por Arno Kleinebeckel

El vir贸logo Vanden Bossche pide una estrategia de vacunaci贸n completamente nueva. La OMS y RKI no responden a los temores y, adem谩s, existen otras contradicciones. 驴Qu茅 pasa con esas teor铆as?

El conocimiento del sistema inmunol贸gico humano ha mejorado considerablemente en la historia de la medicina, sobre todo como resultado del sufrimiento de epidemias y epidemias. La pandemia del Coronavirus, en particular, tambi茅n revela l铆mites en la comprensi贸n y ponerse de acuerdo entre los cient铆ficos.

Un reci茅n llegado est谩 provocando actualmente debates sobre c贸mo se podr铆a hacer frente mejor la propagaci贸n de la peque帽a cosa mortal llamada Sars-CoV-2. Se trata de la respuesta inmunitaria antiviral, la de nuestro sistema inmunol贸gico natural. La inmunidad innata se refiere a la capacidad natural del cuerpo para protegerse de los pat贸genos a trav茅s de una inmunidad rica, variada e inespec铆fica.

NUESTRAS VACUNAS, 驴UN ARMA SIN FILO?

GAVI y la Fundaci贸n Bill & Melinda Gates, El experto llamado Geert Vanden Bossche escribi贸 una carta abierta a la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) sobre este tema. Vanden Bossche, vir贸logo y experto en vacunaci贸n, que anteriormente hab铆a trabajado para la iniciativa mundial de vacunaci贸ny la fue uno de los coordinadores del programa contra el 茅bola . Ahora ha escrito

Vamos (…) a la guerra y no conocemos a nuestro enemigo. No entendemos la estrategia de nuestro enemigo. Y no sabemos c贸mo funciona nuestra arma. (..) Tenemos un problema fundamental.

Geert Vanden Bossche

Con el “arma” se refiere al modo de acci贸n de los medicamentos disponibles. La mayor铆a de las vacunas que se han desarrollado durante mucho tiempo se basan en anticuerpos. Es decir, estos agentes inducen una reacci贸n de anticuerpos espec铆ficos de ant铆geno m谩s o menos sostenida en el tiempo. A diferencia de los anticuerpos naturales, que cubren un espectro muy amplio -su protecci贸n no es espec铆ficamente contra una variante concreta- se habla de una (alta) “especificidad” en el caso de los anticuerpos inducidos.

El vir贸logo Geert Vander Bossche

C脫MO FUNCIONA UN NUEVO MEDICAMENTO

La compa帽铆a farmac茅utica estadounidense Regeneron est谩 detr谩s del medicamento, junto con Roche. La terapia desarrollada por Regeneron reduce la carga viral de los pacientes con Covid-19. REGN-COV2 ha reducido las admisiones hospitalarias y las muertes en alrededor del 70%, dijo Roche. Eso parece un 茅xito. Sin embargo, la historia de 茅xito ignora en la discusi贸n el papel de nuestros anticuerpos naturales, que suelen dejarse de lado.

Los anticuerpos del tipo inmunoglobulina M (IgM), por ejemplo, se forman cuando el cuerpo entra en contacto con un determinado pat贸geno por primera vez. Estos anticuerpos IgM proporcionan una respuesta inmunitaria “primaria”. Los anticuerpos son producidos por gl贸bulos blancos espec铆ficos, un subgrupo de linfocitos (linfocitos B) llamados c茅lulas plasm谩ticas.

Junto con una serie de c茅lulas de defensa especiales (c茅lulas carro帽eras, c茅lulas asesinas, etc.), as铆 como otros mecanismos de defensa complejos (por ejemplo, el sistema del complemento ), los anticuerpos forman el sistema inmunol贸gico de nuestro cuerpo.

