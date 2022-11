–

Una parte de la historia social es la de la guerra del Estado contra las comunidades. Se trata de un largo proceso de homogeneizaci贸n y destrucci贸n de las capacidades autoinstituyentes de los pueblos. Este proceso puede verse en la desaparici贸n de los lugares del hacer com煤n y su sustituci贸n por espacios jer谩rquicos, donde las bases sociales tienen un rol subordinado, y espacios mercantiles, donde la relaci贸n determinante es la de la compra-venta. El auspicio de alguna empresa o la promoci贸n por parte de alg煤n 贸rgano estatal son expresiones de este largo camino de destrucci贸n del esp铆ritu aut贸nomo de las comunidades. En este sentido, desde hace tiempo la educaci贸n vive un ataque directo que busca adaptar a煤n m谩s sus espacios al mercado, hecho que fragiliza sus estructuras socializadoras m谩s interesantes.

En el capitalismo financiero, aquellos espacios de socializaci贸n educativa que antes fueron utilizados b谩sicamente para disciplinar, ahora 鈥渟obran鈥. Las estructuras deben ser transformadas para adaptar a las personas a las exigencias del mercado ya que ocupan 鈥渄emasiado tiempo鈥, son 鈥渄emasiado caras鈥 y tienen 鈥渄emasiados saberes in煤tiles鈥. La disciplina no desaparece nunca pero ha sido sustitu铆da en parte por dispositivos de poder que cumplen mejor el objetivo de amansamiento. Hoy el mercado exige a la sociedad que adec煤e su espacio educativo y se elimine cualquier rasgo de capacidad autoinstituyente que pudiera ser un peligro para el 鈥減rogreso鈥. Lxs profesorxs saben bien que los espacios de educaci贸n hoy no sirven. No sirven ni para lo que ellxs quisieran, el desarrollo integral de las personas como sujetos libres, ni para los intereses del capitalismo, sujetos adaptables y sumisos frente a las necesidades cambiantes del mercado.

Si algo constituyen las escuelas, las utus y liceos, es espacios de amuchamiento, del terrible y hermoso tener que encontrarse con el objetivo de aprender. Parece poco e insignificante, claro, pero es much铆simo en un mundo que tiende a la destrucci贸n de la socializaci贸n como la entendemos, o queremos, como algo m谩s all谩 del intercambio de mercanc铆as. Ahora, si las personas somos capital humano, como hemos escuchado tantas veces a dirigentes de un lado u otro, 驴qu茅 impide a lxs poderosxs usarnos como objetos de ganancia? El encierro que mucha gente vivi贸 durante la pandemia, y la falta de sociabilidad que produjo, nos mostr贸 lo extremadamente peligroso de la carencia de contacto, sobre todo, en lxs m谩s chicxs. Deber铆an ser suficientes las consecuencias que vemos a diario, pero, m谩s all谩 de lxs docentes, no se est谩 tomando en serio la centralidad para nuestras vidas de los espacios educativos. Ah铆 nos encontramos, interactuamos y construimos sentidos.

Todo espacio de amuchamiento, sobre todo, el de la educaci贸n, se ha convertido en un espacio de resistencia en s铆 mismo. Resiste a las fuerzas que prosiguen atacando a la sociedad para transformar sus modos de educarse, de estar juntxs, de socializar, a veces, sin empresas de por medio. Tal vez m谩s exacto sea decir que son espacios de posibilidad de resistencia, condici贸n de posibilidad para la libertad, entendida siempre como un hecho colectivo, un hecho profundamente social.

Hoy la educaci贸n es una trinchera porque, si bien, ya no es el arma m谩s eficaz del Estado contra la sociedad (ya posee otros dispositivos m谩s eficaces), es una posibilidad latente de socializaci贸n liberadora. Hoy la educaci贸n es resistencia, adem谩s, porque puede evitar peores males, como los que vimos con el ejemplo de la pandemia. La interacci贸n social en las aulas sobrepasa siempre los designios empresariales. Los algoritmos no controlan a lxs docentes y el capitalismo no controla a la gente cuando socializa y crea cultura de lo com煤n. En la interacci贸n no mediatizada del todo por el mercado, en relaciones que pueden llegar a escapar al tipo de relacionamiento autoritario, est谩 nuestra oportunidad. Esa es la cultura a la que teme el poder, cualquier poder.

Regino Martinez

Fuente: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063690292479