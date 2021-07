–

Las vacunas son la enfermedad. As铆 lo demuestra diversas informaciones, incluso oficiales, en los pa铆ses donde m谩s se est谩 vacunando. Las cifras de Israel, Inglaterra o Argentina son significativas, como tan bien que, casualmente, la OMS cambiara la definici贸n de 鈥渋nmunidad natural鈥 poco antes de que se 鈥渄escubriera鈥 la vacuna contra la covid-19

El gobierno israel铆 afirma que la mayor铆a de las personas que est谩n dando 鈥減ositivo鈥 a la nueva variante 鈥淒elta鈥 del coronavirus de Wuhan (Covid-19) ya estaban vacunadas.

Ran Balicer, quien lidera un 鈥減anel asesor de expertos鈥 del gobierno israel铆, dice que su pa铆s est谩 considerando otro confinamiento debido a esta 煤ltima 鈥渃epa鈥 del Virus, que supuestamente est谩 relacionada con un aumento en las hospitalizaciones.

La gran mayor铆a de los que est谩n sufriendo en este hospital, sin embargo, son personas que recibieron ambas dosis de la inyecci贸n experimental de terapia g茅nica de ARNm de Pfizer-BioNTech, lo que demuestra que los jabs son in煤tiles.

鈥淟a entrada de la variante delta ha cambiado la din谩mica de transici贸n鈥, dijo Balicer, y agrega que esta cepa B.1.617.2, como la llaman, ha sido 鈥渄etectada鈥 en m谩s de 70 pa铆ses.

M谩s de 200 personas en Israel supuestamente dieron 鈥減ositivo鈥 por la variante Delta, lo que llev贸 a las autoridades israel铆es a exigir que todos en el pa铆s se volvieran a poner sus m谩scaras faciales mientras estaban en interiores.

En todas partes, excepto en el hogar personal de uno, es una vez m谩s una zona de m谩scaras faciales en Israel, que ha visto algunas de las medidas de virus m谩s draconianas que se aplican a lo largo de este 煤ltimo a帽o.

Alrededor del 55 por ciento de los 9,3 millones de residentes de Israel ya han recibido ambas dosis de la inyecci贸n de Pfizer. Los ni帽os de tan solo 12 a帽os ahora son elegibles para tomarlo, y el gobierno est谩 presionando fuertemente para que todos obedezcan.

鈥淣uestro objetivo en este momento, ante todo, es salvaguardar a los ciudadanos de Israel de la variante del Delta que se est谩 desbocado en el mundo鈥, anunci贸 el primer ministro israel铆, Naftali Bennett.

El gobierno israel铆 contin煤a exigiendo agresivamente que todos los residentes tomen la inyecci贸n de Pfizer, a pesar de que el Comit茅 popular israel铆 (IPC) ya ha llegado a la conclusi贸n de que las vacunas causan da帽os catastr贸ficos al cuerpo.

Es obvio que todas las personas que todav铆a se est谩n enfermando de 鈥渃ovid鈥 en realidad est谩n sufriendo eventos adversos de la inyecci贸n en s铆. Muchos de nosotros predijimos que esto suceder铆a y aqu铆 estamos viendo c贸mo se desarrolla en tiempo real.

El plan todo el tiempo era asustar a todos para que se inyectaran, y una vez que los efectos secundarios de la vacuna se activaran, luego culpar a los de las nuevas 鈥渧ariantes鈥 que requer铆an m谩s bloqueos, m谩scaras y vacunas.

Se convertir谩 en un ciclo interminable de tiran铆a, inyecciones y miedo, siempre y cuando la gente lo acepte.

Seg煤n los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) ya hay m谩s de 10.000 casos 鈥渋nnovadores鈥 del virus que se han documentado en 46 estados y territorios de EE.UU, todos ellos como resultado de los efectos secundarios posteriores a la inyecci贸n.

Por m谩s que intenten seguir culpando de toda la enfermedad a las variantes de virus flotantes invisibles, la verdad del asunto es que cada nueva 鈥渙la鈥 de enfermedad es un producto de las vacunas.

