La Travesìa por la Vida Zapatista por las islas WISE – Dias 1 al 3

10 nov 2021

La delegación zapatista respira en el océano en el oeste de Irlanda. 13 de Octubre, 2021. Crèdito: @Zapsgoheirinn

En la tarde del 12 de octubre, un grupo de hombres y mujeres zapatistas aterrizó en el aeropuerto internacional de Dublín. La delegación, formada por dos equipos de Escucha y Habla, fue recibida calurosamente por un grupo de alegres compañeros que tejían coloridas pancartas. La llegada de los zapatistas en este día es notable, ya que el 12 de octubre se cumplen 529 años de la resistencia indígena contra el orden colonial instalado en 1492.

Los zapatistas han llegado a las islas WISE para reunirse con otras luchas y movimientos que comparten su deseo de construir un mundo más justo y mejor. Estamos seguros de que su paso por estas tierras dejará una huella imborrable, y que su lenguaje de resistencia nos dejará a todos más decididos en nuestras luchas por la justicia, la paz y la libertad.

Llegada a Dublin. 12 de Octubre, 2021. Crèdito: @Zapsgoheirinn

Octubre 13: Galway

La delegación tuvo una jornada intensa en Galway, donde se reunió con activistas de la lengua irlandesa y colectivos radicales para dialogar sobre la identidad, la lengua y la autonomía

Del irlandés al inglés, al español y a las lenguas mayas (tojolabal, tzeltal, mam, chol, zoque) y viceversa: nuestras historias se desarrollan en el multilingüismo y la traducción.

Zapatistas en Galway. 13 de Octobre, 2021. Crèdito: @Zapsgoheirinn

Zapatistas en el centro comunitario Muintearas. 13 de Octobre, 2021. Crèditp: @Zapsgoheirinn

Por la tarde, la delegación se unió a una gran multitud en el Arco de España, donde se hizo eco del pueblo de Galway en su petición de retirar el monumento de la ciudad a Cristóbal Colón.

Zapatistas en Galway. 13 de Octobre, 2021. Crèdito: @Zapsgoheirinn

Octubre 14: màs encuentros en Galway

El viaje por Éire continúa en Galway con encuentros con colectivos feministas, la comunidad itinerante irlandesa y grupos de solidaridad con los inmigrantes.

Obra de arte de @RumpusX. Basado en una impresión en linóleo de @cenza_v. Crèdito:@Zapsgoheirinn

Sigue Fáilte go hÉirinn Zapatistas 2021 para màs informaciòn sobre la Travesìa por la Vida en Irlanda

y Zapatatista Solidarity Network para actualizaciones en las islas WISE.

En Facebook: FghZapatistas2021 & ZapaSolNet

What are we fighting for? Declaraciòn y calendario de actividades de nuestros amigos en Irlanda.

No olvides apoyar fundraiser si puedes.

#LaGiraZapatistaVa