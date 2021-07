–

De parte de La Haine July 19, 2021 9 puntos de vista

Estamos un poco nerviosos, bastante chispeantes por la cerveza, y acabamos de hacer una pendejada, pero la 煤nica pendeja soy yo, que tengo 25. Ellos dos son mucho mayores, ya son periodistas conocidos, uno de ellos legendario. Tratamos de no mirarnos para no re铆rnos, pero no nos sale y nos tentamos. Hicimos hace un rato una ronda entre cinco para decidir qui茅n se sub铆a a la tarima de esa vereda del barrio perif茅rico de La Habana, para agradecerles a los vecinos el recibimiento apabullante que nos acaban de dar.

Es que todo fue muy r谩pido. Hace ya casi dos semanas que estamos en Cuba recorri茅ndola en una Van, con dos choferes que son veteranos de Angola y con los que despu茅s de 5000 kil贸metros tenemos trato casi de parientes. Esta ma帽ana volvimos a La Habana porque es hoy el d铆a en el que se cumple el aniversario por el que fuimos invitados: hace 35 a帽os se crearon los Comit茅s de Defensa de la Revoluci贸n (CDR), que son en realidad cada manzana de cada barrio de cada ciudad de la isla.

Hoy en la Van, apenas entramos a la ciudad, preguntamos qu茅 har铆amos a la noche, y nos dijeron 鈥渘ada, cenan en el hotel鈥. Es que la invitaci贸n hab铆a sido a prop贸sito del aniversario de los CDR, pero consist铆a en conocer el pa铆s de punta a punta. El festejo en cada comit茅 esa noche era colectivo pero al mismo tiempo 铆ntimo: los vecinos que se conocen de toda la vida saldr铆an a festejar en las calles de sus barrios su organizaci贸n, nos dijeron, que en tiempos tensos inclu铆an la defensa militar de la isla, pero que ahora funcionan como el cuidador de la manzana, donde se sabe si en la cuadra hay una o m谩s embarazadas que eventualmente necesiten un m茅dico, si alg煤n viejo vive solo, o es el lugar a los que acuden todos los que tienen alg煤n problema.

No estaba contemplado que nosotros, cinco periodistas argentinos, fu茅ramos a ning煤n festejo porque los CDR no estaban para ser mostrados. Nosotros, que nos hab铆amos conocido en Ezeiza, pasamos los primeros d铆as divididos en dos grupos (tres a favor, dos en contra –de Cuba–), pero con el traj铆n del viaje nos hemos llevado bien. Uno de los 鈥渆n contra鈥 dijo en la Van que quer铆amos ir esa noche a alg煤n festejo. Los otros le dec铆amos que no, que estaba bien as铆, que los dej谩ramos tranquilos. El que insist铆a era un tipo de un diario del sur muy de derecha, cuyos due帽os hab铆an estado involucrados en cr铆menes de lesa humanidad. En ese entonces eso no se dec铆a as铆. La democracia ten铆a un par de a帽os. Pero en Ezeiza ese periodista se hab铆a confesado suelto de cuerpo, cuando los dem谩s nos extra帽amos de que lo hubieran invitado y se lo dijimos. 鈥淰oy a conocer, pero despu茅s voy a decir toda la verdad鈥, nos dijo, como si ya conociera Cuba y como si ya supiera cu谩l era la verdad que contar铆a. Los dem谩s resoplamos. Era un anticubano redomado.

Esta tarde, uno de los choferes atendi贸 su reclamo, pero dijo que 茅l no pod铆a resolverlo. Que ten铆a que consultar. Que deber铆a ser cualquier otro CDR pero no el de su barrio, porque eso podr铆a ser tomado como una 鈥渋nfluencia鈥 que nadie deseaba. Consult贸 y le pasaron al rato los datos de una manzana de un barrio cualquiera.

A la nochecita llegamos, despu茅s de m谩s de media hora de viaje. Bajamos de la Van; los 鈥渁 favor鈥 sent铆amos verg眉enza ajena porque est谩bamos interrumpiendo con nuestra presencia un festejo que no era para nosotros. Sin embargo, apenas entramos al barrio, vimos un pasacalle hecho a las apuradas que dec铆a 鈥淏ienvenidos hermanos argentinos鈥. Y del otro lado vimos a un centenar de hombres, mujeres y ni帽os y ancianos aplaudi茅ndonos y festej谩ndonos.

