Acabada la II Guerra

Mundial y tras el descubrimiento de las horribles torturas y matanzas

infligidas por los nazis a judíos, gitanos, socialistas, comunistas,

anarquistas, homosexuales y todos los grupos que aquéllos

consideraban infra-humanos, una pregunta ha sobrevolado las

conciencias de millones de personas en el mundo: ¿Cómo fue posible

aquel horror?

Hoy la respuesta se

despliega clara ante nuestros ojos –para quienes puedan y quieran

abrirlos. Con motivo de la escalada bélica en Ucrania por la

intervención directa de Rusia, vemos cómo los gobiernos de la Unión

Europea, servidores de Washington y miembros de su organización

criminal, la OTAN, están convirtiendo al pueblo ruso –no sólo a

su gobierno– en el nuevo judío, contra el cual se están

orquestando pogromos(1) histéricos e inauditos.

Los medios a través de

los cuales hacen prender en el público el sentimiento rusófobo no

difieren en lo esencial de las técnicas de que se sirvió Joseph

Goebbles, ministro de propaganda de Hitler, para inocular el

antisemitismo y el anticomunismo en el cuerpo civil de Alemania.

Ciertamente, estamos

asistiendo a la difusión constante –por prensa, radio, TV e

Internet– del primero de los principios del famoso decálogo del

propagandista nazi: la simplificación del relato y la creación de

un “enemigo único” –Vladimir Putin–, al que en este caso se

añade un “héroe” que lo enfrenta, Volodymr Zelensky. Si las

armas bélicas tienen como objetivo vencer, las “informativas” lo

tienen de convencer.

Para que este relato

simple de héroes y villanos surta el efecto deseado, la Europa que

presume de libertades censura todas las fuentes de información

–vinculadas o no a Rusia–, de modo que el público no pueda

conocer otra versión de los hechos distinta o complementaria de la

que se dicta desde Washington y Londres, a través del gobierno de

Ucrania.

Amordazado el “enemigo”,

al que se acusa de difundir “propaganda”, opera a pleno

rendimiento la

que emiten los medios occidentales. Decir “medios de

comunicación” es ya más que un eufemismo. Como se sabe, hace

tiempo que las guerras no solo se dirimen en el campo de batalla,

sino también en la esfera mediática, ya sea la privada –propiedad

de corporaciones– o la pública –pagada con nuestros impuestos–,

pero siempre al servicio del mismo amo.

Así que, más que de

comunicación, es mucho más acertado hablar de medios de

manipulación de masas, porque ya contamos con pruebas suficientes

que lo avalan.

Sean medios públicos o

privados, el resultado es el mismo: parcialidad, manipulación de

imágenes y subtítulos, ocultación de información fundamental,

tergiversación intencionada de los hechos; todo ello aderezado con

la demonización del “enemigo” (“tirano”, “loco”, “dictador”…). Y entre medias, muchas mentiras que, como dijo

Geobbles, repetidas hasta la saciedad se convierten en verdad. No es

nada nuevo: la misma estrategia aplicaron cuando EEUU intervino

militarmente en Afganistán, Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, por

citar los casos más recientes.







Pero esta vez, con el

tema de Ucrania, se están alcanzando cotas difícilmente superables.

Sabemos que en EE.UU. llevan años difundiendo el odio a Rusia o

rusofobia dentro del país (cualquier traspiés de los demócratas,

estos lo achacan a la «injerencia

del Kremlin»). También sabemos, aunque es uno de los hechos que

deliberadamente “nuestros medios” ocultan, que Rusia lleva tiempo

rodeada

en su frontera occidental por bases de la OTAN, con misiles que

apuntan a su territorio.

No contentos con estas

medidas de claro carácter ofensivo, los gobiernos de la Unión

Europea, siguiendo a su amo estadounidense, están poniendo en vigor

políticas de corte neo-fascista que, aparte de la censura

mediática, consisten en el señalamiento, la cancelación, la

elaboración de listas negras de periodistas y otras personas que en

las redes sociales publican información que diverge del relato

oficial. E incluso, bajo el paraguas de la persecución de los

“delitos de odio”, del espionaje o la “propaganda rusa”, se

ha puesto en marcha una suerte de Gestapo que está deteniendo a

supuestos “disidentes”. Tenemos a un periodista español

encarcelado e incomunicado en Polonia, Pablo González, del que

seguramente usted no ha oído hablar.

