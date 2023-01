–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga January 5, 2023 175 puntos de vista

Laura Jurado

El cambio lleg贸 a principios del siglo XX. El investigador de historia militar Francisco Grimalt sit煤a entonces el momento en que la defensa 鈥減as贸 de ser una cuesti贸n de una ciudad a un asunto de toda una isla鈥. Se refiere a Mallorca, pero de forma similar pas贸 en el resto de Balears. El Ej茅rcito y el Ministerio iniciaron la adquisici贸n de terrenos fuera de las urbes. 鈥淎 medida que mejoraba la capacidad artillera, los cuarteles se alejaban cada vez m谩s de los centros habitados. Tambi茅n los polvorines salieron y quedaron repartidos por todo el territorio鈥, detalla. Luego llegaron las bater铆as de costa: s贸lo la bah铆a de Palma lleg贸 a contar con una docena para su protecci贸n.

En Balears qued贸 configurada una inmensa red de instalaciones militares que cruzaba el mapa de punta a punta. Infraestructuras que ocupaban miles de hect谩reas y que se ubicaban en espacios naturales privilegiados. Durante d茅cadas su pertenencia a Defensa ha garantizado la protecci贸n de estas 谩reas. 鈥淟a condici贸n de terreno militar favoreci贸 indirectamente la conservaci贸n del patrimonio natural y permiti贸 que quedaran libres de la especulaci贸n urban铆stica y la presi贸n econ贸mica鈥, explica Laureano L贸pez-Rod贸 Maresch, autor del estudio in茅dito 鈥楲a gesti贸n y ordenaci贸n ambiental y del paisaje de los espacios naturales militares e instalaciones militares de Mallorca鈥.

El coordinador del 谩rea de conservaci贸n del Grup Balear d鈥橭rnitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), Toni Mu帽oz, coincide. 鈥淓s evidente que ha funcionado como un blindaje. Todo lo que era propiedad de Defensa consigui贸 no pasar a manos del sector tur铆stico e inmobiliario a partir de los a帽os 70鈥, afirma. Seg煤n Grimalt, fue precisamente el boom del turismo en Balears el que recuper贸 el inter茅s por estos espacios, muchos de los cuales estaban situados en primera l铆nea y que hab铆an comenzado a ser abandonados desde los a帽os 50.

Sin embargo, la oportunidad lleg贸 m谩s tarde. La desaparici贸n del servicio militar obligatorio en 2001 鈥渧aci贸鈥 los cuarteles y, casi en paralelo, Defensa inici贸 un proceso de racionalizaci贸n de todas sus instalaciones en Espa帽a. Reconoc铆a que algunas ya no ten铆an inter茅s defensivo ni militar, por lo que proced铆a a su desafecci贸n. El Ministerio realiz贸 algunas cesiones, pero tambi茅n ventas y subastas de terrenos a trav茅s del INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa), su inmobiliaria particular encargada de ponerlos en el mercado. Fue as铆 como en 2006 el antiguo polvor铆n de Na Baiana (junto al palmesano barrio de G茅nova) pas贸 a manos del empresario alem谩n Matthias K眉hn. S贸lo un a帽o despu茅s, tambi茅n adquir铆a en subasta p煤blica la antigua bater铆a de costa de Ses Salines.

鈥淓l riesgo lo tenemos ahora, cuando Defensa ha adoptado la estrategia de deshacerse de este patrimonio que no usa y que tambi茅n le supone un gasto, aunque sea el de mantener un servicio de seguridad m铆nimo鈥, apunta Mu帽oz. Seg煤n los c谩lculos de L贸pez-Rod贸 Maresch, m谩s de 2.200 hect谩reas de espacios naturales de las Islas son a煤n hoy propiedad del Ministerio. 脕reas de 鈥済ran relevancia medioambiental鈥 y con un 鈥渋mportante valor ecol贸gico鈥 que resisten como uno de los 煤ltimos reductos a salvo del ladrillo y la especulaci贸n. El 鈥渃aso paradigm谩tico鈥, a帽ade Mu帽oz, es Cabrera, hoy Parque Nacional Mar铆timo-Terrestre: 鈥淒e no haber pertenecido al Ministerio hoy tendr铆amos all铆 una urbanizaci贸n y vete a saber qu茅 m谩s鈥.

