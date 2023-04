Por Jorge Contreras

Hace de虂cadas, no habi虂a autovi虂as, sino can虄adas reales. Por los puertos no pasaban coches ni camiones, sino pastores con sus ovejas. Hoy las can虄adas esta虂n soterradas por chalets, carreteras o bajo la maleza. Los puertos se han apagado y los pastores casi han desaparecido. Y aunque poca gente lo conozca, durante siglos fueron el motor econo虂mico de Castilla y de muchas otras regiones puesto que la lana de oveja merina iba a los puertos de Santander y Laredo y era exportada a toda Europa.

Desde hace unos meses vivo ma虂s de cerca este mundo del pastoreo. Asi虂 pues, el pasado 3 de julio ya que la Fundacio虂n Monte Mediterra虂neo realizo虂 la trashumancia desde Prioro (Leo虂n) al Puerto de Pandetrave (Leo虂n) por la Can虄ada Real Leonesa llegando a destino el di虂a 6 de julio, donde se quedara虂n hasta mediados de octubre, me aventure虂 a realizarla junto con dos pastores, un trabajador de la fundacio虂n y unas personas interesadas en ello, realizando asi虂 un total de 38,55 km por vi虂as pecuarias pasando por Boca de Hue虂rgano, Villafrea de la Reina, Los Espejos de la Reina, Barniedo de la Reina, Portilla de la Reina, hasta llegar al puerto.

Un dato que me llama la atencio虂n de este 鈥減eregrinaje pastoril鈥 es que en la montan虄a leonesa la trashumancia se consideraba una fiesta.

El transcurso de la trashumancia era muy diverso pues pasaba por pueblos, bosques, pantanos, caminos y carreteras. Y la gente de los pueblos sacaba comida y bebida y tambie虂n acompan虄aban a los pastores parte del trayecto. En la actualidad au虂n la gente mayor y los ma虂s nin虄os siguen disfrutando de esta tradicio虂n acompan虄ando al reban虄o, algo que todavi虂a cala y los pocos pastores que quedan siguen blandiendo su vara ayudando a mover el reban虄o.

Ahora la Fundacio虂n Monte Mediterra虂neo, en la que trabaja Juan Luis Ga虂zquez Guerrero y por la que se contrata a Jose虂 Rodri虂guez Dura虂n (Ca虂ceres, 54 an虄os) y su tocayo J. Morgado Galet (Torremocha, Ca虂ceres, 59 an虄os), se encarga a nivel administrativo y burocra虂tico de la contratacio虂n de pastores y la bu虂squeda de ganaderos al igual que de los puertos. E虂sta lucha por la mejora, conservacio虂n y regeneracio虂n del medio natural. Y tambie虂n tiene la dehesa San Francisco que la gestiona de forma ecolo虂gica y sostenible, trabajada de forma tradicional, con ganaderi虂a de raza auto虂ctona. Asimismo, tiene una gran cantidad de proyectos de erasmus, reforestacio虂n, trashumancia, etc.

Juan Luis Ga虂zquez Guerrero (Cogollos de Guadix, Granada, 29 an虄os) me hablo虂 que su principal motivo por el que quiere recuperar la trashumancia es por la falta de pastos frescos en el sur. Esto provoca el e虂xodo pastoril al norte, trayendo consigo una oportunidad que beneficia la tierra, ya que es abonada y el ganado transporta en su lana miles de semillas. Por otro lado, realiza una tarea fundamental desbrozando bosques y puertos e incluso reduciendo la contaminacio虂n al no consumir piensos. Adema虂s, gracias a estos movimientos, se intenta hacer un llamamiento para que futuros pastores continu虂en con la labor del pastoreo, pero la falta de motivacio虂n y las condiciones a las que se someten, aleja a las interesadas de los objetivos por conservar el pastoreo vivo. Por eso desde la fundacio虂n luchan por una mejora en las condiciones de este oficio y se me ha concedido la oportunidad de vivirlo en primera persona.

CON UN OJO ABIERTO Y EL OI虂DO ATENTO