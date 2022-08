–

Final de partida

Pasadas ya varias d茅cadas, y cuando de Ernesto Guevara solo quedaba un saco de huesos enterrado a varios metros de profundidad en una fosa com煤n de Bolivia, las manos desaparecidas permitieron resolver el enigma. Quedaba desvelado el 煤ltimo de los misterios. Durante tres d茅cadas, el paradero del cad谩ver de Ernesto Guevara hab铆a sido una inc贸gnita, otro de esos secretos que no hizo sino avivar su leyenda. 鈥淒espu茅s de su captura y asesinato a manos de militares bolivianos y en presencia de un agente de la CIA en octubre de 1967, el cad谩ver del hombre que fuera la mano derecha de Fidel Castro se hab铆a desvanecido鈥, escribe en su biograf铆a Jon Lee Anderson. 鈥淟os oficiales que derrotaron al guerrillero m谩s carism谩tico del mundo quisieron negarle una tumba que se convirtiera en un lugar de homenajes p煤blicos. Esperaban que la desaparici贸n pusiera fin al mito del Che Guevara鈥.

En realidad, suceder铆a todo lo contrario. Aquella hab铆a sido la segunda equivocaci贸n de los captores. En La vida en rojo, otro de sus bi贸grafos, Jorge Casta帽eda, considera que a la hora de mostrar el cuerpo 鈥渆l ej茅rcito boliviano cometi贸 su 煤nico error de campa帽a鈥. Fue una inintencionada metamorfosis. En el lavadero del hospital de Vallegrande, para detener la descomposici贸n y que nadie dudase de la identidad del difunto, un m茅dico le abri贸 la garganta y le inyect贸 formaldeh铆do. Esa noche y a la ma帽ana siguiente, el cad谩ver, con los ojos abiertos de par en par, provocaba reacciones de pasmo. No solo daba la impresi贸n de estar vivo, sino que entre los vecinos bolivianos y las monjas del Hospital se extendi贸 el rumor de que el difunto presentaba un extraordinario parecido con el mism铆simo Jesucristo. De hecho, en una escena que si no hubiera testimonios se dir铆a sacada de una novela del realismo m谩gico latinoamericano, monjas y fieles arrancaron mechones de su pelo y de su barba para conservarlos como reliquias de santo.

A esas alturas, explica Anderson, ya se hab铆a decidido que el Che no tendr铆a tumba. Los oficiales solo conservar铆an una parte de su cuerpo por si a煤n hab铆a incr茅dulos o si desde Cuba desment铆an el fallecimiento. El general boliviano Alfredo Ovando Candia propuso entonces decapitar al Che y 鈥渃onservar su cabeza como prueba鈥. El agente de la CIA F茅lix Rodr铆guez calific贸 en cambio la idea de 鈥渆xcesivamente b谩rbara鈥 y sugiri贸 que ser铆a mejor cortarle un dedo. Al final ambos negociaron y llegaron al acuerdo intermedio de amputarle las manos.

Treinta a帽os despu茅s, ser铆a esa decisi贸n lo que permitiera identificar los huesos. En 1995 las declaraciones de un general retirado llevaron al entonces presidente de Bolivia, S谩nchez de Lozada, a levantar el secreto militar en torno al lugar donde reposaban los restos del comandante Che Guevara y sus guerrilleros ca铆dos. Tampoco dar con la fosa fue tarea sencilla. La b煤squeda, con un equipo de arque贸logos forenses y excavadoras rastreando cada palmo del aer贸dromo de Vallegrande, llev贸 m谩s de un a帽o. 鈥淪igui贸 la b煤squeda鈥, a帽ade Anderson, 鈥減ero no fue hasta julio de 1997, tras diecis茅is largos meses de pesquisas, cuando, dentro de una fosa com煤n, los investigadores dieron con el objetivo principal de su b煤squeda: el esqueleto de un hombre sin manos鈥.