Que vivimos en un sistema

casi-totalitario se puede afirmar ya sin reparo.

En 2014, Ucrania fue

objeto de un golpe de Estado –el llamado Euromaidan– auspiciado

por EEUU y la OTAN contra el gobierno democráticamente elegido de

Viktor Yanukovich. Se sirvieron de los grupos neo-nazis existentes en

el país, a los que armaron, para crear el caos y que Washington

pudiera instalar en el poder a un candidato de su conveniencia (Petro

Poroshenko, asimismo de simpatías neo-nazis), mientras Joe Biden,

entonces vicepresidente con Obama, colocaba

a su hijo en el consejo de administración de la empresa

ucraniana de gas Burisma Holdings.

La relación de

EEUU-OTAN con nazis viene de lejos(2). Poco después de la derrota

de Alemania en la II Guerra Mundial, que no fue obra de EEUU, como

nos cuenta la propaganda de Hollywood, sino del ejército rojo de la

Unión Soviética, la CIA reclutaba a Mykola Lebed, líder de una

milicia nazi ucraniana, que supervisó la tortura y matanza de judíos

en Krakow. No fue el único: Wernher von Brown llegó a jefe de la

NASA con Kennedy; Walter Hallstein, a presidente de la Comisión

Europea; Adolf Heusinger, a jefe de personal de la OTAN; Kurt

Waldheim, a secretario general de la ONU; por citar algunos.

El mismo Ronald Reagan,

en 1983, dio la bienvenida en la Casa Blanca al nazi ucraniano

Jaroslav Stetsko, que estuvo implicado en la masacre de 7.000 judíos

en Lviv. A este le

dedicó las siguientes palabras: “Vuestra lucha es nuestra

lucha, vuestro sueño es nuestro sueño”.

Al golpe del Euromaidan

de 2014 se resistieron las poblaciones de Crimea y la región del

Dombass (repúblicas de Lugansk y Donestk). La primera votó en

referéndum volver a Rusia. La segunda, desde entonces, ha sido

objeto de ataques repetidos por parte del ejército ucraniano,

matando a unas 14.000 personas, niños incluidos. Los acuerdos de

Minsk, entre Francia, Alemania, Rusia, Ucrania y las repúblicas del

Dombass (2014-15) fueron un intento de pacificación; pero Ucrania

los ha violado sistemáticamente.

La guerra en Ucrania no

empezó en febrero de 2022, sino en 2014; pero usted no se ha

enterado, porque, durante estos 8 años, los grandes medios han

guardado silencio. Esos ucranianos no interesaban, ni vivos ni

muertos. Y ahora, la propia cadena pública española TVE2 se atreve a decir que el Dombass está “ocupado” por “separatistas rusos”. Es decir: a personas que han nacido y

residido toda su vida en esa región, el ente público español las

llama, con todo el descaro, “ocupas”.

De nuevo se trata de algo

que sabemos hace tiempo: que escasean cada vez más los periodistas

honestos y profesionales, y en su lugar proliferan los simples

mercenarios (en muchos casos en nómina de servicios de

inteligencia).

El gobierno salido del

golpe de Estado en Ucrania prohibió todas las lenguas que se

hablaban en el país, especialmente el ruso; ejerció una furiosa

represión

contra los disidentes, ilegalizó al Partido Comunista –recientemente

a 11 partidos más–; ensalzó al colaboracionista nazi Stepan

Bandera, ascendido a la categoría de héroe nacional, mientras

convertía el país en un fango de corrupción

y miseria (país más pobre de Europa), provocando la emigración de

miles de ucranianos a Rusia y países europeos. Esta era y es la “democracia” ucraniana, que, según nos cuenta la propaganda

Otanista, “defiende los valores europeos”.

Que nazis hay en todas

partes ya lo sabemos, pero no en todas partes están en los gobiernos

ni son prominentes en las fuerzas armadas. Batallones como Azov y

Centuria, entre otros, de clara ideología neo-nazi, que no ocultan,

son columna vertebral del ejército ucraniano, a los que la OTAN y la

CIA llevan varios años

entrenando. Son los que están cometiendo las atrocidades que

ellos mismos graban y difunden en redes sociales, como atar a postes

a civiles con plástico adhesivo que les cubre de pies a cabeza,

golpearlos, humillarlos, pintarles la cara de verde si son gitanos, y

dejar que mueran, inmovilizados, de frío e inanición.

