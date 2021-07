–

Un estudio muestra que la variante del SARS-CoV-2 que domina hoy en Reino Unido escapa a algunos anticuerpos en el laboratorio. Sin embargo, dos dosis de vacuna bastan para generar una respuesta neutralizante en el 95 % de los voluntarios. Los investigadores recuerdan, adem谩s, que la inmunidad real va m谩s all谩 de lo que muestran los experimentos in vitro.

Las vacunas han dado la vuelta a una pandemia en la que el derrotismo se hab铆a extendido tanto como el propio coronavirus SARS-CoV-2. La llegada de las variantes reaviv贸 viejos temores ante la preocupaci贸n de que estas herramientas, que tantas vidas est谩n salvando, dejaran de funcionar. De momento, los datos procedentes de pa铆ses como Reino Unido e Israel son tranquilizadores: las vacunas aguantan. Un nuevo estudio publicado hoy en la revista Nature muestra que la variante delta es capaz de esquivar algunos anticuerpos en condiciones de laboratorio, pero no escapa tras dos dosis de Pfizer o AstraZeneca.

Los autores tomaron el suero de 103 personas que hab铆an sido infectadas por el SARS-CoV-2 hasta doce meses antes, as铆 como el de 59 voluntarios que hab铆an recibido una o dos dosis de la vacuna de Pfizer o AstraZeneca. Tambi茅n varios anticuerpos monoclonales obtenidos en el laboratorio, utilizados en algunos tratamientos como el c贸ctel de la empresa Regeneron. A continuaci贸n, a帽adieron la variante delta (B.1.617.2) y esperaron.

“Vimos que el aumento de transmisibilidad de la variante delta est谩 asociado con una resistencia parcial a la neutralizaci贸n por los anticuerpos”, resume a SINC el investigador del Instituto Pasteur y coautor del estudio, Oliver Schwartz.

Algunos de los anticuerpos monoclonales, como el bamlanivimab, eran incapaces de unirse a la esp铆cula de esta variante. Esto sugiere, seg煤n los investigadores, que delta es capaz de escapar de los anticuerpos que se dirigen a ciertas partes de la esp铆cula. Otros, como el casirivimab y el imdevimab que forman parte del c贸ctel de Regeneron, “permanecieron activos”, probablemente porque se unen a otro sitio.

Los resultados tambi茅n mostraron que los anticuerpos de los pacientes que hab铆an sido infectados en el pasado por el coronavirus eran cuatro veces menos potentes a la hora de unirse a la variante delta. En el caso de los vacunados con una dosis de Pfizer o AstraZeneca, el suero “apenas inhib铆a” la variante delta y beta: solo un 10 % de las muestras fueron capaz de neutralizar el virus.

La buena noticia es que el estudio s铆 mostr贸 que las vacunas protegen contra delta, pero solo tras la segunda dosis: “Una sola dosis no activa cantidades suficientes de anticuerpos neutralizantes”, explica Schwartz. Sin embargo, lo importante es que las dos vacunas que los investigadores analizaron “resisten” esta variante. En este caso, el 95 % de los individuos generaban una respuesta neutralizante, aunque los niveles de anticuerpos fueran entre tres y cinco veces menos potentes en comparaci贸n con alfa.

Schwartz matiza que el trabajo se centr贸 en el efecto de la variante sobre los anticuerpos. Si algo hemos aprendido gracias a los datos de efectividad en condiciones reales es que nuestro sistema inmunitario va mucho m谩s all谩: “Otras partes de la respuesta inmunitaria, incluida la celular, tambi茅n juegan un rol importante”.

Las vacunas van m谩s all谩 de los anticuerpos

“Es un trabajo cient铆ficamente bueno en su contexto que redunda en la importancia de recibir las dos dosis de la vacuna”, comenta el investigador de la Universidad de Valencia Rafael Toledo, que no ha participado en el estudio. Aun as铆, “tienen pocos voluntarios vacunados y lo reconocen en el art铆culo”.

Los investigadores tambi茅n comprobaron que vacunar a personas que hubieran sido previamente infectadas por el SARS-CoV-2 bastaba para mejorar su inmunidad hasta el punto de neutralizar la variante delta. Seg煤n Toledo, esto apoya la importancia de que las personas que han sido infectadas en el pasado se vacunen igual.

“Si los anticuerpos monoclonales van dirigidos al ep铆topo mutado es l贸gico [que escape]”, afirma Toledo. Adem谩s, “las vacunas tienen componentes que van mucho m谩s all谩 de los anticuerpos”, asegura en referencia a otros brazos del sistema inmunitario como la respuesta celular, que este tipo de estudios no analizan. Los datos brit谩nicos obtenidos en condiciones reales, por ejemplo, muestran que solo existen “diferencias modestas” en la eficacia de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca contra delta.

El SARS-CoV-2 no dejar谩 de producir variantes, pero nuestro sistema inmunitario no se rendir谩. “Si hay mutaciones, las c茅lulas de memoria reaccionan muy r谩pidamente para generar nuevos anticuerpos contra el ep铆topo emergente”, aclara Toledo. En el caso de las personas que han superado la infecci贸n, la vacuna “refuerza” esta respuesta a prueba de evoluci贸n.

Estudios como el de Schwartz no pueden, ni pretenden, ahondar en la respuesta inmunitaria en toda su profundidad y matices. Por eso Toledo recuerda que hay que ser cauto a la hora de llevar los experimentos de laboratorio “a la calle” porque “perder neutralizaci贸n [en muestras] no es lo mismo que no eliminar el virus en la vida real”.