En m谩s de una ocasi贸n, sus rivales en el ajedrez se hab铆an fijado en aquellas manos. Eran 鈥渓indas, parec铆an delicadas鈥, recuerda el gran maestro cubano Oscar Cuesta Torres. 鈥淢e percat茅 de que ten铆a una peque帽a cicatriz en la mano derecha鈥. Cabe preguntarse cu谩ntas piezas movieron a lo largo de su vida esos mismos dedos. Jug贸 tantas veces que se reencontr贸 con viejos rivales. En sus a帽os como ministro del Gobierno cubano, el Che tuvo la fortuna de medirse de adulto con los 铆dolos que conoci贸 siendo adolescente. Se sabe, por ejemplo, que antes de su primer gran viaje en motocicleta por lo que llam贸 鈥渓a vasta geograf铆a latinoamericana鈥, Ernesto Guevara frecuent贸 el hotel provincial, en Mar del Plata, epicentro de algunos de los campeonatos de mayor nivel que se disputaban en Argentina. As铆 lo cuenta Manuel Azuaga en su libro Cuentos, jaques y leyendas:

鈥淟e gustaba pasear por los tableros, ser testigo y notario de la clarividencia de los mejores jugadores del momento. Por encima de todos, el Che admiraba el estilo del chileno Ren茅 Letelier, un tipo que nunca fue gran maestro pero que derrot贸 al mism铆simo Bobby Fischer. En los a帽os 60, Letelier pas贸 varias veces por Cuba para jugar el Torneo Panamericano y el Memorial Capablanca. En una de estas visitas, le susurraron al o铆do: 鈥楬ay alguien que lo quiere saludar, maestro鈥. Letelier pens贸 que ser铆a otro chileno de viaje por la isla. Esper贸 cinco minutos en un enorme sal贸n, expectante, hasta que apareci贸 el comandante 鈥楥he鈥 Guevara y le salud贸 de un modo extra帽o: 鈥楿sted no me conoce, pero yo le conozco mucho a usted鈥. Letelier crey贸 que se trataba de una broma. Entonces, el Che le invit贸 a tomar un t茅 y le aclar贸 lo que suced铆a: 鈥楽iendo yo un muchacho, siempre le ped铆a a los maestros que me explicaran sus t茅cnicas despu茅s de las partidas, y el 煤nico que me dedicaba atenci贸n era usted. Por eso le estar茅 siempre muy agradecido鈥欌.

Se conserva tambi茅n una imagen, posiblemente tomada hacia los mismos a帽os, en que el gran maestro ruso Evgenievich Taim谩nov y el campe贸n del mundo Vasili Smyslov se divierten planteando al comandante un problema particularmente dif铆cil de resolver. Sab铆an que Guevara era un gran aficionado a esa clase de acertijos. De hecho, hay una an茅cdota que ilustra tanto su pasi贸n por el juego como una cuanto menos curiosa relaci贸n con la prensa. Jos茅 Luis Barreras, primer comisionado nacional de ajedrez y encargado de la secci贸n dedicada al juego ciencia en el peri贸dico Revoluci贸n, lo ha contado cientos de veces. 鈥淐he estaba al tanto de los problemas que aparec铆an en la secci贸n de ajedrez del peri贸dico Revoluci贸n, y en cierta ocasi贸n me critic贸 por haber incluido un problema de mate en dos muy f谩cil en un concurso de problemas que efectuaba el peri贸dico鈥. En respuesta a la cr铆tica, Barreras public贸 en el n煤mero siguiente, (9 de octubre de 1961) el problema m谩s dif铆cil que pudo encontrar, con un mate en tres jugadas y una ins贸lita dedicatoria: 鈥渄edicado al Che鈥. La jugada era tan cr铆ptica que llev贸 al comandante a darle vueltas al desaf铆o durante una semana, hasta que llam贸 a la redacci贸n del peri贸dico para anunciar que por fin ten铆a la respuesta.

鈥淒esde luego que el ajedrez es un pasatiempo鈥, manifest贸 Ernesto Guevara ante los periodistas en el Torneo Memorial Capablanca. 鈥淧ero es tambi茅n un educador del raciocinio y los pa铆ses que marchan a la cabeza del mundo en esferas m谩s importantes son los que tienen tambi茅n los mejores equipos de ajedrecistas鈥. Era muy consciente, como le ense帽贸 su instructor en la guerrilla, Alberto Bayo, que desde hac铆a siglos ej茅rcitos y soldados hab铆an afilado sus mentes desplazando arriba y abajo peones, alfiles y caballos.

En los d铆as de Sierra Maestra, en la campa帽a del Congo o en sus 煤ltimas semanas con vida en Bolivia, nunca consider贸 una p茅rdida de tiempo pasar tardes ense帽ando a jugar a los soldados a su cargo. Se trataba, en realidad, de una estrategia a largo plazo. 鈥淟a guerrilla para el Che era una escuela no s贸lo militar, sino cultural y educacional, se preocupaba por formar a los futuros cuadros de la Revoluci贸n鈥, recuerda Harry Villegas, quien estuvo a sus 贸rdenes en los tres pa铆ses. 鈥淎preciaba la actividad del ajedrez como deporte ciencia, capaz de contribuir al desarrollo del intelecto, de la actividad ps铆quica del hombre, de su pensamiento. Estimaba que, por su naturaleza, desarrollaba tambi茅n el pensamiento militar, la capacidad de tomar decisiones bien meditadas, sopesadas con rapidez, en un per铆odo limitado de tiempo鈥.

