La verdad del ahogamiento de soldados en ilave Puno – Perú 05 Marzo 2023

¿Se puede ser solidarix con unx asesinx opresorx cuando su vida corre peligro?, ¿Se debe tener consideración a lxs asesinos opresores que son la última parte de la cadena de mando?, ¿Qué harías si esx asesinx opresor, es tu familiar, y ves que su vida corre peligro?, ¿Por qué esx asesinx opresor, parte de la última cadena de mando, no se opone a seguir órdenes que podría causarle la muerte a sus familiares o a sí mismx?, ¿Por qué la obediencia es más fuerte que la consciencia o que la reflexión?.

Hay cosas que nunca llegaremos a entender sobre el comportamiento de la gente, que ha reflejado lo que ha sucedido este domingo en el río de ilave, cuando un grupo de soldados fueron obligados a cruzar el río, aún advertidos por lxs pobladores de no hacerlo por su peligrosidad, y que terminaron 6 de ellos falleciendo por ahogamiento e hipotermia.

Tampoco entenderemos la muestra de solidaridad por parte de la población hacia quienes (soldados) fueron enviados a reprimirles y matarles si se diera la ocasión. Total ya hace más de un mes, soldados asesinaron a más de una decena de pobladorxs de Puno «para evitar la Toma del aeropuerto». ¿Será talvéz que sabían que quienes vestían esos uniformes eran gente en su mayoría joven y también racializada ya que eran de esa zona y de otras zonas de provincias?. Entonces no eran tan «salvajes» «terrucos» «criminales» «inhumanxs» «animales» «vandalos» como despectivamente la prensa oficial y lxs fachxs ciudadanxs de mente empresarial clasista y racista, tildaban a lxs pobladorxs de Puno sólo por resistir con fiereza a la represión por meses ya sin temor a que por eso les asesinen como a sus hermanxs.

-Este es solo una muestra de ese racismo y clasismo

https ://nitter.snopyta.org/contracultural/status/1632803948082937859

Y en efecto, algunos eran sus familiares, sobre todo sus hijos. Se ve en los videos cuando les dan abrigo para vencer la hipotermia luego de haberles salvado la vida sacándoles de aquel río (frío característico de Puno, ciudad de altura) que además en estos tiempos aumenta su caudal por las lluvias.

Relato del domingo

Empezaba la tarde y se veía noticias sobre soldados ahogados en el río de ilave, y que algunos fueron rescatados por lxs comunerxs aymaras. Comunidad criminalizada por su fiereza en resistencia. en el video se veía a madres y padres abrgando a sus hijos que bordeaban los 20 años. Tanta mierda opresora pueden meterle en las escuelas de instrucción militar que hoy florecen al ritmo de la represión de estos últimos meses.

https ://nitter.snopyta.org/LaSalitadelSin/status/1632463344366936064

https ://nitter.snopyta.org/menoscanas/status/1632472158109683713

https ://nitter.snopyta.org/AlexFebrero_/status/1632493587458818048

https ://nitter.snopyta.org/RAFAELLAV777/status/1632477343095635971

Y de inmediato se hacía eco desde el lado de la represión (del Estado), el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial hacía una publicación en su cuenta de Twitter, diciendo que había sido un accidente fluvial. Y no habla nada de que pobladorxs obligaron a los soldados a cruzar el río, ni tampoco que el alto mando de ese grupo obligó a los soldados a cruzar. Deja el vacío como para decir que los soldados cruzaron por su propia cuenta sin permiso de su oficial al mando. No es nada nuevo la forma en que los altos mandos del Estado en todas sus instituciones buscan siempre lavarse las manos.

https ://nitter.snopyta.org/RuthLuqueIbarra/status/1632535760703291394

El responsable al mando de obligar a los soldados cruzar ese río, es un violador y capitán del ejército de la Cuarta Brigada de Montaña de Puno, Josué Frisancho Lazo.

