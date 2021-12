El director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, subraya 鈥巕ue la pretensi贸n de extraditar a Assange es 鈥巙na manipulaci贸n del derecho s贸lo para reafirmar el poder铆o de Washington

Meera Terada: La Corte de Inglaterra anul贸 la decisi贸n emitida en enero por el tribunal de Westminter, con lo cual satisface el pedido estadounidense para extraditar a Assange a EEUU. El tribunal brit谩nico ha aceptado la afirmaci贸n de EEUU de que el acusado no ser谩 internado en una prisi贸n de alta seguridad durante el proceso de instrucci贸n ni despu茅s de la condena. 驴Qu茅 cree usted de la intenci贸n de EEUU en cuanto a respetar esas promesas? 驴Qu茅 documentos jur铆dicos garantizan su aplicaci贸n?

Kristinn Hrafnsson: Bueno, es totalmente evidente que esas supuestas garant铆as son absolutamente in煤tiles y que no tienen m谩s valor que el del papel utilizado para escribirlas. No soy el 煤nico que piensa eso. Es tambi茅n la opini贸n de Amnist铆a Internacional y de otras organizaciones de defensa de los DDHH que han estudiado la cuesti贸n y que han comprobado, bas谩ndose en ejemplos anteriores, que las supuestas garant铆as de EEUU nunca se respetan. O sea, que no valen nada. Y, en efecto, si estudiamos esas garant铆as vemos que incluyen una advertencia. De hecho dicen que EEUU se reserva el derecho de cambiar de opini贸n en cualquier momento. S贸lo quiero subrayar que existe una organizaci贸n que puede exigir, por ejemplo, que un prisionero sea puesto bajo aislamiento. Esa organizaci贸n es la CIA. La CIA puede solicitar al departamento de prisiones que ponga a Julian Assange en aislamiento por tiempo indefinido.

Hoy en d铆a, si nos atenemos a los hechos vemos que desde hace varias semanas ha quedado firmemente demostrado, por reportajes investigativos que nadie ha refutado de manera significativa, que la CIA organiz贸 durante a帽os un complot para secuestrar o incluso asesinar a Julian Assange [1].

No hay ni que decir que es totalmente inaceptable que un pa铆s como Reino Unido ponga la vida y el destino [de Assange] en manos de la CIA o ni siquiera del gobierno de EEUU, que no acostumbra a cumplir sus promesas. As铆 que todo eso es s贸lo una farsa, es tr谩gico que esa decisi贸n se haya tomado el d铆a de la Jornada de los DDHH de las Naciones Unidas. Esa decisi贸n no tiene ning煤n sentido en el plano jur铆dico y todo el caso contra Assange carece de sentido en el plano jur铆dico pero hay una raz贸n para todo eso. No se trata de un procedimiento penal. Es una persecuci贸n pol铆tica vindicativa y nada m谩s.

Todos los intentos de los partidarios de Assange por apoyarlo han sido reprimidos. En su opini贸n, 驴d贸nde est谩 la libertad de expresi贸n?

Bueno, hay restricciones contra la libertad de expresi贸n y hay peligros que amenazan a un periodista en el mundo occidental. No debemos olvidar eso.

Es simplemente horrible, es horrible que los dos pa铆ses, Reino Unido y EEUU, est茅n hoy implicados en eso. Pretender que est谩n en la vanguardia de la libertad de prensa tendr铆a que ser tenido en cuenta en esta parodia de justicia contra Julian Assange, un periodista reconocido como tal desde hace m谩s de 10 a帽os.

Esto sucede precisamente el mismo d铆a que dos periodistas, otros dos periodistas, reciben el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Esto sucede el 煤ltimo d铆a de la cumbre estadounidense por la democracia, en la cual el Departamento de Estados de EEUU trata de transmitir al mundo entero que es el defensor de la democracia, la cual se basa en la libertad de expresi贸n. Estamos asistiendo a un juego muy peligroso y manipulador y la credibilidad de esos dos pa铆ses est谩 muy cuestionada, dado el hecho que este ataque contra Julian Assange se desarrolla en el mismo momento.

驴Por qu茅 no hay todav铆a un movimiento que llame a la liberaci贸n de Assange 驴La gente no quiere o no puede apoyar a alguien que EEUU considera su enemigo?

No estoy de acuerdo en decir que no hay un movimiento de lucha por la liberaci贸n de Assange y por la eliminaci贸n de los cargos contra 茅l. Al contrario, todas las grandes organizaciones de defensa de los DDHH, de la libertad de expresi贸n y de la libertad de prensa a trav茅s del mundo han declarado que la administraci贸n Biden tendr铆a que abandonar los procedimientos contra Assange y que Assange deber铆a ser liberado. Creo que m谩s de 24 organizaciones se han unido a esa lucha.

Kristinn Hrafnsson y Julian Assange

Todas las organizaciones period铆sticas, la Federaci贸n Internacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Periodistas de Reino Unido, Reporteros Sin Fronteras, etc., consideran que se trata de un ataque muy grave contra la libertad de prensa en el mundo. Por consiguiente, s铆 existe un movimiento. Tambi茅n hay un movimiento entre los parlamentarios occidentales, que han firmado declaraciones donde exhortan la administraci贸n Biden a retirar los cargos. Hemos visto esas declaraciones en el Bundestag alem谩n y en otros parlamentos, en Francia, en Grecia, en Espa帽a y en Italia, en Reino Unido, en Australia, en Islandia, etc. As铆 que la gente est谩 inquieta y considera que se trata de una grave amenaza y de un grave precedente si ese asunto sigue adelante.

