December 12, 2022

La Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular realiz贸 asambleas en diferentes puntos del pa铆s para exigirle al gobierno nacional que se detengan las bajas arbitrarias en el Salario Social Complementario (Potenciar Trabajo) y el aguinaldo para la econom铆a popular.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2022/12/NOTA-LA-RANCHADA-091222-Potenciar-Trabajo.mp3

Escuchar el reporte de Radio La Ranchada para el Expreso FARCO.

Contin煤an en estado de alerta y movilizaci贸n pidiendo la no desvinculaci贸n del Salario Social Complementario con el Salario M铆nimo Vital y M贸vil porque a trav茅s de esta vinculaci贸n se generan incrementos en los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la econom铆a popular junto con los trabajadores formales.

Iv谩n C贸rdoba referente de Barrios de Pie C贸rdoba explic贸 que dentro del Potenciar Trabajo est谩n incluidos 1 mill贸n 300 mil trabajadores y trabajadoras 鈥渜ue se van formalizando en sus distintas experiencias de trabajo, en las nuevas formas de trabajo y en las nuevas formas de organizaci贸n, sean unidades productivas, cooperativas, espacios sociocomunitarios, consejer铆as de g茅nero, la agricultura familiar, el reciclado鈥.

Y puntualiz贸: 鈥渟on donde el sistema no le interesa llegar, donde al capital no le interesa llegar y donde el Estado no puede, no sabe o no quiere, est谩n las organizaciones populares鈥.

Esta semana las organizaciones populares estuvieron en plazas, calles y rutas de todo el pa铆s para hacerse escuchar. En C贸rdoba cerca de 5 mil personas estuvieron diciendo basta de ajustarle a los que menos tienen

鈥淪i bien es cierto que hace falta investigar, analizar, hacer auditor铆as correspondientes, pero hay tambi茅n que mirar y ajustar hacia arriba, especialmente hacia los poderosos, hacia aquellos que han fugado la plata en la argentina y no a los m谩s pobres, a los trabajadores de la econom铆a popular que son los 煤ltimos de la fila鈥 explic贸 Daniel Quebracho Rivera referente del Movimiento Carlos Mugica.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/expreso-farco/la-utep-continua-en-estado-de-alerta-y-movilizacion/