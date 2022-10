–

De parte de Amor Y Rabia October 21, 2022 288 puntos de vista

La ejecutiva de Pfizer, Janine Small, dijo al Parlamento europeo que se “movieron a la velocidad de la ciencia” para así disculpar la forma apresurada, imprudente y engañosa en que se fabricaron y luego se presentaron al público algunas de las vacunas contra el Covid.

“Tuvimos que hacerlo todo de manera arriesgada”.

¿De manera arriesgada? ¿Qué pasó con aquello de “segura y eficaz” y “completamente probada”..? No recuerdo a ningún burócrata sanitario al inyectar la vacuna en los brazos de nuestros hijos y diciendo: “¡Esto ahora será un poco arriesgado porque hemos tenido que avanzar a la velocidad de la ciencia!”.

Se la preguntó, de manera directa, si Pfizer había realizado alguna prueba para determinar si la vacuna prevenía la transmisión del Covid antes de que estuviera disponible para ser inyectada al público. Su respuesta es importante porque “prevenir la transmisión” es el único argumento que los gobiernos usaron para justificar los pasaportes de vacunas, las vacunas obligatorias, multar y detener a las personas no vacunados, junto con toda la retórica del “asesino de ancianos” que aguantamos durante años.

“Entiendo sus frustraciones”, añadió. No, no creo que lo haga.

La ejecutiva de Pfizer, Janine Small, reconociendo ante el parlamento europeo que la “vacuna” de Pfizer contra el Coronavirus no fue sometida a pruebas para comprobar si servía para “prevenir la transmisión”, base ideológica del pasaporte Covid, que impuso un apartheid a quienes se negaron a inyectarse una terapia genética experimental aprobada sin los test de rigor ( FUENTE

Sorprendentemente, su respuesta final fue “no lo sabemos” (1). No necesitábamos esperar a los ensayos… La respuesta respecto a la transmisión se hizo evidente cuando las zonas en las que sólo había personas completamente vacunadas y controladas mediante el pasaporte Covid se convirtieron en la zona cero de los brotes.

Se creó una verdadera clase inferior en la sociedad que sufrió más discriminación, opresión y odio público apoyado por el estado que cualquier otro grupo vivo en Occidente en la actualidad. Los no vacunados fueron excluidos de la economía como “castigo” por parte de los políticos, amenazados por los jefes de los organismos médicos de que no recibirían atención médica y, en algunos países, se les impusieron multas mensuales. Los no vacunados siguen excluidos de la mayoría de los trabajs, obligados a ver cómo Anthony Albanese importa cientos de miles de trabajadores para reemplazarlos. Y, por supuesto, nadie quiere hablar de las misteriosas muertes que continúan aumentando “casualmente”, tras las vacunas de refuerzo, como una maldición.

La mayoría de las personas sensatas entienden que incluso si las vacunas impidieran la transmisión, nunca hubo una razón válida para exigirlas. Si las vacunas funcionan, funcionan. Aquellas personas que las quieran son libres de inyectárselas y “protegerse”. Independientemente de ello, sabíamos desde el principio que la erradicación a través de la inmunidad de rebaño no se podía lograr von virus respiratorios como Covid, pero el Covid-Zero seguía siendo el objetivo de los “expertos” que claramente se habían hecho demasiados tests de antígenos.

Se puso en marcha una enorme red de castigos para forza a las personas a vacunarse. Llamarlo libre elección es una mentira. Era coerción bajo amenaza económica, emocional, social y política. La raíz del problema para Occidente es que si alguno de estos fabricantes de vacunas engaña al público, si los gobiernos engañan a los ciudadanos y si las empresas engañan a los empleados, entonces podría desencadenar el mayor tsunami global de denuncias en la historia de la humanidad.

Por tanto parece apropiado, mientras observamos cómo se retira el agua de la playa en preparación para una gigantesca ola de karma, que volvamos a visitar algunos de los locos momentos del Covid en Australia.

A principios de este mes, el oficial de policía de Queensland, Robert Eickenloff, fue sentenciado a 120 horas de servicio comunitario por viajar ilegalmente con su hija a través de las fronteras estatales, porque estaba preocupado por su salud mental.

Eickenloff condujo, en uniforme, su moto policial detrás del auto de su hija como escolta por la autopista del Pacífico, señalándola a través de un puesto de control policial donde les dijo a los oficiales en Currumbin: “La revisé, está todo en orden”. Aparentemente, esas fueron “actos de un padre amoroso en tiempos sin precedentes”. Su hija también fue multada con 4.000 dólares por violar las instrucciones del director de salud, un director de salud que ahora es el gobernador de Queensland.

Australia tiene ahora un ex director de salud y un ex comisionado de policía como gobernadores.

