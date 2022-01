–

De parte de SAS Madrid January 29, 2022 21 puntos de vista

Aunque con grandes diferencias entre comunidades, el 54,4%, de los menores de 12 a帽os ya se ha puesto la primera inyecci贸n, mientras la incidencia en ese grupo de edad sigue disparada y creciendo, lo que ralentiza la campa帽a.

La campa帽a de vacunaci贸n pedi谩trica lleva ya un mes y medio en marcha. El pasado 15 de diciembre Espa帽a comenz贸 la inmunizaci贸n de los ni帽os y ni帽as m谩s peque帽as, las que tienen entre 5 y 11 a帽os, los 煤ltimos en recibir la vacuna contra la COVID y el 煤nico grupo en el que la tasa de incidencia est谩 creciendo. Desde entonces se han recibido tres millones y medio de dosis de Pfizer, la 煤nica autorizada, y se han administrado 1,7: esto significa que el 54,4% de la poblaci贸n pedi谩trica ya se ha puesto la primera inyecci贸n. Para la segunda tendr谩n que esperar ocho semanas.

El ritmo, no obstante, no es igual en todas las comunidades aut贸nomas y la campa帽a acusa una gran desigualdad: algunos territorios, como Baleares o Catalunya, no alcanzan el 40% de menores inmunizados (32% y 38%, respectivamente) y en Madrid llegan al 44%, mientras que otras superan con creces estos porcentajes. Destacan los casos de Galicia, donde ya el 81% tiene una dosis, o Asturias, que rebasa el 72%. En Ceuta y Melilla la cifra se queda en el 34% y 29%, respectivamente, y la mayor铆a de comunidades se mueven entre el 50% y el 60%. Extremadura, con el 69%, y Castilla y Le贸n, con el 67%, destacan por encima del resto.

A estas diferencias se ha referido esta semana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha admitido que el momento actual est谩 marcado por la “variabilidad” entre comunidades. A煤n as铆, a la ministra le “consta el esfuerzo de todas para seguir avanzando”, asegur贸 en rueda de prensa antes de insistir en “seguir animando a los padres y a las madres” para que los menores contin煤en vacun谩ndose. Apunt贸 Darias, adem谩s, a la factura que ha pasado la explosi贸n de 贸micron en t茅rminos de contagios, tambi茅n para quienes est谩n en ese tramo de edad, que tendr谩n a煤n que esperar para ponerse la primera dosis.

Pero, 驴a qu茅 responden las diferencias entre comunidades? El pediatra y epidemi贸logo del Instituto de Salud Global de Barcelona Quique Bassat pone sobre la mesa algunos elementos, entre ellos, la mayor o menor incidencia del debate sobre la vacunaci贸n que se dio a las puertas de su autorizaci贸n: “Influye la capacidad de transparencia y explicaci贸n de los riesgos-beneficios de las vacunas y en algunos sitios se ha hecho mejor que en otros; en unos ha habido m谩s unanimidad al enviar el mensaje de que la vacuna es fiable y recomendable y en otros se ha mantenido cierto ruido o se han lanzado mensajes ambiguos. Si est谩s oyendo esto a tus propios especialistas… Igual no vacunas a tus hijos”.

Bassat afirma que entiende el debate porque los efectos del coronavirus en la poblaci贸n infantil son diferentes a los de la adulta, pero quiz谩s “las voces que se han posicionado en la no urgencia de la vacunaci贸n” 鈥搎ue, asegura, “en algunas comunidades se han escuchado m谩s que en otras”鈥 ha hecho que “la gente se haya quedado con que hay ideas cruzadas y cierta controversia”.

La Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a, por su parte, cree que las diferencias entre autonom铆as deber铆an “estudiarse a fondo”, pero 脕ngel Hern谩ndez Merino, miembro del Comit茅 Asesor de Vacunas, apunta que podr铆a estar influyendo “la organizaci贸n o las decisiones que han tomado de facilitar y poner al alcance de la poblaci贸n la vacunaci贸n”, por ejemplo, vacunando, como ocurre en algunas comunidades, en las escuelas. “Adem谩s de la predisposici贸n de las familias, las vacunaciones son muy dependientes de la accesibilidad”, asegura.

Los contagios siguen subiendo

En general, el ritmo de las inyecciones est谩 muy condicionado por la avalancha de contagios de la sexta ola. Las vacunaciones pedi谩tricas se abrieron el 15 de diciembre y pocos d铆as despu茅s comenz贸 la escalada pronunciada de casos que ha llevado a Espa帽a a registrar cifras nunca vistas hasta ahora. Y la cuesti贸n es que quienes se hayan contagiado deben esperar ocho semanas tras el diagn贸stico de la infecci贸n para ponerse la vacuna, que se considerar谩 en ese caso pauta completa, seg煤n las directrices de Sanidad.

“Esto ha dado lugar a que muchos ni帽os y ni帽as que ten铆an prevista la vacunaci贸n no hayan podido llevarla a cabo porque o bien estaban en cuarentena o aislados y ahora tengan que esperar. Las alt铆simas incidencias registradas hacen que se demoren las vacunaciones”, explica Hern谩ndez Merino, que asegura que “en muchas comunidades han quedado libres mucha citas por esta raz贸n”.

Los menores de 12 a帽os ya fueron el grupo de edad con m谩s infecciones registradas a principios de diciembre, con incidencias que llegaron casi a doblar las del siguiente grupo de edad con m谩s contagios. La explosi贸n de 贸micron hizo a situarse a la poblaci贸n de entre 20 y 40 a帽os a la cabeza de infecciones, pero ahora, mientras la incidencia desciende en todos los dem谩s tramos de edad, los ni帽os y ni帽as son el 煤nico grupo en el que sigue en escalada, y se ha disparado: seg煤n los datos de Sanidad de este viernes, se sit煤a en los 5.813 casos, 1.200 puntos por encima de los datos registrados el viernes pasado y casi 2.000 puntos m谩s que el siguiente grupo de edad, el de los adolescentes de 12 a 19 a帽os.

Coinciden las voces expertas en que esto est谩 condicionando que a煤n casi la mitad de la poblaci贸n infantil no tenga la primera dosis puesta; por eso en la Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a interpretan que la cifra actual (el 54,4% de vacunados con al menos una dosis) “es una buena proporci贸n teniendo en cuenta estas circunstancias”, en palabras de Hern谩ndez Merino. Habr谩 que esperar a ver si a este ritmo se cumplen los objetivos que al inicio de la campa帽a marc贸 como ideales el presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez: la intenci贸n del Ejecutivo, asegur贸, es que el 70% tenga la primera dosis en la semana del 7 de febrero y la misma cifra tenga la pauta completa el 18 de abril.

Para Bassat, la cifra “no es mala” pero la compara con la campa帽a de vacunaci贸n de los adolescentes, con la que en tres semanas se alcanz贸 el 70%. “A mi me hubiera gustado ver un ritmo un poco m谩s 谩gil, pero es verdad que la gran cantidad de infecciones influye mucho. A mediados de febrero ya deber铆amos ver una cifra m谩s ambiciosa y eso demostrar铆a que las familias no est谩n teniendo dudas”, indica el epidemi贸logo.

Enlace relacionado ElDiario.es 28/01/2022.