Tras la obtenci贸n de una vacuna que parec铆a eficaz contra el covid-19, lleg贸 la tan esperada vacunaci贸n de la poblaci贸n, no solo espa帽ola, sino mundial. La vacunaci贸n contra el covid-19 se constituy贸 como una acci贸n voluntaria y, a pesar de que al principio la ciudadan铆a ten铆a ciertas dudas a la hora de hacer uso de ella, finalmente pudieron conseguirse unos 铆ndices satisfactorios de vacunaci贸n.

A pesar de que la vacunaci贸n nac铆a como algo voluntario, se implementaron una serie de medidas que obligaban a los ciudadanos a estar vacunados para poder realizar distintas actuaciones. As铆, las personas que quieren viajar a otro pa铆s de la Uni贸n Europea, deb铆an contar con el llamado 鈥減asaporte covid鈥 o con una prueba de ant铆genos o PCR negativa. Asimismo, en determinadas ciudades de Espa帽a se prohibi贸 que los ciudadanos pudieran permanecer en el interior de restaurantes, bares, cafeter铆as鈥 sin mostrar antes alguno de los documentos ya mencionados. Esta medida, implantada en un primer momento por Canarias y Galicia fue en primer lugar suspendida cautelarmente en Canarias por el Tribunal de Justicia, el cual se basaba en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos humanos que consideraban que los datos relativos a la salud est谩n comprendidos dentro del derecho a la intimidad. Sin embargo, meses despu茅s el Tribunal Supremo cambi贸 esta doctrina al permitir la exigencia del pasaporte covid en Galicia, tanto en la hosteler铆a de d铆a como de noche. La decisi贸n judicial se bas贸 en la idoneidad, necesariedad y proporcionalidad de la petici贸n del certificado en las zonas con elevado riesgo de contagio y de forma temporal, pero no en todo el territorio.

As铆, con la llegada del invierno y la subida de los contagios y fallecimientos, no solo a nivel estatal, sino mundial, se abre la puerta a la implantaci贸n de nuevas medidas para tratar de controlar el virus. Una de las medidas de la que m谩s se escuch贸 hablar es la obligaci贸n de vacunaci贸n.

Italia tom贸 la decisi贸n de obligar a sus ciudadanos a vacunarse para ir a trabajar o prestar sus servicios a domicilio, ya sea en la empresa privada o en el 谩mbito p煤blico. Igualmente, Estados Unidos est谩 obligando a vacunarse a determinados profesionales, como pueden ser los funcionarios del Pent谩gono. 驴Ser铆a esto posible en Espa帽a? 驴Ser铆a legal qu茅 el Estado obligara a vacunarse a la poblaci贸n o a un determinado sector de ella?