Esa gente sencilla vino a saludarnos. Nos hundimos en un mar de brazos, abrazos, besos, caricias en el pelo, carcajadas. Nos hab铆an preparado la mesa de honor. Nos llenaron de regalos: los ni帽os hab铆an hecho manualidades para nosotros, mu帽ecos, maderas pintadas, collares de piedritas, dibujos con marcadores. Llenaron nuestra mesa con todos sus manjares caseros de frijoles, aguacates, boniatos rellenos, ensaladas de hojas verdes amargas y rociadas con un aceite perfumado de pimiento.

Y despu茅s empez贸 el espect谩culo. Vimos subir a diez ni帽os que se pararon en fila sobre la tarima y comenzaron a recitar muchas estrofas del Mart铆n Fierro, m谩s de las que yo sab铆a, m谩s de la que cada uno de nosotros memorizaba. Las hab铆an aprendido esa tarde, cuando les lleg贸 la noticia de la visita. Y esas vocecitas dici茅ndonos lo que era nuestro y no sab铆amos fueron en cuesti贸n de segundos perforando nuestra emoci贸n. Terminamos aplaudiendo y temblando porque toda esa fiesta que era de ellos nos la estaban cediendo.

Hab铆a que agradecer. Nos juntamos los cinco y decidimos que por supuesto el indicado para subir a la tarima era el del diario del sur, el que cre铆a que sab铆a la verdad. El otro 鈥渆n contra鈥 no era tan r铆gido: hab铆a votado lo mismo, muerto de risa, porque era el que mejor sab铆a el encono y la bilis que el del sur hab铆a tra铆do ya puesta.

Ahora el del sur ya est谩 arriba de la tarima. Lo miro a Enrique Sdrech y lo miro a Ariel Delgado, los miembros de mi grupo 鈥渁 favor鈥. Nos tentamos porque si a nosotros ese amor nos ha abrumado, sospechamos que a 茅l tambi茅n, pero sabemos que lo corroe una aversi贸n intensa. Hicimos una peque帽a trampa justiciera design谩ndolo delegado. Que hable y que agradezca, si lo vimos sorprenderse, dejarse abrazar y conmoverse con el recitado de los ni帽os. El toma el micr贸fono que acopla.

Lo vemos transpirar, su camisa est谩 empapada. Nos mira y le hacemos gestos de 鈥渧amos para adelante鈥, y volvemos a re铆rnos a carcajadas. Pero cuando comienza a hablar, le escuchamos dar las gracias, y apenas termina con lo de rigor agarra m谩s fuerte el micr贸fono y se lo acerca a la boca, y parece a punto de una arenga inflamada. Los miro a Enrique y a Ariel. Ya no nos tentamos, estamos expectantes porque no sabemos qu茅 podr谩 salir de su boca.

Aspira el aire y hace abanico con las manos antes de empezar a hablar otra vez, pero ahora en un tono m谩s alto y sin hilv谩n, con mala gram谩tica pero con entrega. Lo que dice es que los pueblos nunca deben separarse, que la gente de Cuba es maravillosa y que nunca pens贸 vivir una noche como 茅sa, hermanos cubanos, siempre los voy a llevar en mi coraz贸n, dice golpe谩ndose el pecho. Despu茅s se pone a llorar, y ah铆 van los ni帽os a rodearlo, a abrazarlo, a llenarlo de besos otra vez.

Con Enrique y Ariel nos deshacemos de felicidad entre lata y lata de cerveza. 鈥淔ue un aporte鈥, dice uno. Despu茅s los vecinos nos sacan a bailar a los tres. S贸lo los muy ancianos se quedan en sus sillas. Lo dem谩s es fiesta pura, familiar, vecinal, de cadera y hombro, de cuerpos y 谩nimos dispuestos a divertirse en ese peque帽o punto del planeta en el que los vecinos de una cuadra celebran su modo de vivir.

P谩gina 12