de estado, presidentes de gobierno, ministros, diputados, senadores, l铆deres pol铆ticos y religiosos, empresarios, periodistas y, por supuesto, representantes de las grandes instituciones y organizaciones internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el Foro Econ贸mico Mundial pasando por el Club Bilderberg, la Comisi贸n Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, los principales fondos de inversi贸n y las grandes fundaciones filantr贸picas, entre muchas otras entidades. Y si bien es verdad que los masones no son muchos 鈥 en Espa帽a menos de 7.000 entre todas las logias 鈥 su poder es enorme.

El juez portugu茅s Rui Castro da Fonseca asegur贸 que 鈥渓a masoner铆a controla desde hace mucho tiempo el poder pol铆tico y judicial de Portugal. En mi pa铆s ha habido varios intentos para obligar a los titulares de cargos p煤blicos a que revelen si pertenecen a ella o a alguna organizaci贸n secreta pero, hasta ahora, sin 茅xito. Y la judicatura no escapa a su control, especialmente a nivel del Consejo Superior de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia porque el presidente de ambos organismos es Henrique Ara煤jo y pertenece a la masoner铆a. De hecho sin su apoyo nunca habr铆a obtenido el cargo鈥.

LA 芦CUARTA REVOLUCI脫N INDUSTRIAL禄: UN MUNDO 4.0

Tras la mecanizaci贸n y uso generalizado de la energ铆a el茅ctrica de la primera revoluci贸n industrial, la producci贸n en masa de la segunda y la automatizaci贸n e informatizaci贸n de la tercera, en el marco del Foro Econ贸mico Mundial se habla ahora de una cuarta revoluci贸n o Industria 4.0 basada en sistemas ciberf铆sicos: sistemas controlados por algoritmos conectados a la red, f谩bricas inteligentes, el 芦internet de las cosas禄 鈥 lo que requiere el desarrollo de las redes 5G -, la cultura del 芦h谩galo usted mismo禄, la digitalizaci贸n, las nuevas herramientas basadas en el almacenamiento de datos y un largo etc茅tera virtual. Incluyendo un desarrollo exponencial de la manipulaci贸n gen茅tica, las neurotecnolog铆as, las nanotecnolog铆as, los robots, la inteligencia artificial y las aplicaciones biotecnol贸gicas que, con toda probabilidad, desafiar谩n los l铆mites 茅ticos actuales. Y eso por no hablar de los dr谩sticos cambios que habr谩 en el mundo laboral y en las empresas e industrias con una tendencia a la automatizaci贸n total y el paso final al denominado Transhumanismo auspiciado por l铆deres empresariales como el cofundador y director de Tesla, Elon Musk, o el especialista en Ciencias de la Computaci贸n e Inteligencia Artificial Raymond Kurzveil. Y no andan desencaminados porque de hecho las vacunas ARNm desarrolladas en el marco de la Covid-19 pueden alterar nuestro genoma y abren la puerta a una interfaz impulsada por la nanotecnolog铆a entre nuestros cuerpos y la tecnolog铆a programable. 驴Estamos entrando ya pues en la Era Transhumanista? 驴Y qu茅 opinan los empresarios de esta 鈥渃uarta revoluci贸n鈥? Pues el Bar贸metro Global de Innovaci贸n 2016 de General Electric indicaba que el 70% de los ejecutivos tiene expectativas muy positivas. Un 85% cree que las innovaciones de los sistemas ciberf铆sicos ser谩n beneficiosas, un 64% se declara dispuesto a asumir los riesgos de tales innovaciones y solo un 17% teme por el impacto negativo que podr铆a tener en los trabajadores.

El economista y analista geopol铆tico Peter Koenig 鈥 que trabaj贸 m谩s de treinta a帽os con el Banco Mundial y la OMS y es autor del libro El Orden Mundial y la Revoluci贸n: ensayos de resistencia 鈥 explicaba as铆 en un art铆culo publicado en noviembre pasado en Global Research las medidas que van a tomarse:

-La aceleraci贸n de procesos de trabajo digitalizados y la reconversi贸n de m谩s del 80% en teletrabajo.

