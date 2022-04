LA VERDAD DE LA “HUELGA DE CONTROLADORES” DE 2010 EN ESPAÑA

En 2010 hubo una huelga que paralizó el transporte aéreo español. El problema es que aquélla huelga se trató por el gobierno de una forma inusual: se decretó un Estado de Alarma, se militarizaron los aeropuertos, se tomaron medidas legales muy duras contra los huelguistas y en los últimos días de este año 2022 ha habido novedades al respecto. También fue vista por la opinión pública, hace 12 años, muy mal por causa de cómo trataron los medios de comunicación a los controladores aéreos, muy críticos y salvajes con ellos. Este año ha salido la sentencia definitiva de este caso.

En 2010, el fin de semana del puente de la Constitución, del tres al cinco de diciembre, los hechos se suceden del mediodía a medianoche del día 3. El gobierno del Partido socialista Obrero Español del Presidente Rodríguez Zapatero decretó un Estado de Alarma, el primero de una situación excepcional en el período de Democracia. El gobierno movilizó al Ejército y militarizo de repente el servicio de control del tráfico aéreo. Quedaron bajo control del Ejército todos los centros de control aéreo de España y las torres de control de los aeropue4rtos civiles. En ese pleno puente de la Constitución, el puente festivo vacacional más largo del año, se dice que los controladores aéreos han cerrado las torres y se han ido a sus casas, y que el gobierno ha tenido que militarizar el servicio y cerrar el espacio aéreo. El Ministerio competente de Fomento De José blanco acusó a los controladores de “chantajistas”, “de tomar como rehenes a los pasajeros” por una “huelga laboral salvaje”. Se vendió a los controladores por los medios de comunicación como “seres con rabos y cuernos” que se alimentaban de las “lágrimas de los niños”.

Pero, los hechos reales, difieren bastante de lo que llegó a la opinión pública en su día transmitido por los medios de comunicación. El día de autos, el 3 de diciembre de 2010, cuando empieza el puente de la Constitución, hay una serie de hechos que vende el gobierno para justificar las medidas que se toman, que han sido revisadas ahora en 2022 por una sentencia de un juicio donde se absuelven definitivamente en firme a 131 controladores españoles condenados por el delito de sedición, que era el negarse a trabajar y abandonar sus puestos y el control del espacio aéreo.

Durante 12 años se ha juzgado a un colectivo de mala fama(“huelga de controladores”) cuando el 3 de diciembre nunca hubo huelga, y si hubo un “parón patronal”, es decir, AENA(Aeropuertos Nacionales) dio la orden de parar de trabajar por ser el organismo legal competente para ello. Es una sentencia sin posibilidad de recurso e, incluso, absuelve a controladores “autoinculpados” por acuerdo previo con la Fiscalía dada la persecución a que fueron sometidos.

El proceso ha sido largo y tortuoso. Hubo 9 cambios de jueces, presiones constantes, linchamiento por parte de los medios de comunicación a los controladores, etc. El USCA(Unión Sindical de Controladores Aéreos) ve reconocida la total inocencia de los controladores y que fue un parón patronal que cerró el espacio aéreo por orden del Gobierno, por una decisión política. AENA, ante los controladores que no se rendían aumentó sus presiones despidiendo de sus trabajadores a controladores. Se exigen responsabilidades políticas e indemnizaciones laborales. Es un caso rodeaqdo de grandes mentiras, pero el poder de los medios impuso un relato falso, único y totalitario salvo que los controladores insistieron en exculparse de todo. No hay ni una sola fotografía o video de entonces de una torre o sala de control vacía. Los controladores estaban completando su jornada y ninguno se fue a las cinco de la tarde, cuando se cerró el espacio aéreo. Dos horas antes, gerentes de AENA fueron a los centros de control con un documento donde estaba escrito el artículo 34.4 de la ley para que todos los controladores lo firmasen y les obligaba a respetar las órdenes de arriba. No era el cauce reglamentar5io y la gente se alarmó de que pasaba algo inusual. Algunos controladores lo firmaron y otros no pero todos siguieron trabajando. Desde el gobierno se ordenó a AENA que emitiera un mensaje por megafonía en todos los aeropuertos diciendo que se cerraba el espacio aéreo por parte de los trabajadores y exculpando a AENA. Pero los controladores seguían trabajando y los acciones siguieron aterrizando y despegando. A las cinco de la tarde se recibió la orden ”Rey cero”(no puede haber aviones en el aire), hay que bajar a todos los acciones en el tiempo más rápido posible(orden venida del Gobierno y AENA) y no podía ser orden de los controladores por no ser competentes para ello. Con “Rey cero” se formó un caos de los pilotos, compañías y trabajadores aéreos estupefactos. A la noche se obligó a los controladores a abandonar las salas y torres de control. Entonces se da la orden de militarizar las torres de control y entran los controladores militares. Varios días antes se dijo del gobierno que el día 3 se iban a militarizar los controladores.

