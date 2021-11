–

De parte de SAS Madrid November 27, 2021 70 puntos de vista

La OMS la ha calificado como “de preocupaci贸n” y alerta del riesgo de reinfecciones m谩s frecuentes. A煤n se desconoce su capacidad para escapar de las vacunas o si destronar谩 a la delta, predominante en medio mundo.

Este jueves, los servicios de Salud P煤blica de Sud谩frica advirtieron de una nueva variante del SARS-CoV2 que no tiene buena pinta, aunque la comunidad cient铆fica mantiene muchas m谩s dudas que certezas. Su nombre cient铆fico es B.1.1.529, ha recibido el sobrenombre de “variante omicron” por la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) y no, a煤n no vale referirse a este conjunto de mutaciones como “cepa”. Como suele pasar con estos descubrimientos, el inter茅s y la preocupaci贸n son leg铆timas, as铆 lo reconocen vir贸logos, inmun贸logos y expertos en secuenciaci贸n gen贸mica: la alarma, la histeria o la asunci贸n de que va a desatar un nuevo golpe pand茅mico no lo son tanto.

La variante omicron se ha ganado por derecho propio ser seguida de cerca por los investigadores de todo el globo, seg煤n los datos que ha compartido el Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas de Sud谩frica. Cuenta con 32 mutaciones en el c贸digo destinado a su prote铆na “spike”, que es la que se engancha a las c茅lulas para multiplicarse y la que utilizan los anticuerpos para identificar y detener al agresor.

El catedr谩tico de Gen茅tica y codirector del consorcio SeqCovid-Spain Fernando Gonz谩lez Candelas se corrige a s铆 mismo en el transcurso de la conversaci贸n con infoLibre: los virus “no hacen”, porque no son seres vivos (aunque el debate est谩 abierto), no tienen agencia. Al especialista y uno de los mayores expertos en secuenciaci贸n gen茅tica de coronavirus del pa铆s le ha sorprendido el n煤mero de mutaciones en la esp铆cula identificados. “Est谩bamos acostumbrados a cuatro, ocho, doce mutaciones… lo de ahora es un r茅cord que la sit煤a muy por encima de otras. Es una variante muy novedosa, muy diferente”.

Por otro lado, como explica el director del Centro de Respuesta Epid茅mica e Innovaci贸n de Sud谩frica, Tulio de Oliveira, “esta nueva variante parece propagarse muy r谩pido”. “En menos de dos semanas”, explica el especialista, ha copado todos los an谩lisis gen贸micos a una velocidad incluso superior a la registrada por las variantes beta y delta. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que estas mutaciones sean ya predominantes (es decir, que causen la mayor铆a de contagios en una poblaci贸n determinada), pero s铆 que se transmite con facilidad, teniendo en cuenta que en n煤meros absolutos han sido analizados muy pocos casos.

Hasta aqu铆 las certezas. 驴Podr铆a imponerse a delta como la variante fuerte en medio mundo, haciendo a煤n m谩s f谩cil el contagio? Podr铆a, pero no sabemos si pasar谩: la anteriormente conocida como variante india ha logrado ser muy resistente y otras mutaciones no han logrado desbancarla. 驴Podr铆a escapar a las vacunas? Es improbable que por completo, pero esas modificaciones en la prote铆na spike podr铆an hacer m谩s com煤n el contagio entre inmunizados. “Antes de la llegada de la variante delta, las vacunas reduc铆an la transmisi贸n en un 60% aproximadamente. Con delta, eso ha bajado a cerca del 40%”, declar贸 este mi茅rcoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sin embargo, y como incansablemente recuerdan los inmun贸logos, los anticuerpos juegan un papel muy importante a la hora de reducir la transmisi贸n, pero a la hora de evitar lo cuadros graves (la principal misi贸n de las vacunas), tanto estas glucoprote铆nas como los llamados linfocitos T participan en la batalla. La respuesta celular al pat贸geno es constantemente minusvalorada y es la que permite que, hasta el momento, todas las vacunas sigan funcionando bien a la hora de reducir las tasas de hospitalizaciones. No tiene por qu茅 cambiar.

