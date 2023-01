–

Las organizaciones sociales que integran la Unidad piquetera anunciaron que este mi茅rcoles 25 de enero concentrar谩n desde las 14 en el Obelisco porte帽o para luego movilizar al Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n, para reclamarle una reuni贸n 鈥渆n forma urgente鈥 a la ministra Victoria Tolosa Paz por la suspensi贸n masiva de casi 160 mil personas beneficiarias del programa Potenciar Trabajo. 鈥淓n un pa铆s en el que la pobreza y la falta de los servicios b谩sicos caracterizan la situaci贸n de millones de personas, donde la canasta b谩sica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000, la obstinaci贸n de perseguir a los sectores mas vulnerables, porque un fiscal y el FMI lo requieren, reclamanado la validaci贸n de datos exclusivamente por internet y celular, es una canallada de un gobierno ajustador鈥, sentencian. Tambi茅n reclaman un 鈥渦n aumento en los montos del Potenciar Trabajo鈥, que 鈥渘ing煤n laburante est茅 por debajo de la canasta鈥 y la 鈥渁pertura irrestricta de los programas鈥. 鈥淪i no tuvi茅ramos respuesta en los pr贸ximos d铆as, lanzaremos medidas de fuerza, movilizaciones y otras acciones鈥, advierten.

La jornada de lucha fue decidida por las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera luego de que la ministra Tolosa Paz anunciara el lunes 16 de enero la suspensi贸n de 154.441 Potenciar Trabajo, justificando el recorte masivo en que se trata de personas beneficiarias que no revalidaron sus datos a trav茅s de la aplicaci贸n Mi Argentina. Adem谩s, la ministra anunci贸 que a quienes se les suspendi贸 en febrero s贸lo se les liquidar谩 la mitad del beneficio, teniendo la opci贸n de reclamar para poder validar sus datos y volver a cobrar normalmente. Si no lo hacen, podr铆an ser efectivamente dados de baja.

芦En 50 d铆as la Ministra convoc贸 a auditor铆a virtual a 1.300.000 personas del Programa Potenciar Trabajo y dio de baja a 160.000. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, lleva adelante la receta impuesta por el FMI. Ella junto al ministro Sergio Massa, como representantes del Frente de Todos, aplican estas demandas ajustando a los sectores que menos tienen 鈥 sostienen en un comunicado conjunto 鈥 A los graves problemas con la entrega de alimentos a los comedores populares, las interminables demoras en la entrega de herramientas a los emprendimientos productivos y las bajas naturales del programa Potenciar Trabajo (por fallecimiento, jubilaci贸n y otras causas) que se dan sistem谩ticamente y no son reemplazadas, se agrega ahora la baja compulsiva de 160.000 personas del Potenciar Trabajo que, por diferentes causas, no pudieron realizar la actualizaci贸n de datos鈥.

En la misma l铆nea, agregan: 鈥渆ste tr谩mite es la excusa pero el objetivo real es el ajuste. 驴O en que quedaron las denuncias antes mencionadas sobre lxs beneficiarixs que manejaban cifras millonarias en d贸lares? En nada. Porque fue puro humo, para que el eje del problema sean los sectores pobres organizados y no la s煤per exprimidora de los precios, boletas de los servicios, transporte, alimentos, vestimenta, remedios y salud en general, y largos etc茅teras que se vuelven imposibles de costear鈥.

Asimismo, consideran que se trata de un 鈥渁juste acelerado鈥, y que para 鈥渋mpulsar el ajuste del gasto fiscal que le reclama el FMI, que es de un 0.8% del PBI, la tercera ministra de Desarrollo Social de este gobierno ide贸 un sistema que, sin dudarlo, es shock contra los programas sociales鈥. 鈥淓l ex ministro Juan Pablo Zabaleta, anunci贸 a mediados del 2022, un proceso de auditor铆as presenciales hechas por universidades que fue un fracaso. Varias personas se presentaron pero con constantes demoras y suspensiones por parte del gobierno. Como el objetivo es hacer campa帽a en contra de las organizaciones y de las personas que se enmarcan en el Programa Potenciar Trabajo para convalidar el recorte, Tolosa Paz cambi贸 de un plumazo el sistema de auditor铆as presenciales por otro que est谩 concluyendo ahora, a 50 d铆as de lanzado, invalidando las auditorias ya realizadas, reemplazando todo por una validaci贸n exclusivamente por Internet鈥, explican.