https ://nitter.snopyta.org/brunoamoretti_/status/1632810476936523780

El Comando Conjunto de Las Fuerzas Armadas sacaba este no tan inesperado comunicado, que a su vez reafirmaría el fascismo de los medios de prensa y empresariales que hicieron eco de esat versión que responsabiliza a lxs comunerxs de haberles causado el ahogamiento por tirarles piedras y otro objetos contundentes.

https ://nitter.snopyta.org/ValeriaBersaken/status/1632571102059802626

Al instante la prensa hacía eco de esa versión

-Puno: Un militar muerto y cinco desaparecidos en río Ilave

https ://yewtu.be/watch?v=tHU2XiEKOTo

Y este reporte de un medio empresarial, cuando apenas se sabía de un soldado muerto.

-Protestas: Un soldado murió ahogado en río, al intentar huir de manifestantes en Perú.

https ://nitter.snopyta.org/Gestionpe/status/1632537455088873474

Hasta medios internacionales como France24, se acoplaron a la falsa narrativa oficial, diciendo incluso que medios locales difundieron videos donde pobladorxs atacaban con piedras y palos a los soldados cuando cruzaban ese río. Que muestren entonces ese o esos videos. Más verán que hay videos que desmienten toda la narrativa oficial. Ah, y las imágenes que colocaron cuando comentaban eso para reforzar su versión, son de otros días y de otros lugares como Lima. Y no es que estén desinformadxs, ellos como prensa puedne fácilmente mirar las redes sociales como lo hacemos nosotrxs para corroborar los hechos y destruir narrativas oficiales que intentan justificar la represión y victmizarse cuando las cosas les salen de manera contraria.

-Informe desde Lima: cinco militares se ahogaron en Puno al intentar huir de manifestantes

https ://yewtu.be/watch?v=4mL7mFuqGaA

Lunes 06 – el día siguiente viene con más pruebas

Un canal de televisión (Latina, el canal que más apaña al sector empresarial de oligopolios como Alicorp y mineras porque son sus inversionistas y/o financistas) sacó un informe ayer lunes 06 en la mañana, que buscando al detalle se podrá ver que lxs pobladorxs no atacan a los soldados, y se logra escuchar que le dicen a los soldados, que mejor crucen por el puente conversando conversando. No hay imágenes ni de 300 personas atrás de los soldados ni que le están tirando piedras y avellanas como contaría un soldado manipulado por sus oficiales superiores en rango en el video que le sigue a este. Ni tampoco se vé un escenario de soldados huyendo, tal como sí lo dice el titular.

-Un MILITAR FALL3CIÓ y cinco DESAPARECIERON, cuando intentaron huir de manifestantes por río

https ://yewtu.be/watch?v=Hk_VlsBei6g

Por cierto, no hay que ser expertx en comportamiento y oratoria, para ver que ese soldado (ni sabemos si es cierto que es uno de los «sobrevivientes») lee una declaración armada en 1 entrevista que le hace la misma institución y no la prensa oficial por temor a que no se equivoque. Por supuesto ese video recién se difundió ayer lunes.

-El testimonio del soldado que sobrevivió a ahogamiento en río Ilave, en Puno

https ://yewtu.be/watch?v=6lxM7y7vQa4

https ://nitter.snopyta.org/informateperu/status/1632753888917897217

Para muchxs será de asombro el ver la frialdad con la que lxs altos mandos militares mienten y la prensa mienten para sostener su narrativa con falsedades, aún habiendo pruebas que lo desmienten, pero es algo inherente de esas instituciones y sus funcionarixs del lado del Poder. Y encima refuerzan ese discurso de que lxs soldados tienen que sí o sí meter bala cuando tengan a la población al frente antes de que la población les mate, cuando ha sucedido todo lo contrario a lo que ahora expresan públicamente en deseos. Las decenas de personas asesinadas a manos y armas del ejército y policías desmienten su narrativa. A la periodista del mediodía (no esa la de la noche) que junto con ese mismo que también aparece en la noche, armó o replico toda una película del cómo dentro de su narrativa fueron las cosas ya que carecían de evidencias de esas que tanto piden cuando violan a alguien o asesinan a alguien. Entre ese general y un nazi o neonazi, sólo le diferencia el uniforme. Y de su discurso de 300 pobladorxs lo elevan fácilmente a 1000, para verse más superados en número y victmizarse más diciendo que sus soldados no tenían órdenes de disparar.