Las hazañas de estos

nazis no se las muestran los grandes medios de propaganda bélica

Otanista. Es más, niegan

su existencia los mismos que hace unos años nos

hablaban de ellos. Y son estos nazis y su actual presidente a los

que la Unión Europea está armando hasta los dientes, invirtiendo el

dinero de nuestros impuestos, no en sanidad, educación,

investigación…, sino para que Ucrania –que es un simple peón–

le haga la guerra a Rusia de parte de EEUU-OTAN(3). Y aún el «héroe»

Zelensky le acaba de pedir a la Unión Europea que le dé 7.000

millones de dólares al mes para pagar salarios, cuando él tiene una

fortuna blindada en paraísos

fiscales. Pero en el El País se preguntan si no será «el

nuevo Moisés bíblico». El grado de ridículo supera incluso al

de manipulación.

Es más, en los países

europeos, que presumen de democracia, la intervención en esta guerra

ni siquiera ha sido votada en los parlamentos, no digamos sometida a

referéndum. Nos han metido en una guerra cuyas consecuencias

pagaremos los de siempre: las clases trabajadoras. Pero, para eso

está la propaganda: para hacernos sentir contentos de empobrecernos

para que “se fastidie Putin”. Algunos mandatarios, como el

italiano Mario Draghi, han llegado a tal grado de miseria moral, que

nos pide elegir

entre «tener paz o aire acondicionado encendido».

Si bochornoso ha sido el

espectáculo del parlamento español aplaudiendo la intervención

telemática del “héroe” Zelensky, al unísono, incluida la

bancada que pasa por ser “la izquierda” (en otros parlamentos

europeos, como el Griego, queda aún algo de dignidad), más

bochornosa si cabe está siendo la actuación del jefe de la

diplomacia europea, agitando rabiosamente el odio a Rusia, diciendo

que “esta guerra se gana en el campo de batalla”, cuando su labor

debería ser buscar una solución pacífica, dialogada, al conflicto.

Valiente diplomacia la que ejerce el millonario Josep Borrell,

perrillo faldero del señor Biden.

Llamamientos a donar para

ayuda del pueblo ucraniano, que sufre las “atrocidades de Putin”.

Sanciones económicas a Rusia, que, en todo caso dañarán a su

población; condenas del Consejo de Seguridad de la ONU, llamamientos

a poner a Putin ante el Tribunal de la Haya por “crímenes de

guerra” por parte de una potencia, EEUU, que es responsable de

los mayores crímenes de guerra que se han cometido en el último

medio siglo y nunca han sido condenados ni juzgados; es más, EEUU

no forma parte de ese tribunal e incluso se ha atrevido a amenazar

a sus jueces para que no investiguen sus crímenes.

Ni llamamientos, ni

condenas, ni peticiones similares se han hecho en el caso de otras

invasiones militares, que han dejado mucha más muerte y destrucción:

Afganistán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Yemen…. En Mali,

recientemente, el ejército francés bombardeó un cortejo de boda,

matando

a 19 civiles; Marruecos está machacando al pueblo saharaui, con

la vergonzosa connivencia del gobierno de España. El Estado de

Israel prosigue el genocidio del pueblo palestino, que no tiene

ejército. Mientras escribimos estas líneas, está atacando a los

fieles congregados en la mezquita de Al-Aqsa y bombardeando

los alrededores de Damasco. Solo el año pasado Israel mató a 354

palestinos, entre ellos 76 niños. Pero no fue suficiente para que lo

suspendieran del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como han

hecho con Rusia, ni se le han impuesto sanciones. Ya sabemos: es

protegido

de EEUU.