Tambi茅n remarcan: 鈥渆l anuncio del recorte se da justo cuando se conoce que el costo anual de vida para los sectores m谩s vulnerables es del 104% anual y la inflaci贸n se calcula en 95% anual. En un pa铆s en el que la pobreza y la falta de los servicios b谩sicos caracterizan la situaci贸n de millones de personas, donde la canasta b谩sica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000, la obstinaci贸n de perseguir a los sectores mas vulnerables porque un fiscal y el FMI lo requieren reclamanado la validaci贸n de datos exclusivamente por Internet y celular, es una canallada de un gobierno ajustador. La falta de conectividad y los problemas de la aplicaci贸n, le sirven a la ministra para cumplir con su prop贸sito dejando a decenas de miles sin el ingreso que es vital en este contexto cuando no son capaces de dar empleo formal y registrado鈥.

芦Este paso que ahora toca a nuestro sector es uno de los tantos perjuicios a nuestra clase que tiene planificado el FMI y que cuenta con art铆fices muy disciplinadxs dentro del gobierno del Frente de Todos 鈥 contin煤a el comunicado -. Lxs jubiladxs perdieron escandalosamente frente a la inflaci贸n y las paritarias del 2023 Massa busca cerrarlas en un 60% cuando el salario viene en ca铆da libre hace a帽os frente a las alt铆simas y extraordinarias ganancias de las empresas. Se amparan en la transparencia del sistema pero llevan adelante una pol铆tica cruel que busca sacar tajada de lxs trabajadorxs aisladxs, sin acceso a la informaci贸n y en situaci贸n de pobreza extrema; mientras a las empresas energ茅ticas se les reducen las deudas y se aumentan los subsidios a los grandes especuladores favoreci茅ndolos con un d贸lar preferencial. Se les saca el 煤nico ingreso a casi 160.000 personas, muchas de ellas mujeres que son el 煤nico sost茅n del hogar, que adem谩s pierden su obra social y sus aportes jubilatorios como monotributistas sociales鈥, remarcan.

Tambi茅n hacen un racconto de lo que consideran como los antecedentes de esta situaci贸n que est谩n sufriendo las personas que fueron castigadas con la suspensi贸n masiva de Potenciar Trabajo: 鈥溌n ataque brutal que estuvo precedido por una campa帽a de todo el arco pol铆tico patronal, donde no hubo grietas desde Cristina, que dijo que hab铆a muchos planes, hasta Larreta y Bullrich que los quieren eliminar de un saque. Toda esta farsa tuvo escenas dantescas cuando anunciaron hace unos meses que hab铆a 250.000 beneficiarixs que pagaban bienes personales y ten铆an yates y compraban d贸lares. Todo lo cual qued贸 desmentido poco despu茅s pero que, sin embargo, sirvi贸 al objetivo de estigmatizarnos y crear un clima favorable a las bajas que reclama el FMI y cumplir con las patronales que ven en los montos de los programas competidores de los baj铆simos salarios que pagan. 隆Las bajas no son por 鈥榗ompra de d贸lares o por pagar bienes personales鈥 si no por falta de validaci贸n!禄, denuncian.

La Unidad Piquetera est谩 integrada por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupaci贸n Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organizaci贸n 17 de Noviembre (M.D.L., La William Cooke, Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T., el Frente de la Resistencia, R.U.P., y Rebeli贸n Popular, Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamerican Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril), FAR y COPA en Marabunta, la Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) Aut贸noma, OLP y Resistir y Luchar, y el Movimiento Juana Azurduy.

