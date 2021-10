–

El conjunto de los pa铆ses europeos s贸lo avanz贸 0,6 puntos en el objetivo de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres entre 2018 y 2019, una cifra considerada como “insignificante” por el Instituto Europeo de Igualdad de G茅nero (EIGE), organismo de la UE que este jueves hizo p煤blico su informe anual 脥ndice de Igualdad de G茅nero. En 茅l resalta que la igualdad avanza a pasos extremadamente lentos, puesto que s贸lo se mejora un punto cada dos a帽os, lo que implica que al paso actual se necesitar铆an tres generaciones para alcanzar el objetivo de igualdad plena.

Es m谩s, el informe advierte de que cuando se conozca el impacto real que ha tenido la pandemia de la covid-19, que ha afectado de una forma m谩s importante a las mujeres en casi todos los 谩mbitos, los logros no s贸lo pueden ralentizarse, sino incluso llegar a “revertir los fr谩giles avances” alcanzados es esta materia desde 2010.

“Europa ha logrado avances, aunque d茅biles, en materia de igualdad de g茅nero. Sin embargo, la pandemia de la covid-19 ha provocado que comiencen a hacerse patentes grandes retrocesos. La repercusi贸n econ贸mica es m谩s patente en mujeres, mientras que la esperanza de vida de los hombres ha disminuido”, afirm贸 Carlien Scheele, directora del EIGE, qui茅n a帽adi贸 que “los resultados de nuestro 铆ndice pueden ayudar a quienes lideran Europa a abordar los distintos efectos de la pandemia en mujeres y hombres y aliviar el desigual impacto de esta a corto y largo plazo”.

El estudio, que mide los avances en igualdad en una escala del 1 y el 100, entendiendo que el 1 es la desigualdad total y el 100 el equilibrio perfecto entre hombres y mujeres, sit煤a la media europea en la consecuci贸n de este objetivo en 2019 en 68 puntos sobre 100. Por encima de esta media global s贸lo hay diez pa铆ses, nueve de ellos con una puntuaci贸n superior los 70 puntos. En esta franja se sit煤a Espa帽a, que mejora en 1,7 puntos con respecto al a帽o anterior, alcanzando los 73,7 puntos sobre 100 y se coloca en el sexto lugar del 铆ndice. Suecia y Dinamarca son los pa铆ses con 铆ndices de igualdad m谩s altos de toda la UE y Holanda incrementa dos puestos hasta situarse en el tercero. Ligeramente por encima de Espa帽a se sit煤an tambi茅n Francia y Finlandia.

Un total de 17 pa铆ses tienen un 铆ndice de igualdad por debajo de la media europea, y de ellos diez con marcas inferiores a los 60 puntos. Entre los que tienen un nivel m谩s alto de desigualdad est谩n Ruman铆a, Hungr铆a y Grecia.

La investigaci贸n, realizada con los datos aportados por los Estados miembros de la UE, mide los logros en seis amplias 谩reas: Trabajo, Tiempo (que mide la repartici贸n de las tareas del hogar y de los cuidados), Poder (que mira la distribuci贸n de los puestos de responsabilidad tanto en las empresas como en la representaci贸n pol铆tica), Dinero (que engloba la brecha salarial entre hombres y mujeres), Conocimiento (que incluye la igualdad de acceso a los estudios universitarios y las 谩reas como STEM – ciencia, tecnolog铆a, ingenier铆a y matem谩ticas) y Salud (que mide el acceso a los servicios sanitarios).

Espa帽a ha avanzado en todos los indicadores en el largo plazo (entre 2010 y 2019), siendo el 谩rea m谩s destacada el de la representaci贸n de las mujeres en los puestos de responsabilidad, donde avanz贸 en una media del 24,3 puntos. En el corto plazo, es decir entre 2018 y 2019 del que se ocupa el estudio, nuestro pa铆s no retrocedi贸 en ning煤n indicador, pero hay 谩reas en las que no se han producido ning煤n avance o en las que los avances han sido m铆nimos. Este es el caso en la repartici贸n entre sexos de las tareas del hogar y los cuidados, en donde no ha habido ning煤n tipo de mejora. Por lo que respecta al acceso a las mujeres a la salud, nuestro pa铆s s贸lo avanz贸 en 0,2 puntos y en Conocimiento lo hizo en un 0,3. Donde Espa帽a ha avanzado con m谩s determinaci贸n es en la participaci贸n de las mujeres en el mundo de la empresa y la pol铆tica, en donde crece 7,5 puntos, mientras la igualdad en el empleo ha sido solo medio punto superior con respecto al a帽o pasado. Alguna de estas 谩reas en las que no se ha avanzado podr铆an suponer importantes retrocesos en el informe de a帽o pr贸ximo, cuando se tenga un an谩lisis m谩s profundo de los efectos de la pandemia, advierte el estudio.

