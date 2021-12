–

El doctor alem谩n G眉nter Kampf, del Instituto Universitario para la Higiene y la Medicina Medioambiental, ha publicado un art铆culo en la prestigiosa revista cient铆fica The Lancet que creo que merece la pena comentar. El semanario m茅dico brit谩nico se publica desde 1823 y su prestigio sobre todo es consecuencia del trabajo que ha hecho para hacer llegar la ciencia al gran p煤blico sin abandonar nunca el rigor.

Kampf expone su preocupaci贸n por la utilizaci贸n p煤blica, por parte de varios altos funcionarios de los Estados Unidos y Alemania, de la expresi贸n 芦pandemia de los novacunados禄 como si las personas vacunadas fueran irrelevantes para la enfermedad, como si no la transmitieran. Seg煤n sus investigaciones, no hay ninguna prueba cient铆fica que avalen estas afirmaciones y, en cambio, conociendo el pasado reciente o lejano de estos dos estados, le da miedo ver como se se帽ala supuestos 芦culpables禄 con el 煤nico objetivo de relajar la tensi贸n que una epidemia como esta supone para la poblaci贸n en general, buscando culpables que no lo son porque son las personas infectadas las 煤nicas que pueden transmitir la enfermedad, no los vacunados o los no vacunados.

Coincido completamente con las palabras de Kampf. De hecho, ente las 煤ltimas semanas hemos visto como el Consejero de Salud del Gobierno de la Generalitat afirmaba p煤blicamente que los hospitales estaban llenos de no vacunados, hasta el 70% dec铆a. Pocos d铆as despu茅s, al hacerse p煤blicos los datos oficiales, hemos visto como estos mismos hospitales estaban llenos hasta el 64%, de personas vacunadas. Inmediatamente, han aparecido gr谩ficos que nos han explicado por qu茅 eran vacunados la mayor铆a de personas hospitalizadas, pero dejando a un lado los gr谩ficos, que creo en todos ellos, de estos hechos se desprende una verdad que tendr铆a que ser motivo de cese para cualquier pol铆tico y m谩s todav铆a si ocupa un cargo de tanta importancia como es el de conseller. Porque lo que queda claro es que Josep Maria Argimon enga帽贸 a todo el pa铆s al dar unos datos que no es que fueran inexactos sino que eran radicalmente falsos. 驴Por qu茅 lo hizo? Pues si hacemos caso a Kampf, porque quer铆a crear miedo y resentimiento contra las y los catalanes no vacunados para conseguir que se acabaran vacunando o, en el peor de los casos, para entretener a la mayor铆a social con carnaza no vacunada y que esta mayor铆a social no se acabara entreteniendo haci茅ndose preguntas o haci茅ndoselas a 茅l.

Porque hace falta mucha paciencia para no hartarse de tantas afirmaciones categ贸ricas de cient铆ficos-que-nunca-se equivocan en torno a la fecha en que se acabar谩 la pandemia (hasta ahora hemos escuchado como m铆nimo cuatro), el efecto protector de la transmisi贸n de las vacunas (empezaron con el 90%, subieron hasta el 96% y ahora hablan de un 40% a los seis meses), de aquel objetivo tan denominado y cada vez mis olvidado de la 芦inmunidad de reba帽o禄 que primero estaba en el 60% de personas vacunadas y ahora ya ronda el 90 o el 100% como objetivo, de la desaparici贸n de derechos b谩sicos eliminados por una misteriosa pandilla secreta llamada Procicat que sustituy贸 al Gobierno de Catalu帽a durando meses y del cual no tenemos ni las actas de las reuniones para saber c贸mo tomaba sus decisiones porque 芦no redactaban禄. Una pandilla que nos confin贸 en casa tres meses, a la vez que hac铆a desaparecer la atenci贸n primaria y nos lanzaba a una carrera loca de datos sin sentido para la mayor铆a de la poblaci贸n que ve铆a c贸mo, mientras tanto, mor铆an miles de abuelos confinados en residencias que cuando hac铆an mal su trabajo, b谩sicamente por falta de personal, eran intervenidas por la Generalitat y devueltas a sus amos una vez saneadas para que pudieran continuar haciendo negocio sin cambios significativos.

Si estas cosas, y otras muchas, las escuchas y no te enfadas aunque sea un poco, es que no eres demasiado humano. Pero en cierto modo han conseguido que acabemos viendo cosas que no cuadran con los discursos oficiales y que no deseamos saber como realmente son angustiados como estamos con tantos datos negativos y tanta muerte. Por lo tanto, se帽alar como culpables a los no vacunados es una buena manera de destensionar y tensionar a una buena parte de la poblaci贸n no contra los de arriba sino contra los del lado.