-Gral Manuel Alarcón se pronunció acerca de los 6 soldados fallecidos al intentar cruzar río en Ilave

https ://yewtu.be/watch?v=YayuQhoVkAY

Y No es la primera vez que fallecen militares subordinados, y los altos mandos no se hacen responsables. Esto sucedió en el año 2017 en un entrenamiento.

https ://nitter.snopyta.org/Annee_Katherine/status/1632565135070953472

Por su parte el fascismo ciudadano en redes sociales, difundía otro video armado para responsabilizar a lxs comunerxs de la muerte de esos 6 soldados. Se sabe que en el ejército lxs que escapan de una misión son catalogadxs como desertorxs y pueden ser acusadxs por el Fuero Militar. Y esto no lo digo para victimizar ni comprender a lxs soldados quitándoles su parte de responsablidad en el lado opresivo, sino para saber que talvés esa habría sido la condición por parte de sus altos mandos para que hagan esa declaración llena de falsedad que con los videos siguientes podrán contrastar. Y así como se castiga el desertar, también se castiga la derrota y mucho más si la derrota proviene de sus propias tácticas, es por eso que el facho conservador Congresista ex Almirante Montoya ha pedido interpelar al Ministro de Defensa. Si desde ese bloque fascista amante de la militarizacióne le quieren hacer eso al Ministro de Defensa, imaginen lo que quieren o amenazaron hacer con los soldados que aparecen en ese video armado.

-Soldados confirman, fueron casi 300 vándalos en Puno quienes con hondas, piedras y huaracas los acorralaron al río

https ://nitter.snopyta.org/ValeriaBersaken/status/1632777042629468164

Videos y declaraciones que desmienten la Narrativa Oficial del Estado y la Prensa oficial

-Aquí hay una la prueba..Este vídeo desmiente el comunicado cobarde de las FFAA. Nuestrxs hermanxs no les tiraron piedras a los soldados y menos amenazaron sus vidas para forzarles a cruzar el río Ilave..

https ://nitter.snopyta.org/chasky2022/status/1632793510129565696

-Juan Canaza es el soldado q murió ahogado por orden de sus superiores de cruzar río Ilave, tenía 20 años. Todo el grupo de soldados recibieron dicha orden a pesar de q algunos informaron a sus superiores q no sabían nadar, pero estos insistieron.

https ://nitter.snopyta.org/LaSalitadelSin/status/1632541244587929600

-Liubomir Fernandez corresponsal de la República desmiente la versión oficial de parte del gobierno que indica que los soldados se ahogaron por culpa de los manifestantes

https ://nitter.snopyta.org/JuanCar35554768/status/1632902632871272454

-Importante este relato del periodista LiubomirFF que cubrió ayer domingo la información en Ilave, Chucuito, Puno.

https ://nitter.snopyta.org/jfowks/status/1632855007845384194

-Video muestra el momento donde encuentran el cuerpo de soldado flotando. Los obligaron a pasar con carga pesada, como se ve, en un río súper frío y caudaloso en estos meses. El llanto de los familiares es desgarrador.

https ://nitter.snopyta.org/LaSalitadelSin/status/1632777517026234370

No compartimos la totalidad de estas jornadas y/o acciones y/o reflexiones, pero podría valer la pena analizarlas al menos para ver que cosas podrían funcionar o fusionarse o editarse.

Afilemos nuestro discurso y nuestras acciones por una vida en libertad en la que nadie necesite de guardianes ni necesite o quiera ser guardían de alguien por más que le paguen bien como lo hace el Sector Privado que hoy tiene a narcos como El Chapo,… Pablo Escobar como ídolos ¿Cierto Willax, ATV?

