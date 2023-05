–

De parte de Valladolor May 31, 2023

Ante lo que se nos avecina, y viendo, la verdad, que las cosas no cambian más que lo justo (o cambian para no cambiar), rescatamos una reflexión del año 1982, sobre las elecciones:

“Para el proletariado el problema no es ‘derrotar a la derecha’ en las elecciones, tal y como lo pregonan [la izquierda] y la ‘extremaizquierda’, que reduce su horizonte a los conflictos de la política electoral. Para la clase obrera el problema es derrocar al capitalismo, y para ello combatir todas las alternativas de la dictadura burguesa, de derecha, de centro y de izquierda. Para ella, el problema es de prepararse desde ya para enfrentar la ofensiva antiproletaria que el gobierno que saldrá de las elecciones (sea de derecha como de izquierda) no dejará de desencadenar, contra sus condiciones de vida y de trabajo, prolongando la ofensiva ya en acción desde hace años. Para ello no existe otra opción que no sea la de denunciar y combatir la política de colaboración de clase instrumentada -hoy desde la oposición y mañana desde el gobierno- por la izquierda parlamentaria y sus correas sindicales amarillas, desertar el terreno de la democracia burguesa y combatir, en el terreno de la acción directa, de la organización y movilización de las masas explotadas por la defensa de los intereses materiales de la clase trabajadora, y de ella sola, sorda a los cantos de sirena de una “izquierda” hundida hasta el cuello en el terreno de la colaboración de clases, del legalismo, del democratismo”.

[El Comunista, año VII, nº 56, agosto-septiembre de 1982).

____________

FUENTE: http://www.pcint.org/40_pdf/260_El_Comunista/elc-56.pdf

Aquí el texto completo del que está extraída la cita: