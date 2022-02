–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 24, 2022

Hace un mes publiqu茅 un art铆culo que suger铆a que tanto Occidente como Oriente comparten la misma responsabilidad para evitar la escalada hacia una gran guerra en Ucrania.

La raz贸n de ello es clara y sencilla. Desafortunadamente, Ucrania se convirti贸 en un campo de batalla de la nueva guerra fr铆a entre Estados Unidos y Rusia. Dos grandes potencias est谩n compitiendo por el control de Ucrania, usando e inflando en su lucha por el poder global el nacionalismo militante del gobierno ucraniano y un nacionalismo militante similar de los separatistas prorrusos en Donetsk y Luhansk. La vida pac铆fica de Ucrania fue destruida por estos nacionalismos militantes y la gran lucha de poder. El derramamiento de sangre de ocho a帽os se cobr贸 la vida de miles de civiles, convirti贸 a millones en refugiados y desplazados internos, devast贸 nuestra econom铆a y debilit贸 nuestra sociedad. resoluci贸n violenta de su disputa de poder en el campo de batalla local en Ucrania, la gente de la Tierra los har谩 responsables por medios no violentos. Entonces, 驴qu茅 est谩 sucediendo ahora? El gobierno ucraniano se prepara para la guerra con Rusia debido a las tropas rusas acumuladas en las cercan铆as, mientras que las rep煤blicas separatistas prorrusas de Donbass se preparan para la guerra con Ucrania debido a las tropas ucranianas acumuladas en las cercan铆as. La Misi贸n Especial de Monitoreo de la OSCE en Ucrania informa sobre la intensificaci贸n de las violaciones del alto el fuego. Hay informaci贸n en los medios de comunicaci贸n sobre bombardeos de 谩reas residenciales urbanas y v铆ctimas civiles en ambos lados del conflicto armado. Ucrania y Estados Unidos intercambiaron con Rusia acusaciones despectivas en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las sanciones econ贸micas est谩n sobre la mesa en la Casa Blanca, las alianzas contra Occidente y el reconocimiento de la independencia de las rep煤blicas separatistas est谩n sobre la mesa en el Kremlin. Se construyen coaliciones, se pierden rostros, se lanzan amenazas y se inician golpes destructivos limitados. As铆 es como escalan los conflictos.

Parece que Estados Unidos y Rusia est谩n jugando tira y afloja, tirando de los extremos opuestos de Ucrania. Por lo tanto, es hora de responsabilizar a ambos. 驴Pero c贸mo? En primer lugar, diciendo la verdad. Los grandes poderes odian que digamos la verdad, porque su poder se basa en grandes mentiras que se desvanecen ante la verdad. Las mentiras dividen a las personas para gobernarlas. Y la verdad, debido a su naturaleza no contradictoria, une a las personas del mundo, empodera e impone la paz sin violencia. La mayor mentira es que “nosotros” somos 谩ngeles y “ellos” son demonios. No hicimos nada malo y mantuvimos nuestras posiciones pac铆ficamente, por supuesto armados hasta los dientes y vigilantes para la seguridad total. Ellos atacaron primero, sin avisos, sin provocaciones de nuestra parte porque solo los observamos con calma en la mira de los rifles, sin hacer da帽o, y antes de eso se burlaron de nosotros invit谩ndonos a conversaciones de paz donde no ten铆an intenciones de rendirse, por lo que se merec铆an nuestro negativa a hablar. 隆驴Dices que dicen que los atacamos primero?! 隆Noticias falsas y desinformaci贸n! Los principales medios de comunicaci贸n de Oriente y Occidente son secuestrados por la maquinaria de guerra que hipnotiza a la gente hablando de una guerra inminente, una supuesta invasi贸n del ej茅rcito ruso a Ucrania o un ej茅rcito de Kiev con armas suministradas por la OTAN a Donetsk y Luhansk. 驴Qui茅n se beneficia? 驴De tales gritos al estilo de “el final est谩 cerca”, obviamente destinados a ser profec铆as autocumplidas aunque en su mayor铆a ya se han convertido en falsedades? No gente que paga la guerra y pierde el bienestar… 驴Pol铆ticos escandalosos que tratan de mover al perro? Posiblemente. 驴Comandantes sedientos de sangre que buscan la gloria de la guerra y los ascensos? Probablemente. 驴Contratistas militares por todos lados? 隆Definitivamente!

Pero la guerra nunca es inevitable. La guerra es siempre una elecci贸n, una elecci贸n equivocada, y la gente del mundo deber铆a alzar la voz contra la elecci贸n equivocada. Y puedes ver m谩s gente en las calles de las ciudades occidentales protestando contra la gicuerra con Rusia. Tambi茅n tuvimos acciones callejeras contra la guerra en Ucrania y sabemos sobre acciones callejeras contra la guerra en Rusia. Deber铆amos detener la maquinaria de guerra. Si la maquinaria de guerra siembra el p谩nico propagando los horrores de la inteligencia militar, debemos resistir, unirnos y hacer un llamado a respetar el sentido com煤n y la vida pac铆fica de los civiles. Si la m谩quina de guerra trata de convencernos de que las conversaciones de paz son imposibles y los acuerdos de paz no significan nada, deber铆amos decir m谩s alto que la guerra no es una soluci贸n, las conversaciones de paz incluyentes y de buena fe s铆 lo son. La verdad puede ser desagradable, complicada e inesperada, es puede revelar que no hay buenos ni malos, solo el buen comportamiento para recompensar y el mal comportamiento para refrenar. Pero dig谩moslo claro: ning煤n conflicto tiene solo dos lados, nosotros y ellos; siempre hay un tercer lado del bien com煤n, el lado de la verdad. Nunca te pongas del lado de la guerra. Ya que quieres la paz, prep谩rate para la paz.