De parte de La Haine April 30, 2021 74 puntos de vista

70.000 persones de Sabadell estan afectades per una vaga que suma ja 24 dies. L’acord de les assemblees de repartiment de Terrassa per afegir-se a la vaga afectar脿 a 210.000 m茅s

En el dia d’ahir, les assemblees de les tres unitats de repartiment de Correus a Terrassa van decidir sumar-se a la vaga indefinida que des de fa 24 dies est脿 realitzant la plantilla de la Unitat de Repartiment 4 de Sabadell. Aquesta vaga compta amb el suport d’una caixa de resist猫ncia amb ingressos de diferents ens de la CGT de tot l’estat. Les plantilles exigeixen acabar amb l’estructural sobrec脿rrega existent i amb l’autoritarisme de jefatura a Catalunya.

L’enquistament del conflicte 茅s responsabilitat directa del responsable de distribuci贸 de Correus a Catalunya Francisco Berbel Silva, del President de Correus Juan Manuel Serrano i del Govern de l’estat per permetre-ho. Durant tot aquest temps no han mogut ni un dit per intentar arribar a un acord que, d’altra banda, 茅s totalment assumible per l’empresa.

Aix铆 doncs, a l’afectaci贸 que est脿 havent a 70.000 persones de Sabadell es sumaran les m茅s de 210.000 a qui dona servei les unitats de repartiment de Terrassa. Fins ara la vaga compta amb el suport de les Associacions de Ve茂nes de Sabadell, partits pol铆tics i el propi ajuntament de la ciutat.

En aquest context, Inspecci贸 de Treball est脿 avaluant una den煤ncia d’urg猫ncia que va interposar la CGT per vulneraci贸 del dret de vaga per part de Correus. Correus desvia serveis de paqueteria i contracta personal per intentar reduir l’afectaci贸 de la vaga mitjan莽ant esquirolatge. Una altra mostra del tarann脿 contrari als interesos de la ciutadania que mant茅 l’actual Jefatura de Catalunya.

Des de la CGT hem citat a l’empresa a Mediaci贸 de la Generalitat pel proper dilluns, si mantenen la seva actitud de prepot猫ncia i vulneraci贸, els farem responsables del creixement del conflicte i les seves conseq眉猫ncies sobre la ciutadania.