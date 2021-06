鈥Envejecer no es nada; lo terrible es seguir sinti茅ndose joven鈥 鈥 Oscar Wilde

Los l铆mites nos aterran. El psicoan谩lisis hace evidente lo que nos atemoriza a todos los seres humanos por igual: los l铆mites. De ah铆 que siempre, en todo momento hist贸rico y en toda forma cultural conocida, ese bicho tan raro que somos los Homo sapiens sapiens, hemos luchado contra ellos. Si algo patentiza esos l铆mites, es decir: la carencia, el hecho de no ser completos ni eternos, son la sexualidad y la muerte. Ambas demuestran nuestra originaria finitud. La sexualidad nos muestra que siempre falta algo: o macho o hembra, no hay completud en juego. Por eso tapamos las diferencias que evidencian la incompletud, no queremos saber nada de ellas. En toda forma civilizatoria escondemos los 贸rganos genitales externos (desde un taparrabos a la ropa m谩s fina de la parasitaria realeza, desde un traje de ba帽o 芦hilo dental禄 hasta la ropa de los astronautas); la constataci贸n de que 芦algo falta禄, es decir: que somos una cosa o la otra y no 芦todo禄, nos aterra.

La patencia del otro l铆mite, absoluto, que jam谩s puede ser transgredido, es la muerte. Como eso nos horroriza, la especie humana ha tratado en toda su historia de minimizarla, de alejarla lo m谩s posible, de exorcizarla. Obviamente, sin resultado positivo. A no ser que consideremos que es una ventaja prolongar cada vez m谩s las expectativas de vida. O sea: la edad a la que morimos. 驴Para qu茅 queremos vivir tanto? Solamente por la fantas铆a en juego -siempre presente, aunque se diga ingenuamente que 芦a m铆 no me asusta la muerte禄- de buscar la eternidad. Dicho de otro modo: de rechazar el l铆mite, de resistirnos a la incompletud, a la finitud. Nadie quiere morir; el suicidio es un acto psic贸tico, no voluntario, una expresi贸n de la m谩s absoluta despersonalizaci贸n: 芦La sombra del objeto ha ca铆do sobre el yo禄, dir谩 Freud. En el suicidio no me mato a m铆 mismo sino a un fantasma. Si no somos psic贸ticos, en su variedad de melanc贸licos, nadie quiere morir. Los intentos de suicidio no melanc贸licos (o sea: los que no logran la muerte) deben leerse como s铆ntomas que expresan otra cosa, no la b煤squeda de la muerte. Los 芦suicidios en c谩mara lenta o disfrazados禄, como se le llama al consumo compulsivo de t贸xicos (alcohol, drogas ilegales) o a ciertas conductas autoagresivas (actividades o deportes extremos, por ejemplo) abren preguntas sobre la 芦psicopatolog铆a禄 en juego. 驴Por qu茅 alguien querr铆a manejar una moto a 200 km. por hora sin casco, o jugar con serpientes venenosas?

Por tanto, la muerte, para el com煤n de la gente, es algo siempre repelido, abominado. Las enfermedades, cualquier afecci贸n que reduce nuestras capacidades, son una demostraci贸n palpable de los l铆mites, un recordatorio de la finitud. Cuando hay impedimentos -desde una fiebre por un resfr铆o a una enfermedad terminal- se nos hace evidente que no somos eternos, que tarde o temprano nos iremos de la vida. Eso aterra.

El cuerpo humano de la actual subespecie sapiens sapiens tiene un dise帽o an谩tomo-fisiol贸gico cuya edad promedio ronda los 60 a帽os, alcanzando su plenitud f铆sica y sexual a los 25, y la madurez intelectual a los 40. Despu茅s de cuatro d茅cadas de vida, inexorablemente comienza la decadencia. Como alguien dijo 芦simp谩ticamente禄: 芦si despu茅s de los 40 a帽os un d铆a despertamos y no tenemos ning煤n dolor鈥 隆es que estamos muertos!禄.

Cada cultura que transcurri贸 en la historia asume y maneja la vejez y la muerte de una manera distinta. De todos modos, la muerte siempre espanta, por eso se trata de procesarla con la menor angustia posible. En algunos casos, incluso, de un modo heroico se la puede ensalzar, se le pueden cantar loas (cualquier suerte de kamikaze, por ejemplo). En otras, la partida de alguien es celebrada con fiestas, con alegr铆a (驴negaci贸n man铆aca?).

