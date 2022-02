–

La Trochita, el «expreso patagónico» hoy transformado en atractivo turístico, tiene un recorrido que parte de la ciudad de Esquel y llega a la estación Nahuelpan, lugar históricamente habitado por el pueblo mapuche. Sin embargo, su recorrido turístico ignora a la comunidad de Nahuelpan. No se menciona ni su historia ni su presente. No se cuenta cómo el Estado argentino desalojó y despojó violentamente a sus habitantes en 1937 ni como en 1948 le devolvió apenas una fracción del territorio solo a los familiares directos de Nahuelpan (a pesar de que la comunidad la conformaban otras tantas familias anteriormente despojadas de otros territorios). Tampoco se cuenta lo que pasa hoy: que la empresaria, periodista y política María Elena Paggi de la ciudad de Esquel, heredera del escribano Paggi (quien se quedó con parte del loteo de la comunidad luego del desalojo del 37′), decidió en febrero de 2021 anular con una gran zanja de lado a lado, el único acceso a los campos y viviendas de varias familias de la comunidad Mapuche Tehuelche Nahuelpan, quienes usaban ese camino hace, al menos, 70 años. Por eso la comunidad decidió subirse a La Trochita. Para mostrar que existen, que no son solo un nombre de la estación. Que la estación Nahuelpan es su territorio. Por Revista Cítrica | Fotogalería: Roxana Sposaro.

“Esta es una oportunidad para que los medios nos den una mano, para que hagan saber a la población nuestra situación. Este mes 30 policías fueron al territorio para buscar algo de que acusarnos. En los medios tenemos una señora que nos critica por la radio todos los sábados. Tomamos la decisión de subir a La Trochita para que las autoridades y la justicia se despierten. No queremos perjudicar a nadie”, explicó este lunes 14 de febrero en conferencia de prensa Ángel Quilaqueo, Lonko de la comunidad Nahuelpan.

Esos 30 policías ingresaron para notificar a la Lof Quilaqueo Llancaqueo, histórica y descendiente de Nahuelpan, de una acusación por usurpación. Es decir, recibieron una denuncia por usurpar su propio territorio. Ese sinsentido no se cuenta en la Trochita. Tampoco se cuenta que la comunidad enfrenta el avance de los privados que siguen alambrando territorios y cortando el paso a la comunidad. Mucho menos cuenta la Trochita que la comunidad mapuche Nahuelpan sufre la contaminación del basurero municipal: todos los días 30 camiones llenos de basura llegan provenientes de Trevelin Esquel y el parque nacional Los Alerces. Esa basura se desparrama por los campos de la histórica comunidad, poniendo en riesgo su sustento y forma de vida. Como si la comunidad no existiese. Como si el tren la Trochita contara la historia de una comunidad extinguida.

María Luisa es la madre de Gonzalo Cabrera (el chico que recibió dos balazos que le comprometieron el abdomen y los intestinos, cuando los matones y socios del empresario forestal Rolando Rocco ingresaron a la Lof Quemquemtrew para asesinar a Elías Garay) y se acercó a la conferencia de prensa: «Es una vergüenza que hagan esto de turismo cuando está todo contaminado. Y que nuestras lamien (hermanas) tengan que vender torta fritas para vivir. El municipio de Esquel tiene una responsabilidad muy grande con la comunidad Nahuelpan, que es una de las comunidades históricas. Yo vivo en Lepa, pero la responsabilidad nuestra es apoyarnos entre todos. Para nosotros no existe Río Negro, ni Chubut, ni las fronteras. Somos una Nación y por ello la responsabilidad es de todos es defender los territorios. También de los que no son mapuches porque por algo la mapu los recibió. Algo hay que hacer. La mapu está muy enojada con la contaminación, no hay agua. Antes de morir, me gustaría ver qué saquen todos esos pinos que están contaminando también, no dejan salir un pasto. Así todos nos vamos a morir, no solo los mapuche”.

“En Europa no pasa”, dice una pasajera de La Trochita cuando un grupo mapuche sube a visibilizar el despojo de tierras hacia la comunidad Nahuelpan (zona Esquel) que ha generado un conflicto de un siglo. ¿Es posible un pueblo libre y soberano cuando el corazón sigue colonizado? pic.twitter.com/m3pMGxBCFu — Revista Cítrica (@revistacitrica) February 14, 2022