Desde luego, no escasearon los momentos que demandaban sangre fr铆a y capacidad de atenci贸n. Algunos los resolvi贸 con 茅xito. Por ejemplo, adelantarse a los planes del enemigo y preparar una defensa eficaz contra la invasi贸n de Bah铆a de Cochinos por una fuerza paramilitar de exiliados cubanos patrocinada por el gobierno de Estados Unidos. Tambi茅n si la tensi贸n se volv铆a absoluta. Como ocurri贸 durante la crisis de los misiles en octubre del 62. Cuando la instalaci贸n de misiles nucleares sovi茅ticos apuntando a Estados Unidos desde Cuba y la consiguiente reacci贸n de Washington daban la sensaci贸n de precipitar repentinamente al mundo al borde de la tercera guerra mundial y el inevitable Armaged贸n at贸mico, Guevara dio una orden que en boca de cualquier otro habr铆a sonado extravagante, pero que en su caso resultaba natural. De acuerdo con el relato de Jos茅 Luis Barreras: 鈥淐uando la crisis de octubre fue trasladado a Pinar del R铆o; en la cueva de los Portales, donde radicaba su puesto de mando, le dijo a uno de sus oficiales: 鈥揤e a la Habana y trae seis juegos de ajedrez de madera, que no sabemos cu谩nto va a durar la guerra鈥.

Para entonces, toda Cuba se hab铆a convertido en la casilla central de una partida de mayor envergadura, una sangrienta batalla ajedrec铆stica a gran escala (tambi茅n llamada Guerra Fr铆a), que enfrent贸 durante d茅cadas a Estados Unidos y la Uni贸n Sovi茅tica. El tablero era el mundo, pero en Am茅rica Latina se vivieron algunos movimientos decisivos. Dentro de ese juego peligroso, en La Habana se daba apoyo y se fomentaba la irrupci贸n de movimientos guerrilleros por todo el continente, mientras que desde Washington se patrocinaba una cadena de golpes de Estado destinada a implantar dictaduras militares y cubrir la regi贸n de cad谩veres, desgarrando si cabe a煤n m谩s las venas abiertas de Am茅rica Latina.

Mientras el mundo ard铆a en llamas, Ernesto Guevara comenz贸 a sentir que su sitio no estaba en Cuba. Mucho se ha escrito, discutido y especulado sobre las razones que le llevaron, cumplidos los 36 a帽os, a abandonar a su esposa, sus cinco hijos, su ciudadan铆a honoraria, su puesto de ministro y de comandante y su autoridad en la isla para lanzarse a otras aventuras con la idea de iniciar una revoluci贸n a escala planetaria. Pudo ser porque hab铆a dejado de ver las cosas como Fidel Castro. Pudo ser porque el mito del Che se trag贸 a la persona de Ernesto Guevara y su fama legendaria le exig铆a cumplir con un papel imposible. Pudo ser porque comenzaba a simpatizar m谩s con la China de Mao que con la Uni贸n Sovi茅tica de Khrushchev y Brezhnev. Pudo ser tambi茅n porque se ve铆a en primer lugar como latinoamericano en lugar de como cubano. O puede ser, seg煤n dice Paco Ignacio Taibo II, porque 鈥渟iempre tuvo pulgas en los pies鈥. En todos los casos, tal y como le hab铆a confesado en aquella lejana partida de ajedrez al maestro checo Ludek Pachman, lo suyo sencillamente no era ser ministro. No hab铆a venido a este planeta para dise帽ar planes quinquenales ni revisar estad铆sticas sobre toneladas de exportaci贸n de az煤car. A partir del quinto a帽o perdi贸 el inter茅s en los asuntos de gobierno. De ser una pieza del ajedrez, Ernesto deb铆a sentirse como un caballo situado en una esquina del tablero, enfurecido al ver limitados sus movimientos y anhelante de una esquina a la que dar el salto. Como dijo otro gran maestro, el ruso Mark Taim谩nov, 鈥減ensaba que su lugar estaba en las barricadas y no en las oficinas鈥.

