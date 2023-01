Salud! PHkl/tctca

Fuente – La ultraderecha como expresi贸n del colapso en Occidente – elviejotopo.org 1.1.2023 por Alejandro P茅rez Polo

2. El miedo es la emoci贸n dominante en el declive

La crisis del 2008 lo cambi贸 todo. El derrumbe del sistema financiero americano arrastr贸 al conjunto de potencias alineadas con Estados Unidos, mientras la periferia del mundo (China, Rusia, Brasil, India) daba un paso al frente, aprovechando la fragilidad occidental para seguir creciendo y ocupando mercados. Se empez贸 a dibujar un realineamiento global debido a la debilidad de Estados Unidos y la fortaleza de los pa铆ses emergentes. Una nueva arquitectura en ciernes en el que nuevas potencias asumir铆an un rol protagonista, capaz de dise帽ar su modelo con una gran capacidad de negociaci贸n.

Los declives civilizatorios nunca se dan de un d铆a para otro. Tardan d茅cadas en materializarse. El fin de los consensos neoliberales supuso, en realidad, el fin de la propia creencia en la superioridad del sistema occidental en relaci贸n con otros sistemas econ贸micos del globo. La izquierda occidental supo leerlo correctamente en su momento y, por eso, la apuesta radical por un sistema m谩s justo que repartiera la riqueza y cambiara las reglas del juego conect贸 en aquel contexto destituyente. Todav铆a hab铆a esperanza en poder tomar el poder para transformar las relaciones de dominaci贸n.

Sin embargo, los viejos fantasmas suelen emerger cuando todo parece encaminado. Fue el polit贸logo Dominique Mo茂si el que propuso una nueva forma de entender la geopol铆tica m谩s all谩 de las relaciones econ贸micas entre pa铆ses. Seg煤n esta forma, aparte de los valores colectivos, hay unas narrativas que configuran los grandes estados de 谩nimo de las naciones. As铆, Mo茂si propone hablar de una 鈥済eopol铆tica de las emociones鈥 en la que diversas potencias act煤an bajo la influencia de diversos sentimientos: el miedo ser铆a la emoci贸n dominante en Occidente, la humillaci贸n en el mundo isl谩mico y la esperanza en Asia.

Esta forma de enfocar los grandes estados an铆micos que motivan a los diferentes gobiernos es bastante explicativa de la forma en la que nos enfrentamos a las problem谩ticas globales. El miedo en Occidente presiona en la direcci贸n de ejecutar pol铆ticas m谩s enfocadas a la seguridad y le empuja a estar constantemente a la defensiva en el plano ideol贸gico. Si lo comparamos con la actitud del gobierno chino, por ejemplo, vemos que all铆 est谩n movidos por la confianza en un futuro prometedor. Est谩n a la ofensiva, movidos por la esperanza en sus propios valores, su sistema y su capacidad de liderazgo.

En Occidente hay miedo: miedo a los refugiados y a un mundo exterior que asoma cada d铆a de forma tr谩gica en las aguas del Mediterr谩neo. Miedo a Rusia y a las nuevas potencias emergentes. Miedo al cambio clim谩tico, miedo a las protestas sociales que ya no se saben gestionar de forma eficiente, miedo a las fake news y los populismos. Miedo, en definitiva, al futuro. Este miedo es el ingrediente principal del que se alimenta la extrema derecha, que ofrece discursos m谩s tranquilizadores estructurados en torno al regreso de los valores fuertes y los Estados dispuestos a guerrear ante las turbulencias de nuestro siglo.

La extrema derecha ya no es futurista como el viejo fascismo italiano o el nazismo alem谩n, que promet铆a la gloria de un Tercer Reich. La extrema derecha es reactiva y busca, sobre todo, apaciguar los miedos derivados de las angustias existenciales que atraviesan el conjunto de Occidente. Sin una izquierda capaz de hacerse cargo de esas angustias existenciales, el terreno estar谩 abonado para sus sucesivos triunfos electorales.

La ultraderecha no ha surgido contra la democracia 鈥渂urguesa鈥 o liberal. No est谩n abandonando ning煤n barco sino asumiendo el mando. La compatibilidad de Meloni con la UE y la OTAN demuestra que la ultraderecha no est谩 opuesta a las elites europeas, sino que son su expresi贸n m谩s recalentada. Aspiran a hacerse cargo de los miedos que las viejas derechas liberales ya no pueden afrontar. Aspiran a refundar en clave cristiana y civilizatoria Europa, para protegerla de las amenazas que la acechar铆an.

Es en este punto donde encuentran un gran tir贸n entre los electorados y una gran fortaleza en su hip贸tesis. A diferencia de muchas izquierdas populistas, las expresiones de ultraderecha apenas retroceden electoralmente desde que irrumpieron en la arena pol铆tica porque se inscriben en un zeitgeis [esp铆ritu de la 茅poca]t: son la expresi贸n m谩s n铆tida del colapso civilizatorio derivado de la crisis de 2008 y la p茅rdida de posiciones de Occidente en el mundo.

El primer gran nudo para desentra帽ar la fuerza pol铆tica y discursiva de la ultraderecha radica en estos elementos geopol铆ticos, emocionales y pol铆ticos. Pero no es el 煤nico nudo. Hay otro que es prioritario abordar: la expresi贸n de las clases trabajadoras excluidas del discurso p煤blico.