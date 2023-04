–

De parte de A Las Barricadas April 10, 2023 49 puntos de vista



Visitantes multitudinarios

No sé si se nota que no me gusta la Semana Santa, ni el Barroco, ni el olor a incienso, ni la música religiosa, ni el resbalarme con la cera… Este año por desidia iba a dejar pasar el comentario de esa majadería, hasta que he leído artículos que exponen lo siguiente: que la Semana Santa es una celebración polisémica, una Fiesta de la Primavera donde ver, oler y comer cosas diferentes. Es un referente identitario para las personas que participan en ella. Proporciona un sentimiento de pertenencia que la sociedad de consumo no puede cubrir, y una resistencia a la globalización. Añaden en la letra pequeña, que es también una muestra de religiosidad.

¿Y si lo dijéramos al revés? ¿Que la Semana Santa es una muestra de religiosidad, aprobada por el poder durante siglos, en la que tras la reforma protestante, la gente para socializar y no parecer judía, o morisca, o hereje, o bruja, se ponía un capirote aprovechando que venía el buen tiempo? Y, por supuesto, era una oportunidad para sentirse miembro de una comunidad, donde si no te adscribes al credo te lapidan o te llevan a la hoguera. No exagero. No olvidemos que el delirio semanasantero actual deriva de la derrota republicana en la Guerra Civil. Vinieron años en los que si uno quería socializar y ser parte de un grupo tenía dos caminos: o hacerse de un club deportivo, o meterse en una cofradía, o entrar en la Falange de las JONS. Téngase en cuenta que sindicatos y partidos estaban prohibidos, y que se fusilaban presos a diario hasta el año cuarenta y pico, con lo cual una estrategia (entre otras) de supervivencia era meter cabeza en esos sitios. La paradoja: los biznietos celebran las fiestas que propiciaron los asesinos de sus bisabuelos.

Verás tú: que yo no le quiero quitar su Semana Santa a Nadie. ¿Es una expresión colectiva de lo andaluz? Sea. Ahí va. Cuando al paso de La Borriquita se toca el Himno Nacional, o cuando el Desembarco de la Legión en Málaga cantan los soldaos que son novios de la Canina, se está oliendo, comiendo y viendo la Nación Andaluza que se resiste a la Globalización Capitalista. Sin problemas por mi parte, que pa eso Andalucía es la región más española de España y la menos globalizada, sea lo que sea eso. ¿Que un rojo masón se planta el uniforme de cofrade y siete medallas de la Virgen caminando descalzo por no sé qué?, allá vamos. No le voy a quitar el gusto. Sin complejos de ningún tipo que los anarquistas defendieron a la Cofradía de la Estrella en el 32 y la sacaron a desfilar. Por lo de la polisemia. Que cada cual haga lo que le dé la real gana, faltaría más. Que cierren las calles, que crujan las vértebras y que colapsen la sala de espera de traumatología los costaleros con la espalda jodida, que no paja ná.

Y ya de paso, que le pongan al neonato el himno del equipo de fútbol a toda pastilla, en cuanto saca la cabeza por el canal del parto. Que pa eso está el padre al quite con el móvil preparao mientras la madre puja como puede. Que estas cosas pasan en la sala de partos y también son muestras de la identidad colectiva y de comer, beber y oler cosas raras. Lo juro.