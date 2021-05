–

El Comando Coordinador de Occidente en nombre de las estructuras que lo conforman saluda al pueblo colombiano, a las organizaciones sociales, pero tambi茅n a parches de amigos, barras, etc., esto muestra que el nivel de conciencia rebasa los procesos sociales organizados y que el pueblo se encuentra enardecido contra las c铆nicas determinaciones econ贸micas y pol铆ticas que ha querido implantar el ilegitimo 芦Presidente禄 Iv谩n Duque, que no es m谩s que el cumplimiento del mandato de sus patrones: El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el imperialismo norteamericano.

Nos solidarizamos con todos aquellos que han perdido a sus familiares, que han sido golpeados y heridos a manos de quienes se proclaman los garantes de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (los mismos que creen que ser inconforme es ser v谩ndalo y debe tratarse como tal ) no podemos permanecer callados ni ser tolerantes cuando miramos una jaur铆a de integrantes del ESMAD o de la polic铆a golpeando y matando a garrote y bala a los inconformes; por el solo hecho de reclamar la educaci贸n para sus hijos, por reclamar en contra de las injusticias del Estado.

Nosotros tambi茅n somos pueblo, somos pueblo en armas que sentimos el dolor y la rabia de cada uno de los que sufren por reclamar, somos pueblo en armas porque somos fieles testigos que la democracia en Colombia no existe sino en un papel, somos pueblo en armas porque conocemos que la 煤nica manera de hacernos escuchar es por ese medio y no existe otro porque nos han cerrado las puertas a la soluci贸n concertada, porque cada que salimos a expresar nuestras inconformidades fuimos masacrados, humillados, encarcelados, desaparecidos, ultrajados por los escuadrones del Esmad y la polic铆a; somos pueblo en armas porque somos conscientes que el pueblo es el soberano y que por encima de sus gobernantes est谩 el poder popular, pero esta oligarqu铆a ap谩trida y criminal no mira mas all谩 de sus intereses, no les importa cuantos inocentes tienen que matar para poder satisfacer su sed de riqueza y de poder, somos esa parte del pueblo que se ha revelado contra ese r茅gimen asesino, plutocr谩tico, que no son m谩s que sanguijuelas que se alimentan con la sangre de los pobres, somos esa parte del pueblo que comprendimos que es mejor morir de pie que vivir de rodillas; somos esa parte del pueblo que ha comprendido que no existen m谩s posibilidades de exigir que no sea por medio de la lucha armada.

Hoy m谩s que nunca, que la lucha de las FARC EP es justa y necesaria y que no claudicamos hasta no ver destruido la estructura de ese Estado santanderista y vende patria, y poder instaurar junto al pueblo un gobierno soberano, incluyente, plenamente democr谩tico, justo y realmente patri贸tico, un gobierno donde sea el pueblo quien tome las decisiones estrat茅gicas de la naci贸n, donde la polic铆a vuelva a ser un ente de prevenci贸n y no una fuerza antipopular de represi贸n, donde no existan mercenarios sino soldados patri贸ticos y comprometidos con la defensa del pueblo. En otras palabras, esa Colombia digna, del pueblo y para el pueblo, y no la Colombia de hoy que es la de las minor铆as que aplican la muerte y el chantaje para defender los intereses de los ricos sin importar el sufrimiento de los pobres que son las familias de todos esos soldados y polic铆as que sin importar la justeza de la lucha no les importa matar por defender un miserable salario. Ese andamiaje de corrupci贸n que se roba la riqueza y nos obliga a pagar tributo sacrificando la comida de nuestros hijos debe caer, nos alegra que las movilizaciones por estos d铆as vayan en esa v铆a.

Hacemos un llamado a todas las Fuerzas Militares y de Polic铆a a que no masacren m谩s a su pueblo, no sean m谩s idiotas 煤tiles de sus opresores, las armas se usan contra los armados, no contra los inconformes indefensos. 驴Creen que matando a sus hermanos colombianos quedan excluidos de la reforma tributaria, pensional, laboral y de salud? 驴Sera que por defender la institucionalidad y los intereses de las transnacionales y la oligarqu铆a, mejorara su nivel de vida? 驴Sera que por golpear a los manifestantes y maltratar civiles indefensos sus hijos tendr谩n derecho a la educaci贸n superior y a un sistema 贸ptimo de salud? 驴Sera que por desaparecer manifestantes o encarcelar o violar mujeres a ustedes les van a dejar la docena de huevos a 1800 pesos? no sean ilusos, no le hagan m谩s el juego a la oligarqu铆a, su compromiso es con el pueblo y los que usted est谩 matando est谩n luchando por tu bienestar y el de su familia.

Llego la hora en que todos debemos poner un granito de arena, un pie en las calles por esta justa causa, y de hacer que ese gobierno corrupto se caiga, exigir que los congresistas bajen sus salarios y se haga una reforma en el legislativo y se instaure un sistema unicameral o un representante por departamento, que se acaben los para铆sos fiscales y exigir que quien mas capital tenga mayor debe ser el tributo que pague. Para as铆 subsanar el d茅ficit fiscal y restablecer la estabilidad econ贸mica de Colombia.

La Fiscal铆a General en su af谩n de estigmatizar la movilizaci贸n y justificar la gran masacre que han realizado las fuerzas militares y de polic铆a, sigue el guion repetitivo, vincul谩ndonos con la movilizaci贸n, crean perfiles falsos en redes sociales desde los que difunden informaci贸n a nuestro nombre alusiva al paro, sacan panfletos falsos obligando a las personas a salir al paro y muy posiblemente intentaran hacer presencia militar en sitios de concentraci贸n con nuestros distintivos, como lo han hecho con la inocultable presencia de personal civil armado en manifestaciones, que son previamente entrenados por la polic铆a, as铆 act煤an los cobardes ante la furia del pueblo, no pueden pretender que la gente permanezca inm贸vil ante la barbarie, es el pueblo levantado contra la injusticia el protagonista del cambio que se avecina, el pueblo ha iniciado la marcha sin retorno por una patria nueva y esa justa marcha no la detiene nadie.

Pueblo y dignidad. 隆Manuel Marulanda vive, la lucha sigue!

Comando Coordinador de Occidente Farc-EP

Columna M贸vil Jaime Martinez

Columna M贸vil Dagoberto Ramos

Columna M贸vil Franco Benavides

Columna Movil Urias Rondon

Frente Carlos Pati帽o

Frente Rafael Aguilera

Frente Ismael Ruiz

Comando Coordinador de Occidente

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo