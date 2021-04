–

Existe una guerra geoestrat茅gica vacunal muy mal disfrazada por llamamientos vac铆os al bienestar y a la salud de la poblaci贸n mundial.

Por Boaventura de Sousa Santos.

Hay un cierto consenso en torno a que la pandemia actual permanecer谩 con nosotros durante mucho tiempo. Vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente cuyas caracter铆sticas precisas todav铆a est谩n por definirse. El juego entre nuestro sistema inmunitario y las mutaciones del virus no tiene reglas muy claras. Tendremos que vivir con la inseguridad, por dram谩ticos que sean los avances de las ciencias biom茅dicas contempor谩neas. Sabemos pocas cosas con seguridad.

Sabemos que la recurrencia de pandemias est谩 relacionada con el modelo de desarrollo y de consumo dominante, con los cambios clim谩ticos asociados a este, con la contaminaci贸n de los mares y los r铆os y con la deforestaci贸n de los bosques. Sabemos que la fase aguda de esta pandemia (posibilidad de contaminaci贸n grave) solo terminar谩 cuando entre el 60% y el 70% de la poblaci贸n mundial est茅 inmunizada. Sabemos que esta tarea se ve obstaculizada por el agravamiento de las desigualdades sociales dentro de cada pa铆s y entre los distintos pa铆ses, combinado con el hecho de que la gran industria farmac茅utica (Big Pharma) no quiere renunciar a los derechos de patente sobre las vacunas. Las vacunas ya se consideran el nuevo oro l铆quido, sucediendo al oro l铆quido del siglo XX, el petr贸leo.

Sabemos que las pol铆ticas de Estado, la cohesi贸n pol铆tica en torno a la pandemia y el comportamiento de la ciudadan铆a son decisivos. El mayor o menor 茅xito depende de la combinaci贸n entre vigilancia epidemiol贸gica, reducci贸n del contagio a trav茅s de confinamientos, eficacia de la retaguardia hospitalaria, mejor conocimiento p煤blico sobre la pandemia y atenci贸n a vulnerabilidades especiales. Los errores, las negligencias e incluso los prop贸sitos necr贸filos por parte de algunos l铆deres pol铆ticos han dado lugar a formas de pol铆ticas de muerte por v铆a sanitaria que llamamos darwinismo social: la eliminaci贸n de grupos sociales desechables porque son viejos, porque son pobres o porque son discriminados por razones 茅tnico-raciales o religiosas.

Por 煤ltimo, sabemos que el mundo europeo (y norteamericano) mostr贸 en esta pandemia la misma arrogancia con la que ha tratado al mundo no europeo durante los 煤ltimos cinco siglos. Como cree que el mejor conocimiento t茅cnico-cient铆fico proviene del mundo occidental, no ha querido aprender de la forma en que otros pa铆ses del Sur Global han lidiado con epidemias y, espec铆ficamente, con este virus. Mucho antes de que los europeos se dieran cuenta de la importancia de la mascarilla, los chinos ya la consideraban de uso obligatorio. Por otro lado, debido a una mezcla t贸xica de prejuicios y presiones de los lobbies al servicio de las grandes compa帽铆as farmac茅uticas occidentales, la Uni贸n Europea (UE), Estados Unidos y Canad谩 han recurrido exclusivamente a las vacunas producidas por estas empresas, con consecuencias por ahora impredecibles.

Adem谩s de todo esto, sabemos que existe una guerra geoestrat茅gica vacunal muy mal disfrazada por llamamientos vac铆os al bienestar y a la salud de la poblaci贸n mundial. Seg煤n la revista Nature del pasado 30 de marzo, el mundo necesita once mil millones de dosis de vacunas (sobre la base de dos dosis por persona) para lograr la inmunidad de grupo a escala mundial. Hasta finales de febrero, se confirmaron pedidos de unos 8.600 millones de dosis, de los cuales 6.000 millones estaban destinadas a los pa铆ses ricos del Norte Global. Esto significa que los pa铆ses empobrecidos, que representan el 80% de la poblaci贸n mundial, tendr谩n acceso a menos de una tercera parte de las vacunas disponibles. Esta injusticia vacunal es particularmente perversa porque, dada la comunicaci贸n global que caracteriza nuestro tiempo, nadie estar谩 verdaderamente protegido hasta que el mundo entero est茅 protegido. Adem谩s, cuanto m谩s se tarde en lograr la inmunidad de grupo a escala global, mayor ser谩 la probabilidad de que las mutaciones del virus se vuelvan m谩s peligrosas para la salud y m谩s resistentes a las vacunas disponibles.

