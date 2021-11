–

De parte de ANRed November 17, 2021 51 puntos de vista

Un recorrido por la violencia contra las mujeres en las pel铆culas y c贸mo el ojo del p煤blico se ha ido acostumbrando, hasta el punto de que algunos directores se han regodeado en ella. Por Pilar Ruiz (CTXT de Espa帽a).

鈥淢e causa indignaci贸n o铆r a los hombres repetir que a muchas mujeres les gusta ser violadas, que no les molesta que un hombre las viole aunque protesten, que sus protestas son solo palabras. No puedo admitir que les cause placer esta violaci贸n鈥.

鈥 Christina de Pizan

Fil贸sofa, poeta, escritora, precursora del feminismo, Pizan fue una de las primeras mujeres de la Historia 鈥揵orrada de ella, claro鈥 en vivir de su trabajo intelectual. Como protegida de la reina de Francia, pudo presenciar ese duelo de pel铆cula que acaba de estrenar Ridley Scott sobre el famos铆simo juicio por combate celebrado en 1386 con Dios dirimiendo 鈥揳 mandoble limpio鈥 si la esposa de uno de los paladines miente cuando acusa al otro de violaci贸n. La verg眉enza, la sospecha 鈥揾asta el d铆a de hoy muchos historiadores afirman que ment铆a鈥 y la amenaza de ser quemada en la hoguera por perjura de Marguerite de Carrouges puede que inspirara la obra m谩s famosa de su contempor谩nea Christina de Pizan: La ciudad de las damas (1405). Tambi茅n su asociaci贸n femenina La querella de la Rosa, en la que reclamaba el acceso al conocimiento de las mujeres y que pervivi贸 durante鈥 隆300 a帽os!

Pizan se convirti贸 en la paladina principal de la querella de las mujeres, un debate acad茅mico que recorri贸 Europa desde la publicaci贸n del panfleto mis贸gino El romance de la rosa(1280) hasta la Revoluci贸n Francesa.

鈥淭odas ustedes son, fueron o ser谩n putas por acci贸n o por intenci贸n鈥

鈥 El romance de la Rosa

鈥淢uchas mujeres prefer铆an guardar silencio a arruinar su reputaci贸n o la de su familia al hacer p煤blico el crimen. En la pr谩ctica este delito a menudo no se castigaba, no se juzgaba o no se denunciaba鈥.

鈥 Eric Jager, El 煤ltimo duelo (2020)

El medievalista Jager es el autor del exitoso ensayo hist贸rico sobre el caso real del 煤ltimo juicio por combate en 1386, ahora convertido en pel铆cula. Dado el olfato de Scott para ir de la mano de los tiempos, es f谩cil entender su inter茅s por la historia de una violaci贸n del siglo XIV. El director quiz谩 crea que poco ha cambiado la situaci贸n de las mujeres violadas desde aquel entonces, hogueras 鈥搉o medi谩ticas鈥 aparte. Un ejemplo; en Espa帽a hay una denuncia de violaci贸n cada 8 horas, aunque solo llegan a notificarse una de cada 6 agresiones sexuales, seg煤n el Ministerio del Interior.

Con intenci贸n clara, los guionistas de la adaptaci贸n de El 煤ltimo duelo, Damon, Affleck y Nicole Holofcener 鈥搕ambi茅n directora鈥 hacen referencia al Romance de la Rosa en un di谩logo entre la protagonista y su violador n煤mero 2, porque el n煤mero 1 es su propio marido. Violador legal, tal y como hemos visto innumerables veces en pel铆culas de ambientaci贸n hist贸rica. El matrimonio de conveniencia 鈥搊 鈥渧iolaci贸n de polis贸n鈥濃 representa el paradigma de privaci贸n de libertad, violencia y humillaci贸n contra la mujer. 驴Pasado?

鈥淓n el futuro, cuando veas que una mujer llora as铆, no se est谩 divirtiendo鈥.

鈥 Susan Sarandon 鈥揷asi citando a Cristina de Pizan-鈥揺n Thelma y Louis (1991)

Tampoco ser铆a la primera vez que Scott toca el tema; el result贸n 茅xito de los 90 fue convertido en un alegato feminista a pesar de su final vergonzante y bobo. Eran tiempos en los que el feminismo apenas ten铆a celuloide que echarse a la boca, amigas.