-La automatizaci贸n del 50% de las tareas, incluyendo el trabajo a distancia.

-La reconversi贸n de las competencias digitales y de los programas de capacitaci贸n lo que redundar谩 en una reducci贸n del contacto humano en los trabajos.

-La transformaci贸n de las estructuras organizativas actuales para proporcionar nuevas reorganizaciones que permitan el m谩ximo control en todas las actividades.

-La reasignaci贸n de tareas en al menos un tercio de la fuerza laboral que depender谩 de un 鈥渋ngreso b谩sico鈥 o 鈥渟alario b谩sico universal鈥 que apenas les permitir谩 sobrevivir.

-La reducci贸n de la fuerza laboral. Afectar铆a al 28% de la poblaci贸n y aumentar铆a el desempleo aunque se camuflar谩 con un aumento temporal de un 5% de la mano de obra no cualificada que al final ser谩 igualmente sustituida por la automatizaci贸n.

Acabamos con unas palabras de Michel Chossudovsky, profesor em茅rito de Econom铆a en la Universidad de Otawa (Canad谩) 鈥 director del Centro para la Investigaci贸n de la Globalizaci贸n de Montreal y autor de libros como La globalizaci贸n de la pobreza y el Nuevo orden Mundial o Hacia un escenario de Tercera Guerra Mundial 鈥 para quien se est谩 enga帽ando al mundo sobre las causas y consecuencias de la crisis creada con la Covid-19. En un art铆culo titulado 鈥淐apitalismo global, gobierno mundial y la crisis del coronavirus鈥 publicado el 1 de mayo de 2020 en Global Research asevera que 鈥渓a actual crisis est谩 marcada por una 鈥榚mergencia鈥 de salud p煤blica auspiciada por la OMS que se utiliza como pretexto y justificaci贸n para desencadenar un proceso mundial de reestructuraci贸n econ贸mica, social y pol铆tica. Es ingenier铆a social. Los gobiernos son presionados para extender el confinamiento a pesar de sus devastadoras consecuencias econ贸micas y sociales鈥. Y a帽ade: 鈥淣o nos hagamos ilusiones: estamos ante una operaci贸n planificada cuidadosamente. No hay nada de espont谩neo o accidental. La recesi贸n econ贸mica ha sido orquestada en los planos nacional y mundial. Al mismo tiempo, esta crisis forma parte de la planificaci贸n militar y de inteligencia de Estados Unidos y de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN). No solo tiene la intenci贸n de debilitar a China, Rusia e Ir谩n: busca tambi茅n desestabilizar el tejido econ贸mico de la Uni贸n Europea鈥. En definitiva, todo indica que nos encontramos en una nueva etapa de la evoluci贸n del capitalismo global. Hablamos de un sistema de gobernanza mundial 鈥渃ontrolado -seg煤n explica Chossudovsky- por poderosos intereses financieros, incluidas las fundaciones corporativas y los centros de pensamiento (think tanks) de Washington que supervisan la toma de decisiones en los 谩mbitos nacional y global. Seg煤n asevera 芦los gobiernos nacionales est谩n subordinados a esta gobernanza global禄. 脡l mismo explica luego que la idea de un gobierno mundial la plante贸 el fallecido David Rockefeller durante la reuni贸n del Club Bilderberg celebrada en Baden (Alemania) en junio de 1991 donde pronunci贸 estas esclarecedoras palabras: 鈥淎gradecemos a The Washington Post, The New York Times, la revista Time y otras excelentes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones que hayan respetado sus promesas de discreci贸n durante casi 40 a帽os (鈥) Nos hubiera sido imposible desarrollar nuestro plan para el mundo si hubi茅ramos estado expuestos a los reflectores medi谩ticos durante estos a帽os. Hoy el mundo es m谩s sofisticado y est谩 preparado para ir hacia un gobierno mundial. La soberan铆a supranacional encabezada por una 茅lite intelectual y de banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminaci贸n nacional practicada en los siglos pasados禄.

Es evidente que desde hace tiempo no se esconden. 驴Para qu茅 en esta sociedad de son谩mbulos?

Fran莽ois Duval (Revista Discovery salud n.潞 255, enero 2022)