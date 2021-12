La última semana de Marichuy en Europa

鈥Venimos a estos pa铆ses 鈥榙esarrollados鈥 para ver si el desarrollo es bueno鈥, dice entre risas Mar铆a de Jes煤s Patricio, mejor conocida como Marichuy, vocera del Congreso Nacional Ind铆gena (CNI). El comentario provoca las carcajadas de un auditorio diverso que hasta entonces permanec铆a en silencio en el Ateneu del Raval, justo en el coraz贸n de Barcelona.

Es la 煤ltima semana de Marichuy y otros miembros del CNI en Europa que fueron invitados por el Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN) en la Gira por la vida. Vinieron a compartir su experiencia en la lucha por la autonom铆a de los pueblos ind铆genas, pero tambi茅n a conocer otras formas de organizaci贸n social como los movimientos okupas en cuyos espacios han dormido los zapatistas y la vocera.

Las 煤ltimas actividades de Marichuy se planearon en Barcelona que los ha recibido con su rostro m谩s fr铆o y las lluvias m谩s largas que ha habido en todo el a帽o. 鈥淟es trajimos la lluvia鈥, dice cuando se entera que el clima es muy distinto en la capital catalana.

鈥Hemos visto c贸mo les afecta el desarrollo (a los pa铆ses europeos). Nos llevaron a una mina que quieren reabrir y est谩 saliendo el agua del r铆o contaminada, ya sale color marr贸n鈥, cuenta en entrevista Marichuy que se refiere a una zona en Touro, en la comunidad aut贸noma de Galicia.

Desde que aterriz贸 en Viena hace dos meses, la vocera del CNI ha participado en un sinf铆n de discusiones y conferencias en Austria, Italia y Espa帽a de las que ni siquiera lleva el recuento. A pesar de esto, juzga Marichuy, la gira no se compara con haber recorrido 28 estados de M茅xico en 2018 cuando inici贸 el proceso de recolecci贸n de firmas para ser candidata a la presidencia.

Para estas fechas, Marichuy ya est谩 curtida en los precios de las frutas y las verduras en distintas regiones. Con la misma reacci贸n que tienen los europeos, se sorprende de que los precios en Barcelona sean mucho m谩s baratos. En Viena pag贸 cuatro euros por un aguacate, mientras que aqu铆 le costaron poco m谩s de un euro.

Marichuy compr贸 algunos aguacates mientras caminaba por el barrio de Sants, uno de los m谩s aut茅nticos de Barcelona, alejado de lo que los catalanes llaman guiris, es decir, turistas. Sants tambi茅n es un ejemplo de trabajo colectivo y resistencia, pues hace algunas d茅cadas la presi贸n vecinal ocasion贸 que una f谩brica textil abandonada, en vez de ser atiborrada de edificios, se convirtiera en uno de los parques m谩s hermosos de la ciudad.

En este barrio, el Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB) organiz贸 una charla con Marichuy y Nisaguie Flores junto con otros activistas catalanes. Como en muchos otros espacios, dentro de La Lleialtat Santseca, que significa lealtad al propio barrio, se habla exclusivamente en catal谩n. Entonces, cuando el moderador las invit贸 a subir al escenario ellas no lo comprendieron, como el resto de la charla. 鈥淧ude entender algunas palabras que se parecen鈥, dice Marichuy. Por eso, cuando el CNI se re煤ne hablan en espa帽ol, porque si dos idiomas de una misma familia ling眉铆stica 鈥揷astellano y catal谩n鈥 se tornan incomprensibles, habr谩 que imaginar la complejidad de convivir con las 12 distintas familias ling眉铆sticas que existen en el pa铆s.

Aunque la situaci贸n de violencia y represi贸n que existe en M茅xico es incomparable, Marichuy ha visto que algunas regiones en Espa帽a padecen tambi茅n el embate de las empresas o el castigo del gobierno cuando se manifiestan. Barcelona ser谩 la ciudad con la mejor red de bibliotecas p煤blicas y parques de ensue帽o, pero tambi茅n es el lugar donde los Mossos d鈥橢squadra han disparado proyectiles contra manifestantes, como sucedi贸 el pasado mes de febrero en el que una mujer perdi贸 un ojo en una marcha a favor de la libertad de expresi贸n. Barcelona, como le han contado a Marichuy, tambi茅n es el lugar donde las inmobiliarias buscan desalojar a los inquilinos y encarecer los departamentos.

