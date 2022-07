El mundo se encuentra actualmente en un proceso de transformaci贸n hist贸rica imparable que, seg煤n el experto financiero Ernst Wolff, no tiene marcha atr谩s. La raz贸n es que nuestro sistema financiero y econ贸mico amenaza con colapsar y no es viable en su forma actual. Por ello, la 茅lite financiera est谩 haciendo todo lo posible para instaurar un nuevo orden mundial y econ贸mico acorde con sus intereses. En la actualidad se est谩 preparando de muchas maneras, con los mismos nombres que aparecen una y otra vez: El Foro Econ贸mico Mundial, FEM para abreviar, la Fundaci贸n Rockefeller y la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates. Los bancos centrales del mundo tambi茅n desempe帽an un papel importante. La reorganizaci贸n se empaqueta en una agenda prometedora como el 鈥淕ran Reajuste鈥 o la 鈥淎genda 2030鈥. En este programa se destacan varios rasgos que muestran que su verdadero car谩cter, sin embargo, es todo menos prometedor.

CBDC 鈥 el inminente sistema monetario obligatorio

En respuesta al inminente colapso del sector financiero, todos los principales bancos centrales del mundo est谩n trabajando a toda m谩quina para introducir un nuevo sistema monetario: la moneda digital del banco central (CBDC). Este debe existir exclusivamente en forma digital y ser administrado de forma centralizada a trav茅s de cuentas en un banco central. Ya no se podr谩 elegir realmente entre diferentes bancos o entre pagar con efectivo o con tarjeta. La humanidad puede entonces ser determinada en todos los aspectos por este sistema monetario centralizado y sin alternativas. Por ejemplo, este dinero puede tener una fecha de caducidad o gastarse para un fin espec铆fico. Tambi茅n ser谩 posible rechazar los pagos o las transferencias en caso de mala conducta, o bloquear la cuenta por completo. Dado que los pagos del futuro se realizar谩n tocando un tel茅fono m贸vil o escaneando un c贸digo QR, este control no lo llevar谩 a cabo s贸lo el Estado, sino cada vez m谩s las grandes corporaciones inform谩ticas. Como resultado, los gobiernos quedan as铆 parcialmente desprovistos de poder, mientras que las corporaciones digitales y la 茅lite financiera que las respalda siguen aumentando su influencia. Dados estos riesgos, la mayor铆a de la gente no aceptar铆a ese dinero en circunstancias normales. Pero, 驴y si, como resultado de las medidas del Covid-19 o Corona-Virus, la econom铆a se pone de rodillas, listas interminables de empresas, principalmente medianas, quiebran y se destruyen as铆 puestos de trabajo a gran escala? 驴Y si las arcas del Estado son saqueadas y los Estados est谩n irremediablemente sobreendeudados y amenaza el caos total? Si entonces se ofrece a la poblaci贸n un nuevo sistema monetario, combinado con una renta b谩sica incondicional, como salvaci贸n y nuevo comienzo, es muy probable que las personas lo acepten. As铆, los graves da帽os econ贸micos y sociales causados por los cierres podr铆an utilizarse inteligentemente para establecer este sistema monetario obligatorio.

Sud谩n 鈥 control a trav茅s de la renta b谩sica universal

Desde 2017, la idea de una renta b谩sica universal ha sido promovida por el Foro Econ贸mico Mundial FEM, el Banco Mundial y la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates, entre otros. El objetivo declarado es, entre otras cosas, la 鈥渋nclusi贸n financiera鈥 (dar a todas las personas acceso a los servicios financieros). Sin embargo, esto no significa la posibilidad de tener una cuenta bancaria individual, sino llevar a todo el mundo 鈥渁l sistema鈥, como lo defini贸 el jefe de Paypal, Dan Schulman, en 2015. Lo que esto significa se puede observar en Sud谩n. All铆 se est谩 intentando poner a una poblaci贸n parcialmente rebelde y fundamentalista de unos 32 millones de personas en una correa digital con una renta b谩sica general de cinco d贸lares al mes. El requisito previo para estos ingresos es el registro biom茅trico de cada beneficiario y el pago por tel茅fono m贸vil. De este modo, se pretende registrar completamente a la poblaci贸n y controlarla a trav茅s del tel茅fono m贸vil. Al retirar la limosna digital en caso de comportamiento irregular, tambi茅n se les puede 鈥渆ducar鈥 como se desee. As铆, tras la prometedora fachada de una renta b谩sica incondicional no se esconde un programa para mejorar el mundo, sino un p茅rfido plan para vigilar y controlar a toda la poblaci贸n mundial.

ID2020 鈥 El plan para la vigilancia total

Seg煤n los planes de la presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, todos los ciudadanos de la UE van a recibir una identidad digital. Esto sirve para poder hacer todo en todos los estados de la UE sin costes adicionales ni burocracia, desde pagar impuestos hasta alquilar un piso. Para ello, se registrar谩n datos como la vacunaci贸n y el estado financiero, pero tambi茅n datos de Facebook o del smartphone. Los datos biom茅tricos, como las huellas dactilares o el rostro, van a servir como 鈥渄ocumentos de identidad鈥, permitiendo incluso viajar sin pasaporte. Sin embargo, lo que se presenta a la poblaci贸n en nombre del progreso y la seguridad es la aplicaci贸n exacta de la agenda del 鈥淕ran Reajuste鈥 y la 鈥淐uarta Revoluci贸n Industrial鈥 del Foro Econ贸mico Mundial FEM. Seg煤n esto, se va a dotar a toda la humanidad de una identidad digital uniforme como parte de la iniciativa ID2020. Lo peligroso de esto es la creaci贸n de bases de datos centrales supranacionales. A trav茅s de ellas, las corporaciones multinacionales de TI, los servicios secretos y las autoridades policiales pueden registrar cada acci贸n de las personas en todo el mundo y tambi茅n identificar f谩cilmente a todas las personas cuyos datos se encuentran almacenados. La ID2020 resulta as铆 un gran paso hacia la vigilancia y el control total de la humanidad.

