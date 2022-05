–

Mar铆a G. Zornoza

Ya antes de que estallara la guerra en Ucrania, 193 millones de personas procedentes de 53 pa铆ses diferentes se enfrentaban a una situaci贸n l铆mite de inseguridad alimentaria. La invasi贸n rusa a su vecino ha supuesto la sacudida definitiva dejando al granero de Europa en una coyuntura l铆mite cuyas principales v铆ctimas son las de siempre: los m谩s vulnerables.

Ucrania es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo. Sus granos dan de comer a unas 400 millones de personas. 脕frica Oriental importa el 90% de su trigo de Rusia y Ucrania. El drama actual, asociado a las consecuencias del cambio clim谩tico, est谩n provocando que en la regi贸n muera una persona de hambre cada 48 segundos. “Es aterrador”, ha reconocido Josep Borrell, Alto Representante de Asuntos Exteriores de la UE, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Desarrollo celebrado este viernes en Bruselas.

La contienda en el Viejo Continente ha sido el golpe definitivo para una situaci贸n que ya era l铆mite. Millones de toneladas de grano han quedado atrapadas entre el cruce de misiles de Mosc煤 y Kiev disparando el precio de los alimentos en todo el mundo. La inflaci贸n est谩 exacerbando las hambrunas en zonas que ya estaban sometidas a mucha vulnerabilidad. Seg煤n la Organizaci贸n de la ONU para la Alimentaci贸n y la Agricultura (FAO) solo en el mes de marzo el precio de los alimentos alcanz贸 un m谩ximo hist贸rico con un incremento del 13% con respecto a febrero. El Banco Mundial estima que los alimentos se encarecer谩 un 37%.

Los pa铆ses del Cuerno de 脕frica y la regi贸n del Sahel son los m谩s expuestos a esta “crisis total” por su gran dependencia a la importaci贸n de estos productos. Bruselas estima que hay 20 millones de toneladas de cereales bloqueadas en el pa铆s y est谩 buscando v铆as de salida alternativas. El 50% del trigo, el 40% de la cebada y el 60% de las cosechas de ma铆z previstas para este verano se encuentran en “zonas de riesgo”, seg煤n ha detallado el ex ministro de Exteriores espa帽ol.

Rusia acusa de esta situaci贸n a las sanciones internacionales. Mientras que la UE responsabiliza a Mosc煤 de provocar esta crisis alimentaria bombardeando los campos de cultivo, saqueando los almacenes con stock y bloqueando la salida de cereales y trigo de los puertos ucranianos. Un cocktail molotov que ha disparado los precios de los alimentos y los fertilizantes en todo el planeta. “El suministro mundial de alimentos est谩 en peligro por la invasi贸n rusa a Ucrania”, advierte el jefe de la diplomacia europea.

Los europeos asumen que una de las consecuencias externas y directas de la guerra en Ucrania ser谩 el aumento de las hambrunas en los lugares m谩s maltratados del mundo. Pero a pesar de ello no han comprometido ninguna nueva partida para paliar la crisis alimentaria. Bruselas alega que el presupuesto comunitario actual no puede sumergirse en el d茅ficit y el jefe de la diplomacia europea ha hecho un llamamiento a los Veintisiete para que destinen fondos desde sus presupuestos nacionales.

Dinero r茅cord para armas

La falta de respuesta a la crisis alimentaria, que amenaza con desplazar a millones de personas en un momento de 茅xodos r茅cord en el mundo, contrasta con el aumento sin precedentes de fondos europeos destinados al material b茅lico. La invasi贸n a Ucrania ha derribado muchos tab煤es en la capital comunitaria y uno de ellos ha sido la financiaci贸n de armamento por primera vez en la historia europea a un pa铆s en guerra. El bautizado como Fondo Europeo para la Paz -que coordina y paga las armas enviadas por los Estados miembros a Kiev- comenz贸 con 500 millones de euros. En poco m谩s de dos meses se ha prolongado tres veces suponiendo un total de 2.000 millones de euros. No obstante, la financiaci贸n en el conjunto de la UE es mucho mayor, ya que cada pa铆s de forma bilateral est谩 enviando material b茅lico a su cuenta y bolsillo.

Desde Oxfam denuncian que el actual Marco Financiero Plurianual (MFP) -el instrumento que recoge el presupuesto europeo cada seis a帽os- no recoge fondos para hacer frente a la crisis alimentaria actual. En contraste, en el el anterior (2014-2020), las partidas para este fin contaban con 8.800 millones, siendo el 20% de todo el portfolio de ayudas al desarrollo de la UE. En paralelo, las hambrunas se iban multiplicando en pa铆ses como Etiop铆a, Somalia o Sud谩n del Sur. “Los l铆deres de la UE no prestaron atenci贸n a las se帽ales de advertencia. En cambio, optaron por no actuar con la rapidez y la seriedad que esta crisis exig铆a y coloc贸 la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible al final de su lista de tareas pendientes”, recuerda Hanna Saarinen, experta de Oxfam en la UE.

En diciembre de 2022, los europeos comprometieron 2.500 millones de para este fin para los pr贸ximos dos a帽os. Sin embargo, desde el inicio de la guerra no ha dado ning煤n paso adicional adaptado a las nuevas circunstancias. Radiograf铆a contraria a lo que ha ocurrido con la inversi贸n militar.

Los actuales presupuestos ser谩n revisados el pr贸ximo a帽o, pero en un momento de recuperaci贸n de la pandemia y de incremento de gasto sin precedentes en materia de defensa, militarizaci贸n y control de fronteras no hay apetito para redirigir dinero a la ayuda humanitaria. Por el contrario, la Comisi贸n Europea ya se plantea aumentar su financiaci贸n para el Fondo Europeo para la Paz y el Fondo Europeo de Defensa, que tiene como objetivo impulsar las industrias de tecnolog铆a militar y que ya cuenta con un aumento del 1256% de financiaci贸n con respecto a los anteriores presupuestos.

“La UE puede jugar un papel en terminar con el hambre de una vez por todas. Pero las donaciones actuales -que no han aumentado tras la guerra en Ucrania- no son suficientes”, denuncian desde Oxfam.

