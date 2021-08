–

Y si vacunarse de la gripe protegiera de los efectos graves del Covid-19? En ello se centra un estudio publicado recientemente en la revista cient铆fica Plos One. Este an谩lisis revela que existe un posible beneficio en la vacunaci贸n contra la gripe para mitigar los resultados adversos cr铆ticos en pacientes con Covid-19. De esta forma, los investigadores apuntan que ser铆a una buena soluci贸n para aquellos lugares donde todav铆a no ha llegado la vacuna del coronavirus.

Para llegar a estas conclusiones, se han estudiado a m谩s de 73 millones de personas infectadas por Covid a trav茅s de sus historiales m茅dicos. En concreto, se llev贸 a cabo una divisi贸n entre las personas que hab铆an recibido la vacuna contra la gripe entre seis meses y dos semanas antes del positivo de SARS-CoV-2 y las que no contaban con esta inoculaci贸n. El resultado fue que los casos de sepsis y trombos, entre otros efectos, eran menos habituales en aquellos que ya estaban protegidos frente a la gripe.

Todo ello se recoge en el art铆culo 鈥楨xamen de los posibles beneficios de la vacuna contra la influenza contra el SARS-CoV-2: un an谩lisis de cohorte retrospectivo de 74,754 pacientes鈥, elaborado por Susan M. Taghioff, Benjamin R. Slavin, Tripp Holton y Devinder Singh.

Disminuci贸n de s铆ntomas graves de Covid-19

“Los pacientes con SARS-CoV-2 positivos que recibieron la vacuna contra la gripe experimentaron una disminuci贸n de la sepsis y accidente cerebrovascular en todos los puntos temporales”, explican los autores del estudio. En este mismo sentido, subrayan que los ingresos en UCI tambi茅n fueron menores en los pacientes con Covid-19 que recibieron la vacuna contra la gripe entre 30 y 120 d铆as antes.

“Es recomendable que los pacientes vacunados frente al Covid-19 reciban la vacuna contra la gripe”

Este hallazgo significativo favorece la vacunaci贸n de la gripe, seg煤n los investigadores, debido al efecto protector potencial que beneficiar铆a a las poblaciones con dif铆cil acceso a la vacunaci贸n del Covid-19. Asimismo, consideran necesaria una mayor investigaci贸n respecto a este tema.

“Incluso los pacientes que ya han recibido la vacuna contra el Covid-19 pueden beneficiarse dado que la vacuna SARS-CoV-2 no transmite inmunidad completa, aunque se deben realizar m谩s investigaciones sobre la relaci贸n y la posible interacci贸n entre la vacunaci贸n contra la gripe y la vacuna contra el SARS-CoV-2″, destacan los profesionales.

Por otro lado, los autores afirman no haber encontrado una asociaci贸n directa con la vacunaci贸n de la gripe y la disminuci贸n del riesgo de mortalidad por Covid-19.

Otras vacunas tambi茅n reducir铆an el Covid-19

No obstante, este no es el primer an谩lisis que relaciona la vacuna de la gripe con la reducci贸n de los efectos del Covid-19. Tanto Behrouzi B, Araujo Campoverde MV, Liang K, et al. en ‘La vacuna de la gripe para reducir la incidencia y mortalidad cardiovascular en pacientes con Covid-19’ como Veljkovic V, Glisic S, Veljkovic N, et al. en ‘Vacuna antigripal como prevenci贸n de enfermedades cardiovasculares: posible mecanismo molecular’ apuntan teor铆as similares.

Los autores observaron que tanto el coronavirus como los virus de la gripe se relacionan con la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2) y los anticuerpos de tetraspanina. Por lo tanto, existe la creencia de que los anticuerpos ACE-2 y tetraspanina pueden inhibir tanto las infecciones por coronavirus como por el virus de la gripe A de baja patogenicidad. En la misma l铆nea, en dichos art铆culos se informa de que la vacuna contra la gripe puede reducir el riesgo de problemas cardiovasculares del Covid-19, 鈥渄ebido a la posible interacci贸n con los sistemas inmunol贸gico e inflamatorio para promover la estabilizaci贸n de la placa鈥.

Por 煤ltimo, el trabajo de Pawlowski et al. ‘El an谩lisis exploratorio de los registros de vacunaci贸n destaca la disminuci贸n de las tasas de SARS-CoV-2 en personas con vacunas recientes que no son Covid-19’ indica que no solo la vacuna antigripal mitigar铆a los efectos graves del Covid. En esta revisi贸n retrospectiva se encontr贸 que ocho vacunas diferentes reducir铆an el riesgo de contraer Covid-19. En concreto mencionan las vacunas del polio, la gripe B, el sarampi贸n, las paperas, la rub茅ola y la varicela.

