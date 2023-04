–

De parte de ANRed April 15, 2023 79 puntos de vista

Desde la Campa帽a Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito Regional La Plata, denunciaron que la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) recortan el derecho al aborto a sus estudiantes al recortar el presupuesto de una consejer铆a de salud sexual y reproductiva que funcionaba bajo la 贸rbita de la Direcci贸n de Bienestar Estudiantil. 芦Nos preocupa que estas situaciones sean parte de una pol铆tica de recorte presupuestario de la UNLP donde la variable de ajuste sean los derechos de les estudiantes禄 expresaron las activistas. El lunes realizar谩n una manifestaci贸n frente al Rectorado para exigir respuestas. Por ANRed

En la Direcci贸n de Bienestar Estudiantil de la UNLP funciona una consejer铆a de Salud Sexual y Reproductiva, donde se brindan servicios de salud varios a les estudiantes universitaries. En esta consejer铆a se implement贸 el servicio de acceso al aborto, que consta de una ecograf铆a pre-aborto, el acompa帽amiento, la medicaci贸n y una ecograf铆a post-aborto. Todo esto demanera gratuita para cualquier estudiante de la UNLP.

Sin embargo, desde la ampa帽a Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito Regional La Plata denunciaron que en las 煤ltimas semanas han tomado conocimiento que desde la gesti贸n de esta secretar铆a se dio la orden de quitar la ecograf铆a postaborto, que es fundamental para asegurar la eficacia del procedimiento.

Adem谩s explicaron que la UNLP posee un ec贸grafo propio que est谩 fuera de servicio y no se est谩 considerando el arreglo del mismo. 芦Al d铆a de hoy no se puede acceder a un turno por formulario virtual y si se solicita por redes te mandan al servicio de salud de la provincia sin hacer la correcta derivaci贸n, (que es con historia cl铆nica y asegur谩ndote la atenci贸n)禄 explicaron las activistas.

Agregaron 芦a efectos pr谩cticos la UNLP no garantiza el derecho al aborto. Sabemos que estas situaciones para las personas que vienen a estudiar a la UNLP son complejas, por lo general no tienen obra social, no conocen los centros de salud ni c贸mo funciona el servicio de salud provincial; a esto se suma el colapso que existen en los hospitales provinciales ya que el presupuesto y la cantidad de profesionales que se dedican a este servicio no aument贸 a pesar de haberse aprobado la ley ya hace m谩s de dos a帽os禄. Continuaron 芦hace m谩s de un a帽o que no tenemos noticias de avance del proyecto que la Facultad de Ciencias Exactas y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunciaron sobre investigaci贸n y producci贸n de mifepristona, droga que es recomendada por la OMS para reducir el dolor y aumentar la eficacia de la pr谩ctica m茅dica con misoprostol de interrupci贸n. Nos preocupa que estas situaciones sean parte de una pol铆tica de recorte presupuestario de la UNLP donde la variable de ajuste sean los derechos de les estudiantes禄.

Finalmente el pr贸ximo lunes 17 a las 11hs realizar谩n una manifestaci贸n en el Rectorado, calle 7 entre 47 y 48, para reunirse con la Direcci贸n de Bienestar Estudiantil y realizar un pedido de informe sobre las garant铆as de acceso al derecho al aborto de les estudiantes de la UNLP.