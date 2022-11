–

De parte de Nodo50 November 17, 2022 209 puntos de vista

Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2022.

La Unidad Piquetera convoc贸 a una conferencia de prensa este jueves 17 a las 9 horas en Moreno y Lima (CABA), con la publicaci贸n de una carta abierta dirigida a la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, donde denunciaron los recortes alimentarios y la pol铆tica de estigmatizaci贸n contra los desocupados que busca avanzar en el ajuste y la eliminaci贸n de programas sociales. Convocaron a movilizar al Ministerio de Trabajo el pr贸ximo martes 22, a las 13 horas, cuando se re煤ne el Consejo del Salario./

Las organizaciones piqueteras vienen de protagonizar un contundente 鈥減iquetazo nacional鈥, con una masiva movilizaci贸n central al Ministerio de Desarrollo Social de Naci贸n para reclamar contra la falta de entrega de alimentos a los comedores populares, que golpea particularmente a los sectores m谩s vulnerables y en la indigencia.

Carta Abierta a la Ministra:

A la Ministra de Desarrollo Social, se帽ora Tolosa Paz:

Nos dirigimos a usted con el objeto de plantearle una serie de cuestiones que preocupan a cientos de miles de trabajadores desocupados que representa esta Unidad Piquetera.

En casi tres a帽os del gobierno que usted Integra no hemos podido resolver el tan elemental problema de la asistencia a los comedores populares, ni con Arroyo ni con Zavaleta, sus dos antecesores que inclusive se remonta al gobierno de Macri y su Ministra Stanley.

Con usted lamentablemente contin煤a una misma l铆nea, una pol铆tica de ajuste contra los que menos tienen, no podemos calificar de otra manera la falta de asistencia m铆nima a los comedores populares, la restricci贸n de determinados productos, para incluir una dieta b谩sica para ni帽os y adultos que desbordan los comedores populares, la casi nula entrega de herramientas y maquinarias para asistir a los emprendimientos productivos barriales, con proyectos presentados hace varios meses e inclusive a帽os y que siguen sin llegar a los que verdaderamente lo necesitan, para colmo y en los 煤ltimos d铆as han aparecido informaciones salidas desde su ministerio y de otros organismos del gobierno que son falsas, mentirosas y estigmatizantes, que solo tienen los objetivo de recortar programas sociales y de empujar el ajuste contra los que menos tienen.

la informaci贸n de que habr铆a cientos de miles de personas enormemente ricas, como para ingresar al pago de bienes personales y compra de d贸lares etc茅tera, tiene una Clara intencionalidad pol铆tica que se enmarca en una campa帽a que desde Milei a Cristina, pasando por Bullrich, Larreta y el propio Larroque y Kicillof que se empe帽a en responsabilizar a las v铆ctimas de la desocupaci贸n y de la generaci贸n de una enorme cantidad de pobres en la Argentina, de indigentes y de personas que necesitan la asistencia del Estado ante el fracaso de la pol铆tica de construir trabajo.

Los desocupados somos las v铆ctimas de la pol铆tica de los gobiernos ajustadores de las 煤ltimas d茅cadas, no los responsables, ustedes inventaron los planes sociales ante el fracaso del trabajo y ahora nos responsabilizan o quieren presentarnos como aprovechadores, cuando en realidad las organizaciones independientes representamos la lucha por el trabajo Genuino y que en ausencia de 茅l, reclamamos que el Estado se haga cargo de asistir a las familias con los programas sociales de los que dispone, el anuncio del cierre de los programas se debe al ajuste que manda el FMI y no que ha bajado la indigencia y la pobreza.

La situaci贸n de cientos de miles de familias que siguen sin asistencia se sigue profundizando con la Inflaci贸n imparable, es mentira que sobran los programas sociales, es mentira que para ingresar a un plan solo hace falta presentar un listado como dicen algunos fiscales, es mentira que las organizaciones sociales entramos con un papelito y salimos con los planes en la mano, les hemos dicho que somos partidarios de la universalizaci贸n de los programas, sin intermediarios, nunca lo hicieron, ustedes saben bien que hay sistemas que impiden el ingreso de una persona qu茅 no est谩 en condiciones de recibir un programa social, si hay alguien que ingreso Y no correspond铆a es responsabilidad integral del Ministerio, seremos los primeros en denunciarlos, porque hay mucha gente a la espera de ese cupo del programa social que ocupa una persona que no corresponde que ocupe.

Pero entendemos que estas denuncias se tratan de una maniobra pol铆tica y de una interna de la que no nos interesa participar, nos vemos obligados a sacar esta carta ya que parecemos los villanos y los gobiernos parecen las v铆ctimas y es exactamente al rev茅s, aqu铆 la responsabilidad es enteramente de los que nos han gobernado, nosotros somos organizaciones que construimos en el territorio la lucha por la tierra, por la vivienda, por el trabajo y por todas las reivindicaciones en forma independiente y en unidad con toda la clase obrera, en definitiva luchamos por una vida mejor para nuestros compa帽eros y compa帽eras.

Ante los incumplimientos sistem谩ticos de compromisos m铆nimos intimamos en forma urgente a cumplir con la entrega de alimentos y de herramientas qu茅 fueron parte de las conversaciones en las que usted comprometi贸 su autoridad, pero que sin embargo siguen sin aparecer en los barrios y para los compa帽eros que lo necesitan, si esto no ocurriera los pr贸ximos d铆as vamos a volver a tomar en nuestras manos la pelea por las m铆nimas condiciones y reivindicaciones para nuestros compa帽eros, ser谩 con los m茅todos hist贸ricos del movimiento piquetero con movilizaciones cortes de ruta y acampes.

Sin respuestas, solo nos queda luchar por nuestros compa帽eros y compa帽eras.

Unidad Piquetera