Al final del evento, la gente se les acerca a saludarlas, esta vez les hablan en castellano. A Nisaguie le ofrecen una bebida t铆pica 鈥搗ermut鈥 que le sabe raro, como a chile piqu铆n. Se nota aturdida de tanta gente que la aborda, dice que no est谩 acostumbrada. 鈥淣isa, 驴te acuerdas de m铆?鈥 y ella responde apenada que no. Lo cierto es que a los foros donde se presentan llegan activistas, estudiantes, artistas entusiasmados por escucharlas, aunque no conozcan a detalle la diferencia entre CNI y el EZLN, o a pesar de que, por ejemplo, un periodista catal谩n anote en su libreta 芦naua禄 sin hache intermedia, cuando escucha el pueblo al que pertenece Marichuy en el sur de Jalisco.

A menudo las discusiones se extienden hasta dos horas y media como ocurri贸 el lunes 22 de noviembre en el Ateneu del Raval, un centro que se define como f谩brica de tejido social comunitario. El discurso de Marichuy y Nisa es claro y sus enemigos concretos: se llaman Corredor Interoce谩nico, Tren Maya, Proyecto Integral Morelos, en suma, los megaproyectos. Nisa, que vive en Juchit谩n, explica que no se trata solo del despojo de su territorio y recursos naturales, sino que los proyectos acarrean problemas como el narcotr谩fico. Y no lo dice al aire, pues el mismo fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, ha aceptado que el delito de narcomenudeo se ha duplicado en la zona del istmo de Tehuantepec desde 2019, cuando comenzaron las obras del Corredor Interoce谩nico.

Es aqu铆 en Barcelona, a finales de la gira, donde integrantes del CNI y los zapatistas se enteran de lo que consideran un total desprecio a las comunidades. El pasado 22 de noviembre, el presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador public贸 un decreto para que las obras p煤blicas federales sean consideradas de seguridad nacional y obliga a las dependencias a entregar los permisos provisionales en un plazo de cinco d铆as.

鈥淓st谩 claro el mensaje. Se nota que les urge echar andar los megaproyectos. Oportunista, la forma en como sacaron esto. No les importa que haya resistencia, ni que haya leyes que protejan a las comunidades. No le importa si hay violaci贸n de convenios鈥, dice Marichuy, a quien las querellas entre partidos pol铆ticos la tienen sin cuidado, al igual que los rumores rumbo a las elecciones de 2024, sobre si ser谩 candidato Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, y, de hecho, nunca ha escuchado hablar de Claudio X. Gonz谩lez, l铆der visible de la derecha. Para los pueblos ind铆genas, lo repiten siempre, todos son lo mismo.

Foto: Wikimedia Commons

A lo largo de la semana, durante las charlas, Marichuy saca una libreta de su morral y anota lo que le va pareciendo importante. Explica que en esa libreta registra lo que ha escuchado en distintas regiones y que despu茅s, al llegar a M茅xico, tendr谩 que compartirlo con los dem谩s compa帽eros. Es notoria la experiencia que ha adquirido al comunicarse con la gente y, en ocasiones, arranca suspiros con una ret贸rica infalible: 鈥como dicen los compa帽eros zapatistas, sin prisa pero sin pausa鈥, o 鈥no s茅 por qu茅 hay tanto temor de los de arriba por preguntarle a los de abajo鈥. Sin embargo, en los momentos m谩s inesperados, acaso para que la solemnidad no devore su discurso, Marichuy dice cosas como: 鈥no pierdan el trabajo colectivo, como decimos nosotros: si nos equivocamos somos varios y las rega帽adas duelen menos鈥, y entonces el auditorio estalla en risas. De hecho, no hay una sola charla en la que la vocera no haga re铆r a los asistentes con sutilezas.

鈥淭ampoco podemos quedarnos en la tristeza absoluta porque si no entonces nos trabamos. Tenemos que estar bien para seguir en lo que estamos y agarrar fuerzas鈥, dice la vocera en referencia a su sentido del humor.

