En medio de la crisis social global agudizada por la pandemia de coronavirus, que en muchos pa铆ses llev贸 a la desmovilizaci贸n de movimientos sociales, organizaciones pol铆ticas y colectiv@s, el zapatismo lanz贸 una nueva invitaci贸n a las luchas 芦 de abajo y a la izquierda 禄.

“Compas Anarquistas : nosotros los zapatistas, nosotras las zapatistas, no les vamos a achacar nuestras deficiencias (incluida la falta de imaginaci贸n), ni los vamos a hacer responsables de nuestros errores, ni mucho menos los vamos a perseguir por ser quienes son.” [1]

SupMarcos, 2013

鈥渟i van a criticar algo, primero investiguen bien. La ignorancia bien redactada es como una idiotez bien pronunciada : igual de in煤til鈥. [2]

Miquel Amor贸s, parafraseado por el SupMarcos, 2013

“A quien encontr谩bamos o nos quer铆a dirigir o quer铆a que lo dirigi茅ramos. Hab铆a quienes se acercaban y lo hac铆an con el af谩n de usarnos, o para mirar hacia atr谩s, sea con la nostalgia antropol贸gica, sea con la nostalgia militante. As铆 para unos 茅ramos comunistas, para otros trotskistas, para otros anarquistas, para otros mao铆stas, para otros milenaristas, y ah铆 les dejo varios 鈥渋stas鈥 para que pongan lo que sea de su conocimiento. […] Con la Sexta al fin los encontramos a ustedes. Por fin, alguien que entend铆a que no busc谩bamos ni pastores que nos guiaran, ni reba帽os a los cuales conducir a la tierra prometida. Ni amos ni esclavos. Ni caudillos ni masas sin cabeza.” [3]

SupMarcos, 2014

“Provocar el pensamiento, la discusi贸n, el debate es algo que nosotras, nosotros, zapatistas valoramos y mucho. Por eso nuestra admiraci贸n al pensamiento anarquista. Es claro que no somos anarquistas, pero sus planteamientos son de los que provocan y alientan, los que hacen pensar. Y cr茅eme que el pensamiento cr铆tico ortodoxo, por llamarlo de alguna forma, tiene mucho que aprender en ese aspecto, pero no s贸lo en eso, del pensamiento anarquista. Por ponerte un ejemplo, la cr铆tica al Estado como tal, es algo que en el pensamiento anarquista lleva ya mucho camino andado.” [4]

SupGaleano, 2015

A pesar del recrudecimiento del paramilitarismo en las regiones donde el movimiento zapatista (en forma amplia, incluyendo al CNI-CIG y otras muchas luchas afines) disputa el territorio al Estado y transnacionales ; a pesar de una pandemia que se enza帽a con l@s m谩s empobrecidos (la mayor铆a de ind铆genas en M茅jico se encuentran en la pobreza o incluso en extrema pobreza) ; a pesar de una campa帽a medi谩tica gubernamental que se帽ala, como ciertos anarquistas franceses, que el zapatismo tiene a帽os muerto y que dicho movimiento se tiene que dar cuenta de ello para dejar de molestar ; a pesar de la cat谩strofe clim谩tica global, el EZLN permiti贸 vislumbrar la realizaci贸n del sue帽o de los a帽os recientes : la convergencia de luchas.

A diferencia de grupos dogm谩ticos de diversas corrientes de izquierda, el zapatismo muestra su respeto a quienes comparten sus mismos enemigos. Desde su levantamiento en 1994, el EZLN ha sido objeto de ataques de todos los frentes, basados en el racismo y la envidia. En 2014, los pueblos zapatistas retiraron al subcomandante insurgente Marcos de la dirigencia del EZLN, adem谩s de renombrarlo Galeano (en honor a un militante zapatista asesinado por paramilitares) para dar la muerte tan deseada por muchos al mestizo ; qued贸 entonces al mando el subcomandante insurgente Mois茅s, cien porciento ind铆gena. Los ataques dirigidos a la persona de Marcos/Galeano, pese al cambio sabido de dirigencia del ej茅rcito zapatista, pretenden negar la capacidad de acci贸n de los pueblos ind铆genas zapatistas al se帽alar al ex-铆der como la mente maestra detr谩s de los 茅xitos y fracasos del movimiento ; son, pues, ataques racistas.

