La OTAN amarra a la Uni贸n Europea, que se deja amarrar, y la subordina a las ambiciones imperiales de Washington

La guerra de Ucrania ha permitido a EEUU agrupar m谩s disciplinadamente a todos los miembros de la OTAN, reafirmando que la Alianza es clave para la seguridad de Europa. Esa es la vulgata atlantista, pero no es as铆: por el contrario, la OTAN amarra a la Uni贸n Europea y la subordina a las ambiciones imperiales de Washington. La Uni贸n Europea carece de visi贸n estrat茅gica, no se atreve a dise帽ar una opci贸n independiente para su defensa, y se resigna al papel de socio menor: aunque en posici贸n subordinada, forma parte del mismo bloque imperialista y depredador que dirige EEUU, y pese a sus proclamas pacifistas y solidarias (la mentira de los 芦valores europeos禄) ha prescindido de cualquier criterio de solidaridad con los pa铆ses pobres del resto del mundo, acompa帽ando siempre las rapi帽as del imperialismo norteamericano.

Ni siquiera las principales potencias de la Uni贸n Europea (Alemania, Francia) tienen asegurada su soberan铆a, y su independencia en los principales asuntos internacionales queda siempre hipotecada a las decisiones del gobierno estadounidense. Es una Europa que depende militarmente y admite su subordinaci贸n pol铆tica ante EEUU y que, tras la paralizaci贸n del gasoducto b谩ltico Nord Stream 2, ha aceptado ahora tambi茅n depender de Washington para sus suministros energ茅ticos. Hasta la inaudita exigencia de Washington de que sus leyes se apliquen en todo el planeta tiene la complicidad de la Uni贸n Europea. Tampoco la Uni贸n ha querido escuchar las preocupaciones rusas sobre su seguridad.

La guerra de Ucrania amarra ahora con m谩s fuerza al eje atlantista la Uni贸n Europea, que ha cerrado los ojos ante el drama que se desarrolla desde 2014 en el Donb谩s, con miles de muertos. Rusia pugnaba por la aplicaci贸n de los acuerdos de Minsk; prueba: pudiendo hacerlo, Mosc煤 pas贸 ocho a帽os sin reconocer las rep煤blicas del Donb谩s, aceptando que fueran parte de Ucrania. Pero la expansi贸n de la OTAN, el incumplimiento de los acuerdos de Minsk por los gobiernos de Kiev, espoleados por EEUU, el despliegue de armamento en las fronteras rusas, la conversi贸n de Ucrania en una plataforma para acosar a Rusia y, tras el abandono por EEUU del Tratado INF, el riesgo de que se instalen misiles nucleares de corto y medio alcance, dibujaban el perfil de una afilada daga que amenaza la garganta rusa. Mosc煤 no pod铆a resignarse, y Washington y Bruselas lo sab铆an.

Porque la guerra pod铆a haberse evitado si EEUU hubiera aceptado las garant铆as de seguridad que pide Rusia. No ha sido as铆, y la Uni贸n Europea ha optado por apoyar la negativa estadounidense a negociar, y extiende la guerra enviando armamento a Ucrania, colaborando en el acoso estadounidense a Rusia, blanqueando un r茅gimen ucraniano surgido de un golpe de Estado que persigue e ilegaliza a la izquierda, y que ha convertido a Ucrania en el pa铆s que m谩s ni帽os 芦fabrica禄 por encargo en vergonzosas cl铆nicas-granja para venderlos al resto de Europa. La Uni贸n acepta incluso que sus armas lleguen a batallones de extrema derecha, cerrando los ojos ante la exhibici贸n de grupos nazis en Ucrania.

Porque a la Uni贸n Europea no le inquieta el sufrimiento causado por la guerra, y mucho menos le preocupa a EEUU. Ah铆 est谩n, para recordarlo, las guerras e invasiones en Afganist谩n, Iraq, Siria, Libia, Yemen y otros pa铆ses, donde ni Bruselas ni Washington se lamentan por la terrible mortandad causada: m谩s de un mill贸n de personas en los 煤ltimos a帽os. La estrategia estadounidense se basa en acosar y desestabilizar a Rusia para romper su alianza con China, en ocupar territorios con reg铆menes-cliente y en intentar detener su propio declive, y la presi贸n y el espect谩culo con que los medios de comunicaci贸n han convertido la guerra ucraniana est谩 destinado a desactivar la oposici贸n ciudadana a la OTAN y a facilitar su expansi贸n, ante la ceguera europea.

Como la guerra de Ucrania ha vuelto a poner de manifiesto, la Uni贸n acaba aceptando siempre las decisiones estadounidenses. La 芦defensa europea禄 es un eufemismo para ligar la Uni贸n al dispositivo militar estadounidense, aunque algunas voces hayan postulado la creaci贸n de una 芦capacidad militar propia禄 y una 芦autonom铆a estrat茅gica禄鈥 siempre dentro de la OTAN. Aunque no dispusiese de la Alianza, EEUU es la potencia militar dominante en el planeta. Y el llamado 芦paraguas nuclear禄 norteamericano no es sino una dura hipoteca para todo el continente: no defiende Europa, sino la hegemon铆a de Washington, y la existencia de armamento nuclear estadounidense en Alemania, Italia, B茅lgica y Holanda, a帽ade serios riesgos para el futuro.

Pese a la crueldad de la guerra, Ucrania es un expediente secundario, porque los objetivos estadounidenses son Rusia y China. Pero para la estabilidad mundial es urgente la apertura de negociaciones entre Washington y Mosc煤. 驴Es posible en este escenario de tensi贸n favorecer un mundo sin la OTAN? La opci贸n de una Uni贸n Europea que opte decididamente por el desarme, que postule la disoluci贸n de la Alianza para crear medidas de confianza en el mundo es muy razonable, pero un acuerdo europeo fuera de la 贸rbita de la OTAN y de EEUU es ahora inviable: ni Berl铆n, ni Par铆s, se atreven a lanzar ese desaf铆o, y la guerra de Ucrania ha mostrado su subordinaci贸n.

Hoy no existen alternativas viables de seguridad para Europa, y el 煤nico y dif铆cil camino es el desmantelamiento de la OTAN, que solo puede llegar cuando sus miembros europeos ejerzan su soberan铆a abandonando la Alianza e impulsando acuerdos de desarme y confianza con Rusia, China y EEUU: solo as铆 podr铆a asegurarse de manera sensata la paz. Pero con la ambici贸n hegem贸nica de Washington y una Uni贸n Europea c贸mplice, dependiente y sumisa, un mundo en paz y con una seguridad compartida es, todav铆a, un sue帽o lejano.

