Un sinnúmero de medios occidentales ha publicado fotografías del bombardeo de un supuesto hospital de maternidad en la ciudad de Mariúpol sin verificar la veracidad de estas imágenes que resultaron ser prefabricadas con el fin de manipular la opinión pública mundial.

Varios medios occidentales y redes sociales han confiado a ciegas y sin verificación en las fotografías que se hicieron virales alrededor del mundo. Con las imágenes acusaron a la aviación rusa de haber bombardeado a un supuesto hospital de maternidad en Mariúpol y citan las palabras del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien calificó de “atrocidad” el ataque ruso donde supuestamente había mujeres, niños y médicos cuando en realidad se trataban de imágenes prefabricadas con modelos y un fotógrafo profesional.

El canal en Telegram @warfakes, en español: la guerra contra las noticias falsas, demostró que las imágenes fueron un montaje ya que los mismos usuarios ucranianos reconocieron a la bloguera Marianna Podgurska en diferentes fotos asumiendo el rol de dos mujeres embarazadas y la encararon en sus redes sociales.

Si bien Marianna Podgurska en realidad está embarazada, en ningún caso pudo haber estado en la maternidad en el momento del ataque porque los mismos vecinos de la zona testificaron que ese lugar había sido evacuado recientemente y estaba siendo utilizado por los nacionalistas ucranianos de Azov.

Además, en el interior del edificio no se ven más personas aparte de las que participaron del montaje y tampoco se puede ver rastros de sangre, solo se ven fragmentos de vidrio y raspaduras.

Además, si realmente había mujeres, los trabajadores de emergencias y los testigos presenciales, que fueron los primeros en llegar al lugar, habrían registrado inmediatamente la escena en sus teléfonos, sin esperar al famoso fotógrafo ucraniano Yevhen Maloletka, quien fue el primero en preparar y publicar las imágenes.

Según War Fakes, Yevhen Maloletka comenzó su carrera en UNIAN y ahora colabora con medios de comunicación que realizan campañas antirrusas desde hace años, como The Guardian, The Times y The NYT.

El mismo presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se contradice al comentar los detalles porque en las imágenes no se ven sillas ginecológicas ni camillas para las pacientes de un “hospital de maternidad” porque en realidad este lugar es un consultorio oftalmológico, tal como lo comprobó War Fakes con las fotografías y ubicación del lugar.