No fue una decisión de urgencia, estaba totalmente orquestada por el gobierno como maniobra para que pagaran el pato los controladores. Existe mucho desconocimiento sobre la profesión de los controladores aéreos. Se decían muchas falsedades: que cobraban 380.000 euros al año, que ganaban mejor que sus colegas europeos, que sobraban sus puestos de trabajo y vivían a cuerpo de rey, que habían hecho huelgas constantes en semanas anteriores, que eran unos privilegiados, que las tasas de los aeropuertos habían subido porque tenían que pagarles los sueldos, que los controladores militares podían sustituir perfectamente a los civiles(pero no estaban entrenados…), etc. El hecho determinante es que los controladores militares no tenían descanso ni límites de horas de trabajo. En realidad, los controladores pedían aumento de plantilla que era escasa, y no aumento de sueldo, y ya habían traspasado el límite legal anual de horas de trabajo y seguían trabajando con lo que algunos cobraban horas extras. Los controladores estaban exhaustos por falta de descanso y algunos empezaron a plantarse en su trabajo pidiendo una ampliación de la plantilla. Entonces, el 3 de diciembre, alguien les dice que era una situación excepcional y seguirían trabajando. El Estado había pedido a AESA(Agencia Espacial de Seguridad Aérea) una ampliación del 10% de las horas legales de trabajo en cómputo anual. A los controladores se les tendió una trampa.

El Gobierno pretendió hacer como en EEUU en 2006 con el Presidente George Bush que impuso el Día del Trabajo nuevas condiciones laborales a los controladores estadounidenses y esto afectó a la Seguridad Aérea. Hubo consecuencias fatales e indirectamente las nuevas condiciones redujeron su sueldo un 30%, reducía las pensiones, y recortaron una plantilla escasa en 4.000 controladores menos. Los controladores perdieron descanso, incluso sólo dormían dos horas al día y hubo accidentes aéreos. En Lexington hubo un accidente aéreo causado por la fatiga y falta de descanso, fuera del límite legal de los controladores. Zapatero y Blanco querían copiar el modus operandi de Bush.

Hay muchos detalles que son mentira. Los medios de comunicación españoles repiten que fue una huelga laboral y fue un parón patronal por órdenes del gobierno. La justicia ha declarado a los trabajadores totalmente inocentes. De todo lo que dijeron que pasaba a lo que pasó realmente hay todo un abismo. Esto sucedió porque los controladores aéreos no podían trabajar más. Era un problema de Recursos Humanos: tenían que contratar más plantilla. La falta de descanso es responsabilidad del personal pero es un delito. Todavía hoy hay falta de personal controlador, es un peligro real. Se ha comprimido tanto el espacio aéreo en Europa, con 300 metros de distancia entre aviones, y los controladores separan el tráfico con eficiencia de bien descansados. El trabajo del controlador es muy peligroso si falta el descanso. La seguridad aérea flaqueaba en 2010 en España por todos lados. Con la actual privatizción de los controladores aéreos se ponen las torres de control en manos de empleados que no cumplen con los requisitos legales de la experiencia.

Desde 2010 se han sacado convocatorias de controladores. Se ha privatizado el servicio y varían los trabajadores que están sometidos a la amenaza del despido y hay aeropuertos totalmente automatizados con máquinas y no controladores humanos. Hay aeropuertos dirigidos desde torres de control virtuales no situadas en el propio aeropuerto. ¿Y si ocurre una incidencia grave o extraordinaria? Es una locura. Es como eliminar el segundo piloto de las cabinas de las aeronaves. Sin embargo, el factor humano es imprescindible en el actual estado de la tecnología. Faltan bomberos en los aeropuertos. Con el tema de la cetrería igual y hay aeropuertos desprotegidos y ha habido accidentes por causa de los pájaros. Son problemas de las operaciones aéreas que nadie ve al viajar solo preocupados por el equipaje y llegar a la hora a destino.