Debe haber haber una mayor movilizaci贸n y m谩s presi贸n sobre quienes detentan el poder. No hemos visto todav铆a ni un solo gobierno occidental presionar a la administraci贸n Biden para que retire los cargos. Sin embargo, bajo el gobierno de Angela Merkel, su comisario para los DDHH se mostr贸 muy preocupado por lo que estaba sucediendo. Y, por supuesto, el presidente de M茅xico ofreci贸 asilo a Julian Assange. Las cosas est谩n echando a andar y ya es hora de que la administraci贸n Biden en Washington se despierte tambi茅n, as铆 como el pueblo de EEUU, y que vean esto como lo que realmente es, una mancha muy grave para la reputaci贸n de la administraci贸n Biden, que est谩 asumiendo un legado iniciado por la administraci贸n Trump y por su director de la CIA, Mike Pompeo, quien posteriormente se convirti贸 en secretario de Estado. Ya no hay excusa.

Debe ponerse fin a ese caso y los cargos contra Assange deben ser retirados. No se trata solamente de la vida de un hombre, aunque ya eso ser铆a raz贸n suficiente para ponerle fin, sino de la imagen global de la situaci贸n, que es muy grave. Es el m谩s grave ataque en mucho tiempo contra la libertad de la prensa en el mundo occidental.

Como ya sabemos, Julia Assange enfrenta 18 acusaciones criminales y est谩 expuesto a 175 a帽os de c谩rcel. En su opini贸n, 驴cu谩l ser谩 la decisi贸n de la Corte en este caso?

Es simplemente imposible decirlo y lo que s铆 sabemos es que el Departamento de Justicia de EEUU ha decidido llevar el caso ante el tribunal del distrito oeste de Virginia, donde sabemos que se seleccionar铆a un jurado entre personas que en su mayor铆a tendr铆an alg煤n v铆nculo directo con la administraci贸n, con los servicios secretos, etc., o un v铆nculo indirecto a trav茅s de sus familias, etc. Hay una raz贸n por la cual se escogi贸 precisamente esa corte. Se le llama “el tribunal de los esp铆as” porque todos los inculpados con ese tipo de acusaciones de espionaje han sido condenados all铆. As铆 que hay pocas posibilidades en ese frente.

Assange enfrenta 18 acusaciones que representan 175 a帽os de c谩rcel. Diecisiete de esas acusaciones tiene que ver simplemente con la posesi贸n y recepci贸n, la posesi贸n y publicaci贸n de informaciones, lo cual es la definici贸n misma del periodismo. Eso no es espionaje. Es periodismo.

La acusaci贸n que queda es la de pirater铆a, que fue completamente aniquilada porque no hubo ning煤n tipo de pirater铆a. Incluso el testigo clave que apoyaba esa acusaci贸n se retract贸 de su testimonio y subray贸 que lo que se manten铆a en esa acta en realidad nunca sucedi贸. As铆 que todo este asunto carece de base y cualquiera que lo analice de cerca puede ver lo que realmente est谩 sucediendo, que es, como ya dije, una persecuci贸n pol铆tica. S贸lo eso.

El crimen que se aborda en este caso es el crimen de ser periodista.

Assange revel贸 al mundo entero hechos de corrupci贸n entre los responsables del gobierno de EEUU, esc谩ndalos de espionaje y cr铆menes de guerra. 驴Piensa usted que la acusaci贸n persigue motivos personales?

Para m铆 no hay dudas de que la motivaci贸n detr谩s de esta persecuci贸n pol铆tica es una vendetta. Es un acto total de venganza. Es lo que hemos dicho y repetido por a帽os y a帽os. No es otra cosa que la venganza del Imperio por la revelaci贸n de verdades inc贸modas sobre la realidad de EEUU. Es simplemente la realidad.

El 4 de enero de 2021, el tribunal de Londres rechaz贸 la extradici贸n hacia EEUU se帽alando el hecho que la depresi贸n cl铆nica y el autismo que padece Assange podr铆an llevarlo al suicidio. 驴Por qu茅 el tribunal ya no tiene en cuenta sus problemas de salud mental?

Los tienen en cuenta en la Alta Corte. Y rechazan los argumentos del abogado de EEUU que alega algo as铆 como que la Corte se vio inducida al error por el tribunal de primera instancia o que el profesor que realiz贸 la evaluaci贸n psiqui谩trica -que es un miembro eminente de su profesi贸n en Reino Unido- de alguna manera lleg贸 a una conclusi贸n err贸nea. La Alta Corte no est谩 en desacuerdo con esa estimaci贸n y no est谩 de acuerdo con lo que alegan los abogados de EEUU. Pero dicen que conf铆an en el gobierno de EEUU en cuanto a manejar la situaci贸n para que [Assange] reciba un tratamiento adecuado, que no sea sometido a aislamiento, etc., las supuestas garant铆as que ya mencionamos antes.

Eso es contradictorio y de naturaleza muy grave, como se帽al贸 esta tarde el responsable de Amnist铆a Internacional en Europa. Est谩n fundamentalmente dispuestos a poner en peligro la vida de Assange. Bajo esas circunstancias, permitiendo su extradici贸n. Es totalmente inaceptable. No se puede jugar as铆 con la vida de la gente.

Red Voltaire / La Haine