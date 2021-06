–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga June 10, 2021 23 puntos de vista

Compartimos este pdf que nos han hecho llegar Pepe Beunza y el autor del libro, Pedro Oliver Olmo, de un ensayo de la editorial Virus escrito ya hace unos a帽os y que fue publicado por entregas en la web de Tortuga. En esta ocasi贸n lo volvemos a publicar, en formato descargable. Con m谩s raz贸n, puesto que el propio Pepe Beunza ha aumentado la edici贸n original con algunas nuevas aportaciones. Esperamos que les guste. Nota de Tortuga.

Presentaci贸n de esta edici贸n, por Pepe Beunza:

Conoc铆 a Pedro Oliver cuando sali贸 de la c谩rcel despu茅s de cumplir condena por insumiso. Antes hab铆a conocido a su compa帽era en Pamplona en acciones de apoyo. Perico pens贸 que los insumisos conoc铆an poco como hab铆a empezado la lucha contra la mili y de esa fruct铆fera amistad, surgi贸 este precioso libro. Lo digo porque no lo he escrito yo. El balance anima a la lucha. En treinta a帽os casi un mill贸n de objetores, 30.000 insumisos dispuestos a ir a la c谩rcel, en 1994, 300 de ellos presos y cerca de mil a帽os de c谩rcel cumplidos. Adi贸s a la mili. No hemos conseguido aun la desaparici贸n de los ej茅rcitos ni el desarme que quedan como objetivo en el horizonte, pero ya hay un buen sendero hecho. El que quiera seguir la lucha, leyendo el libro aprender谩 unos cuantos trucos para andar por un camino que est谩 lleno de piedras y alegr铆as.

Un abrazo y buena marcha.

Pepe Beunza, Caldes junio 2021

PDF:

Ver tambi茅n la rese帽a en Tortuga

y la entrega por cap铆tulos en formato web