Es aqu铆 donde llega la hora de nuestro amigo 芦pasaporte covid禄, sobre el cual pronostico que mutar谩 de nombre pronto y pasar谩 a denominarse quiz谩s Green Pass o alguno otro nombre bonito y ampliable m谩s all谩 de la covid. Un nombre bonito que no esconder谩 lo que realmente es este 芦pasaporte禄. Ni m谩s y menos que una herramienta de control social digital implementada a la mayor parte de la poblaci贸n con la posibilidad de crecer y crecer hasta el infinito. Porque si alguien piensa que la Patronal espa帽ola CEOE o Foment del Treball Nacional se han convertido en 芦buenos禄 de repente sin m谩s, est谩 claro que est谩 apa帽ado. Las dos organizaciones empresariales han pedido incluso exigido el 芦pasaporte禄 para poder ir a trabajar, tal como se hace ya en Italia, por ejemplo. De hecho, alguna empresa como Seat ya ha creado espacios separados y diferenciados para vacunados y no vacunados. 驴Es la protecci贸n de la salud de trabajadoras y trabajadores el objetivo de estos empresarios y de este 芦pasaporte禄? Es evidente que no. Si las patronales quisieran proteger la vida o la salud de sus trabajadores, lo que har铆an seria aplicar las leyes de riesgos laborales de forma extensa e intensa y este no el caso, todo lo contrario. Ahora bien, si observamos los ejemplos de control total a partir de mecanismos digitales como pasa ya a en China o el acceso a datos m茅dicos por parte de empresas y administraciones como pasa en los EEUU, la cosa toma mucho m谩s sentido. Foment del Treball busca la puerta abierta que supone este medio de control social para a帽adir m谩s informaciones y tener acceso al historial m茅dico nuestro, una vez perdida la confidencialidad que ten铆amos hasta ahora. 驴Si somos capaces de dar datos m茅dicos personales destacadas a un camarero para entrar en un bar, quien se negar谩 a dar con bandeja de plata nuestros datos m茅dicos a un empresario que quiz谩s nos dar谩 trabajo? Pues casi nadie. Y de aqu铆 a la exclusi贸n de las personas con enfermedades de larga duraci贸n, con enfermedades complejas o directamente con enfermedades no hay ni siquiera un paso. Y cuando pase no valdr谩 haber estado en el bando de los que exig铆an mano dura contra los no vacunados porque entonces los se帽alados habr谩n cambiado de nombre pero continuar谩n siendo se帽alados鈥

Estamos jugando con fuego y en medio hay tantos intereses ante lo 煤nico que no se puede hacer es callar. Y a pesar de que no sea tan complicado de entender, tenemos que buena parte de la izquierda anticapitalista y de medios de periodismo sociales (antes contrainformativos) se mantienen mudos. Se entiende, porque quien habla es crucificado p煤blicamente por los m谩s alocados. As铆 que la gente calla para no parecer a los ojos del resto de la sociedad unos 芦magufos禄 de mierda, unos emuladores de Bos茅, etc., porque una de las cosas que s铆 ha funcionado bien en esta pandemia ha sido la construcci贸n de modelos y contramodelos, el control de las palabras y su clara manipulaci贸n para que acabaran se帽alando el 煤nico camino posible.

En el 煤ltimo a帽o y medio hemos visto como palabras y expresiones como 芦nueva normalidad禄, 芦negacionista禄, 芦magufo禄, 芦inmunidad de reba帽o禄, 芦por solidaridad禄, 芦inmunidad禄 芦antivacunas禄, 芦ego铆stas禄 y otras muchas variaban en sus significados y se plegaban a nuevas definiciones, nuevos contenidos y nuevos usos. No, no se trata de la normal evoluci贸n del lenguaje sino de un control hecho desde arriba. Y lo podemos ver cualquier comparaci贸n de lenguas, d谩ndonos cuenta de que las variaciones se han dado en pr谩cticamente todas las lenguas del mundo occidental, que es donde m谩s se ha centrado esta pandemia mundial. La jefatura ling眉铆stica 煤nica se ha producido realmente y esta coincidencia tambi茅n da miedo, avisados c贸mo estamos del uso que la neohabla ha tenido en distop铆as literarias trastornantes que cada vez sea vuelven m谩s referenciales y, desgraciadamente, reales.

En nuestras manos contin煤a estando la capacidad de confrontaci贸 que siempre hemos tenido cuando nos hemos dedicado a analizar la realidad sin 鈥榙octrinas de shock鈥 encima, aplicadas en este caso aqu铆 y no en otro lugar del planeta. Analizar la realidad, ver donde nos quieren llevar y, si no es donde queremos ir, hacerles frente es todav铆a posible, pero est谩 claro que no lo ser谩 siempre. Si hoy bajamos la cabeza y asumimos el redil que los amos nos han preparado, se帽alamos a los leprosos del siglo XXI y los condenamos en la muerte civil pensando que as铆 nos salvaremos, detr谩s de ellos iremos los dem谩s y de nosotros, otros m谩s. El 芦pasaporte covid禄 no tiene nada que ver con la salud de nadie y s铆 que tiene mucho que ver con esta forma de fascismo que tiende a la dominaci贸n total, niega los derechos b谩sicos humanos como los entend铆amos hasta ahora y lo hace, sobre todo, en nombre del bien com煤n. No callemos, ni ahora ni nunca, porque si ahora callamos, ma帽ana no tendremos lengua o, todav铆a peor, la nuestra ser谩 la suya y lo que digamos ya no querr谩 decir nada.

Fuente: Jordi Mart铆 Font (Vilaweb)