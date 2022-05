–

De parte de Nodo50 May 28, 2022 186 puntos de vista

Ciudad de M茅xico, Guerrero, 26 de mayo del 2022. Las madres y padres de los 43, estudiantes de Ayotzinapa, y en solidaridad organizaciones sociales, colectivos, sindicatos y el pueblo Otom铆, realizaron una marcha que inici贸 del 脕ngel de la Independencia al Hemiciclo a Ju谩rez para exigir la presentaci贸n con vida de sus hijos. Durante el recorrido reclamaron al ej茅rcito mexicano por su responsabilidad en la desaparici贸n de los j贸venes, pues sab铆an en tiempo real lo que pasaba esa noche de la agresi贸n, pero no hicieron nada por evitarlo.

En el mitin, do帽a Concepci贸n Tlatempa Colchero, madre de Jes煤s Giovanni Rodr铆guez Tlatempa, se帽al贸 al 芦ej茅rcito particip贸 en la desaparici贸n de nuestros hijos, pero el gobierno hace o铆dos sordos, no quieren investigar a los militares. 驴Qu茅 le est谩 pasando a este gobierno? 芦.

La posici贸n de las madres y padres fue le铆da por do帽a Hilda Hern谩ndez, madre de C茅sar Manuel Gonz谩lez Hern谩ndez, d贸nde relatan que 芦del 2018 al 2020 las investigaciones presentaron avances parciales en las b煤squedas e investigaciones. Se ejercitaron m谩s de cien acciones penales y se proces贸 a m谩s de diez funcionarios de nivel medio que incurrieron en irregularidades y algunos otros implicados en la desaparici贸n de los j贸venes. De las b煤squedas en terreno se localizaron m谩s de mil restos 贸seos, dos de los cuales fueron identificados como pertenecientes a los estudiantes desaparecidos Christian Alfonso Rodr铆guez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz禄.

En el comunicado se enumeran 5 puntos fundamentales en las recientes investigaciones donde aseguran que las fuerzas armadas est谩n implicadas en distintos niveles en la desaparici贸n de los 43. Primero, el ej茅rcito monitore贸 desde que los estudiantes salieron de la escuela normal de Ayotzinapa hasta su desaparici贸n. Luego, en el desarrollo de la agresi贸n patrullaron las calles y presenciaron los hechos, incluso hablaron con los estudiantes e inspeccionaron en los separos de la polic铆a municipal de Iguala. Ah铆 estaba un grupo de los estudiantes. El tercero tiene que ver con los v铆nculos de algunos mandos del 27 batall贸n de infanter铆a con el grupo de la delincuencia Guerreros Unidos. Tambi茅n se sabe por un testigo que 25 estudiantes fueron ingresados a las instalaciones del ej茅rcito en Iguala y posteriormente entregados a un grupo delictivo que priv贸 de la vida a todos los estudiantes. El 煤ltimo punto es que las fuerzas armadas poseen informaci贸n relevante de lo que ocurri贸 a los j贸venes normalistas.

Sin embargo, los avances en las investigaciones han quedado en un callej贸n sin salida, cuando una pizca de luz de la verdad top贸 con el ej茅rcito. Repetidas veces esta instituci贸n a negado informaci贸n valiosa para saber que pas贸. En aras de esclarecer los hechos dejan lagunas enormes y un sospechismo fundado al no querer brindar la informaci贸n cuando se les ha requerido de parte de la Fiscal铆a Especial del caso Ayotzinapa. As铆, pues los hilos de la investigaci贸n para conocer la verdad y de los responsables se encuentran en los archivos del ej茅rcito mexicano. Por eso es importante que se investigue a la instituci贸n armada de manera exhaustiva y se deslinden las responsabilidades de elementos del 27掳 batall贸n de infanter铆a, se帽alaron las madres y padres de los 43.

芦Estamos conscientes del poder f谩ctico del ej茅rcito mexicano y de su cercan铆a con el jefe del ejecutivo federal, pero tambi茅n confiamos en que el pueblo de M茅xico y las organizaciones sociales no permitiremos que el poder de las armas se imponga y que en los archivos militares se sepulte la verdad de lo que ocurri贸 con los 43禄, finaliz贸 el comunicado de las madres y padres.