El sue帽o 鈥搊 seg煤n sus muchos enemigos, el delirio鈥 de la revoluci贸n mundial le llev贸 primero al Congo, de abril a noviembre del 65. Despu茅s, en el 67, sediento de otra aventura guerrillera, viaj贸 hasta el r铆o 脩ancahuaz煤, en Bolivia, donde instal贸 su campamento. Aquella fue su 煤ltima partida. No hab铆a cumplido los 40 a帽os cuando lo atrap贸 el destino. La muerte a la que llevaba burlando desde ni帽o dej贸 de concederle pr贸rrogas. Dif铆cilmente pudo tomarle por sorpresa, pues al cumplir los 18, como escribi贸 en un poema prof茅tico, intuy贸 que no morir铆a de viejo. 鈥淟as balas, qu茅 me pueden hacer las balas si mi destino es morir ahogado (鈥) Morir, s铆, pero acribillado por las balas, destruido por las bayonetas, si no, no. Ahogado, no鈥.

Nadie viaj贸 tan lejos, ni pas贸 tantas noches durmiendo a la intemperie, ni libr贸 tantas batallas ni cruz贸 tantos pa铆ses para dar con su propia sepultura. La suerte, hasta entonces su aliada, hab铆a dejado de sonre铆rle. Quiz谩 desde la distancia del tiempo los errores estrat茅gicos se vean ahora n铆tidos, pero para el guerrillero, el 煤ltimo momento de su vida tambi茅n pod铆a leerse en clave ajedrec铆stica. Ernesto Guevara ve铆a que en Bolivia pod铆a comenzar a derrumbarse el imperialismo estadounidense con una secuencia semejante a la que derrumb贸 el imperio espa帽ol. No por casualidad el pa铆s deb铆a su nombre al Libertador, Sim贸n Bol铆var.

En Che Guevara, una vida revolucionaria, Lee Anderson utiliza la expresi贸n 鈥渟acrificio necesario鈥. Se帽ala que el Che, en su mensaje a la Tricontinental, 鈥渃onvocaba a los revolucionarios del mundo a crear dos, tres鈥 muchos Vietnam. (鈥) Ser铆a una 鈥榞uerra total鈥 contra los yanquis, desde la periferia del imperio hasta llegar a su propio territorio鈥. En esa estrategia, Bolivia ser铆a el primer paso para provocar el estallido inicial de una serie de conflictos persistentes imposibles de controlar.

En el juego del ajedrez existe, de hecho, un movimiento similar. Es el llamado 鈥減resente griego鈥. Se trata de un sacrificio conocido, en el que el alfil de uno de los ej茅rcitos se estampa contra la hilera de peones para dar jaque al rey enrocado y permitir as铆 la entrada de la dama por la columna descubierta. En pocas palabras: la pieza sacrificada pone en movimiento el primer engranaje de un mecanismo que conduce inexorablemente al jaque mate.

El presente griego es una jugada arriesgada, donde se decide la partida en una direcci贸n o en otra y que para funcionar requiere de dos condiciones. Primero, el alfil debe contar con el refuerzo de m谩s piezas. Segundo, el jugador contrario no debe contar con opciones de protegerse. En Bolivia, al Che Guevara vio c贸mo el plan se precipit贸 cuesta abajo. Todo lo que hab铆a funcionado a帽os atr谩s en Sierra Maestra daba la sensaci贸n de ser un espejismo. El grupo de revolucionarios no encontr贸 apoyo local. El partido comunista boliviano rechaz贸 sumarse a la lucha armada. Los ind铆genas miraban a los guerrilleros, barbudos, sucios y armados con m谩s asombro y temor que esperanza. 鈥淓n verdad, el Che y sus hombres estaban librados exclusivamente a sus propios medios鈥, resume Lee Anderson. 鈥淓l enemigo estaba avisado, sus fuerzas estaban divididas y en fuga; no ten铆a el respaldo de Cuba o de las ciudades bolivianas ni el apoyo de los campesinos. Las cosas dif铆cilmente pod铆an estar peor鈥. Y mientras el canal de comunicaci贸n con La Habana se hab铆a perdido, en el otro lado se desplegaban todos los medios. 鈥淎penas se supo que el Che estaba en Bolivia, el mecanismo se puso en marcha. Un grupo de las Fuerzas Especiales norteamericanas (los 鈥楤oinas verdes鈥) fueron r谩pidamente a Bolivia para crear un batall贸n Ranger de contrainsurgencia, y la CIA empez贸 a reunir a cientos de agentes para una nueva misi贸n: hallar al Che e impedir que encontrara apoyos en el pa铆s鈥.