Por su parte, en Reino Unido, otro de los lugares del mundo, junto con Israel, donde el porcentaje de poblaci贸n vacunada es mayor Public Health England public贸 un informe en el que se mostraba que la mayor铆a de las supuestas muertes por Covid-19 son significativamente mayores en personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna Covid-19, y que el mayor n煤mero de muertes se produce en personas que se supone que est谩n totalmente vacunadas.

El informe titulado 芦SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England禄 (Variantes preocupantes del SARS-CoV-2 y variantes que se est谩n investigando en Inglaterra), es el decimos茅ptimo informe t茅cnico sobre las supuestas variantes preocupantes en el Reino Unido y resulta una lectura muy interesante una vez que uno se da cuenta de lo que las estad铆sticas nos dicen realmente.

PHE ha compilado una tabla 煤til que muestra el n煤mero de supuestos casos confirmados de la variante Delta en el Reino Unido junto con el n煤mero de supuestas muertes debidas a la variante. La tabla muestra que desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 21 de junio de 2021 ha habido 9.571 supuestos casos confirmados de la variante Delta en personas mayores de 50 a帽os. De ellos, 8.025 se han confirmado s贸lo en los 煤ltimos 28 d铆as.

Sin embargo, los datos muestran que las personas mayores de 50 a帽os que no est谩n vacunadas representan s贸lo el 10% de los presuntos casos confirmados de Covid, mientras que los que est谩n totalmente vacunados representan el 37% de los presuntos casos confirmados. Otro 40% de los supuestos casos son personas que hab铆an recibido una dosis de la vacuna Covid-19 al menos 21 d铆as antes de su supuesta infecci贸n confirmada por Covid-19.

Seg煤n la tabla, el n煤mero de personas mayores de 50 a帽os totalmente vacunadas con un supuesto caso confirmado de la variante Delta supera en 3 a 1 a las que no est谩n vacunadas, mientras que el n煤mero de personas mayores de 50 a帽os que han recibido al menos una dosis de la vacuna Covid y tienen un supuesto caso confirmado de la variante Delta supera en casi 9 a 1 a las que no est谩n vacunadas.

Cuando se autoriz贸 el uso de emergencia de las vacunas Covid-19, las autoridades no ten铆an ni idea de si iban a funcionar. Los limitados ensayos realizados s贸lo midieron si una persona vacunada sufr铆a o no una enfermedad grave si se 鈥渋nfectaba路 con Covid-19, no midieron si una persona vacunada pod铆a seguir 鈥渋nfect谩ndose鈥 con Covid-19, y no midieron si una persona vacunada pod铆a seguir propagando el virus de acuerdo con la teor铆a de los g茅rmenes aceptada por la mayor铆a.

Se afirma que las vacunas reducen significativamente las posibilidades de sufrir una enfermedad grave si se 鈥渋nfecta鈥 con Covid-19, por lo que, aunque una cantidad significativamente mayor de personas mayores de 50 a帽os vacunadas tienen un caso confirmado de la variante Delta en comparaci贸n con las que no est谩n vacunadas, 驴cabr铆a suponer que se ver铆a lo contrario en el n煤mero de personas que supuestamente han muerto a causa de la variante Delta?

Porque el Sr. Hancock, ahora ex-ministro ingl茅s de sanidad (por cierto, curiosamente su sustituto ha decidido levantar todas las restricciones a partir del 19 de julio) ha dicho una y otra vez que las vacunas Covid-19 son la 煤nica v铆a para volver a la normalidad y que 鈥渄ebemos dar la cara, arremangarnos y vacunarnos cuando se nos pida鈥. As铆 que las vacunas deben hacer lo que dicen en la lata.

Desgraciadamente, parece que el Sr. Hancock ha mentido y en lugar de que las vacunas Covid-19 sean el 鈥渃amino de vuelta a la normalidad,鈥 son todo lo contrario. Porque los datos publicados por Public Health England nos muestran que el n煤mero de supuestas muertes debidas a la variante Delta es mayor entre quienes han recibido dos dosis de la vacuna. [Eso s贸lo es cierto en el absoluto].