Con facilidad, Marichuy contesta preguntas sobre c贸mo se organizan las comunidades ind铆genas y c贸mo combaten el machismo dentro de las mismas. Pero para otros que la escuchan, ella no solamente es una ind铆gena en resistencia contra el despojo del territorio sino una especie de gur煤 a quien le hacen preguntas sobre la cosmogon铆a, una economista a la que cuestionan sobre la riqueza, una suerte de or谩culo de quien esperan conocer el futuro.

Uno de los m谩s entusiastas es Jonathan Eugenio, un actor mexicano que vive en Barcelona desde hace 15 a帽os. Para espantar la nostalgia de su tierra, Jonathan sigue vistiendo poncho y botas vaqueras. Ya no quiso regresar a su natal Chihuahua porque ser homosexual le era complicado en lo que, recuerda, era una ciudad conservadora. Adem谩s, descubri贸 que el sistema p煤blico de salud catal谩n lo prove铆a de una medicina que necesita tomar de por vida. Es el 煤nico que le pregunta a la vocera por su trabajo como m茅dica tradicional. 鈥淐uando era adolescente fui parte de los cordones zapatistas. Quer铆a conocer a Marichuy, solo la hab铆a visto por redes sociales en 2018. Me gusta que habla desde la serenidad que es propia de quienes han estado cerca del dolor de otros seres humanos鈥, dice Jonathan.

A Marichuy se le acercan italianos, franceses, chilenas, colombianas, danesas, catalanes, y con asombro descubre que el proyecto de recabar firmas para obtener la candidatura en 2018 cruz贸 los mares hasta sitios insospechados.

鈥淣o ten铆a idea, pero est谩n al pendiente. Nos identifican bien. Las danesas dicen que estuvieron de cerca en la campa帽a. Se me acerc贸 otro que dice que fue parte de un colectivo que levantaron firmas鈥, cuenta Marichuy. Y es que, en Barcelona, si eres mexicano, es probable que te pregunten por dos cosas: el narcotr谩fico y el zapatismo, como si el futuro del pa铆s vacilara entre esas dos opciones.

En el Raval, barrio de callejones estrechos y laber铆nticos, es com煤n encontrarse con espacios comunitarios gestionados por migrantes. Desde hace d茅cadas se han creado redes para combatir la exclusi贸n. Fue con este tipo de colectivos que los zapatistas se reunieron. Conocieron el gimnasio de autodefensa feminista, el ecomuseo gitano, el sindicato de vendedores ambulantes, y la realidad de los migrantes africanos que han cruzado el mar en patera. Felipe Ibarra, coordinador del Ateneu del Raval, propuso que los zapatistas recorrieran esos espacios para luego, frente a esos colectivos, explicar la autonom铆a de los caracoles. Los zapatistas relataron su historia desde 1994, el funcionamiento de la Junta del Buen Gobierno y los siete principios bajo los cuales se rigen. Incluso se sinceraron: 鈥No venimos a decir que todo es bueno, tambi茅n cometemos errores鈥.

Felipe piensa que los zapatistas, Marichuy y los integrantes del CNI trajeron un respiro al barrio luego de los estragos de una pandemia. 鈥淣os reencontramos con gente de Barcelona con las que hab铆amos colaborado y no nos hab铆amos visto. Tambi茅n conocimos a otros activistas de otros barrios. Pero sobre todo aprendimos que las luchas tanto en la selva de 谩rboles como en la de cemento no son tan diferentes. Cuando se trabaja con la justicia social te puedes ir desanimando, pero ellos explican que la f贸rmula es la constancia鈥, dice Felipe.

Marichuy ha recibido varios regalos, pero el m谩s especial se lo dieron durante su estancia en Santiago de Compostela. Una comunidad le obsequi贸 una pluma de un p谩jaro. Se trata de un arrendajo, un ave que tiene la costumbre de enterrar, a lo largo de sus trayectos, pedazos de los frutos que recolecta. Con ese peque帽o gesto, el p谩jaro contribuye a la expansi贸n de los bosques.

鈥淓so me pareci贸 muy simb贸lico鈥, dice Marichuy, mientras una lluvia ins贸lita arrecia en el barrio de Sants.