“ESCAPE INMUNOL脫GICO VIRAL”

childrenshealthdefense.org: Ahora el cient铆fico disidente sobre el Coronavirus, Vanden Bossche, ha dicho en una entrevista , cuya transcripci贸n se puede leeren el portal

“Est谩s perdiendo (con la estrategia de vacunaci贸n actual) la parte m谩s valiosa de tu sistema inmunol贸gico que puedas imaginar. Y ese es su sistema inmunol贸gico innato, porque los anticuerpos innatos, los anticuerpos naturales, las IgM secretoras, son eliminados por estos anticuerpos [ant铆genos] espec铆ficos cuando se unen al virus. Y eso durar谩. Esta es una eliminaci贸n duradera”.

Vanden Bossche critica fundamentalmente la estrategia de vacunaci贸n que se ha establecido actualmente a escala mundial. De manera bastante fatalista, incluso ve que se avecina una cat谩strofe. En su advertencia no deja de enfatizar que su evaluaci贸n se basa en pura ciencia y el “conocimiento de los libros de texto”.

Se帽ala el papel supuestamente delicado que desempe帽an los anticuerpos espec铆ficos de larga duraci贸n que actualmente favorece la ciencia. Porque estos, dice Vanden Bossche, suprimen la inmunidad innata. Como consecuencia, “ayudan” a que el virus Sars-CoV-2 pueda mutar para, en 煤ltima instancia, eludir la inmunidad que se pretende conseguir con la vacuna. Denomina a este fen贸meno “escape inmunol贸gico viral”.

La evasi贸n inmunitaria selectiva tambi茅n favorece una mayor propagaci贸n de cepas altamente infecciosas, ya que la vacunaci贸n masiva convierte de manera creciente a los receptores de la vacuna en esparcidores asintom谩ticos. Estos 煤ltimos transmiten virus altamente infecciosos a personas desprotegidas o a煤n no infectadas. Esto es exactamente lo contrario de lo que deber铆an hacer las vacunas, dice el profesional m茅dico.

驴ESTAMOS CREANDO EL “MONSTRUO”?

驴Es esta, entonces, una declaraci贸n de guerra contra la ciencia dominante y sus seguidores pol铆ticos? 驴A la linea que domina actualmente? En primer lugar, como dice el propio cr铆tico, se trata de una declaraci贸n de guerra contra el virus. Ni con toda la voluntad del mundo se puede calificar a Vanden Bossche de ser un oponente de las vacunas. Por ejemplo, dice lo siguiente sobre los logros de 2020 (extracto):

“Al contrario, les puedo asegurar que cada una de las vacunas actuales ha sido dise帽ada, desarrollada y fabricada por cient铆ficos brillantes y competentes. Sin embargo, estos tipos de vacunas profil谩cticas son completamente inadecuadas e incluso muy peligrosas cuando se usan a gran escala durante una pandemia viral. (…) Los activistas, cient铆ficos y m茅dicos contra la vacunaci贸n est谩n cegados por los efectos positivos a corto plazo en pacientes individuales, pero no parecen preocuparse por las consecuencias catastr贸ficas para la salud mundial. A menos que se demuestre cient铆ficamente lo contrario, es dif铆cil entender c贸mo se dise帽an las intervenciones humanas actuales para evitar que las variantes circulantes se transformen en un monstruo feroz”.

Piensa, por tanto, que el arma en s铆 es “excelente”, pero objeta: “La pregunta es si esta es el arma adecuada para el tipo de guerra que se est谩 llevando a cabo. Y mi respuesta es definitivamente no, porque se trata de vacunas profil谩cticas y vacunas profil谩cticas por lo general, no deben administrarse a seres humanos expuestos a altos niveles de presi贸n de infecci贸n”.

“Si su reacci贸n inmune (…) acaba de empezar, como estamos viendo actualmente el las personas que est谩n recibiendo su primera dosis, los anticuerpos a煤n no est谩n completamente desarrollados, la concentraci贸n de anticuerpos puede no ser muy alta. Entonces, su respuesta inmunitaria no es 贸ptima, pero mientras est谩 construyendo una respuesta inmunitaria est谩 en medio de una lucha, y est谩 sufriendo un ataque del virus, un ataque total cada vez. Y esto es algo que se explica en los libros de texto”. Vanden Bossche a帽ade

驴”VACUNAS ASESINAS” EN LUGAR DE “VACUNAS QUE SALVAN VIDAS”?