Desde la agrupaci贸n ecologista GOB denuncian que la 鈥渙ferta inmobiliaria鈥 de estos grandes espacios podr铆a tener 鈥済raves consecuencias urban铆sticas, ambientales, paisaj铆sticas y sociales鈥. La entidad subraya que, para evitar esta amenaza, resulta fundamental garantizar la titularidad p煤blica. Por ello han instado al Govern a que negocie con el Gobierno central la paralizaci贸n de cualquier posible venta de las instalaciones desafectadas por Defensa. Adem谩s, solicitan que se cedan al Ministerio para la Transici贸n Ecol贸gica aquellas propiedades con mayor valor medioambiental con el objetivo de establecer un convenio sobre su uso.

En marzo de 2022 la propuesta del GOB fue recogida por M茅s per Mallorca, Unidas Podemos y el grupo Mixto, quienes presentaron en el Parlament balear una proposici贸n no de ley en la misma l铆nea. La medida a煤n espera ser debatida. L贸pez-Rod贸 Maresch se muestra poco optimista al respecto: hasta ahora 鈥渓os convenios que se han suscrito entre Defensa y el Govern balear tienen que ver con acuartelamientos, viviendas y edificios, pero no con espacios naturales鈥.

Desde el Ministerio informan de que en la actualidad no tienen ning煤n inmueble a la venta en Balears. Sin embargo, las bater铆as de costa de Cap Blanc y Cala Carril, ambas en Llucmajor (Mallorca), est谩n ya 鈥渁 disposici贸n del Invied para los fines que le son propios鈥. Ambas se encuentran en el 脕rea Natural de Especial Inter茅s (ANEI) de Sa Marina de Llucmajor y sus acantilados son considerados 脕rea Importante para las Aves. Son dos de los espacios que m谩s preocupan al GOB junto al del antiguo complejo militar de Rafeubetx. 鈥淓s pr谩cticamente el 煤nico trozo del litoral de Calvi脿 que no est谩 urbanizado y no lo est谩 porque era militar鈥, sostiene Mu帽oz.

El posible uso tur铆stico

En 2012 la nueva Ley de Turismo de Balears dio autorizaci贸n oficial a uno de los mayores temores de los ecologistas: quedaba permitido 鈥渆l uso tur铆stico en edificaciones que tengan o hayan tenido uso militar鈥. La norma llegaba con precedentes: s贸lo dos a帽os antes la antigua fortaleza de Cap Enderrocat (Llucmajor) hab铆a reabierto sus puertas como hotel de lujo. Una conversi贸n similar a la ocurrida en 2017 cuando ni siquiera una okupaci贸n para reclamar viviendas dignas consigui贸 evitar la venta y transformaci贸n de la bater铆a militar de Llucalari (Menorca) en un agroturismo de alto nivel. La que fuera la casa del comandante es hoy el edificio central de esta suerte de resort donde la estancia ronda los 900 euros por noche.

Llucalari La base militar de Llucalari. Santiago Torrado

No obstante, la luz verde a la conversi贸n tur铆stica de infraestructuras militares no es incondicional: a las restricciones que establecen las diferentes figuras de protecci贸n con las que puedan contar las 谩reas en las que se ubican se suman las propias de la normativa urban铆stica, as铆 como las establecidas por Patrimonio.

Estas limitaciones han conseguido tumbar varios proyectos hoteleros, pero han dejado a algunas de estas instalaciones en el limbo, sin uso y con un deterioro cada vez m谩s agravado. En 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Balears rechaz贸 un recurso del propietario del fort铆n de Illetes (Calvi脿) y ratific贸 la protecci贸n del espacio 鈥揷atalogado como Bien de Inter茅s Cultural鈥, incluyendo no s贸lo los edificios, sino tambi茅n 鈥渆l paisaje natural envolvente鈥. En 2019 el Ayuntamiento de Calvi脿 deneg贸 la licencia para convertir el polvor铆n de Na Baiana en un hotel rural. La Asociaci贸n para la Revitalizaci贸n de Centros Antiguos (ARCA) ha solicitado en numerosas ocasiones su protecci贸n patrimonial por su 鈥済ran valor hist贸rico y etnol贸gico鈥. Hoy ambos contin煤an abandonados.

comandante El edificio central del hotel es la antigua vivienda del comandante.