Robert Eickenloff, oficial de policía australiano de Queensland que violó las “medidas contra el Coronavirus” para proteger la salud mental de su hija (FUENTE)

Muchos dirían que se trata de un conflicto de intereses dado que una de las principales quejas de la era actual es que los políticos hacen un mal uso de la autoridad pandémica contra los ciudadanos. Estos nombramientos fueron un error para la opinión pública, independientemente del comportamiento de quienes ocupan el cargo.

En lugar de que dirigier su ira provocada por las reglas fronterizas hacia los directores de salud y los primeros ministros, el público volvió a la mentalidad de manada y dirigió su ira hacia otros ciudadanos, exigiendo metafóricamente que los colgaran, arrastrarados y descuartizados por su valentía en hacer frente a la tiranía. Si todos nos hubiésemos unido como pueblo al principio, la política pandémica nunca habría llegado a la etapa en la que los padres tuvieron que pasar de contrabando a sus hijos a través de las fronteras interestatales.

No quiero ver personas acusadas de crímenes ridículos. Prefiero que se eliminen las reglas sin sentido, se reembolse el importe de las multas que se han pagado y se ofrezca una compensación a aquellos que fueron perjudicados por los directores de salud, los primeros ministros y los burócratas mediocres.

No olvidemos a Asher Vander Sanden, una mujer que intentó entrar de contrabando en Australia Occidental escondiéndose en un camión. Fue sentenciada a seis meses de cárcel a pesar de tener permiso para ingresar en el estado. La condición era que se sometiera a la cuarentena del hotel por su propia cuenta, una carga terrible para la gente común. El magistrado lo citó como una “infracción muy grave”, ¿en serio? ¿Como está envejeciendo ese comentario? ¿Podemos realmente permitir que la gente sea encarcelada por un “delito grave” que la gente comete miles de veces cada día? La Corte Suprema anuló su sentencia y la sustituyó por 50 horas de servicio comunitario después de que pasara tres semanas en prisión.

Terminó en esta situación absurda por apoyar a su hermana a través de un incidente de violencia doméstica, pero la histeria por el Covid en Australia no mostró piedad.

Ella dijo a Mornings:

“Probé todas las otras opciones, primero compré un billete de avión a principios de julio y Jetstar canceló todos sus vuelos, así que perdí ese vuelo, y luego, cuando obtuve mi pase G2G, reservé una habitación de hotel y reservé un vuelo de Mildura a Melbourne y el vuelo de Melbourne a Perth, y luego, en el último minuto, el taxi canceló el viaje y perdí mi vuelo”.

“Estaba lidiando con muchos problemas familiares en Victoria y sufría mucho de ansiedad, busqué ayuda en Victoria y no obtuve absolutamente nada y estaba al borde de volverme loca y no sabía qué hacer y solo quería irme a casa, sentí que iba a perder la cabeza si me quedaba allí”

“Acabo de hacer la carrera de misericordia de regreso a Perth sin siquiera pensarlo”.

La australiana Asher Vander Sanden, condenada 6 meses de cárcel por no respetar las “medidas contra el Coronavirus” tras haber ayudado a su hermana, víctima de violencia doméstica

Es como ver a la gente retractarse de dioses falsos o blasfemias.

La jueza Hill fue, al menos, crítica al decir que su pena de prisión fue “claramente injusta e irrazonable” y admitió que es “difícil de entender cómo se pudo llegar a emitir una sentencia de prisión inmediata”.

Puedo responder a eso. La prensa, nuestros políticos y la industria mundial de la salud crearon una atmósfera de histeria medieval. Las figuras de autoridad buscaban chivos expiatorios para distraer al público de sus promesas fallidas sobre las cuarentenas en hoteles. Cualquier chivatazo fronterizo era una oportunidad para prolongar la mentira de la cuarentena.

Hay una página completa titulada Covid-19: Criminal Offences (Covid-19: delitos penales) (2) presentados por el gobierno de Australia Occidental que incluye “crear una creencia falsa de Covid” por la cual una persona podría ser acusada y condenada a dos años de prisión por hacer creer a la gente que tiene Covid. También se le cobra si hace creer a la gente que no tiene Covid.

Hoy, todos han tenido o tienen Covid y a nadie le importa. Estamos exactamente donde los primeros “teóricos de la conspiración” nos dijeron que estaríamos. Tan pronto como Covid salió de un laboratorio viral de Wuhan, una cantidad determinada de personas muy ancianas, frágiles o gravemente enfermas moriría, al igual que mueren por exposición a la gripe y una variedad de otras dolencias. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cuántas personas han muerto y morirán a causa de que las compañías farmacéuticas “se mueven a la velocidad de la ciencia”?

NOTAS

(1) Frank Chung (news.com.au, 13.10.2022): Pfizer did not know whether Covid vaccine stopped transmission before rollout, executive admits.

(2) Legal Aid Western Australia (06.04.2022): COVID-19: Criminal offences.