De las 117 supuestas muertes por Covid que se han producido desde el 1 de febrero, un enorme 60% de ellas eran personas que hab铆an recibido al menos una dosis de la vacuna Covid-19, que supuestamente les protege de enfermedades graves. Pero la mayor铆a no eran personas que s贸lo hab铆an recibido una dosis, el 70% de los que hab铆an muerto incluso despu茅s de haber recibido al menos una dosis de la vacuna Covid-19 estaban de hecho totalmente vacunados, y otro 27% de los que hab铆an recibido al menos una dosis hab铆an recibido su primera dosis al menos 21 d铆as antes de su muerte.

Seg煤n los datos de PHE, el n煤mero de personas no vacunadas que supuestamente murieron a causa de la variante Delta represent贸 s贸lo el 37% de todas las supuestas muertes por Covid.

El PHE tambi茅n ha revelado en su informe lo terriblemente peligrosa que es la variante Delta. El informe nos muestra que la tasa de mortalidad de la variante Delta es de un astron贸mico 0,1%.

Nos preguntamos si le sorprendi贸 ver una tasa de mortalidad tan baja como el 0,1%. Tal vez sea un error, porque las personas que ven religiosamente las noticias de la BBC, conf铆an en el Gobierno y en la OMS, llevan una m谩scara religiosamente, predican a los dem谩s que no hay nada de qu茅 preocuparse cuando se trata de tomar una vacuna experimental porque 芦la ciencia es m谩s r谩pida ahora禄, e intentan coaccionar a los dem谩s para que se vacunen porque 芦la variante delta es realmente peligrosa禄, no pueden estar todos equivocados. Menos aun la OMS, que modific贸 la definici贸n de 鈥榠nmunidad natural鈥 muy sospechosamente poco antes del 鈥榙escubrimiento鈥 de las vacunas contra el coronavirus

Sin vacunas ni corporaciones farmac茅uticas no hay salud posible. Es el en茅simo cambio de definici贸n que ha hecho la web de la OMS y que en este caso pretende asociar la inmunidad a un virus a la vacunaci贸n.

Desde el inicio de la 鈥減andemia鈥 y su transici贸n a la agenda de la 鈥Nueva Normalidad鈥 (o 鈥淕ran Reinicio鈥), el lenguaje se ha convertido en otro campo de batalla. Las palabras y frases se estiran y se tuercen en significados nuevos, extra帽os o contradictorios, o se cargan con implicaciones que nunca antes existieron.

El ejemplo que aqu铆 les mostramos es literal.

La frase 芦inmunidad colectiva禄 ha existido durante d茅cadas, y la mayor铆a de la gente probablemente la hab铆a escuchado en alg煤n momento anterior a marzo de 2020. Ten铆a un significado claro, que estaba disponible en (entre otros lugares) el sitio web de la Organizaci贸n Mundial de la Salud:

芦La inmunidad colectiva es la protecci贸n indirecta contra una enfermedad infecciosa que ocurre cuando una poblaci贸n es inmune, ya sea por vacunaci贸n o por la inmunidad desarrollada a trav茅s de una infecci贸n previa.禄

Sin embargo, despu茅s del shock de la 鈥減andemia鈥, esta teor铆a, que antes era totalmente indiscutible, se convirti贸 en objeto de un feroz debate, y sus proponentes se encontraron de repente descritos como 鈥済enocidas鈥 o, como m铆nimo, irresponsables.

Fue en este punto que la OMS cambi贸 su web, actualizando su definici贸n de 芦inmunidad colectiva禄 para eliminar por completo el concepto de 芦inmunidad natural禄:

芦La 芦inmunidad colectiva禄, tambi茅n conocida como 芦inmunidad de la poblaci贸n禄, es un concepto utilizado para la vacunaci贸n, en el que una poblaci贸n puede protegerse de un determinado virus si se alcanza un umbral de vacunaci贸n. La inmunidad colectiva se logra protegiendo a las personas de un virus, no exponi茅ndolas a 茅l.禄

Puede verificar la versi贸n anterior a trav茅s de la m谩quina wayback, o con esta captura de pantalla (en caso de que el archivo sea borrado).