Muy distinta, en la intenci贸n y en la forma, es Dos mujeres (Vittorio de Sica, 1960), adaptaci贸n de La Ciociaria, novela de Alberto Moravia (1957) con la que la Loren consigui贸 su primer Oscar. El recuerdo de ver la famosa escena de la violaci贸n de madre e hija 鈥揺se plano a ras de suelo鈥 con 13 o 14 a帽os, el terror que golpea a煤n m谩s cuando ni sabes del todo lo que significa esa imagen porque tienes la misma edad que la ni帽a violada, resulta indescriptible.

Norman Lewis, escritor y oficial brit谩nico que luch贸 en el frente de Italia, cuenta esto en su libro Napoli 鈥44: 鈥淭odas las mujeres de Patrica, Pofi, Isoletta, Supino, y Morolo han sido violadas鈥 En Lenola el 21 de mayo han sido violadas cincuenta mujeres, y como no hab铆a suficientes para todos han sido violadas tambi茅n las ni帽as y ancianas. Los marroqu铆es normalmente agreden a las mujeres en parejas: mientras uno la viola de manera normal, el otro la sodomiza.鈥

Es historia, y no tan lejana como la medieval: 鈥淢arochinatte鈥, los desmanes cometidos por el cuerpo franco-marroqu铆 de los Aliados tras la victoria de Montecassino. Con total descontrol por parte de sus mandos o quien sabe si castigo premeditado contra la poblaci贸n civil, las tropas francesas violaron a m谩s de 2.000 mujeres de entre 11 y 86 a帽os y a 600 hombres. Porque los hombres tambi茅n violan a otros hombres. Donde las dan, las toman, parecen decir John Boorman o Quentin Tarantino. El primero en Deliverance (1972) con la escena del 鈥渃erdito鈥 y el redneck 鈥搖na de las m谩s brutales de la historia del cine鈥 y el segundo, en Pulp Fiction (1994). Gracias al personaje del mafioso Marcellus Wallace sabemos c贸mo se encuentra un hombre tras sufrir una violaci贸n: 鈥淓stoy a mil jodidas millas de estar bien鈥. Marcellus, nosotras s铆 te creemos. Aunque ciertos jueces/juezas no hayan visto Pulp Fiction; seguro que Tarantino les parece violento, no como una sentencia fet茅n. Ya no es un tab煤, se帽ores, hasta recientes series televisivas de tem谩tica rom谩ntica como Outlander muestra con pelos y se帽ales al villano violando al guap铆simo gal谩n coprotagonista. Quiz谩 el cambio de roles no sea m谩s que un reflejo que se帽ala el desajuste entre ficci贸n y realidad. En cualquier caso, el cine ense帽a, muestra. Tambi茅n que la historia de una violaci贸n contin煤a cuando se pone en duda la palabra de la v铆ctima habitual, una mujer. Ese es el material de El 煤ltimo duelo o el drama judicial Acusados (Kaplan, 1988). Lo cierto es que la violaci贸n en el cine no escandaliza ya a nadie, el ojo del p煤blico est谩 acostumbrado a la violencia contra las mujeres. C贸mo no recordar Perros de Paja (Peckimpah, 1971), La Naranja mec谩nica (Kubrick, 1971) o El manantial de la doncella (1960) con el mism铆simo Bergman retratando esa Edad Media violadora de mujeres a la que ahora regresa Scott.

Tampoco escandaliza que la mujer se convierta en justiciera y de ah铆 nacen muchas pelis de serie B, C y D y de Abel Ferrara. Incluso de Paul Verhoeven, siempre turbador. La pesquisa y posterior venganza de Isabelle Huppert en Elle (2016) muestra una rabia callada y un mensaje: los violadores est谩n muy cerca. A los directores del mont贸n como Gaspar Noe se les ven las costuras que no muestran los grandes, el sensacionalismo y regodeo de voyeur evidentes de la famosa secuencia de 9 minutos en Irreversible (2002). Por eso no la colgamos aqu铆.

