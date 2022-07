–

El eslogan que inunda CABA y medios nacionales demanda el triple de fondos que lo destinado, por ejemplo, a infraestructura escolar. Pero la propia Ciudad admite no saber el n煤mero final que demandar谩. Cu谩nto est谩 creciendo el 谩rea publicitaria. La 鈥渃hequera abierta鈥 de la propaganda Pro.

Por Mart铆n Su谩rez @MDSuarez

Camino a su trabajo, Juli谩n se baja en la estaci贸n Callao de la l铆nea B. Su paso acelerado es acompa帽ado por un repaso mental de las tareas del d铆a, mientras sube las escaleras para salir a la altura de Av. Corrientes al 1800. Entre los escalones ve un anuncio que le resulta familiar. Se detiene. Piensa. 鈥溌緿贸nde vi esa frase?鈥. Sigue. Levanta la vista. Al costado de un edificio observa el mismo enunciado. Al llegar a Av. Rivadavia y Callao choca de frente con el monumento a los Dos Congresos envuelto en una tela de cerramiento que tiene ese mismo eslogan. Ya en su oficina mira por la ventana y sobre Av. Entre R铆os ve un colectivo vestido con el mismo lema, mientras la radio lo enuncia: 鈥淟a transformaci贸n no para, Buenos Aires Ciudad鈥. Esta situaci贸n la viven a diario las millones de personas que se movilizan en el distrito porte帽o, pero no s贸lo ellas: se puede ver u o铆r el anuncio en medios nacionales, en los partidos de f煤tbol, en gigantes carteler铆as de partidos 鈥渁migos鈥 del Gran Buenos Aires y en accesos a la Capital Federal. Es una campa帽a local que se ha nacionalizado, con miras a la carrera presidencial de Horacio Rodr铆guez Larreta y que le insume a la Ciudad al menos $12 millones por d铆a.

La desproporci贸n del presupuesto porte帽o en cuanto a sus prioridades es evidente. 鈥淟a pauta鈥 encabeza el podio. En los primeros tres meses del a帽o, el Ejecutivo porte帽o utiliz贸 menos del 2% del presupuesto asignado a Becas Estudiantiles, apenas el 12% a Pol铆ticas Alimentarias, y un 0% en 鈥淐r茅ditos a la Primera Vivienda鈥. En el otro extremo, asegura un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), 鈥渓a administraci贸n de Rodr铆guez Larreta gast贸 casi 12 millones de pesos por d铆a en publicidad鈥. Pero el n煤mero no est谩 cerrado. M谩s bien parece una 鈥渃hequera abierta鈥.

El 29 de marzo, Tiempo realiz贸 un pedido de acceso a la informaci贸n p煤blica para conocer en detalle el monto destinado a 鈥淟a transformaci贸n no para鈥. La consulta estaba dirigida a la inversi贸n en propaganda callejera y audiovisual, ya sea para radio, TV, y tambi茅n gr谩fica e internet. Pero las respuestas tard铆as, enviadas por la Subsecretar铆a de Comunicaci贸n Social, resultaron contradictorias y evitando datos concretos.

El 21 de abril, casi un mes despu茅s, pidieron una pr贸rroga de 10 d铆as h谩biles para responder, y reci茅n el 9 de mayo enviaron una vaga respuesta: 鈥淟a campa帽a se encuentra en curso, por lo que no es posible desagregar la inversi贸n definitiva, que de todos modos se encuadra dentro de los par谩metros de ejecuci贸n presupuestaria aprobados por la Legislatura de la Ciudad en la Ley de Presupuesto 2022, en las partidas correspondientes a publicidad en los diferentes ministerios鈥, argument贸 el Ejecutivo porte帽o.

La Ciudad reconoce que el monto destinado a la campa帽a no tiene un n煤mero final, que a煤n no tiene l铆mites predefinidos y que permanece abierta. Sin embargo, si bien no especificaron el monto gastado, s铆 desagregaron el porcentaje de lo invertido. As铆 lo dijeron: 鈥渓a inversi贸n publicitaria de la campa帽a 鈥楲a transformaci贸n no para鈥 sigue los siguientes par谩metros de distribuci贸n: TV abierta: 36%; TV paga: 12%; Radio: 15%; V铆a p煤blica: 17%; Cine: 2%; Diarios y revistas: 9%; Internet: 9%鈥, concluye el documento. Este p谩rrafo marca una fuerte contradicci贸n: por un lado admiten que no est谩 definido el presupuesto para la campa帽a, pero env铆an el porcentaje segmentado que se destina a cada soporte.

El 11 de mayo Tiempo realiz贸 otro pedido de acceso a la informaci贸n p煤blica repreguntando. Pero volvieron a esgrimir que 鈥渓a campa帽a se encuentra en curso鈥, raz贸n por la cual, 鈥渘o es posible desagregar la inversi贸n definitiva en este momento鈥.

鈥淓llos juegan con que no se mueven del presupuesto aprobado, pero no te informan lo que gastan鈥, analiza a este diario Alejandro Volkind, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. 鈥淎dem谩s, para el caso de 鈥楲a transformaci贸n no para鈥 hay que aclarar que no es una campa帽a p煤blica porque no cumple con ninguna de las caracter铆sticas de concientizaci贸n, no est谩 vinculada a ninguna advertencia, o asesoramiento o consejo hacia la poblaci贸n. Es directamente propaganda electoral鈥, acota.

Eslogans

Uno de los sitios preferidos por el oficialismo porte帽o para colocar el mensaje de 鈥淟a transformaci贸n no para鈥 suele ser el de las obras. Por ejemplo, en escuelas. Desde hace semanas comunidades educativas de distintos colegios alertan por la carteler铆a del GCBA en las fachadas escolares. Seg煤n remarcaron desde UTE, 鈥減or ley, en el frente de los colegios solo se puede usar el logo oficial de la Ciudad, pero esa vara se va corriendo y el GCBA introduce consignas partidarias鈥.