Su tesis: Cada vez que una respuesta inmunitaria ante una infecci贸n, ante un virus, una persona infectada, no es 贸ptima, existe el riesgo de que el virus pueda hacer frente a la respuesta inmunotaria. Llevar a cabo una campa帽a de vacunaci贸n masiva con vacunas que son excelentes en s铆 mismas, la poblaci贸n recibe altas concentraciones de anticuerpos (Titer) en muy poco tiempo, lo que somete al virus a una enorme presi贸n.

“Pero”, dice Vanden Bossche, “mientras tanto, no nos estamos dando cuenta de que todo el tiempo durante esta pandemia le estamos dando al virus la oportunidad de escapar del sistema inmunol贸gico a trav茅s de nuestras intervenciones”.

Vanden Bossche hace un llamamiento a usar vacunas basadas en c茅lulas NK (asesinas naturales), que se dedican principalmente a entrenar mejor nuestra inmunidad natural y pueden inducir la inmunidad colectiva. Seg煤n su declaraci贸n, esto es exactamente lo contrario de lo que hacen las actuales vacunas Covid-19, ya que convierten cada vez m谩s a los vacunados en portadores meramente asintom谩ticos.

El desarrollo “natural” de esta pandemia ha sido perturbado por completo desde sus inicios debido a la intervenci贸n humana. Vanden Bossche tambi茅n advierte que el virus podr铆a propagarse a otras especies animales, especialmente a animales industriales como granjas de cerdos y aves de corral. Se sabe que estas especies animales albergan varios Coronavirus y que se mantienen por regla general en explotaciones con una alta densidad de poblaci贸n. Por lo tanto, estas especies podr铆an servir como reserva adicional para el virus Sars Covid-2.

Respecto a los intentos de contenci贸n durante la primera oleada, el cient铆fico apunta: “No cabe duda de que la falta de exposici贸n al virus, debido a las estrictas medidas de contenci贸n puestas en marcha al inicio de la pandemia, no ayud贸 a entrenar bien el sistema inmunol贸gico innato de las personas”.

La bi贸loga molecular Rosemary Frei

CONTRADICCI脫N

“anticuerpos naturales” que se producen despu茅s de la exposici贸n a un pat贸geno como tan s贸lo una “peque帽a parte de una defensa de primera l铆nea r谩pida, eficaz y amplia del sistema inmunol贸gico”, que en realidad est谩 formada en gran medida por otros componentes. Vanden Bossche est谩 minimizando la eficacia de los anticuerpos que nuestro cuerpo produce naturalmente La bi贸loga molecular Rosemary Frei comenta cr铆ticamente este enfoque. Ella considera a losque se producen despu茅s de la exposici贸n a un pat贸geno como tan s贸lo una, que en realidad est谩 formada en gran medida por otros componentes. Vanden Bossche est谩 minimizando la eficacia de los anticuerpos que nuestro cuerpo produce naturalmente como parte de la segunda l铆nea (“adaptativa”) del sistema inmunol贸gico

El profesor de microbiolog铆a m茅dica y virolog铆a de la Universidad Martin Luther Halle-Wittenberg, Alexander Kekul茅, presenta a Vanden Bossche como parte de los oponentes a la vacunaci贸n al afirmar en una columna de entrevista en MDR

Lo que es cierto es que dice -y esa es su teor铆a central- que: si un virus golpea a personas que son inmunes o que son parcialmente inmunes, entonces cambia y se vuelve diferente, se vuelve m谩s infeccioso (…) La otra pregunta ahora es: 驴Tenemos alg煤n indicio de que (…) esto tambi茅n hace que el virus sea m谩s peligroso? (…) Solo se puede decir: No, eso no est谩 probado ni siquiera de manera rudimentaria en ninguna parte.