Nada que ver con el cine previo a los 70, cuando la censura se llamaba c贸digo Hays 鈥搊 franquismo鈥 y eso de abrir de piernas a una se帽ora, a la fuerza o no, solo se pod铆a mostrar mediante elipsis. A帽adiendo eufemismos como 鈥渦ltraje鈥, 鈥渁buso鈥, 鈥渁tropello鈥, 鈥渄eshonra鈥濃 sin mencionar la palabra infamante. A pesar de ello, la violaci贸n est谩 muy presente en un g茅nero para todos los p煤blicos como el Western, que no existir铆a sin el tema de la venganza como motor de la acci贸n: Kirk Douglas busca a los ni帽os pijos que violaron y mataron a su mujer india en El 煤ltimo tren a Gun Hill (Sturges, 1959) o la mism铆sima Centauros del desierto (Ford, 1956), donde el personaje de Natalie Wood es una ni帽a raptada que termina siendo la esposa forzosa del jefe Cicatriz. Antes, en elegante 鈥損or supuesto鈥 ardid de Ford, comprendemos que su hermana mayor ha sido violada y asesinada por los hombres de Cicatriz. Indios malvados, un cl谩sico del cine que pinta de rojo el verdadero terror del amo blanco: los negros. Una vez exterminado el nativo americano, el colonizador se enfrenta a los antiguos esclavos y el gran tab煤 del racismo de los EE.UU. se cuela en el cine con cuentagotas, en pel铆culas como Matar a un ruise帽or (Mulligan, 1962) y su abogado Atticus Finch, defensor de un negro acusado injustamente de violar a una mujer blanca, el miedo ancestral.

A los directores del mont贸n como Gaspar Noe se les ven las costuras, el sensacionalismo y regodeo de voyeur de la secuencia de 9 minutos en Irreversible

Pero el cine contempor谩neo ya no paga gabelas: en Las inocentes (2016), de la directora Anne Fontaine, la Segunda Guerra Mundial y todos sus ej茅rcitos han pasado por un convento polaco usando a sus monjas como bot铆n de guerra. Sabemos, como narraba La Ciociaria, que la bandera de la violaci贸n ondea para todos los soldados sin importar la 茅poca, nacionalidad o condici贸n.

La mirada aqu铆 se aleja de los c谩nones a los que estamos acostumbradas. Es una directora. La tortura, el desgarro, la contradicci贸n aparecen sin un 谩pice de sensacionalismo y no hacen falta flash-backs, 驴para qu茅? Solo vemos mujeres enfrentadas a un castigo humano y divino, al dolor, a la desesperaci贸n, a la muerte. La violaci贸n es el paso previo a ser asesinada, esa es la 煤nica verdad y todas las mujeres la conocemos.

鈥淟os agresores se las arreglan para creer que si ellas sobreviven es que la cosa no les disgustaba tanto鈥 (鈥) Una mujer que respeta su dignidad hubiera preferido que la mataran. Mi supervivencia, en s铆 misma, es una prueba que habla contra m铆. El hecho de tener m谩s miedo a la posibilidad de que te maten que a quedar traumatizada por los golpes de pelvis de tres cabrones.鈥

鈥 Virginie Despentes, Teor铆a King Kong (2010)

Y no solo los agresores, Virginie, tambi茅n sus c贸mplices. Desde tribunales, esca帽os, casas familiares, lugares de trabajo, tabernas, desde cualquier sitio que culpe a las mujeres, a los movimientos feministas, al activismo, a la educaci贸n que ense帽a en igualdad. Un ataque ideol贸gico que pone en peligro a m谩s del 50 por ciento de la ciudadan铆a, a la libertad y a la democracia. 鈥淟a violaci贸n no terminar谩 conmigo鈥, dice Despentes. Ella sobrevivi贸, lo cont贸 y se hizo m谩s fuerte. Otras muchas no pudieron. Recuerden: cada 8 horas. Conviene no olvidarlo.

Fuente: https://ctxt.es/es/20211101/Firmas/37868/violacion-peliculas-ridley-scott-pizan-pilar-ruiz.htm