La vejez es la antesala del final. En las civilizaciones de cazadores y recolectores y en las agrarias sedentarias, milenarias todas ellas (mucho de ello a煤n persiste en el capitalismo desarrollado global de hoy d铆a, en buena medida en forma marginal), la vejez era reverenciada. Los ancianos de las tribus constitu铆an el grupo de direcci贸n, el segmento que guiaba. Eran los que sab铆an, los que pod铆an conducir al colectivo en vista de su larga experiencia de vida. Por el contrario, el capitalismo hiper desarrollado actual necesita cada vez m谩s una fuerza de trabajo especializad铆sima. En muchos segmentos, un t铆tulo universitario ya no alcanza; son precisos posgrados (m谩s all谩 del negocio que pueda haber en juego, en tanto parte de la mercanc铆a 芦educaci贸n禄), lleg谩ndose a los posdoctorados, obtenidos mucho despu茅s de los 30 a帽os, para reci茅n ah铆 incorporarse plenamente al mercado laboral. La edad especialmente productiva va desde los 25 o 30 a los 60 0 65. Los ancianos, para el capitalismo consumista, sobran (no producen y consumen poco).

Sin dudas, la fantas铆a de la vida eterna, de la prolongaci贸n al infinito de la juventud como sin贸nimo de inmortalidad, nos marca como especie. En toda cultura puede encontrarse esa b煤squeda, expresada en forma de mito, leyenda, religi贸n. El rechazo de la muerte -dicho de otra manera: la juventud eterna- est谩 siempre presente. El capitalismo moderno con su portentoso desarrollo cient铆fico-t茅cnico ha logrado extender la esperanza de vida en forma creciente. Por tanto, esa fantas铆a鈥 parece hacerse realidad (la persona m谩s longeva lleg贸 a los 122 a帽os). La venta de tinturas para las canas, cremas antiarrugas, botox, gimnasios para 芦gente mayor禄 y toda una parafernalia rejuvenecedora, constituye un gran negocio. Y en el capitalismo, lo sabemos, no importa tanto la salud sino los negocios.

Con el mejoramiento general de las condiciones de vida, la misma viene alarg谩ndose cada vez m谩s. En 1950 la poblaci贸n mundial de m谩s de 65 a帽os era el 5 %; para el 2000 ya llegaba al 7 % (se le llamaba 芦tercera edad禄). Las proyecciones indican que para 2050 esa poblaci贸n ser谩 el 16 % del total (芦cuarta edad禄, los mayores de 80). Las diferencias entre pa铆ses son notorias, replicando la estructura global, pues mientras Jap贸n o los escandinavos alcanzan en promedio los 85 a帽os, los m谩s pobres de 脕frica no pasan los 52.

Vivir hoy m谩s a帽os es un hecho muy positivo que ha mejorado el bienestar individual. Pero la prolongaci贸n de la esperanza de vida acarrea cargas financieras, para los Estados a trav茅s de los planes de jubilaci贸n del personal y los sistemas de seguridad social, para las empresas con planes de prestaciones jubilatorias definidas, para las compa帽铆as de seguros que venden rentas vitalicias y para los particulares que carecen de prestaciones jubilatorias garantizadas. Esas 芦molestias econ贸micas禄 -desembolsos cada vez mayores- de la prolongaci贸n de la vida (el llamado riesgo de longevidad) son, cuanto menos, perniciosas en t茅rminos presupuestarios, seg煤n dice el Fondo Monetario Internacional. 芦Las implicaciones financieras de que la gente viva m谩s de lo esperado (el llamado riesgo de longevidad) son muy grandes. Si el promedio de vida aumentara para el a帽o 2050 tres a帽os m谩s de lo previsto hoy, los costos del envejecimiento -que ya son enormes- aumentar铆an 50%. (鈥) Para neutralizar los efectos financieros del riesgo de longevidad, es necesario combinar aumentos de la edad de jubilaci贸n (obligatoria o voluntaria) y de las contribuciones a los planes de jubilaci贸n con recortes de las prestaciones futuras禄.

Entonces, si la longevidad es un 芦riesgo禄, 驴por qu茅 ser铆a positiva? 驴Cu谩nto habr铆a que vivir, dado que algunos 芦viven m谩s de lo esperado禄? Adem谩s de la fantas铆a de vencer los l铆mites gan谩ndole -ilusoriamente- la pulseada a la muerte, 驴cu谩l es el beneficio de envejecer tanto? 驴Terminar en un asilo? 驴Padecer demencias seniles o Alzheimer, dado que el cerebro no est谩 hecho para resistir en buenas condiciones tanto tiempo? Cuerpos ya deformados que no se hacen atractivos objetos sexuales, y en los varones disfunci贸n er茅ctil casi segura, 驴cu谩l es la raz贸n de seguir prolongando artificialmente la vida? Entonces, la vejez 驴edad dorada o aborrecida?

