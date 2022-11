–

Las 4 claves del piquete en Comodoro Py: De las 43 medidas que pidieron los abogados de la vicepresidenta solo fueron aceptadas 8. Los v铆nculos con Revoluci贸n Federal, el financiamiento empresario y la ligaz贸n con un sector de Juntos por el Cambio, en la nada.

Por Ra煤l Kollmann y Irina Hauser.

Cristina Kirchner dijo en Pilar que est谩 pesimista, que la Justicia no va a investigar nada, que la quieren de acusada, no de v铆ctima. La realidad, al menos por ahora, le da toda la raz贸n. Sus abogados, Jos茅 Manuel Ubeira y Marcos Aldaz谩bal le propusieron a la jueza Mar铆a Eugenia Capuchetti, en estos dos meses y cinco d铆as, 43 medidas de prueba. La magistrada contest贸 en 32 oportunidades con un t茅ngase presente u opt贸 por no contestar. Es decir, no dispuso las medidas propuestas. Adem谩s, en tres casos directamente rechaz贸 lo pedido, totalizando un total de 35 medidas no aceptadas de las 43 propuestas.

Pero el mayor rechazo de Comodoro Py es la decisi贸n de descuartizar la investigaci贸n: nada de buscar a los contactos de los que quisieron volarle la cabeza a Cristina, como ella misma dijo. Nada de detectar v铆nculos con los neonazis de Revoluci贸n Federal, el financiamiento empresario o la ligaz贸n con el sector de Juntos por el Cambio alineado con Patricia Bullrich.

La marcha de los expedientes denota lentitud extrema, una marcada inclinaci贸n a no avanzar sobre una posible trama detr谩s de la escena y una serie de preguntas sin respuesta.

1.- 驴El diputado Gerardo Milman se enter贸 del atentado y no lo denunci贸 ni lo fren贸?

En esta cuesti贸n, asombrosamente, la jueza Capuchetti rechaz贸 la realizaci贸n de dos medidas que pidieron los abogados de Cristina. Como se sabe, Jorge Arbello, asesor del diputado Marcos Cleri, del Frente de Todos, escuch贸 a Milman decir 鈥渃uando la maten yo estoy camino a la costa鈥.

En el momento de pronunciar la frase Milman estaba en la confiter铆a Casablanca con dos colaboradoras, Carolina G贸mez M贸naco e Ivana Bohdziewicz. Ambas negaron haber estado all铆, es decir que mintieron. En especial G贸mez M贸naco que, seg煤n las c谩maras, estuvo una hora y 15 minutos. Imposible de olvidar. Las im谩genes tambi茅n demostraron que Arbello estaba ubicado en la mesa de al lado de Milman y las dos j贸venes, es decir hicieron veros铆mil su declaraci贸n bajo juramento.

Pese a la mentira de G贸mez M贸naco y Bohdziewicz, la jueza no acept贸 secuestrarles sus celulares para ver qu茅 informaci贸n surg铆a, en especial si aparec铆a alg煤n dato que confirmara que Milman supo del atentado de antemano. Es que el diputado no s贸lo habr铆a pronunciado aquella frase sino que present贸 un extra帽o proyecto en la C谩mara baja, el 19 de agosto, hablando de que habr铆a 鈥渦n falso atentado contra Cristina鈥. Asombrosos poderes extrasensoriales del legislador alineado con Bullrich.

Pero hubo otra negativa impactante de la jueza. Ubeira y Aldaz谩bal ofrecieron darle a la magistrada una copia, certificada por escribano, de la pantalla del mensaje enviado por el denunciante, Arbello, muy poco despu茅s del ataque contra Cristina. El texto que le mand贸 a Cleri consignaba: 鈥渁yer cuando sal铆 de la oficina fui a comer a Casablanca. Al lado mio estaba Milman con dos pibas y graciosamente dec铆a cuando la maten estoy camino a la costa. Y se mataban de risa鈥. El mensaje se mand贸 el d铆a del atentado a las 22.36. La jueza ni siquiera quiso certificarlo.

2.- 驴Tiene protecci贸n Milman por ser el hilo que va a Juntos por el Cambio?

El abogado Yamil Castro Bianchi denunci贸 a Milman porque una de las j贸venes que estaba con 茅l en Casablanca, Carolina G贸mez M贸naco, exMiss Argentina 2012, fue designada como Directora de la Escuela de Inteligencia Criminal, sin tener ning煤n antecedente. Eso ocurri贸 en septiembre de 2017. En el mismo mes, la chica puso en marcha un lujoso centro de est茅tica, a metros del Obelisco, una escuela de modelos y un instituto de danzas y fitness. El denunciante afirma que G贸mez M贸naco no contaba con recursos para semejante emprendimiento. La causa qued贸 en manos del t谩ndem Juli谩n Ercolini-Guillermo Marijuan, que fueron puntales en la ofensiva contra el peronismo en todos estos a帽os.