Por lo tanto, por ahora, atenci贸n, trabajo y cautela. “Sin caer en alarmismos, hay que seguirla y ver si estamos en un escenario como el de delta de hace unos meses o si es una falsa alarma. Lo importante es tener en todo el mundo la capacidad de identificar est谩s amenazas potenciales, seguirlas y valorarlas”, asegura el investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia y el otro codirector de SeqCovid-Spain, I帽aki Comas.

La injusticia detr谩s del episodio: el Sur alerta y el Norte cierra la puerta

Los escasos pero relevantes datos sobre la variante omicron han impulsado a la Uni贸n Europea a vetar los vuelos procedentes del sur de 脕frica. Concretamente, los que despeguen desde Sud谩frica, Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia, Mozambique y Zimbabue, al menos durante 15 d铆as. El Centro Europeo para la Prevenci贸n y el Control de Enfermedades (ECDC, siglas en ingl茅s) ha calificado la variante como “de inter茅s” (no “de preocupaci贸n”, el siguiente estadio en base a la jerga oficial, que s铆 ha otorgado la OMS) y ha advertido de que la transmisibilidad parece “muy alta”, aunque eso no implica que vaya a imponerse s铆 o s铆 en todo el mundo. El organismo liderado por Tedros Adhanom Ghebreyesus, adem谩s, ha a帽adido que podr铆a implicar un mayor riesgo de reinfecci贸n.

En el caso de que la variante omicron sea ya frecuente en el sur de 脕frica y casi inexistente en el resto del mundo, esta medida podr铆a retrasar, pero nunca impedir, la llegada de estas mutaciones, considera el experto en gesti贸n sanitaria, m茅dico de familia y diputado de M谩s Madrid Javier Padilla. Sin embargo, que haya sido detectada en Sud谩frica no quiere decir que circule m谩s all铆. Influye que el pa铆s tiene de los mejores sistemas de secuenciaci贸n gen贸mica del mundo, comparable a los de Reino Unido y Dinamarca, l铆deres europeos.

“Es de los pa铆ses que mejor sistema tiene establecido. No es de extra帽ar que la hayan encontrado. Todos miran, pero ellos lo hacen de manera m谩s eficaz”, afirma Candelas. Por lo tanto, no hay certeza de que la restricci贸n de vuelos vaya a servir de algo: la variante podr铆a estar ya en Europa en niveles considerables, solo que no la detectamos.

Otros especialistas han remarcado durante la jornada del mi茅rcoles la injusticia de que Sud谩frica, gracias a su excelente mecanismo, alerte de una variante y los pa铆ses ricos le cierren fronteras por precauci贸n, pero sin conocer todos los datos sobre el efecto de las mutaciones. Su Gobierno ya ha tildado de exagerada la situaci贸n. La medida puede ser tambi茅n contraproducente: si los Estados que secuencian son castigados, tendr谩n menos incentivos para compartir la informaci贸n, como asegura la doctora Alexandra Phelan, de la Universidad de Georgetown (Washington, EEUU).

La injusticia tambi茅n es palpable por la evidencia de que las variantes tienen m谩s probabilidad de surgir en pa铆ses con escasos niveles de vacunados con pauta completa: Sud谩frica est谩 en torno al 30%, al igual que varios pa铆ses de la zona. No por negacionismo, sino por incapacidad: de conseguir suficientes dosis y de acceder a las poblaciones m谩s pobres, desconectadas e inaccesibles para el sistema sanitario.

Como nadie est谩 a salvo si no estamos todos a salvo, los epidemi贸logos llevan meses recordando que la “vieja normalidad” no ser谩 alcanzable del todo hasta que todo el planeta cuente con tasas de inmunizaci贸n aceptables. Sin embargo, la Uni贸n Europea sigue bloqueando la liberaci贸n de patentes que exigen, precisamente, pa铆ses como Sud谩frica. La Comisi贸n insiste en que se debe apostar por mecanismos voluntarios de transferencia de tecnolog铆a, como C-TAP: sin embargo, la herramienta solo ha recibido una aportaci贸n hasta el momento, la del Consejo Superior de Investigaciones Cient铆ficas (CSIC), que ha compartido el manual de instrucciones de un test de ant铆genos.

Enlace relacionado InfoLibre.es 26/11/2021.