Des de les 00:00h d’avui 8 de març, dia de la dona treballadora, està en marxa la vaga general feminista a tot Catalunya. Aquest any només la CGT de Catalunya ha respost positivament a la crida que va fer el moviment feminista català a tots els sindicats de Catalunya per a la realització d’una vaga general.

Com a tercer sindicat en afiliació hem posat la nostra maquinà ria per difondre, encartellar, fer actes a les diferents comarques però especialment per informar dins els centres de treball d’aquesta vaga i els seus motius. Introduint el debat dins les empreses per tal d’ajudar tot el que puguem en incrementar la conscienciació davant la xacra masclista i patriarcal.

Esperem que la vaga tingui una afectació irregular, sent més concentrada en alguns espais que altres, però tenint clar que un dels seus objectius ja estarà plenament assolit al permetre que la presència al carrer, protestes i actitud reivindicativa sigui continua durant tot el dia.

En aquest sentit, un piquet del sindicat sortirà a Barcelona a les 9:00 des de Jardinets de Grà cia fins plaça Sant Jaume assenyalant diverses entitats que destaquin per trepitjar els drets de les dones.

Des de la CGT de Catalunya fem una crida a la participació a la vaga, manifestacions i mobilitzacions de tot el dia. Cal tenir ben present que cal pressionar a governs i patronals però també revisar les actituds masclistes tan à mpliament esteses per tota la població, començant per nosaltres.

La lluita contra l’explotació patriarcal és indestriable de la lluita contra l’explotació de classe.

Visca la dona treballadora! Visca la lluita feminista!