Ya no hubo tiempo para m谩s partidas ni para pensar en el ajedrez. En su Diario de Bolivia, las 煤ltimas notas manuscritas de Ernesto Guevara reflejan un reguero de adversidades. Muere Eliseo Reyes. Muere Juan Vitalio Acu帽a. Tamara Bunke Bider (alias Laura Guti茅rrez, alias Tania) es acribillada. Cada d铆a trae la noticia de otra masacre o de nuevas bajas. Enfermo y demacrado, con la ropa hecha pedazos, el Che sufre de ataques de asma sin medicamentos con los que tratarse.

Y as铆 llega su final. El 8 de octubre, en un combate que dura varias horas, Ernesto es herido en la pierna en la Quebrada del Churro. Tras rendirse, es conducido hasta una escuela abandonada del poblado de La Higuera, el lugar donde habr铆a de pasar la 煤ltima de sus noches. Las versiones sobre lo que ocurri贸 al d铆a siguiente var铆an seg煤n los testigos, pero la orden que lleg贸 del alto mando desde La Paz era inequ铆voca: 鈥減roceder a la eliminaci贸n del se帽or Guevara鈥. El encargado de ejecutar la sentencia ser铆a el sargento Mario Ter谩n, cuya vida quedar铆a marcada por lo que ocurri贸 en ese instante. Lo que sabemos de las 煤ltimas palabras del Che procede del relato de su asesino. Al entrar en la escuela, Ter谩n siente v茅rtigo. Entonces escucha una voz. O para ser m谩s precisos, una orden. 鈥淪茅 que viene a matarme. Apunte bien y dispare, cobarde, s贸lo va a matar a un hombre鈥.

El disparo, de alg煤n modo, debi贸 sonar como un jaque mate. No sabremos nunca, en cambio, si al igual que en las novelas de Garc铆a M谩rquez, muchos a帽os despu茅s, en esa noche eterna en la escuela abandonada o frente al hombre asustado que le apuntaba con su pistola, el comandante Che Guevara habr铆a de recordar aquella tarde remota en Alta Gracia en que su padre le ense帽贸 por vez primera el movimiento en forma de L del caballo o las diagonales infinitas por las que se mueven, sin encontrarse nunca, los alfiles de casillas blancas y negras.

Ep铆logo: lo que fue de las manos

Ernesto Guevara de la Serna fue declarado muerto en la localidad boliviana de la Higuera el 9 de octubre de 1967. La fecha de la muerte fue inicialmente falsificada. Como dice Jon Lee Anderson, 鈥渆s una de las pocas personalidades p煤blicas de los tiempos modernos cuyos certificados de nacimiento y defunci贸n son falsos鈥. Como es sabido, Celia de la Serna cambi贸 la fecha en que dio a luz a su hijo para ocultar a su familia que el d铆a de su boda ya estaba embarazada. 鈥淧arece singularmente apropiado que Guevara, quien dedic贸 la mayor parte de su vida adulta a las actividades clandestinas y muri贸 a causa de una conspiraci贸n secreta, iniciara su vida con un subterfugio鈥. Tras su muerte, las manos amputadas al cad谩ver del Che siguieron un recorrido ins贸lito. Desde Vallegrande fueron enviadas en dos botes en formol al entonces ministro de Interior de Bolivia (y agente encubierto de la CIA), Antonio Arguedas. A falta de un lugar mejor y sin decidirse muy bien qu茅 hacer con ellas, se dice que durante semanas o meses Arguedas las escondi贸 debajo de su cama. Desde all铆 viajaron m谩s tarde en valija diplom谩tica hasta Budapest. Primero en un avi贸n de Iberia que pas贸 por Madrid y a continuaci贸n en un vuelo de Air France hasta Hungr铆a. Custodiado por diplom谩ticos bolivianos, el peculiar y secreto equipaje sigui贸 hasta Mosc煤. Al cabo de dos a帽os, las manos llegaron a La Habana, donde Fidel Castro las recogi贸 el 6 de enero de 1970. Tuvo que pasar otro cuarto de siglo hasta que el 12 de julio de 1997 los restos de Ernesto Guevara y los seis guerrilleros enterrados en la misma fosa com煤n de Bolivia fueran trasladados a Cuba. Este periodista ignora si los huesos y las manos de Che llegaron en alg煤n momento a reunirse. En 1999, la Federaci贸n Internacional de Ajedrez (FIDE), concedi贸 a Ernesto Guevara la orden de Caballero del Ajedrez a t铆tulo p贸stumo por la promoci贸n y la popularizaci贸n del juego ciencia durante sus primeros a帽os como ministro en el Gobierno de Cuba.