Al focalizar en el 铆tem Publicidad y Propaganda del presupuesto porte帽o, se observa que para este a帽o pautaron casi 3500 millones de pesos ($3.478.951.683) volcados a la propaganda, de los cuales en el primer trimestre ejecutaron casi el 22% ($753.046.973). 鈥淧ero ese gasto crece mucho m谩s si le sumamos los casi 1500 millones de la Subsecretar铆a de Comunicaci贸n Social, que asiste a la Secretar铆a de Medios en las contrataciones de publicidad en las diferentes 谩reas del gobierno鈥, explica Volkind. Al sumar ambos puntos el total llega a 4923 millones para 2022, de los que se utilizaron $1069 millones en los primeros tres meses.

Los aumentos en el 谩rea son constantes. Durante el a帽o pasado 鈥淧ublicidad y Propaganda鈥 duplic贸 su presupuesto: los 2400 millones iniciales aprobados por la Legislatura terminaron siendo $ 4724 millones. La Subsecretar铆a de Comunicaci贸n Social finaliz贸 2021 con un 117% m谩s de lo pautado al inicio de a帽o. Tiempo intent贸 comunicarse con Ciudad pero no obtuvo respuesta.

鈥淟a Secretar铆a y la Subsecretar铆a de Medios de la Ciudad no solo son las 谩reas que m谩s crecieron respecto al 2021, sino que son las que m谩s ejecutan si las comparamos con otras鈥, explica a Tiempo el legislador porte帽o Mat铆as Barroetave帽a (FdT). 鈥淣o solo tienen mayor cantidad de recursos que el resto de las 谩reas sino que lo ejecutan m谩s r谩pido; y con la ampliaci贸n presupuestaria que se vota esta semana van a tener m谩s recursos鈥, sostiene en alusi贸n a la ampliaci贸n presentada por el Ejecutivo local que a帽ade m谩s de $178 millones al presupuesto 2022.

鈥淩especto a las diferentes campa帽as que realiza la Ciudad, hemos detectado que ellos tienen mecanismos de contrataci贸n, por ejemplo en encuestas, relevamientos y dem谩s, donde contratan una especie de 鈥榓 la bolsa鈥, se invita a empresas para tercerizar esos trabajos y de ah铆 sale el pago de la campa帽a鈥, agrega Barroetave帽a. Y a帽ade: 鈥淒esde la Legislatura no tenemos forma de identificar cu谩nto es el gasto de 鈥楲a transformaci贸n no para鈥, m谩s all谩 de realizar pedidos de informes que, al contar el oficialismo con mayor铆a en comisiones, no llegan a ser debatidos en el recinto. De todos los pedidos que presentamos, s贸lo el 18% logramos que se traten鈥. 鈥

Las ampliaciones presupuestarias

A pesar de los reclamos de Rodr铆guez Larreta de c贸mo supuestamente afecta a su gesti贸n que el gobierno nacional ya no le otorgue el mismo porcentaje de coparticipaci贸n que le entreg贸 la presidencia de Macri, el distrito porte帽o hist贸ricamente cuenta con el presupuesto m谩s abultado del pa铆s. Pero no suele reflejarse en los sectores m谩s postergados. Y tiene una caracter铆stica: las ampliaciones presupuestarias que se votan regularmente durante el a帽o.

Esta semana la Legislatura aprobar谩 una nueva, presentada por el Ejecutivo porte帽o, que 鈥渆quivale a 13 presupuestos del municipio de Tres de Febrero, diez de Lan煤s, siete de Avellaneda, General San Mart铆n y La Plata; seis de Vicente L贸pez y La Matanza; y cinco de Lomas de Zamora鈥, detalla un informe del equipo de Mat铆as Barroetave帽a (FdT).

En su 煤ltimo informe de gesti贸n ante el recinto, el jefe de Gabinete porte帽o, Felipe Miguel, recibi贸 una pregunta del legislador Juan Manuel Vald茅s: 鈥淭omando los datos del primer trimestre, la partida Publicidad y Propaganda y Secretar铆a de Medios tienen un ritmo de ejecuci贸n que se aproxima al 25% (ideal). 驴Por qu茅 no se repite esta tendencia en las partidas sociales? 驴Cu谩l es la raz贸n para darles prioridad a estos conceptos en el ritmo de ejecuci贸n presupuestaria?鈥. El funcionario prefiri贸 no responder.

Un monto que equivale a cuatro nuevas escuelas

Hasta hoy transcurrieron 191 d铆as del a帽o y la Ciudad lleva gastados en pauta y publicidad $ 2292 millones. Ese monto general, que puede desagregarse en 12 millones de pesos diarios, equivale a la construcci贸n de casi cuatro colegios p煤blicos de gesti贸n estatal como la escuela art铆stica Jorge Donn, o la nueva escuela primaria com煤n N掳 11 y el jard铆n de infantes del Distrito Escolar N掳 1 de la Comuna 1, que se emplazar谩 en el Barrio 31 por $ 638 millones, de acuerdo a las propias cifras oficiales publicadas en la 煤ltima licitaci贸n que realiz贸 la administraci贸n de Horacio Rodr铆guez Larreta. La comparaci贸n no es azarosa, y la resaltan las comunidades educativas del sistema educativo p煤blico porte帽o como una diferencia en los gastos que prioriza el Ejecutivo de CABA: la construcci贸n de edificios escolares en una Ciudad que tiene m谩s de 50 mil chicos sin vacantes representa una de las deudas hist贸ricas de los 15 a帽os de gobierno PRO en el distrito.