El segundo pilar de su argumento (es): lo que destruimos con la vacunaci贸n es natural, es decir, la inmunidad innata. As铆 hace una distinci贸n algo esquem谩tica entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Port tanto, pone a los anticuerpos y las c茅lulas T, que es el sistema adaptativo, en un lado, y la inmunidad natural que los ni帽os tambi茅n tienen sin anticuerpos, en otro. (…) Y afirma, por as铆 decirlo, que este sistema inmunol贸gico innato tiene que entrenarse bien.

En realidad, esto se basa en un antiguo argumento de quienes se oponen a la vacunaci贸n. En 煤ltima instancia, siempre dicen: nuestra inmunidad natural es mucho mejor que cualquier cosa que pueda proporcionar la industria farmac茅utica. Y con estos medicamentos y estas vacunas rompes la inmunidad natural de los ni帽os y luego todo se vuelve mucho peor. Pero esa es una discusi贸n que es muy antigua y no hay absolutamente ninguna evidencia al respecto.

Alexander Kekul茅, profesor de microbiolog铆a m茅dica y virolog铆a

驴SE DEBER脥A VACUNAR YA A LAS PERSONAS INFECTADAS?

“La llamada del Dr. Geert Vanden Bossche para detener por completo la vacunaci贸n masiva contra Covid-19 es extremadamente peligrosa”, “En este escenario pand茅mico, usar la infecci贸n natural como un medio para lograr la inmunidad colectiva simplemente costar谩 muchas m谩s vidas que la suma de las muertes relacionadas con las vacunas (…)”. escribe el m茅dico y cient铆fico estadounidense Hooman Noorchashm . Tambi茅n se ve a s铆 mismo como un defensor de la 茅tica y la seguridad del paciente. Su respuesta es:

Sin embargo, a帽ade seriamente otra declaraci贸n que hay que escuchar at茅ntamente. Se trata de que “la vacunaci贸n indiscriminada de personas que estaban o ya est谩n infectadas de forma natural, muchas de las cuales incluso tienen infecciones naturales asintom谩ticas en el momento de la vacunaci贸n”.

Noorchashm: “Me preocupa mucho que estas personas que ya hab铆an estado infectadas tengan reacciones inmunol贸gicas sist茅micos adversas y da帽o tisular despu茅s de la vacunaci贸n debido a sus infecciones naturales anteriores recientes, y no a la vacuna en s铆”.

En la entrevista, a帽adi贸: “Recuerde que, dado que la mayor铆a de las personas infectadas naturalmente ya son inmunes, mi sugerencia de retrasar su vacunaci贸n no es algo que la mayor铆a de los m茅dicos cuerdos puedan llamar f谩cilmente ‘poco 茅tico’. De hecho, es m谩s probable que la mayor铆a de los las personas infectadas naturalmente son incluso m谩s inmunes que las que han sido vacunadas. (…) Es (…) lo m谩s sabia y seguro el retrasar la vacunaci贸n de quienes ya est谩n infectados, hasta que se aclare la pregunta de si la vacuna es segura en estas personas”.

GANADORES CON APOYO ESTATAL

La investigaci贸n sobre la acci贸n y las tesis de Geert Vanden Bossche en el Instituto Robert Koch (RKI) pronto se qued贸 en nada. Despu茅s de que la b煤squeda de palabras clave en la web del RKI no descubri贸 ninguna entrada sobre el vir贸logo, una consulta telef贸nica tampoco tuvo 茅xito: “No tenemos la capacidad para examinar y discutir opiniones individuales”, y la estrategia de vacunaci贸n actual est谩 suficientemente justificada y se est谩 aplicando en todo el mundo. Adem谩s, cualquiera puede afirmar haber trabajado para la OMS en alg煤n momento.

B.1.1.7 es ahora la variante dominante del virus Sars-CoV-2 en Alemania. El 17 de marzo de 2021, el RKI public贸 su informe actual sobre las variantes del virus del SARS-CoV-2 en Alemania, en particular sobre la ‘Variante preocupante’ (Variant of Concern, VOC) B.1.1.7

As铆 que no hay un escenario de terror. Queda por ver si este mensaje nos permitir谩 dormir bien.