Un estudio reciente, que reuni贸 a 77 cient铆ficos de varios pa铆ses del mundo, concluy贸 que dentro de un a帽o o menos, las mutaciones del virus har谩n que la primera generaci贸n de vacunas sea ineficaz. Esto ser谩 tanto m谩s probable cuanto m谩s tiempo se tarde en vacunar a la poblaci贸n mundial. Ahora, seg煤n los c谩lculos de la People鈥檚 Vaccine Alliance, al ritmo actual, solo el 10% de la poblaci贸n de los pa铆ses m谩s pobres se vacunar谩 a finales del pr贸ximo a帽o. M谩s retrasos se traducir谩n en una mayor proliferaci贸n de noticias falsas, la infodemia, como la llama la OMS, que ha sido particularmente destructiva en 脕frica.

Existe consenso hoy en que una de las medidas m谩s eficaces ser谩 la suspensi贸n temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes de vacunas para la Covid por parte de las grandes empresas farmac茅uticas. Esta suspensi贸n har铆a que la producci贸n de vacunas fuera m谩s global, m谩s r谩pida y m谩s barata. Y as铆, m谩s r谩pidamente, se lograr铆a la inmunidad de grupo global. Adem谩s de la justicia sanitaria que permitir铆a esta suspensi贸n, existen otras buenas razones para defenderla. Por un lado, los derechos de patente se crearon para estimular la competencia en tiempos normales. Los tiempos de pandemia son tiempos excepcionales que, en lugar de competencia y rivalidad, requieren convergencia y solidaridad. Por otro lado, las empresas farmac茅uticas ya se han embolsado miles de millones de euros de dinero p煤blico a t铆tulo de financiamiento para fomentar la investigaci贸n y el desarrollo m谩s r谩pido de vacunas. Adem谩s, existen precedentes de suspensi贸n de patentes, no solo en el caso de retrovirales para el control del VIH / sida, sino tambi茅n en el caso de la penicilina durante la Segunda Guerra Mundial. Si estuvi茅ramos en una guerra convencional, la producci贸n y distribuci贸n de armas ciertamente no quedar铆an bajo el control de las empresas privadas que las producen. El Estado ciertamente intervendr铆a. No estamos en una guerra convencional, pero los da帽os que la pandemia hace a la vida y al bienestar de las poblaciones pueden resultar similares (casi tres millones de muertos hasta la fecha).

No es de extra帽ar, por tanto, que ahora exista una vasta coalici贸n mundial de organizaciones no gubernamentales, Estados y agencias de la ONU a favor del reconocimiento de la vacuna (y de la salud en general) como un bien p煤blico y no como un negocio, y la consecuente suspensi贸n temporal de los derechos de patente. Mucho m谩s all谩 de las vacunas, este movimiento global incide en la lucha por el acceso de todos a la salud y por la transparencia y el control p煤blico de los fondos p煤blicos involucrados en la producci贸n de medicamentos y de vacunas. A su vez, unos cien pa铆ses, encabezados por India y Sud谩frica, ya han solicitado a la Organizaci贸n Mundial del Comercio que suspenda los derechos de patente relacionados con las vacunas. Entre estos pa铆ses no se encuentran los pa铆ses del Norte Global. Por ello, la iniciativa de la Organizaci贸n Mundial de la Salud de garantizar el acceso global a la vacuna (COVAX) est谩 destinada al fracaso.

No olvidemos que, seg煤n datos del Corporate Europe Observatory, la Big Pharma gasta entre 15 y 17 millones de euros al a帽o para presionar las decisiones de la Uni贸n Europea, y que la industria farmac茅utica en su conjunto cuenta con 175 cabilderos en Bruselas trabajando para el mismo prop贸sito. La escandalosa falta de transparencia en los contratos de vacunas es el resultado de esta presi贸n. Si Portugal quisiera dar distinci贸n y verdadera solidaridad cosmopolita a la actual presidencia del Consejo de la Uni贸n Europea, tendr铆a aqu铆 un buen tema de protagonismo. Tanto m谩s si otro portugu茅s, el secretario general de la ONU, acaba de hacer un llamamiento para considerar la salud como un bien p煤blico mundial.

Todo apunta a que, en este 谩mbito como en otros, la UE seguir谩 renunciando a cualquier responsabilidad global. Con la intenci贸n de permanecer pegada a las pol铆ticas globales de Estados Unidos, en este caso puede ser superada por el propio EE. UU. La administraci贸n Biden est谩 considerando suspender la patente de una tecnolog铆a relevante para las vacunas desarrollada en 2016 por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

鈥 Boaventura de Sousa Santos es Director Em茅rito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Co铆mbra.

Traducci贸n de Antoni Aguil贸 y Jos茅 Luis Exeni Rodr铆guez

