La UEFA debe tomar medidas: detener el doble rasero, expulsar el apartheid

rasero adoptado por la UEFA respecto a Rusia e Israel. El viernes 15 de julio, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirm贸 las decisiones de la UEFA y la FIFA que excluyen a las selecciones nacionales y los clubes rusos. Est谩 claro que cuando la UEFA quiere tomar medidas para excluir a un pa铆s y a sus jugadores, puede actuar r谩pidamente para hacerlo. Horas despu茅s del comienzo de la operaci贸n militar rusa en Ucrania en febrero de 2022, la UEFA actu贸 casi inmediatamente para excluir a los equipos rusos, seguida r谩pidamente por la FIFA. Estas medidas reflejaron las acciones oficiales de varios gobiernos de la Uni贸n Europea. En lo que respecta a Rusia, la UEFA tom贸 medidas a las pocas horas de que las fuerzas rusas entraran en Ucrania, y la FIFA las sigui贸 r谩pidamente. Al mismo tiempo, durante muchos a帽os, la Israel Football Association鈥檚 (IFA) ha incumplido gravemente los propios estatutos de la FIFA en lo que respecta a los derechos humanos, la lucha contra la discriminaci贸n y la igualdad para la promoci贸n del f煤tbol de una manera globalmente accesible y unificadora. Esto demuestra que la UEFA y la FIFA tienen un doble rasero: cuando quieren actuar por sus propias consideraciones pol铆ticas, y cuando no quieren actuar. La FIFA ha fracasado repetidamente durante muchos a帽os en atender las quejas documentadas de la Asociaci贸n de F煤tbol de Palestina (PFA). Lo que tard贸 horas y d铆as en el caso de Rusia, persiste despu茅s de d茅cadas sin que se act煤e con respecto a la justicia para el f煤tbol palestino. Esperamos que la UEFA act煤e r谩pidamente para poner fin a estas continuas violaciones contra el f煤tbol palestino y para expulsar al f煤tbol del apartheid. No aceptaremos un doble rasero. La UEFA y la FIFA deben poner fin a su complicidad con el apartheid, especialmente teniendo en cuenta que la IFA es uno de los miembros de la UEFA. La brutal ocupaci贸n del Estado de Israel hace imposible la realizaci贸n de los objetivos declarados por la UEFA y la FIFA, ya que Israel sigue practicando sistem谩ticamente la limpieza 茅tnica y la segregaci贸n contra m谩s de cinco millones de palestinos que sufren bajo su ocupaci贸n militar. El 9 de septiembre de 2016, 66 miembros del Parlamento Europeo pidieron a la FIFA que exigiera responsabilidades a la IFA. 驴Por qu茅 el doble rasero? 驴Por qu茅 la hipocres铆a? 驴Por qu茅 la falta de responsabilidad con respecto a Lavado deportivo en marcha de cara al Mundial M谩s all谩 de los partidos regulares, los equipos de Francia, Italia, Reino Unido, Espa帽a y otras asociaciones miembros de la UEFA siguen aceptando invitaciones de lavado deportivo por parte de Entre ellas se encuentran – el Torneo de Campeones en el que se enfrentar谩n el Par铆s Saint-Germain, campe贸n de Francia 2022, y el FC Nantes, ganador de la Coupe de France 2022, previsto para el domingo 31 de julio en el estadio Bloomfield de Tel Aviv estadio Sami Ofer de Haifa, y Ciertamente, no se trata de partidos “amistosos”. Por el contrario, estos partidos demuestran la absoluta hipocres铆a de la UEFA y de sus asociaciones miembro en lo que respecta al flagrante desprecio de los propios estatutos de la FIFA y el desprecio de la UEFA por las mismas normas que dice haber aplicado apresuradamente contra Rusia. Los clubes de f煤tbol de Palestina y de todo el mundo, los clubes de hinchas/aficionados de Europa y de manifestado en contra de este flagrante doble rasero y de la ignorancia de las violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional y del racismo. El hecho de que la FIFA y la UEFA consideren que el comportamiento de la IFA es pol铆tico, si es que competici贸n internacional el 28 de febrero de 2022. Este doble rasero apesta a hipocres铆a. Hasta la fecha, la FIFA no ha respondido. Esperamos m谩s de la UEFA, la confederaci贸n en la que juega Los deportistas y otras organizaciones pueden unirse a la campa帽a UEFA Kick Out Apartheid iniciada por: SPONSORED BY Kick Out Apartheid. Ver lista de organizaciones patrocinadoras #UEFAKickOutApartheid #FIFAKickOutApartheid Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados Responder Reenviar