Autoridad de pasaportes mundiales privados en preparaci贸n

Para poder volver a viajar con facilidad tras la pandemia de Corona, la 鈥淔undaci贸n del Proyecto Commons鈥, fundada por la Fundaci贸n Rockefeller, ha anunciado el lanzamiento del reci茅n creado 鈥淐ommonPass鈥 junto con el FEM en octubre de 2020. Este pasaporte no es un documento f铆sico y no es una aplicaci贸n en el verdadero sentido. Es como una meta-aplicaci贸n en un tel茅fono inteligente que utiliza todas las aplicaciones de las compa帽铆as a茅reas, las empresas de viajes y los organismos gubernamentales de todo el mundo para almacenar y verificar los datos de los viajeros de forma estandarizada. En otras palabras, el 鈥淐ommonPass鈥 comprobar谩 en el futuro de forma independiente si se han cumplido los requisitos de entrada y ya no los estados individuales. Adem谩s, en el 鈥淐ommonPass鈥 se puede integrar cualquier dato como la prueba de identidad, el historial de viajes, los datos bancarios o el reconocimiento facial y de voz. De este modo, el tel茅fono inteligente se convertir谩 en el futuro en un 鈥減asaporte鈥 extremadamente completo y de funcionamiento global, cuyo uso puede extenderse a todos los 谩mbitos de la vida. De este modo, los gobiernos nacionales ser谩n obviados y desautorizados, mientras que las corporaciones inform谩ticas que desarrollan y administran el 鈥淐ommonPass鈥 se convertir谩n, por as铆 decirlo, en una autoridad privada de pasaportes mundiales. As铆, tambi茅n con este proyecto, la crisis del Covid19 o Corona-Virus es utilizada h谩bilmente para preparar el nuevo orden mundial centralista.

驴El comportamiento de navegaci贸n pronto determinar谩 la solvencia?

Los pr茅stamos tradicionales se determinan en funci贸n de la solvencia (capacidad de reembolso de las deudas). Con el pretexto de querer ayudar a los inmigrantes y a los j贸venes empresarios, el Fondo Monetario Internacional (FMI) est谩 considerando ahora, al parecer, cambiar los criterios de concesi贸n de los pr茅stamos. Dado que, seg煤n los expertos del FMI, criterios como los ingresos, la duraci贸n del empleo y los activos por s铆 solos ya no son representativos, en el futuro la solvencia se evaluar谩 tambi茅n en funci贸n del comportamiento de uso de Internet. Se trata de los sitios web visitados, los contactos en las redes sociales y lo que el cliente compra en l铆nea. As铆, la 鈥渉uella digital鈥 de cada prestatario podr铆a ser analizada y evaluada muy pronto por medio de la inteligencia artificial. 驴No le parece un paso m谩s hacia el estado de vigilancia total si la concesi贸n de servicios financieros se hace depender de las p谩ginas que uno ha mirado en Internet?

India: el verdadero rostro de la Agenda 2030

En noviembre de 2020, se inici贸 una huelga general en todo el pa铆s en la que participaron unos 250 millones de personas. La raz贸n son las leyes agr铆colas radicales promulgadas por el gobierno de Narendra Modi. Estas leyes permitir谩n a las grandes empresas comprar tierras, acaparar materias primas y hacer negocios directamente con los agricultores. Esto evita los mercados regionales y pone efectivamente a los agricultores a merced de las corporaciones, que dictar谩n los precios en el futuro. Se espera que esto conduzca a la ruina de unos 10 millones de peque帽os agricultores y peque帽os intermediarios y a la absorci贸n de la producci贸n alimentaria india por parte de las multinacionales. Es significativo que estas leyes radicales hayan sido redactadas por el Foro Econ贸mico Mundial, o FEM, y la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates, y que est茅n en consonancia con la Agenda 2030 y el 鈥淕reat Reset鈥. Su objetivo oficial es crear una agricultura mundial 鈥渟ostenible鈥. Sin embargo, a la vista de estos contextos, es evidente que se trata de la instauraci贸n de una dictadura corporativa dura que explotar谩 despiadadamente al mundo y lo convertir谩 en un estado esclavista.

El estadista estadounidense Benjamin Franklin dijo una vez: 鈥淐ualquier sociedad que renuncie a un poco de libertad para ganar un poco de seguridad no merecer谩 ninguna de las dos cosas y perder谩 ambas鈥. A la vista de los acontecimientos expuestos en este programa, es especialmente importante decidir ahora si uno est谩 dispuesto a renunciar a su libertad poco a poco a cambio de m谩s comodidad y supuesta seguridad. Por ello, ahora se pide a cada individuo que sea activo y se gane su libertad.