Disparidad entre pa铆ses y entre objetivos

EIGE advierte de que los avances en igualdad presentan grandes disparidades entre pa铆ses y tambi茅n entre las 谩reas que se miden. Si bien los mayores avances en entre el 2010 y 2019 los ha impulsado el incremento de la participaci贸n de las mujeres en los los consejos de las empresas y en la participaci贸n pol铆tica, parad贸jicamente este 谩rea es la menos paritaria en el conjunto de Europa, alcanzando solo 55 puntos sobre 100. Esto significa que los enromes avances en unos pocos pa铆ses hacen incrementar el 铆ndice, pero que en muchos de ellos la disparidad sigue siendo abismal. Otros ep铆grafes, como por ejemplo la participaci贸n de las mujeres en la educaci贸n o la formaci贸n STEM, que es la segunda m谩s baja (62,7 puntos sobre 100), retrocedi贸 0,1 puntos en conjunto en un a帽o.

El informe hace una llamada de atenci贸n sobre la persistencia de la desigualdad de g茅nero en los cuidados y las labores del hogar, cuyo 铆ndice se sit煤a en los 65,7 puntos sobre 100. Sin haber contado a煤n los efectos que ha podido tener la pandemia, presenta una ca铆da de 0,3 puntos desde 2010 y es el 煤nico ep铆grafe que retrocede por debajo de los niveles que hab铆a hace 10 a帽os. “Revela desigualdades de g茅nero persistentes y crecientes en el tiempo dedicado a actividades sociales y de cuidado”, afirma el informe, que tambi茅n hace hincapi茅 en el hecho de que la falta de datos hace casi imposible evaluar los 煤ltimos avances. Por ello, EIGE planea llenar el vac铆o en un futuro pr贸ximo mediante la recopilaci贸n de datos a escala europea sobre el tiempo dedicado a los cuidados no remunerados y las actividades sociales por parte de hombres y mujeres.

Por lo que respecta al indicador de Trabajo, a pesar de tener la tercera puntuaci贸n m谩s alta (71,6 puntos), sigue mostrando desigualdades de g茅nero en el empleo y profundas divisiones de g茅nero en algunos sectores econ贸micos y ocupaciones. Con un aumento de su puntuaci贸n de 0,2 puntos en 1 a帽o, y de tan solo 1,9 puntos desde 2010, la igualdad de g茅nero en este 谩mbito sigue siendo un “problema importante” en casi todos los Estados miembros.

El informe resalta que las desigualdades de g茅nero en el 谩mbito del trabajo siguen arraigadas en la UE, donde se reflejan en niveles m谩s bajos de empleo y un mayor nivel de subempleo de las mujeres, as铆 como en la segregaci贸n de g茅nero en el mercado laboral y desaf铆os salariales relacionados. Esta diferenciaci贸n entre el tipo de trabajo que realizan las mujeres y el que realizan hombres, las mantiene a ellas con niveles m谩s precarios de sueldo y trabajo.

“Las normas y estereotipos de g茅nero son pilares clave de las desigualdades de g茅nero en el mundo del trabajo, y la distribuci贸n desigual del cuidado, la familia y otras tareas dom茅sticas constituye un obst谩culo importante para la participaci贸n equitativa de las mujeres en la fuerza laboral”, advierte el documento.

El 谩rea Dinero, que engloba la brecha salarial, tiene una puntuaci贸n de 82,4 sobre 100 en este 煤ltimo informe, lo que supone una mejora de casi un punto (0,9) en un a帽o y de 3,3 desde el a帽o 2010. Sin embargo, el avance en algunas 谩reas, como la reducci贸n del riesgo de pobreza y la igualdad de distribuci贸n del ingreso entre mujeres y hombres, en general , ha sido negativo desde 2010. El riesgo de pobreza para las mujeres disminuy贸 m铆nimamente entre 2018 y 2019, pero los datos a煤n no reflejan el impacto de la covid en esta 谩rea.

Foco en salud mental y reproductiva

El informe de esta a帽o pone el foco, especialmente, en los v铆nculos entre salud e igualdad de g茅nero, un 谩mbito que ha cobrado m谩s visibilidad que nunca a ra铆z de la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, las mujeres est谩n sobrerrepresentadas en el sector sanitario y, por tanto, corren un mayor riesgo de contraer el virus. El personal sanitario tambi茅n ha enfrentado graves problemas mentales durante la pandemia, debido a la sobrecarga de trabajo y ver sufrir y morir a pacientes. Los hombres con covid tuvieron mayor riesgo de hospitalizaci贸n que las mujeres. Este hecho est谩 relacionado con comportamientos que afectan a la salud y con afecciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares y diabetes, que son m谩s habituales entre los hombres.

Los trastornos psicol贸gicos, la incertidumbre econ贸mica y el aumento del trabajo de cuidados no remunerado para las mujeres, llevaron a las parejas a tener hijos e hijas m谩s tarde o a no tenerlos. Esto tambi茅n se produjo en un momento en el cual el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva era m谩s dif铆cil.

“Dado que la pandemia de la covid ha supuesto un reto sin precedentes para el bienestar mental colectivo y la salud general de la ciudadan铆a europea, es fundamental que quienes toman las decisiones pol铆ticas integren la igualdad de g茅nero en la salud y adopten otras medidas de recuperaci贸n con el fin de que todo el mundo salga beneficiado”, afirma el informe.