Lo llamativo es que, transcurrida una semana de la denuncia, nadie del PRO sali贸 a defender a Milman de lo que ser铆a un hecho de corrupci贸n: Castro Bianchi lo denunci贸 por exacciones y lavado de dinero. O sea, financi贸 a la exMiss Argentina con plata del Ministerio de Seguridad. Queda la impresi贸n que al aliado de Bullrich no lo quieren tocar justamente porque en este momento est谩 sospechado de haber conocido la existencia del plan de matar a Cristina y no lo fren贸 ni lo denunci贸.

3.- 驴Qu茅 pasa con los fondos que recibi贸 Jonathan Morel de Revoluci贸n Federal?

El carpintero improvisado recibi贸 unos 13 millones de pesos, ocho millones en blanco y unos cinco millones en negro. El dinero fue enviado por Caputo Hermanos, supuestamente para la fabricaci贸n de muebles para un edificio en A帽elo, la localidad en la que est谩 Vaca Muerta. Efectivamente el edificio existe y hubo muebles que se mandaron, pero a esta altura ya deber铆a saberse cu谩nto val铆an realmente esos muebles. La hip贸tesis de Ubeira y Aldaz谩bal es que parte del dinero fue para financiar a Revoluci贸n Federal. Por ejemplo, los ocho millones en blanco para pagarle a los que hicieron los muebles -Morel no sab铆a ni pod铆a hacerlos- y cinco millones para el grupo neonazi.

Cristina lo sintetiz贸 as铆 este viernes en Pilar: los que trataron de matarla 鈥渘o fueron indignados. Era gente que recib铆a millones de pesos por hacer esto鈥. El juez Marcelo Mart铆nez de Giorgi, que investiga a Revoluci贸n Federal, visiblemente molesto con la C谩mara Federal denominada M, por macrista, afirm贸 en el procesamiento del grupo neonazi que crearon el clima para el ataque, es decir que fogonearon la idea de matar a Cristina y que se necesitaba un h茅roe, un San Mart铆n, que se atreva a disparar. Brenda Uliarte estuvo en una marcha y en una fiesta de Revoluci贸n Federal y esa telara帽a sigue sin aclararse. El magistrado insisti贸 en que todo deb铆a investigarse como una unidad -el ataque a Cristina y Revoluci贸n Federal-, pero la C谩mara M dijo que no.

4.- Sabag, Uliarte, Carrizo, el grupo que gatill贸 驴parar todo y mandar a juicio?

En la semana que pas贸, la C谩mara M (por macrista) -Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens- le dijo a la jueza que cuanto antes eleve la causa a juicio, o sea que cierre la investigaci贸n en Sabag-Uliarte-Carrizo, los detenidos. La resoluci贸n fue criticada, entre otros, por el presidente Alberto Fern谩ndez y el ministro Mart铆n Soria. Bruglia puso el grito en el cielo, especialmente porque nadie lo apoy贸. Termin贸 renunciando a la Asociaci贸n de Magistrados. En Comodoro Py deben haber pensado que ese fallo de la C谩mara M fue demasiado.

Lo cierto es que pasados dos meses, se perdieron buena parte de los hilos a ra铆z del vaciamiento del celular de Sabag y la entrega, tard铆sima, del resto de los celulares. Est谩 claro que estuvieron varios de ellos en los d铆as previos al ataque en la esquina de Uruguay y Juncal, simulando vender copos de az煤car, pero no se sabe exactamente qui茅nes fueron.

Carrizo se defendi贸 diciendo que 茅l no era parte del ataque de Sabag, que el suyo estaba previsto para una semana despu茅s, con otra arma, calibre 22. Poco y nada se sabe de esta historia.

Est谩 claro que el acento se pone en las causas, que como dijo CFK, es acusada, no v铆ctima. En dos meses, la Corte Suprema no dispuso ning煤n refuerzo para el juzgado, la Procuraci贸n no arm贸 un equipo de fiscales -como en la causa de las rutas de Santa Cruz, por ejemplo- y la tentativa de asesinato de una vicepresidenta se investiga como si fuera un hecho com煤n, no institucional. Casi como una pelea de barrio. El aparato judicial se exhibe sin tapujos.