La 煤ltima de las restricciones lleg贸 hace unos meses con la aprobaci贸n de una moratoria que proh铆be la creaci贸n de nuevas plazas tur铆sticas en Balears durante los pr贸ximos cuatro a帽os. La medida a煤n no hab铆a sido ratificada cuando la inmobiliaria S.A.E. Real Estate puso a la venta una antigua base militar en Cap Blanc perfecta, dec铆an, 鈥減ara la realizaci贸n de un exclusivo proyecto hotelero鈥. A su situaci贸n en primera l铆nea, se le a帽ade unas instalaciones que cuentan con un b煤nker subterr谩neo de 2.000 metros cuadrados, una casa independiente y un antiguo edificio de barracas con capacidad para crear hasta doce habitaciones.

El anuncio caus贸 revuelo en toda Mallorca y supuso el inicio de una campa帽a que recogi贸 46.528 firmas a favor de la protecci贸n de la zona para evitar su transformaci贸n en alojamiento tur铆stico. En realidad, aclaran desde la inmobiliaria, no se trataba de una instalaci贸n reci茅n desafectada, sino que lleva en manos privadas 鈥渄esde hace cinco o siete a帽os鈥, despu茅s de que se revirtiera una cesi贸n realizada a favor del Ministerio durante los a帽os 40.

鈥淟a propiedad sigue estando a la venta y ha habido muchos interesados, pero a煤n no ha encontrado comprador por las peculiaridades que tiene鈥, aseguran desde S.A.E. Real Estate. Al obst谩culo de la moratoria tur铆stica le a帽aden la imposibilidad de poder realizar nuevas construcciones en los terrenos y de ampliar las edificaciones ya existentes.

Para Mu帽oz estas restricciones no son suficientes debido a que s铆 se autorizan los cambios de uso que permitir铆an la transformaci贸n en viviendas de lujo y porque algunas de las limitaciones son 鈥渇谩cilmente toreables鈥. 鈥淟a moratoria, adem谩s, es f谩cilmente modificable y el Partido Popular ya ha avisado de que la derogar谩 si gana las elecciones鈥, a帽ade.

Enclaves privilegiados sin gesti贸n medioambiental

Desde la agrupaci贸n ecologista GOB reconocen que algunas de las instalaciones que Defensa a煤n posee en Balears contin煤an en uso, como la base del Puig Major o la del Cap Pinar, ambas en Mallorca. Sin embargo, destacan que otras est谩n 鈥減r谩cticamente abandonadas鈥 y tienen una vigilancia y mantenimiento 鈥渕铆nimos鈥. Pese a que muchas cuentan con diferentes grados de protecci贸n, todas carecen de gesti贸n medioambiental.

鈥淓n Reino Unido existen much铆simos espacios militares que tienen gesti贸n medioambiental incluso estando en activo, pero aqu铆 no ocurre lo mismo. No hay ning煤n control. Defensa no tiene capacidad para gestionar y regular el uso p煤blico, no garantiza el acceso y la administraci贸n auton贸mica no tiene poder en estas zonas鈥, explica Mu帽oz. Algunas de estas infraestructuras son frecuentadas por senderistas y excursionistas sin que exista una vigilancia sobre c贸mo puede afectar su presencia a la fauna y flora de la zona, incluyendo las aves que nidifican en acantilados cercanos a las antiguas bater铆as de costa. Por ello el GOB plantea tambi茅n que se establezca un acuerdo entre Defensa y el Govern para la gesti贸n p煤blica de estos espacios.

L贸pez-Rod贸 Maresch destaca que las autoridades no pueden exigir ning煤n cambio de titularidad en estas 谩reas naturales pese a que consideren que ya no se utilizan o que no existe actividad alguna en ellas. En este sentido, argumenta que estas instalaciones deber铆an estar sujetas a los mismos 鈥渞equerimientos legales, ambientales, paisaj铆sticos y de ordenaci贸n del territorio que tendr铆an en caso de no poseer la propiedad militar鈥.

Fuente: https://www.eldiario.es/illes-balea…