Las madres y padres exigen al gobierno que presente con vida a sus hijos. La verdad la siguen escondiendo en las paredes de las instituciones de justicia. Su pensamiento es que las autoridades jugaron con la esperanza, pero s贸lo fue un enga帽o. La palabra del presidente, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, fue parte de un discurso demag贸gico para suavizar el movimiento por la exigencia de la presentaci贸n con vida de los estudiantes.

芦D贸nde est谩n nuestros hijos. Los militares y polic铆as se los llevaron, pero no nos quieren decir d贸nde, pero nosotros no nos cansaremos de andar en las calles. Mes con mes vamos a seguir exigiendo, aunque al gobierno no le guste. Nos dejan sin opciones. Nosotras como madres nunca vamos a dejar la lucha porque queremos ver a nuestros hijos de regreso. No nos vamos hasta que sepamos la verdad, pero por favor no queremos ser enga帽ados de que nuestros hijos est谩n muertos. No es cierto禄, dijo do帽a Metodia Carrillo Lino, madre de Luis 脕ngel, estudiante desaparecido.

Iguala: la gota de la tragedia y la falta de justicia

Madres y padres de los 43, organizaciones sociales de Iguala y estudiantes normalistas colocan ofrendas florales en las estelas de los estudiantes asesinados como Julio C茅sar Mondrag贸n Fontes, Julio C茅sar Ram铆rez Nava y Daniel Sol铆s Gallardo.

Isidoro Vicario, abogado de Tlachinollan, dijo que 鈥渆l d铆a de hoy, 27 de mayo del 2022, lamentamos que se cumplan 92 meses sin que los responsables materiales e intelectuales sean llevados a las puertas de la justicia禄. En este sentido, las madres y padres exigieron verdad y justicia. Tambi茅n dijeron que se investigue al ej茅rcito porque tienen informaci贸n importante para dar con el paradero de sus hijos y sobre lo que ocurri贸 el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Maximino Hern谩ndez, padre de Carlos Lorenzo Hern谩ndez, estudiante desaparecido, lament贸 la desaparici贸n de los 43 normalistas y con el rostro afligido explic贸 que los j贸venes solo so帽aban con ser maestros. 鈥淒esgraciadamente el gobierno de Enrique Pe帽a Nieto les arrebat贸 esa ilusi贸n. A casi 8 a帽os del asesinato de los tres estudiantes la justicia no ha llegado, ni siquiera hay detenidos. Desde esa noche tr谩gica en la que nuestros hijos corr铆an desesperados para nosotros no hay fiesta, no hay nada. A veces dentro de esa sonrisa hay una tristeza. Llegamos a la casa y nos ponemos a llorar鈥.

Recordaron que en las primeras investigaciones del caso de Julio C茅sar Mondrag贸n Fontes se dijo que 鈥渉ab铆an sido los animales quienes se comieron el rostro del estudiante, pero debido a la exigencia de los familiares y organizaciones, fue que se pudieron realizar investigaciones de manera independiente para demostrar no fueron animales, sino manos de personas expertas para matar a la gente, manos asesinas que le quitaron su rostro鈥.

Con la mirada perdida, don Clemente Rodr铆guez, padre de Christian Rodr铆guez Telumbre, estudiante desaparecido, exigi贸 al gobierno federal para que investigue y castigue a 脕ngel Aguirre Rivero, Murillo Karam, el general Jos茅 Mart铆nez Crespo, Tom谩s Zer贸n de Lucio y muchos m谩s que directa e indirectamente participaron en la desaparici贸n de los j贸venes estudiantes.

Las madres y los padres de familia en茅rgicamente se帽alaron que no se van a callar hasta a encontrar a sus hijos. Con 铆mpetu seguir谩n en la lucha de exigencia de verdad, pero tambi茅n de justicia por los estudiantes asesinados en aquella noche lluviosa y sangrienta de Iguala.

Reafirmaron su lucha en memoria de don Tom谩s, don Fernando a quien se conoce como t铆o Venado, do帽a Minerva y don Sa煤l, quienes fallecieron por enfermedades provocadas por la angustia y el dolor de no saber nada de sus hijos.

Al final las madres y los padres convocaron a la jornada de lucha, 26 de septiembre no se olvida, que se llevar谩 acabo del 5 al 16 de junio del 2022 para romper los muros del silencio y los hilos con los que el ej茅rcito mexicano enmara帽a la verdad.