Lxs zapatistas han cumplido, dentro de las posibilidades del racismo de estado y a pesar de los l铆mites de la intelectualidad de izquierda (europea y latinoamericana), tejer v铆nculos con miles de luchas a lo largo y ancho de todo el territorio europeo, ahora renombrado Slumil K鈥檃xjemk鈥檕p. Todav铆a la delegaci贸n de casi 200 ind铆genas no ha tocado las tierras al otro lado del Atl谩ntico y ya se han realizado cientos de eventos, hermanando organizaciones, colectivos e individualidades en luchas como la del derecho a la vivienda, las luchas feministas, antirracistas, antiimperialistas, anticoloniales, etc.

Quien c贸modamente, desde Europa, critica las estrategias del amplio movimiento zapatista ind铆gena articulado en torno al CNI-CIG y al EZLN, deber铆a darse cuenta de que no hace falta ser anarquista o marxista para provocar la ca铆da del capitalismo, que no hace falta seguir a pie juntillas dogmas decimon贸nicos, cerr谩ndose a toda expresi贸n diferente anclada en su realidad espec铆fica, para crear contra-poderes que, atacando al capitalismo en sus medios de producci贸n, circulaci贸n y consumo, den estocadas de muerte a ese sistema.

La experiencia para-electoral del CNI-CIG de 2018, siguiendo la propuesta del EZLN de presentar una candidatura colectiva a las elecciones presidenciales (y en la cual el mismo ej茅rcito zapatista no particip贸), evidenci贸 todo el racismo del Estado y la mentira de la representaci贸n popular a trav茅s de las elecciones. Esa estrategia ha sido criticada desde posiciones antielectorales que, con ceguera epistemol贸gica, ignora los logros de la campa帽a ind铆gena : estrechar los lazos de muy diversas luchas por la defensa del territorio y de la autodeterminaci贸n de las comunidades ind铆genas que, hasta ese momento, estaban desarticuladas o ajenas al CNI y romper el cerco medi谩tico que encierra en desiertos de silencio las luchas territoriales de los pueblos ind铆genas. Cabe anotar que la vocera nahua, presentada como precandidata por el CNI, no apareci贸 en la boleta electoral.

Hay quienes no se averg眉enzan de su ignorancia al afirmar que el EZLN se ha integrado a la pol铆tica institucional, por convocar a manifestar por todos los medios el respaldo a las v铆ctimas de cr铆mines de Estado, incluida la participaci贸n en una especie de plebiscito reciente ; esas posturas omiten que cerca de 800 comunidades ind铆genas en Chiapas hicieron asambleas comunitarias (no votos y fuera del sistema legal) para apoyar la exigencia de justicia ; omiten que muchas de esas comunidades ni siquiera eran comunidades zapatistas pero prefirieron ese ejercicio (no vinculante legalmente) que el de las urnas que se realiz贸 en paralelo. Donde la cr铆tica ve integraci贸n al sistema, la realidad muestra desintegraci贸n del sistema estatal mexicano, al tiempo que aumenta la articulaci贸n de las autonom铆as comunitarias ind铆genas.

El viaje a Europa ha dejado a las comunidades zapatistas en n煤meros rojos. Las diferentes campa帽as de crowdfounding permiten a la geograf铆a europea preparar la visita de las comunidades. La mezquindad de quienes afirman que la visita se realiza con fines mercantiles omite, pues no ignora, que es un deber moral de lxs militantes con visi贸n internacionalista la solidaridad y que, si bien por ahora los fondos se reunen para sostener la gira por la vida, nada m谩s justo que promover tambi茅n cualquier iniciativa que permita fortalecer la econom铆a de las comunidades zapatistas frente a los embates del estado mexicano, sus paramilitares y las corporaciones transnacionales que ambicionan la selva Lacandona. Ellxs, desde su posici贸n, han sido tambi茅n solidarixs con las luchas en otras geograf铆as. [5] [6]

Como Union Communiste Libertaire saludamos la iniciativa del Viaje por la vida [7], valoramos el esfuerzo que cientos de miles de ind铆genas zapatistas realizan, poniendo en riesgo sus vidas, para venir a contarnos de sus luchas y escuchar las nuestras, para darnos un bello motivo de encontrarnos entre militantes en Europa e incentivar la creaci贸n de una red de resistencia y rebeld铆a global que ponga fin al colonialismo, al patriarcado, al capitalismo.

Union communiste libertaire 13 sept 2021