La sanciones a Rusia no

dañan la economía rusa como EE.UU desearía; dañan la economía

europea, pero la Unión Europea está dispuesta a pegarse un tiro en

el pie, a sacrificar a su propia población trabajadora provocando el

deterioro de sus condiciones de vida y recortes en servicios

sociales, para favorecer a EE.UU, que nos venderá su gas –obtenido

de fracking– un 40% más caro que el ruso y más contaminante. Pero

ya tienen el chivo expiatorio al que echar la culpa de todas las

calamidades que nos vendrán encima, el mismo que ha estado

utilizando EEUU en los últimos años: todo será culpa del «malvado

Putin».

LA RUSOFOBIA DESATADA…

¿CANCELARÁN TAMBIÉN A TOLSTOI Y DOSTOYEVSKY?





La demonización del

presidente de la Federación Rusa se extiende a todo su pueblo. Lo

nunca visto: cancelación de todas sus manifestaciones culturales

(teatro, ballet

clásico, conciertos, literatura, ciencia, deportes,

cine…). La enorme cultura rusa tachada de un plumazo. Algunas

universidades

quieren hacer piras con los libros de Dostoyevsky, Tolstoi, Gorki…

Me pregunto si la Filmoteca Nacional eliminará también las

películas del maestro del cine, Sergei Eisenstein. La neo-Gestapo

europeo-estadounidense extorsiona a los países del mundo para que se

sumen a las sanciones a Rusia, así como a los ciudadanos rusos que

viven fuera de su país a declararse contrarios al gobierno ruso si

quieren conservar sus trabajos. En Finlandia han llegado al extremo

de negarse

a operar a un jugador de hockey ruso. A ver si esto no es un

auténtico programa de exterminio.

La rama española de esta

neo-Gestapo está cancelando las cuentas bancarias de civiles rusos

que tienen permisos de residencia y trabajo, de modo que ni siquiera

pueden pagar las facturas de sus consumos básicos. Algunos “refugiados” traídos de Ucrania ya están empezando a agredir

por la calle a personas que oyen hablar ruso, los escaparates de

comercios rusos aparecen con pintadas xenófobas, los niños rusos

son agredidos por sus compañeros en los colegios… El pogromo en

toda su virulencia, mientras se hace tabla rasa de los crímenes de

lesa humanidad cometidos por EEUU, Reino Unido, Francia y otros

países “aliados” en varias partes del mundo, en el pasado y en

el presente.







Nuevos

pogromos para los nuevos apestados. La Europa que dice combatir los “delitos de odio” está expandiendo el odio étnico y cultural,

la rusofobia, por todo el orbe de lo que llaman “el mundo

civilizado”. La Unión Europea, en su servilismo al capitalismo e

imperialismo estadounidenses, se está convirtiendo en un ente

neo-fascista y esto tendrá serias consecuencias.

En este mundo del blanco

y el negro, del “si no estás conmigo, estás contra mí”,

seguramente me tacharán de ser “pro-rusa”. Nada más lejos de la

realidad. No siento simpatía por ningún Estado capitalista,

incluido el ruso; ni por ningún mandatario de un Estado capitalista,

incluido Vladimir Putin. Tampoco se trata de justificar una guerra

por el hecho de que haya otras; sino de llamar la atención sobre el

doble rasero aplicado por EEUU-EU-OTAN, con sus medios de

propaganda, y la deriva fascista a que nos está conduciendo. La

verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.

(Publicado en Canarias

Semanal, el 18 de abril de 2022)

Notas:

(1) Pogromo es la palabra

que se utiliza para designar el linchamiento multitudinario

–espontáneo o premeditado– de un grupo humano en particular.

Durante siglos, en los reinos de confesión cristiana, fueron los

judíos las víctimas de numerosos pogromos, alentados sobre todo por

el clero, cuya propaganda antisemita consistía principalmente en

señalarlos como los “asesinos de Cristo”.



(2) Lo cuenta el

periodista de investigación Christopher Simpson en su libro

Blowback: America’s Recruitment Of Nazis And Its Effects On The

Cold War, Weidenfield & Nicolson, 1988. Véase también

https://www.voltairenet.org/article216408.html



(3) Ellos mismos lo

reconocen abiertamente. Eliot A. Cohen, que fue consejero de la

Secretaria de Estado Condoleezza Rice (2007-09) durante el mandato de

George W. Bush, ha dicho, en un artículo de la revista The Atlantic,

que la de Ucrania es una guerra indirecta entre EEUU y Rusia, que

incluye guerra económica y guerra informativa.