La vacunaci贸n nunca antes se hab铆a considerado el 煤nico camino hacia la inmunidad colectiva y afirmar que no se puede crear inmunidad a trav茅s de la exposici贸n es completamente falso.

Cambiar esta definici贸n durante una supuesta pandemia, justo antes de que estuvieran a punto de lanzarse vacunas experimentales y no probadas, deja claro que hab铆a una agenda previa a la 芦pandemia禄.

La OMS, su matriz la ONU, el Foro de Davos (FEM/WEF) y los estados conf铆an ciegamente en la vacuna pero es oficial: al rev茅s del relato, *mueren 6 veces m谩s los vacunados, que los no vacunados,鈥 seg煤n estudio del Ministerio de Salud de la Argentina.

Muertos COVID:

Sputnik: 11%

AstraZeneca: 14%

Sinopharm: 14%

No vacunados: 2%

La fuente de estas cifras es el Ministerio de Salud (Argentina). Estudio efectividad de campa帽a nacional de vacunaci贸n en reducci贸n de la mortalidad por COVID-19 en personas de 60 a帽os y mayores. 30 jun 2021.

De hecho las Estad铆sticas oficiales de Argentina al 05/07/21, otro pa铆s con bastante vacunaci贸n

Confirmados COVID : 4.535.473

Fallecidos COVID: 95.904

Y las Denuncias tras vacunarse*, seg煤n datos oficiales de Europa (EuraVigilance) y USA (VAERS) contabilizan, teniendo en cuenta que se denuncian un m谩ximo del 10% de los efectos adversos:

鈥 23.000 muertos

鈥 1.500.000 hospitalizados

鈥 3% internados (FDA)

Las agencias de salud de ambas regiones reconocieron p煤blicamente que las vacunas causan trombosis (que se potencia con la trombosis que causan los anticonceptivos hormonales).

La tasa de discapacidad y muerte es lo suficientemente alta para que Dinamarca, Noruega y Finlandia hayan suspendido, por ejemplo, la de Oxford/AstraZeneca.

TODAS las vacunas COVID son experimentales: s贸lo tienen autorizaci贸n provisoria para uso en emergencia. Ni una fue aprobada.

En su autorizaci贸n de emergencia, jam谩s hubo seguimiento de infertilidad y abortos 鈥渆spont谩neos鈥. El COVID y su vacuna afecta la fertilidad masculina. La composici贸n de la vacuna COVID (sea por la prote铆na pico 鈥 ahora puesta en duda como causante de afecciones -, sea el grafeno o los metales pesados, sean las nanopart铆culas magn茅ticas)o la reacci贸n, generadas por la vacuna, podr铆a afectarla por el mismo mecanismo. Cientos de abortos tras vacunaci贸n fueron denunciados.

Miles de denuncias de exceso de flujo menstrual (problema en la producci贸n de plaquetas).

Todas las vacunas COVID est谩n vinculadas al aborto procurado, por l铆neas celulares de beb茅s abortados, ya sea en su desarrollo, producci贸n o control de calidad.

Encima, las vacunas tienen baja eficacia: 43000 muertos por COVID de vacunados seg煤n cifras oficiales de Argentina.

A pesar de la supuesta escasez, est谩n vacunando a los recuperados: est谩 contraindicado si tuvieron COVID hace menos de 3 meses y tienen mayor tasa de efectos adversos graves y muertes.

Es in煤til vacunar recuperados: tienen mejor inmunidad que los doble vacunados. La 鈥渋nmunidad 鈥渘o se mide por anticuerpos, cuyo nivel cae naturalmente entre 3 y 6 meses, sino por la inmunidad a largo plazo, por ejemplo, en linfocitos B y T.

Lo dicho, vacunarse es seguro, lo dice el gobierno, las farmac茅uticas y la OMS.

